Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 8 Maggio 2021

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 8 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Chesil Beach- Il segreto di una notte, L'Oro di Scampia, Madagascar 2, Nella morsa del ragno, Ransom - Il riscatto, Blu profondo, Il magico mondo di Ella, Sedotta e abbandonata, Point break - Punto di rottura.

Chesil Beach- Il segreto di una notte: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.20

(Drammatico, 2017, durata: 105 Min)

Un film di Dominic Cooke con Saoirse Ronan, Emily Watson, Billy Howle, Anne-Marie Duff, Samuel West, Bebe Cave, Adrian Scarborough e Jonjo O'Neill.



Chesil Beach- Il segreto di una notte: Il Trailer Italiano Ufficiale del film - HD



Trama del Film Chesil Beach- Il segreto di una notte: Il film racconta la storia dell'amore tra la ricca e ambiziosa violinista Florence e il modesto e promettente storico Edward, prigionieri dei tabù di un'epoca e delle convenzioni familiari e sociali nell'Inghilterra dei primi anni 60, pochi anni prima della rivoluzione sessuale.

I due giovani si amano molto, ma alla vigilia della loro prima notte di nozze, il loro discorso amoroso non va oltre le parole. E in una zona remota della spiaggia di Chesil Beach, i due si troveranno ad affrontare le loro profonde differenze.

L'Oro di Scampia: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.55

(Drammatico, Biografico, 2014, durata: 100 Min)

Un film di Marco Pontecorvo con Giuseppe Fiorello, Gianluca Di Gennaro, Anna Foglietta, Gaetano Bruno, Anna Bellezza, Nello Mascia, Ciro Petrone, Francesco Martino, Salvatore Striano, Anna Ammirati, Salvio Simeoli e Nunzia Schiano.







Trama del Film L'Oro di Scampia: Il film racconta la storia di un maestro di judo che tenta di salvare dalla criminalità i giovani del suo quartiere. A Napoli, più precisamente tra le vele di Scampia, la camorra assolda ragazzi sin dalla tenera età per trasformali in criminali, sicari e corrieri della droga. Ma Enzo Capuano, infermiere che per nessun motivo lascerebbe il luogo in cui è nato e cresciuto, è convinto che educarli alle discipline delle arti marziali possa sottrarli al richiamo dei clan e fargli apprendere i valori della vita.

Togliere i giovani dalla strada e assicurargli un futuro migliore diviene dunque la sua missione e grazie alla sua scalcinata palestra in cui impartisce lezioni di judo e speranza in maniera del tutto gratuita a chiunque abbia voglia d'imparare, si raduna a poco a poco un gruppo di judoki il cui atleta più promettente è Toni, suo figlio. Ma le attività di Enzo attirano in fretta lo sguardo ostile della mafia, a cui la palestra sta togliendo fin troppa manovalanza. Nonostante i tentativi della camorra di metterlo in difficoltà, il maestro non demorde e tira dritto verso il suo unico obiettivo: condurre Toni verso il traguardo più alto per uno sportivo, la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sidney del 2000...



Madagascar 2: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Animazione, Avventura, 2008, durata: 89 Min)

Un film di Tom McGrath e Eric Darnell con le voci originali di Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen, Alec Baldwin e Will i Am.

Madagascar 2: Il nuovo trailer del film della Dreamworks



Trama del Film Madagascar 2: In Africa, il leone Zuba cerca di insegnare a suo figlio Alakay a combattere, ma il cucciolo è più interessato alla danza. Il maschio rivale Makunga sfida Zuba per il titolo di leone alfa e durante il loro combattimento Alakay viene catturato dai bracconieri. La cassa contenente il giovane leone cade nell'oceano e vagando tra i flutti giunge a New York City, dove inizia a vivere presso lo zoo di Central Park con il nuovo nome di Alex (voce italiana Ale). Qui fa amicizia con la zebra Marty (voce italiana Franz), la giraffa Melman e l'ippopotamo Gloria.

Ora i quattro protagonisti, dopo essere arrivati nell'isola africana, si preparano a tornare a New York a bordo dell'aereo pilotato dai pinguini, in compagnia del lemure re Julien XIII, del suo consigliere Maurice, delle scimmie Phil e Mason e del piccolo Mortino. Purtroppo il velivolo esaurisce il carburante: con un atterraggio d'emergenza arrivano nell'Africa continentale.

Gli animali si ritrovano così in una riserva naturale. Mentre i pinguini iniziano a riparare l'aereo, i protagonisti incontrano altri della loro specie: Alex si riunisce con i suoi genitori e li impressiona con le storie sul suo status di "re di New York"; Marty conosce un branco di zebre che sembrano proprio come lui; Melman, ipocondriaco, è angosciato dal fatto che la riserva non abbia dottori, quindi le altre giraffe lo nominano loro stregone; Gloria invece attira l'attenzione dell'ippopotamo Moto Moto. L'eccitazione degli animali dello zoo si trasformerà però ben presto in delusione...

Nella morsa del ragno , in onda alle 21.30 su TV8 : film thriller del 2001 di Lee Tamahori, con Morgan Freeman, Monica Potter, Michael Wincott, Mika Boorem, Penelope Ann Miller, Michael Moriarty, Dylan Baker, Anton Yelchin, Billy Burke, Kim Hawthorne e Jay O. Sanders.

, in onda : film thriller del 2001 di Lee Tamahori, con Morgan Freeman, Monica Potter, Michael Wincott, Mika Boorem, Penelope Ann Miller, Michael Moriarty, Dylan Baker, Anton Yelchin, Billy Burke, Kim Hawthorne e Jay O. Sanders. Ransom - Il riscatto, in onda alle 21 su Iris : film drammatico, thriller del 1996 di Ron Howard, con Mel Gibson, Rene Russo, Brawley Nolte, Gary Sinise, Delroy Lindo, Dan Hedaya, Lili Taylor, Nancy Ticotin, Donnie Wahlberg, José Zúñiga, Evan Handler, Paul Guilfoyle, Michael Gaston e Liev Schreber.

in onda : film drammatico, thriller del 1996 di Ron Howard, con Mel Gibson, Rene Russo, Brawley Nolte, Gary Sinise, Delroy Lindo, Dan Hedaya, Lili Taylor, Nancy Ticotin, Donnie Wahlberg, José Zúñiga, Evan Handler, Paul Guilfoyle, Michael Gaston e Liev Schreber. Blu profondo , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film thriller, horror del 1999 di Renny Harlin, con Thomas Jane, Saffron Burrows, Samuel L. Jackson, Jacqueline McKenzie, Michael Rapaport, Stellan Skarsgård, LL Cool J e Aida Turturro.

, in onda : film thriller, horror del 1999 di Renny Harlin, con Thomas Jane, Saffron Burrows, Samuel L. Jackson, Jacqueline McKenzie, Michael Rapaport, Stellan Skarsgård, LL Cool J e Aida Turturro. Il magico mondo di Ella , in onda alle 21.10 su Paramount: film avventura, commedia, fantasy, sentimentale del 2004 di Tommy O'Haver, con Anne Hathaway, Hugh Dancy, Cary Elwes, Vivica A. Fox, Joanna Lumley, Minnie Driver, Aidan McArdle, Eric Idle, Patrick Bergin, Jennifer Higham, Parminder Nagra, Jimi Mistry, Lucy Punch e Heidi Klum.

, in onda alle 21.10 su Paramount: film avventura, commedia, fantasy, sentimentale del 2004 di Tommy O'Haver, con Anne Hathaway, Hugh Dancy, Cary Elwes, Vivica A. Fox, Joanna Lumley, Minnie Driver, Aidan McArdle, Eric Idle, Patrick Bergin, Jennifer Higham, Parminder Nagra, Jimi Mistry, Lucy Punch e Heidi Klum. Profumo , in onda alle 21.15 su Cielo: film drammatico, erotico del 1986 di Giuliana Gamba, con Florence Guérin, Robert Egon Spechtenhauser, Vasco Santoni, Stefano Sabelli, Erminia Garofano, Giuliano Sestili e Luciano Bartoli.

, in onda alle 21.15 su Cielo: film drammatico, erotico del 1986 di Giuliana Gamba, con Florence Guérin, Robert Egon Spechtenhauser, Vasco Santoni, Stefano Sabelli, Erminia Garofano, Giuliano Sestili e Luciano Bartoli. Sedotta e abbandonata , in onda alle 21.10 su Rai Storia : film commedia, drammatico del 1964 di Pietro Germi, con Stefania Sandrelli, Saro Urzì, Aldo Puglisi, Lando Buzzanca, Leopoldo Trieste, Rocco D'Assunta, Lola Braccini, Courtney Cunningham, Umberto Spadaro, Domenico De Ninno, Rosetta Urzì e Paola Biggio.

, in onda : film commedia, drammatico del 1964 di Pietro Germi, con Stefania Sandrelli, Saro Urzì, Aldo Puglisi, Lando Buzzanca, Leopoldo Trieste, Rocco D'Assunta, Lola Braccini, Courtney Cunningham, Umberto Spadaro, Domenico De Ninno, Rosetta Urzì e Paola Biggio. La collera del vento , in onda alle 21 su Cine34 : film drammatico del 1970 di Mario Camus, con Terence Hill, Maria Grazia Buccella, Fernando Rey, Angel Lombarte, William Layton, Mario Pordo, Carlo Alberto Cortina e Maximo Valverde.

, in onda : film drammatico del 1970 di Mario Camus, con Terence Hill, Maria Grazia Buccella, Fernando Rey, Angel Lombarte, William Layton, Mario Pordo, Carlo Alberto Cortina e Maximo Valverde. Point break - Punto di rottura , in onda alle 21 su 20: film azione, avventura del 1991 di Kathryn Bigelow, con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, John C. McGinley, James LeGros, John Philbin, Bojesse Christopher, Julian Reyes, Daniel Beer, Chris Pedersen, Vincent Klyn, Anthony Kiedis, Dave Olson e Lee Tergesen.

, in onda alle 21 su 20: film azione, avventura del 1991 di Kathryn Bigelow, con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, John C. McGinley, James LeGros, John Philbin, Bojesse Christopher, Julian Reyes, Daniel Beer, Chris Pedersen, Vincent Klyn, Anthony Kiedis, Dave Olson e Lee Tergesen. Stone, in onda alle 21.30 su Spike: film drammatico, thriller del 2010 di John Curran, con Edward Norton, Milla Jovovich, Robert De Niro, Frances Conroy, Enver Gjokaj, Pepper Binkley, Liam Ferguson e Linda Boston.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

