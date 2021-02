Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 6 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 6 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Cattivissimo Me 2, L'ultima ricchezza, Bushwick, Moonlight, Caccia al ladro, Braven - Il coraggioso, L'ultimo bacio, Non c'è due senza quattro, Il fuggitivo, Videodrome, La Bonne, Mio Dio, come sono caduta in basso!.

Cattivissimo Me 2: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Animazione, Commedia, Family, 2013, durata: 98 Min)

Un film di Pierre Coffin e Chris Renaud con le voci originali di Steve Carell, Kristen Wiig, Russell Brand, Benjamin Bratt, Steve Coogan e Ken Jeong e con le voci italiane di Max Giusti, Arisa e Neri Marcorè.



Cattivissimo Me 2: Il nuovo trailer italiano ufficiale in HD



Trama del Film Cattivissimo Me 2: Una nave misteriosa ruba, da un laboratorio segreto nel circolo polare artico, un siero noto come PX-41, che trasforma ogni essere vivente in una belva viola molto potente.

La Lega Anti Cattivi, guidata da Silas Caprachiappa, invia l'agente Lucy Wilde a reclutare Gru, ex supercattivo, per rintracciare il colpevole e recuperare il siero. Gru rifiuta, sostenendo che ora è un padre e un uomo d’affari, ma in un secondo momento ricorda con malinconia la sua vita da criminale e così si convince ad indagare sul furto e a lavorare con Lucy.

I due iniziano la loro ricerca nel Paradise Shopping Mall, fingendosi proprietari di una muffineria. Gru sospetta immediatamente che il proprietario del ristorante messicano, Eduardo Pérez, sia il famigerato "El Macho", un leggendario supercattivo che si dice morì cavalcando uno squalo in un vulcano attivo con 250 chili di dinamite legata al petto, ma il suo corpo non fu mai trovato. Gru e Lucy irrompono nel ristorante di Eduardo di notte ma non trovano prove.

Pur considerando Eduardo il suo principale sospettato, Gru accetta di indagare su altri...

L'ultima ricchezza: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Drammatico, Sentimentale, 2013, durata: 105 Min)

Un film di Michael Landon Jr. con Logan Bartholomew, Ali Hillis, Lee Meriwether, Bill Cobbs, Peter Fonda, Drew Waters e Austin James.



L'ultima ricchezza: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film L'ultima ricchezza: Il film narra le vicende di un cinico milionario abituato ad avere sempre tutto dalla vita. Dopo l'ultimo viaggio in cui ha dovuto affrontare le 12 faticose prove imposte da suo nonno per giungere al misterioso "ultimo regalo", Jason è riuscito contro ogni pronostico a portare a termine la missione, a ereditare la società multimilionaria e a imparare una lezione per la vita che l'ha reso un uomo migliore.

Tuttavia, il denaro ricevuto ha scatenato intorno a lui gelosie e invidie da parte di alcuni membri della sua famiglia, che vogliono più di ogni cosa entrare in possesso del patrimonio. Come se non bastasse, la situazione complicata, la causa in corso, i suoi beni confiscati e le varie responsabilità che gli gravano sulle spalle, gli hanno fatto perdere completamente di vista la sua relazione con Alexia. Quando la donna lo lascia e va ad Haiti per lavoro, Jason si rende conto di aver sbagliato totalmente a stilare la sua scala di priorità.

Confuso, cerca istintivamente consiglio nel migliore amico di suo nonno, dal quale riceve un diario in cui il suo progenitore ha descritto la storia della sua incredibile ascesa. Ripercorrendo, pagina dopo pagina, gli episodi della sua magnifica vita, Jason comprende finalmente quale sia il suo destino e cos'è che davvero conta nella sua esistenza...

Bushwick: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Avventura, 2017, durata: 94 Min)

Un film di Jonathan Milott e Cary Murnion con Dave Bautista, Brittany Snow, Jeremie Harris, Arturo Castro, Christian Navarro, Alex Breaux e Quincy Chad.



Bushwick: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Bushwick: Lo stato del Texas esige l'indipendenza e ha dichiarato guerra agli Stati Uniti.

Lucy e Jose, una coppia di fidanzati, escono della metropolitana di Brooklyn in quella che sembra essere una giornata come tutte le altre, ma si trovano di fronte uno scenario apocalittico. La città è stata messa a ferro e fuoco da una moltitudine di militari vestiti di nero, che uccidono a sangue freddo chiunque si ponga sulla loro strada.

Quando il suo ragazzo rimane vittima di un lanciafiamme, Lucy, in preda al panico, finisce per rifugiarsi nel seminterrato di Stupe, un muscoloso e ostile ex marine che decide a malincuore di collaborare con lei e aiutarla a superare indenne il quartiere di Bushwick. Tra sparatorie, sangue, morte, invasori militari pronti a sparare, saccheggiatori e criminali di ogni genere, i due tenteranno di attraversare i 5 isolati che li dividono dalle proprie famiglie per potersi finalmente ricongiungere con loro.

Moonlight: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.20

(Drammatico, 2016, durata: 111 Min)

Un film di Barry Jenkins con Mahershala Ali, Naomie Harris, Janelle Monáe, Trevante Rhodes, Ashton Sanders, Alex R. Hibbert e André Holland.



Moonlight: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Moonlight: Il film ha per protagonista Chiron, bambino afroamericano di Miami, e segue le dinamiche della sua vita attraverso tre tappe fondamentali. Chiron, soprannominato "Piccolo", vive con la madre tossicodipendente Paula ed è preso di mira dai suoi coetanei.

Mentre fugge da un gruppo di bulli, il bambino incontra lo spacciatore Juan. L'uomo decide di prendersi cura di Chiron e, con il benestare della fidanzata Teresa, lo accoglie come un figlio. Juan gli permetterà di conoscere un clima familiare stabile e basato sul reciproco affetto, trasmettendogli la passione per il mare. Gli anni passano, Juan muore e Teresa continua a prendersi cura di Chiron. La madre del ragazzo, infatti, non riesce a far a meno delle droghe. Afflitta dagli attacchi di astinenza, Paula arriva a sottrarre del denaro al figlio. I bulli, intanto, continuano a perseguitarlo e, scampato ad una aggressione, Chiron si rifugia sulla spiaggia per meditare.

Qui, è sorpreso dall'incontro con l’amico Kevin che stravolgerà la sua esistenza, permettendogli di conoscere la sua sessualità.

La vana speranza di aver trovato un alleato svanisce ben presto. Per non venire escluso dal gruppo, Kevin asseconda il teppista Terrel e partecipa al pestaggio di Chiron. Stanco delle continue angherie, il ragazzo compie un gesto inaspettato al prezzo della sua libertà...

Caccia al ladro: il Film Stasera in Tv su Paramount Network alle 21.10

(Thriller, 1955, durata: 103 Min)

Un film di Alfred Hitchcock con Cary Grant, Grace Kelly, Jessie Royce Landis, John Williams, Charles Vanel, Brigitte Auber, Jean Martinelli, Georgette Anys, René Blancard, Jean Hébey, Roland Lesaffre, Dominique Davray, Marie Stoddard e Russel Gaige.



Caccia al ladro: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Caccia al ladro: Il film vede come protagonista l'americano John Robie. Un tempo era un famoso ladro di gioielli noto come il Gatto, ma dopo la sua partecipazione alla Resistenza francese durante la Seconda guerra mondiale, l'uomo ha abbandonato il suo vecchio mestiere per condurre una vita serena. Sono quindi ormai molti anni che l'ex criminale si dedica esclusivamente alla cura dei propri vigneti nella sua lussuosa tenuta sulla Costa Azzurra.

La tranquillità dell'uomo viene però sconvolta da una serie di furti di oggetti preziosi, commessi con lo stesso metodo de il Gatto. Da subito la polizia francese sospetta che Robie si sia rimesso in loschi affari, così come anche i suoi ex compagni della Resistenza, ora dipendenti del ristorante gestito da Bertani, amico di lunga data di Robie.

L'ex ladro - sicuro della propria innocenza ma senza qualcuno disposto a credergli - decide quindi di collaborare con l'agente Hughson, venuto da Londra per indagare sui furti. Robie desidera prendere il vero responsabile con le mani nel sacco: per fare ciò decide di entrare in contatto con i più ricchi proprietari di gioielli al momento presenti sulla costa francese. Incontra così la facoltosa vedova americana Jessie Stevens e l'affascinante figlia Frances. Quando i preziosi della signora Stevens vengono rubati, Robie è sicuro di aver scoperto l’identità del suo emulatore...

Braven - Il coraggioso: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Thriller, 2018, durata: 94 Min)

Un film di Lin Oeding con Jason Momoa, Garret Dillahunt, Jill Wagner, Stephen Lang, Sasha Rossof, Sala Baker, Fraser Aitcheson, Teach Grant, Glenn Ennis e Zahn McClarnon.



Braven - Il coraggioso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Braven - Il coraggioso: Il film segue le vicende di un umile boscaiolo costretto a difendere la sua famiglia da un pericoloso gruppo di trafficanti di droga. Joe Braven conduce una vita tranquilla con la moglie e la figlia nella frontiera tra Stati Uniti e Canada e si guadagna da vivere facendo il taglialegna. Quando suo padre Linden, affetto da demenza, finisce nel bel mezzo di una rissa in un bar per aver scambiato una donna con sua moglie, Joe, turbato dall'accaduto, decide di dedicare un po' di tempo al suo vecchio. I due, insieme alla figlia di Joe Charlotte, partono quindi per trascorrere un tranquillo weekend nella piccola baita di famiglia dispersa tra le montagne, ma qualcosa di inaspettato finisce per mettere in pericolo le loro vite. Una banda di trafficanti di droga è stata costretta in seguito a un incidente stradale con il camion che la trasportava, ad abbandonare lì una preziosa partita di cocaina. Proprio mentre la famiglia è in casa, i criminali, tornati indietro per recuperare ciò che gli appartiene, accerchiano la capanna pronti a uccidere chiunque interferisca con i loro piani. Joe e Linden non hanno altra scelta: devono combattere con tutte le loro forze per proteggere la loro vita e quella della piccola Charlotte...

Altri film questa sera in TV:

L'ultimo bacio , in onda alle 21.45 su Rai 3 : film sentimentale, drammatico del 2000 di Gabriele Muccino, con Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Regina Orioli, Luigi Diberti, Marco Cocci, Martina Stella, Vittorio Amandola, Lina Bernardi, Giulia Carmignani, Piero Natoli, Daniela Piazza, Claudio Santamaria, Sergio Castellitto, Susanna Javicoli e Giorgio Pasotti.

, in onda : film sentimentale, drammatico del 2000 di Gabriele Muccino, con Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Regina Orioli, Luigi Diberti, Marco Cocci, Martina Stella, Vittorio Amandola, Lina Bernardi, Giulia Carmignani, Piero Natoli, Daniela Piazza, Claudio Santamaria, Sergio Castellitto, Susanna Javicoli e Giorgio Pasotti. Non c'è due senza quattro , in onda alle 21.20 su Rete 4 : film commedia del 1984 di Enzo Barboni, con Terence Hill, Bud Spencer, Jose' Van De Kamp, C.V. Wood Jr., Claudio Ney Penedo, Nello Pazzafini, Dary Reiz, Roberto Roney, Fernando Amaral, Ataide Arcoverde, Harold Bergman, Dennis Bourke e April Clough.

, in onda : film commedia del 1984 di Enzo Barboni, con Terence Hill, Bud Spencer, Jose' Van De Kamp, C.V. Wood Jr., Claudio Ney Penedo, Nello Pazzafini, Dary Reiz, Roberto Roney, Fernando Amaral, Ataide Arcoverde, Harold Bergman, Dennis Bourke e April Clough. Il fuggitivo , in onda alle 21 su Iris : film thriller del 1993 di Andrew Davis, con Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward, Julianne Moore, Joe Pantoliano, Tom Wood, Jeroen Krabbé, Andreas Katsulas, Daniel Roebuck, L. Scott Caldwell e Dick Cusack.

, in onda : film thriller del 1993 di Andrew Davis, con Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward, Julianne Moore, Joe Pantoliano, Tom Wood, Jeroen Krabbé, Andreas Katsulas, Daniel Roebuck, L. Scott Caldwell e Dick Cusack. Videodrome , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film fantascienza del 1983 di David Cronenberg, con James Woods, Sonja Smits, Deborah Harry, Leslie Carlson, Jack Creley, Peter Dvorsky, Lynne Gorman e Sam Malkin.

, in onda : film fantascienza del 1983 di David Cronenberg, con James Woods, Sonja Smits, Deborah Harry, Leslie Carlson, Jack Creley, Peter Dvorsky, Lynne Gorman e Sam Malkin. La Bonne , in onda alle 21.15 su Cielo : film drammatico, erotico del 1986 di Salvatore Samperi, con Florence Guérin, Katrine Michelsen, Cyrus Elias, Silvio Anselmo, Benito Artesi, Clara Bertuzzo, Roberta Orlandi, Ida Eccher, Rita Savagnone e Antonella Ponziani.

, in onda : film drammatico, erotico del 1986 di Salvatore Samperi, con Florence Guérin, Katrine Michelsen, Cyrus Elias, Silvio Anselmo, Benito Artesi, Clara Bertuzzo, Roberta Orlandi, Ida Eccher, Rita Savagnone e Antonella Ponziani. Mio Dio, come sono caduta in basso! , in onda alle 21.10 su Rai Storia : film commedia del 1974 di Luigi Comencini, con Laura Antonelli, Alberto Lionello, Michele Placido, Jean Rochefort, Ugo Pagliai, Rosemarie Dexter, Karin Schubert e Michele Abruzzo.

, in onda : film commedia del 1974 di Luigi Comencini, con Laura Antonelli, Alberto Lionello, Michele Placido, Jean Rochefort, Ugo Pagliai, Rosemarie Dexter, Karin Schubert e Michele Abruzzo. I giorni dell'ira , in onda alle 21 su Cine34 : film western del 1967 di Tonino Valerii, con Giuliano Gemma, Lee Van Cleef, Walter Rilla, Christa Linder, Yvonne Sanson, Ennio Balbo, Lukas Ammann, Andrea Bosic, José Calvo e Giorgio Gargiullo.

, in onda : film western del 1967 di Tonino Valerii, con Giuliano Gemma, Lee Van Cleef, Walter Rilla, Christa Linder, Yvonne Sanson, Ennio Balbo, Lukas Ammann, Andrea Bosic, José Calvo e Giorgio Gargiullo. Dreamer , in onda alle 21.20 su TV2000 : film drammatico del 2005 di John Gatins, con Kurt Russell, Dakota Fanning, Kris Kristofferson, Elisabeth Shue, Luis Guzmán, Freddy Rodríguez, David Morse, Oded Fehr, Ken Howard, Holmes Osborne e Antonio Albadran.

, in onda : film drammatico del 2005 di John Gatins, con Kurt Russell, Dakota Fanning, Kris Kristofferson, Elisabeth Shue, Luis Guzmán, Freddy Rodríguez, David Morse, Oded Fehr, Ken Howard, Holmes Osborne e Antonio Albadran. 7 Seconds, in onda alle 21.30 su Spike: film d'azione del 2005 di Simon Fellows, con Wesley Snipes, Tamzin Outhwaite, Deobia Oparei, Pete Lee-Wilson, Serge Soric, Adrian Lukis, Adrian Pintea e Georgina Rylance.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: