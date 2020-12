Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 11 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Troppa Grazia, La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler, Hotel Transylvania, Gli spietati, Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: The Voice Senior, Propaganda Live, Grande Fratello, Freedom - Oltre il confine.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 11 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Troppa Grazia, La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler, Hotel Transylvania, Gli spietati, Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno, Qualcosa di buono, L'asilo dei papà, Curiosa.

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

Troppa Grazia: stasera in tv su Rai 2 alle 21.20

(Commedia, 2018, durata: 110 Min)

Un film di Gianni Zanasi con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston, Hadas Yaron, Carlotta Natoli, Thomas Trabacchi, Daniele De Angelis e Valerio Mastandrea.



Troppa Grazia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Troppa Grazia: racconta la storia di Lucia, una geometra di 36 anni che vive da sola con sua figlia. Mentre si arrangia tra difficoltà economiche e relazioni personali sempre poco chiare, il Comune la incarica di un controllo su un terreno dove deve sorgere una grande opera architettonica aspettata da tutti. Durante i controlli Lucia si accorge che le mappe del Comune sono sbagliate e piene di manipolazioni per coprire probabili rischi geologici. Lucia, spaventata dall'idea di poter perdere il suo incarico, decide di non dire nulla e non creare problemi. Il giorno dopo, ripreso il lavoro sul terreno, viene interrotta da quella che le sembra una giovane "profuga". Lucia le offre 5 Euro e riprende a lavorare. Ma la sera, mentre cucina in casa sua, la rivede improvvisamente lì davanti a lei. La "profuga" la fissa e le dice: "Vai dagli uomini e dì loro di costruire una chiesa là dove ti sono apparsa..."

La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler: stasera in tv su Rai 3 alle 21.20

(Drammatico, Guerra, 2004, durata: 150 Min)

Un film di Oliver Hirschbiegel con Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes, Juliane Köhler, Heino Ferch, Christian Berkel, Matthias Habich, Thomas Kretschmann, Michael Mendl e André Hennicke.







Trama del Film La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler: Il 20 aprile 1945 un bombardamento colpisce le zone che sovrastano il Führerbunker, svegliando la segretaria di Hitler, Traudl Junge, la collega Gherda Christian e la cuoca Constanze Manziarly.

L'Armata Rossa marcia inesorabilmente su Berlino, ma Hitler si rifiuta di lasciare il suo nascondiglio. Mentre Heinrich Himmler tenta di negoziare la resa all'insaputa del Führer, un gruppo della Gioventù hitleriana si prepara a combattere gli Alleati. I sostenitori di Hitler continuano ad ignorare il pericolo e il dittatore, risoluto a non pensare all'imminente fine del suo impero, si comporta nel modo più naturale possibile, organizzando una festa per gli abitanti del bunker con l'ausilio di Eva Braun. Il 22 aprile Hitler ordina un attacco per respingere l'avanzata delle truppe sovietiche ma la notizia che il generale Felix Steiner non ha uomini a sufficienza per fronteggiare il nemico, gli provoca un'accesa crisi di rabbia.

Mentre il Führer perde gradualmente il contatto con la realtà, ordinando inattuabili strategie militari ai suoi sottoposti, il ministro della propaganda Joseph Goebbels si rifiuta di far evacuare i cittadini di Berlino. Quando sopraggiunge la fine, Hitler scopre che la maggior parte dei suoi uomini più fidati lo ha tradito, innescando l'atto finale della sua psicosi...

Hotel Transylvania: stasera in tv su TV8 alle 21.30

(Animazione, Commedia, Family, 2012, durata: 91 Min)

Un film di Genndy Tartakovsky con le voci originali di Adam Sandler, Selena Gomez, Steve Buscemi, Kevin James, David Spade e Andy Samberg.



Hotel Transylvania: Il nuovo trailer italiano del film

Trama del Film Hotel Transylvania: Il film narra la stravagante storia di un gruppo di strampalati e famosi mostri. Protagonista è il Conte Dracula (voce italiana Claudio Bisio), burbero dal cuore d’oro, che dopo aver perso la moglie Martha (uccisa da una folla di umani inferociti), mosso da un odio smisurato verso gli umani e ossessionato dal pericolo che essi rappresentano, decide di costruire l'Hotel Transylvania, albergo di lusso in cui hanno la possibilità di soggiornare senza correre rischi tutti i mostri del mondo.

L’Hotel rappresenta un luogo sicuro, in quanto lontano dai pericolosi esseri umani, ed è pertanto la dimora perfetta in cui far crescere la figlia Mavis (voce italiana Cristiana Capotondi).

In occasione del centodiciottesimo compleanno di Mavis, Dracula decide di organizzare una grande festa presso il resort mozzafiato, invitando per l’occasione parenti ed amici mostri a cui lui è fortemente legato. Tra i molti invitati troviamo Frankestein, chiamato Frank, con la consorte Eunice, i due coniugi lupi mannari Wayne e Wanda insieme ai loro innumerevoli figli, la mummia Murray e l’uomo invisibile Griffin. In realtà, la giovane vampira desidera ardentemente una sola cosa per il suo compleanno: uscire fuori dalle mura in cui è cresciuta ed esplorare il mondo....

Gli spietati: stasera in tv su Iris alle 21

(Drammatico, Western, 1992, durata: 131 Min)

Un film di Clint Eastwood con Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, Anna Thomson, Frances Fisher, Jaimz Woolvett, Ron White, Frank C. Turner, Tara Dawn Frederick, Larry Reese e John Pyper-Ferguson,.







Trama del Film Gli spietati: Siamo nel 1880, nella cittadina di Big Whisky, nel Wyoming, governata dallo sceriffo Little Bill, la vita scorre tranquilla. Una prostituta, Delilah, viene sfregiata sul viso da un cowboy giunto al bordello con un amico. I due vengono trattenuti fino all'arrivo dello sceriffo che impone loro di risarcire il proprietario della "casa di piacere" con sette cavalli. Le amiche che lavoravano con Delilah non ci stanno: insoddisfatte della offensiva punizione data, per vendicare la collega, mettono insieme mille dollari di taglia sulla testa dei responsabili.

Attirato dall'offerta si presenta in paese Bob l'inglese, un vecchio bounty killer, accompagnato da un biografo personale. Il denaro richiama anche un giovane e inesperto pistolero, Schofield Kid che cerca di coinvolgere Munny, famoso per i suoi efferati delitti compiuti durante le rapine e il suo partner Ned.

I due hanno totalmente cambiato vita anche se sembrano viverla con profonda amarezza e con rimorso per le atrocità commesse: infatti, con molta riluttanza, accetteranno di formare il trio, nel tentativo di soddisfare la sete di vendetta delle prostitute e incassare il denaro...

Altri film questa sera in TV:

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: