Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 9 Gennaio 2021

Film Stasera in TV: Baby Driver - Il genio della fuga, Kung Fu Panda, Ben is Back, Le vacanze del piccolo Nicolas. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Affari tuoi, FBI e Blue Bloods, I Miserabili, C'è Posta per Te, Eden - Un pianeta da salvare.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 9 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Baby Driver - Il genio della fuga, Kung Fu Panda, Ben is Back, Le vacanze del piccolo Nicolas, Renegade - Un osso troppo duro, Decisione critica, Beauty Shop, A ciascuno il suo, 2 single a nozze, The Unsaid - Sotto silenzio.

Baby Driver - Il genio della fuga: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Commedia, Thriller, 2017, durata: 112 Min)

Un film di Edgar Wright con Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey, Jon Bernthal, Jon Hamm, Jamie Foxx, Flea e Sky Ferreira



Baby Driver - Il genio della fuga: Un nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Baby Driver - Il genio della fuga: Per contrastare il fastidioso ronzio che fin da bambino risuona nelle orecchie, il giovanissimo pilota Baby inforca le cuffie e spinge sull'acceleratore dell'auto. La guida spericolata per vicoli strettissimi e strade trafficate, insegue le evoluzioni della traccia: l'auto frena, slitta, sgomma con sottofondo di pneumatici fumanti e assoli di chitarra. Il talento al volante fa di lui l'autista di fiducia, nonché inconsueto portafortuna, del misterioso Doc, leader di una banda di rapinatori di banche e stratega sopraffino. Anche se per la faccia pulita e la testa tra gli accordi il ragazzo fatica a farsi apprezzare dagli altri criminali. In particolare Bats, testa calda dal grilletto facile, si mostra scettico e diffidente nei suoi confronti e si diverte a testarne il valore attraverso una serie di subdole provocazioni. Nonostante abbia imboccato la strada del crimine, Baby ha in fondo un'indole onesta e compassionevole, e farà di tutto per proteggere dai pericoli a cui lo espone il mestiere la dolce Debora, la cameriera di cui è innamorato. Anche tentare un'impresa mai provata prima: rallentare e provare a sganciarsi da quell'ultima, rischiosa rapina destinata al fallimento...

Kung Fu Panda: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Animazione, 2008, durata: 90 Min)

Un film di Mark Osborne e John Stevenson con le voci originali di Jack Black, Dustin Hoffman, Ian McShane, Jackie Chan, Seth Rogen e Lucy Liu e con la voce italiana di Fabio Volo.



Kung Fu Panda: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Kung Fu Panda: Il film racconta le vicende di un panda intento a imparare l'arte del kung fu per salvare la Cina da una terribile minaccia.

Po, è un pigro e imbranato panda gigante che lavora come cameriere nel ristorante di spaghetti del padre adottivo, il quale desidera fortemente che il figlio continui la tradizione di famiglia nel ristorante. Ma la vera passione di Po è il Kung Fu, un'arte che però non si addice a un panda goffo come lui.

Il destino di Po cambierà drasticamente quando, per una serie di fortunate coincidenze, il saggio maestro Oogway nomina tra lo stupore generale il panda gigante come il “Prescelto”, destinato a diventare il Guerriero Dragone, colui che secondo una profezia salverà la Valle della Pace, minacciata dal perfido Tai Lung, appena evaso di prigione.

Nonostante la sua fisicità e la sua inesperienza, Po dovrà imparare nel minor tempo possibile i segreti del kung fu, trovando un enorme ostacolo nello scetticismo del maestro Shifu e dei suoi allievi, i Cinque Cicloni, che Po ha sempre considerato come i suoi idoli: Tigre, Scimmia, Vipera, Mantide e Gru...

Ben is Back: il film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 2018, durata: 103 Min)

Un film di Peter Hedges con Julia Roberts, Lucas Hedges, Kathryn Newton, Courtney B. Vance, Melissa Van Der Schyff, Alexandra Park, Faith Logan, Tim Guinee, Marquise Vilson e Michael Esper.



Ben is Back: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Ben is Back: A Ben, da mesi in un centro di riabilitazione per liberarsi dalla dipendenza dalla droga, viene concesso di trascorrere il Natale in famiglia. Stando a quanto dice il ragazzo, il suo assistente è infatti dell'idea che riavvicinarsi agli affetti non potrà che fargli bene. La madre Holly Burns accoglie con gioia il ritorno a casa di suo figlio, sebbene scettica sui suoi reali progressi, e si prepara a trascorrere con lui le successive ventiquattro ore.

Presto i buoni propositi di Ben si scontrano con i fantasmi del passato, tanto che, dopo una riunione con il gruppo di supporto, il giovane cede di nuovo alla tentazione di drogarsi. I momenti di debolezza si alternano a sprazzi di lucidità, durante i quali il ragazzo, assalito dai sensi di colpa, riceve dalla madre l'aiuto e la comprensione di cui ha bisogno.

Holly non sa però che lo spacciatore per cui suo figlio lavorava è pronto a ricattarlo, e dovrà lottare con le unghie e con i denti per strappare Ben dal baratro in cui sta precipitando di nuovo...

Le vacanze del piccolo Nicolas: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.20

(Commedia, 2014, durata: 97 Min)

Un film di Laurent Tirard con Mathéo Boisselier, Valérie Lemercier, Kad Merad, Luca Zingaretti, Francis Perrin, Daniel Prévost, François Damiens, François-Xavier Demaison e Bouli Lanners.



Le vacanze del piccolo Nicolas: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Le vacanze del piccolo Nicolas: L'anno scolastico è giunto al termine. Il tanto atteso momento delle vacanze è arrivato. Il piccolo Nicolas, i suoi genitori e la nonna partono tutti insieme in automobile diretti al mare. Alloggeranno per qualche giorno all'Hôtel Beau-Rivage. Ben presto, sulla spiaggia Nicolas stringe nuove amicizie: conosce Blaise, che non è in vacanza perché vive lì, Fructueux, a cui piace mangiare di tutto, persino il pesce, Djodjo, che non parla come loro perché è inglese, Crépin, che scoppia a piangere di continuo, e Côme, che vuole avere sempre ragione ed è molto indisponente. Ma Nicolas incontra anche Isabelle, una bambina che non smette di fissarlo con i suoi grandi occhi rotondi e inquietanti e con la quale Nicolas teme che i suoi genitori vogliano costringerlo a sposarsi... I malintesi si susseguono e gli scherzi fioccano.

