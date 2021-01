Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 1 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: L'attimo fuggente, C'est la vie, Natale a 5 Stelle, Alvin Superstar: nessuno ci può fermare, Il Padrino, Di nuovo in gioco, Ghostbusters, L'ultimo amore di Casanova. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Danza con me condotto da Roberto Bolle, Concerto di Capodanno da Vienna 2021.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 1 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: L'attimo fuggente, C'est la vie, Natale a 5 Stelle, Alvin Superstar: nessuno ci può fermare, Il Padrino, Di nuovo in gioco, Ghostbusters, L'ultimo amore di Casanova, Point break, Balla coi lupi, Hellboy, Tremors, Polar Express.

L'attimo fuggente: il Film Stasera in Tv su La7 alle 21.15

(Drammatico, 1989, durata: 129 Min)

Un film di Peter Weir con Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles, Gale Hansen, Dylan Kussman, Allelon Ruggiero, James Waterston, Norman Lloyd e Kurtwood Smith.



L'attimo fuggente: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film L'attimo fuggente: Nell'autunno del 1959, John Keating, un giovane insegnante di letteratura, viene trasferito nel prestigioso collegio maschile Welton, nel Vermont. L'arrivo del professore, ex allievo della scuola, scombussola l'ordine e il rigore che da sempre caratterizzano quel luogo: egli infatti utilizza fin da subito un approccio didattico non proprio conforme ai rigidi principi dell'accademia. John desidera che i ragazzi apprendano i veri valori della vita, insegnando loro a vivere momento per momento, perché ogni secondo che passa non tornerà mai più. Cogliere l’attimo e vivere senza rimorsi è ciò che veramente conta secondo il professore, il quale cerca di stimolare lo spirito creativo dei ragazzi attraverso il potere della poesia.

L'entusiasmo di Keating conquista lo studente Neil Perry, un diciassettenne da sempre oppresso da un padre autoritario, che scopre in se stesso la vocazione per il teatro. Così come Neil, anche altri studenti seguono con particolare interesse gli stravaganti insegnamenti di John: Todd e altri cinque ragazzi decidono di riportare in vita la Setta dei Poeti Estinti, un gruppo dedito alla poesia che si riunisce clandestinamente, di cui in passato anche Keating faceva parte...

C'est la vie - Prendila come viene: il Film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.20

(Commedia, 2017, durata: 115 Min)

Un film di Olivier Nakache e Eric Toledano con Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Vincent Macaigne, Suzanne Clément, Hélène Vincent, Benjamin Lavernhe e Eye Haidara.



C'est la vie - Prendila come viene: Trailer italiano del film - HD



Trama del Film C'est la vie - Prendila come viene: Il film racconta di come, tra catastrofiche gaffes e imprevedibili eventi, una scombinata impresa di catering tenti di regalare una giornata indimenticabile a una coppia di giovani sposi.

Nulla è più importante per Pierre ed Héléna del giorno del proprio matrimonio! Tutto deve essere magico, bellissimo, impeccabile, a partire dallo sfarzoso ricevimento nel giardino di un magnifico castello poco fuori Parigi, affittato per l'occasione. Presto però, il matrimonio "sobrio ed elegante" che la coppia desidera sfugge al controllo dell'inflessibile Max, navigato wedding planner, incapace questa volta di tenere a freno i vizi e le eccentricità dell'indisciplinata brigata. Nonostante i rimproveri e gli avvertimenti, lo scoraggiato responsabile del catering non impedisce al fotografo Guy di chiamare "befana" la mamma dello sposo, né trattiene l'animatore James dal roteare il tovagliolo davanti al naso dei testimoni. Può soltanto tapparsi le orecchie in presenza del malinconico valletto Julien, o dell'irascibile assistente Adèle. E non può niente nemmeno contro le pretese dell'impaziente amante Josiane.

Ma è solo quando arriva il cameriere improvvisato Samy, che la commedia degli equivoci diventa una commedia degli equivoci culinari, dove "rombo" o "flute" sono figure geometriche e strumenti musicali, oltre che indiscussi protagonisti della tavola imbandita...

Natale a 5 Stelle: il film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2018, durata: 100 Min)

Un film di Marco Risi con Massimo Ghini, Ricky Memphis, Martina Stella, Paola Minaccioni, Massimo Ciavarro, Andrea Osvart, Riccardo Rossi, Biagio Izzo, Ralph Palka, Mario Zucca, Roberta Fiorentini, Stefania Marchionna e Rocco Siffredi.



Natale a 5 Stelle: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Natale a 5 Stelle: Si sta avvicinando il Natale. Una delegazione politica italiana, con in testa il nostro Premier, è in visita ufficiale in Ungheria. Oltre agli impegni politici, il Premier intende passare, di nascosto, qualche ora lieta in compagnia di una giovane onorevole dell’opposizione in viaggio con la delegazione. Tutto sembra procedere per il meglio fino a quando i due maldestri amanti si ritrovano con un misterioso cadavere nella suite del lussuoso Hotel dove alloggiano. Per non finire nel turbine di uno scandalo, nel caso la cosa fosse scoperta, si affidano al prezioso aiuto del portaborse del Premier. Per loro sarà una giornata lunga e difficile, con improvvisi e ripetuti colpi di scena...

Alvin Superstar - nessuno ci può fermare: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.05

(Animazione, Avventura, Family, Musicale, 2015, durata: 86 Min)

Un film di Walt Becker con Jason Lee, Kimberly Williams-Paisley, Josh Green, Tony Hale, Bella Thorne e Eddie Steeples.



Alvin Superstar: nessuno ci può fermare: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Alvin Superstar - nessuno ci può fermare: la storia è ambientata quattro anni dopo gli eventi narrati nel terzo film. I tre piccoli protagonisti, Alvin, Simon e Theodore che, insieme alle Chipettes, stanno organizzando un bellissimo party per festeggiare il compleanno di Dave. Durante i preparativi della festa i Chipmunks trovano qualcosa di inaspettato tra le cose del loro papà Dave: un anello di fidanzamento! Sicuramente Dave vuole chiedere a Samantha di sposarlo.

Questa scoperta lascia Alvin e i suoi amici di stucco. Adorano Samantha, ma lei è anche la mamma di Miles, un giovane adolescente che non perde un'occasione per indispettire i Chipmunks. In men che non si dica, la missione diventa una sola: creare un'improbabile coalizione con Miles e boicottare la proposta. Tra sotterfugi e colpi bassi, riusciranno i quattro a farla franca?

Il Padrino: il Film Stasera in Tv su Rete 4 alle 21.20

(Drammatico, 1972, durata: 175 Min)

Un film di Francis Ford Coppola con Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard Castellano, Robert Duvall, Rudy Bond, John Cazale, Franco Citti, Richard Conte, Richard Bright, Salvatore Corsetto, Sterling Hayden, Corrado Gaipa, Tony Giorgio, Julie Gregg, Angelo Infanti, Morgana King e Diane Keaton.



Il Padrino: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Il Padrino: Ambientato nella New York del 1945, racconta la storia dei Corleone, la più potente famiglia italo-americana mafiosa della città. Prostituzione, racket, gioco d'azzardo sono le attività in cui è specializzata e il patriarca Don Vito ha stabilito negli anni un potere fondato sulla violenza ma soprattutto sui debiti: elargendo favori in cambio di fedeltà e riconoscenza, ha amicizie importanti tra personaggi di spicco della società newyorkese. Si avvale del contributo dei suoi figli: l'iracondo Santino detto "Sonny", l'ingenuo Fredo, e il figliastro Tom Hagen, avvocato di spicco e braccio destro del padre tra i consiglieri per gli affari illegali.

Dopo il fastoso matrimonio della figlia Connie, Don Vito riceve il trafficante di droga Sollozzo, ma nega la propria protezione e il supporto economico per un nuovo traffico di stupefacenti; questo rifiuto scatena una guerra feroce tra le famiglie mafiose, fatta di vendette, ritorsioni e attentati per affermare la supremazia sulla città...

Di nuovo in gioco: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, 2012, durata: 111 Min)

Un film di Robert Lorenz con Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake, Matthew Lillard, John Goodman, Scott Eastwood, Robert Patrick, Matt Bush, Ed Lauter, Chelcie Ross, Darren Le Gallo e Rus Blackwell.



Di nuovo in gioco: Il trailer italiano del film



Trama del Film Di nuovo in gioco: Il film vede protagonista Gus Lobel. L'uomo è da decenni uno dei migliori scout del baseball, sempre in cerca di nuovi talenti sportivi; tuttavia, malgrado cerchi a tutti i costi di nasconderlo, l'età avanza.

Ma Gus, che è in grado di riconoscere il tipo di battuta solo dal rumore della mazza da baseball, si rifiuta di finire in "panchina" e di terminare così gli ultimi anni della sua brillante carriera.

Purtroppo però non ha scelta. L'ufficio centrale degli Atlanta Braves inizia a mettere in discussione le sue capacità, specialmente in vista della selezione di un nuovo fenomeno del baseball.

L'unica persona che potrebbe aiutarlo è l'unica alla quale Gus preferirebbe non doversi rivolgere: sua figlia Mickey, un avvocato di Atlanta, una giovane donna che grazie alla sua ambizione, sta per diventare socio dello studio legale in cui lavora.

Mickey ha sempre avuto un rapporto difficile con suo padre, il quale, dopo la morte della moglie, non è stato un genitore modello. Anche ora, nei rari momenti che trascorrono insieme, lui è sempre troppo distratto dal baseball, e Mickey è convinta che sia proprio quello l'unico grande amore della sua vita. Malgrado le sue reticenze e le obiezioni di Gus, Mickey decide di accompagnarlo in un ultimo incarico in Nord Carolina, mettendo a repentaglio la propria carriera per salvare quella del padre...

Ghostbusters: il Film Stasera in Tv su Paramount Network alle 21

(Azione, Commedia, Fantascienza, 2016, durata: 108 Min)

Un film di Paul Feig con Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones, Kate McKinnon, Chris Hemsworth, Cecily Strong, Charles Dance, Michael Kenneth Williams, Andy Garcia e Matt Walsh.



Ghostbusters: Primo trailer ufficiale in italiano - HD



Trama del Film Ghostbusters: Cosa accadrebbe a due fisiche teoriche che sostengono la reale esistenza di fenomeni paranormali quali l’esistenza dei fantasmi? Erin Gilbert paga a sue spese il suo appoggio alla teoria, racchiusa in un libro co-prodotto con la collega e amica Abby Yates (Melissa McCarthy). A causa della grande diffusione del manoscritto, infatti, Erin perde ogni possibilità di avere una cattedra presso la prestigiosa Columbia University.

Ma non tutto è perduto. Erin, Abby e l’ingegnere Jillian Hotzmann assistono al manifestarsi di un’apparizione paranormale, documentando la loro esperienza con un video che spopola sul web. Avendo perso ogni credibilità agli occhi della comunità scientifica, le tre donne decidono di continuare le indagini contando solamente sulle loro forze e aprono uno studio, grazie alla complicità dell’affascinante segretario Kevin Beckman.

Le tre ricercatrici inaugurano la loro nuova attività, rispondendo alla chiamata di Patty Tolan che è certa di aver avvistato un fantasma nella metropolitana di New York. A seguito della bizzarra esperienza, Patty si unisce al gruppo che nel frattempo cerca di migliorare la sua immagine facendosi chiamare "Ghostbusters"...

L'ultimo amore di Casanova: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Drammatico, Erotico, Sentimentale, Biografico, 2019, durata: 98 Min)

Un film di Benoît Jacquot con Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino, Julia Roy, Nancy Tate, Anna Cottis e Hayley Carmichael.



L'ultimo amore di Casanova: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film L'ultimo amore di Casanova: Giacomo Casanova, noto per la sua passione per il gioco d'azzardo, arriva in esilio a Londra.

In questo città totalmente sconosciuta per lui, incontra più volte una giovane cortigiana, Madame de Charpillon. Casanova è talmente attratto dalla ragazza al punto da ignorare tutte le altre donne. Giacomo è pronto a tutto per poter conquistare i favori della giovane donna, ma lei, usando diversi pretesti, riesce sempre a sfuggirgli e gli lancia una sfida: vuole che lui la ami tanto quanto la desidera...

Altri film questa sera in TV:

Point break - Punto di rottura , in onda alle 21.20 su Italia 1 : film d'azione del 1991 di Kathryn Bigelow, con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, John C. McGinley, James LeGros, John Philbin, Bojesse Christopher, Julian Reyes, Daniel Beer, Chris Pedersen, Vincent Klyn, Anthony Kiedis, Dave Olson e Lee Tergesen.

, in onda : film d'azione del 1991 di Kathryn Bigelow, con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, John C. McGinley, James LeGros, John Philbin, Bojesse Christopher, Julian Reyes, Daniel Beer, Chris Pedersen, Vincent Klyn, Anthony Kiedis, Dave Olson e Lee Tergesen. Balla coi lupi , in onda alle 21.30 su TV8 : film drammatico, western del 1990 di Kevin Costner, con Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant, Floyd 'Red Crow' Westerman, Ryan White Bull, Michael Spears, Robert Pastorelli, Tony Pierce, Charles Rocket, Donald Hotton e Larry Joshua.

, in onda : film drammatico, western del 1990 di Kevin Costner, con Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant, Floyd 'Red Crow' Westerman, Ryan White Bull, Michael Spears, Robert Pastorelli, Tony Pierce, Charles Rocket, Donald Hotton e Larry Joshua. Hellboy , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film avventura, fantasy del 2004 di Guillermo del Toro, con Ron Perlman, John Hurt, Selma Blair, Rupert Evans, Karel Roden, Jeffrey Tambor, Doug Jones, Brian Steele, Ladislav Beran, Bridget Hodson, Corey Johnson, Brian Caspe, James Babson, Stephen Fisher, Garth Cooper, Angus MacInnes, Jim Howick, Mike Mignola e Guillermo del Toro.

, in onda : film avventura, fantasy del 2004 di Guillermo del Toro, con Ron Perlman, John Hurt, Selma Blair, Rupert Evans, Karel Roden, Jeffrey Tambor, Doug Jones, Brian Steele, Ladislav Beran, Bridget Hodson, Corey Johnson, Brian Caspe, James Babson, Stephen Fisher, Garth Cooper, Angus MacInnes, Jim Howick, Mike Mignola e Guillermo del Toro. Pane, amore e gelosia , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film commedia del 1954 di Luigi Comencini, con Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida, Roberto Risso, Tina Pica, Marisa Merlini, Maria Pia Casilio, Virgilio Riento, Memmo Carotenuto, Fausto Guerzoni, Checco Rissone, Attilio Torelli, Tecla Scarano, Vittoria Crispo, Nino Vingelli, Saro Urzì, Nico Pepe e Gigi Reder.

, in onda : film commedia del 1954 di Luigi Comencini, con Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida, Roberto Risso, Tina Pica, Marisa Merlini, Maria Pia Casilio, Virgilio Riento, Memmo Carotenuto, Fausto Guerzoni, Checco Rissone, Attilio Torelli, Tecla Scarano, Vittoria Crispo, Nino Vingelli, Saro Urzì, Nico Pepe e Gigi Reder. Tremors , in onda alle 21.10 su Italia 2 : film horror del 1989 di Ron Underwood, con Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carter, Michael Gross, Reba McEntire, Ariana Richards, Charlotte Stewart, Robby Jacoby e Tony Genaro.

, in onda : film horror del 1989 di Ron Underwood, con Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carter, Michael Gross, Reba McEntire, Ariana Richards, Charlotte Stewart, Robby Jacoby e Tony Genaro. Fracchia la belva umana , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1981 di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Anna Mazzamauro, Francesco Salvi, Sandro Ghiani, Jole Silvani, Gigi Reder, Fiammetta Baralla, Antonio Allocca, Ugo Bologna, Massimo Boldi e Roberto Della Casa.

, in onda : film commedia del 1981 di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Anna Mazzamauro, Francesco Salvi, Sandro Ghiani, Jole Silvani, Gigi Reder, Fiammetta Baralla, Antonio Allocca, Ugo Bologna, Massimo Boldi e Roberto Della Casa. Polar Express , in onda alle 21 su 20 : film fantasy del 2004 di Robert Zemeckis, con Tom Hanks, Leslie Zemeckis, Eddie Deezen, Nona Gaye, Peter Scolari, Connor Matheus, Phil Fondacaro, Andrew Ableson, Josh Hutcherson, Debbie Lee Carrington, Chantel Valdivieso, Kevin C. Carr e Dylan Cash.

, in onda : film fantasy del 2004 di Robert Zemeckis, con Tom Hanks, Leslie Zemeckis, Eddie Deezen, Nona Gaye, Peter Scolari, Connor Matheus, Phil Fondacaro, Andrew Ableson, Josh Hutcherson, Debbie Lee Carrington, Chantel Valdivieso, Kevin C. Carr e Dylan Cash. Delta Force, in onda alle 21.30 su Spike: film d'azione del 1986 di Menahem Golan, con Chuck Norris, Lee Marvin, Martin Balsam, Joey Bishop, Robert Forster, Lainie Kazan, George Kennedy, Hanna Schygulla, Susan Strasberg, Bo Svenson, Robert Vaughn e Shelley Winters.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: