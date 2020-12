Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 5 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 5 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Insonnia d'amore, Inside Out, Assassini nati, The Family Man, Al vertice della tensione, La casa 2, Man of Tai Chi, Lettere d'amore, Il ferroviere, Le avventure di Huck Finn, Il collezionista.

Insonnia d'amore: stasera in tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 1993, durata: 104 Min)

Un film di Nora Ephron con Tom Hanks, Meg Ryan, Bill Pullman, Ross Malinger, Rosie O'Donnell, Gaby Hoffmann, Victor Garber, Rita Wilson, Barbara Garrick, Carey Lowell, David Hyde Pierce, Dana Ivey e Rob Reiner.



Trama del Film Insonnia d'amore: Sam Baldwin vive a Seattle insieme al figlioletto Jonah ma, dopo essere rimasto vedovo, non riesce in nessun modo a rassegnarsi all'assenza della moglie Maggie. Decide così di trasferirsi a Seattle con il figlio per cambiare vita, ma il piccolo Jonah, comprendendo la sofferenza del padre, decide di attuare un piano per aiutarlo. È così che, la sera della vigilia di Natale, Jonah si rivolge al programma radiofonico della dottoressa Marcia Fieldstone, che è solita chiedere ai suoi ascoltatori un desiderio che vorrebbero realizzare. Dopo le ingenue parole del piccolo, Sam si inserisce nella telefonata. Dapprima irritato per l'intrusione nella sua privacy, viene poi spronato dalla dottoressa a lasciarsi andare e finisce così per confidarle il suo vuoto e il suo dolore.

Il caso di Sam diventa di portata nazionale. Quella notte, tra le persone che ascoltano la storia del vedovo e di suo figlio, c'è anche Annie Reed giovane e romantica giornalista di Baltimora...

Inside Out: stasera in tv su Italia 1 alle 21.20

(Animazione, Commedia, 2015, durata: 94 Min)

Un film di Pete Docter con le voci originali di Mindy Kaling, Amy Poehler, Bill Hader, Phyllis Smith e Lewis Black.



Trama del Film Inside Out: La storia si svolge all’interno nel mondo emotivo di una deliziosa undicenne del Minnesota di nome Riley Andersen. Dentro al quartier generale della sua mente, abitano cinque emozioni che ne regolano l’umore e le inclinazioni attraverso una consolle emotiva piena di pulsanti. Joy (Gioia), emozione positiva e dominante, è la prima ad essere nata e garantisce la felicità alla ragazza; Sadness (Tristezza), è sempre triste e sfiduciata e il suo scopo non è ben chiaro a nessuna delle altre emozioni; Anger (Rabbia) è sempre iroso e attento a difendere Riley dalle ingiustizie; Fear (Paura) è intenzionato a proteggere la bambina dai pericoli e infine Disgust (Disgusto), che non vuole assolutamente che Riley venga avvelenata fisicamente e socialmente.

Ogni volta che la piccola prova un'emozione, in lei nasce un ricordo, rappresentato da una piccola sfera del colore dell'emozione che lo ha prodotto. La maggior parte dei ricordi viene inviato nella memoria a lungo termine, mentre i ricordi base, quelli più importanti, rimangono nel quartier generale, definendo la personalità dell’undicenne...

Assassini nati - Natural Born Killers: stasera in tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Thriller, 1994, durata: 120 Min)

Un film di Oliver Stone con Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr., Tommy Lee Jones, O-Lan Jones, Tom Sizemore, Everett Quinton e Pruitt Taylor Vince.



Trama del Film Assassini nati - Natural Born Killers: Il film vede protagonisti Mickey e Mallory Knox, una coppia di feroci assassini senza scrupoli. Un giorno, mentre sono in un locale sulla Route 66 a fare colazione, vengono infastiditi da alcuni cacciatori. I due non gli danno neanche il tempo di capire cosa stia per accadere che fanno una carneficina, lasciando nel bar solo un sopravvissuto, cosicché possa raccontare quanto ha visto.

Mentre i fuggitivi scappano, ricordano quando tutto è iniziato: lei, dopo aver subito numerose molestie da parte del padre davanti agli occhi rassegnati della madre, è riuscita a uccidere entrambi i genitori facendosi aiutare proprio da Mickey, che da piccolo aveva visto l'unica figura maschile della sua vita suicidarsi. Così era iniziata la loro storia d'amore, tra sangue e violenza, ripicche e vendette...

The Family Man: stasera in tv su Rete 4 alle 21.20

(Commedia, Sentimentale, 2000, durata: 125 Min)

Un film di Brett Ratner con Nicolas Cage, Téa Leoni, Don Cheadle, Jeremy Piven, Saul Rubinek, Josef Sommer, Makenzie Vega, Harve Presnell, Lisa Thornhill, Francine York, Jake Milkovich e Troy Hall.



Trama del Film The Family Man: Quando tredici anni fa Jack Campbell ha lasciato Londra per fare pratica presso una prestigiosa società americana, ha promesso alla sua fidanzata del liceo, Kate che sarebbero rimasti lontani soltanto per un anno. Oggi, siamo alla Vigilia di Natale e Jack è un frenetico single di Wall Street, super pagato e con uno stile di vita altissimo mentre Kate è soltanto un ricordo lontano.

Tornando a casa dal lavoro, Jack si ferma a fare spesa e resta coinvolto in una lite tra il proprietario del negozio ed un agitatissimo punk.

Dopo aver contribuito a sedare la rissa, Jack si ferma per fare la morale a Cash il quale, a sua volta, mette in discussione i valori di Jack il quale gli risponde: "Io ho tutto quello che voglio". Una volta al riparo tra le mura del suo lussuoso e immacolato attico, Jack si addormenta... per svegliarsi in una disordinata camera da letto nel New Jersey, accanto a Kate, più vecchia di 13 anni e con gli evidenti segni della mancanza di sonno, ma uguale a come se la ricordava lui, con un neonato che piange nella stanza accanto ed una bambina di sei anni che lo chiama papà. Per Jack sarà solo la prima di una lunga serie di sorprese...

Al vertice della tensione: stasera in tv su La7 alle 21.15

(Thriller, Azione, 2002, durata: 124 Min)

Un film di Phil Alden Robinson con Ben Affleck, Morgan Freeman, James Cromwell, Liev Schreiber, Alan Bates, Philip Baker Hall, Bruce McGill, Jamie Harrold, Bridget Moynahan, Ciarán Hinds, Ron Rifkin, Colm Feore e Josef Sommer.



Trama del Film Al vertice della tensione: Anno 1973. Un aereo israeliano viene abbattuto durante la guerra dello Yom Kippur. Il velivolo trasportava una bomba nucleare di cui si persero le tracce. Nel 2002, l’arma inesplosa viene ritrovata in un campo al confine siriano e viene acquistata segretamente al mercato nero da un gruppo neofascista, guidato dal miliardario austriaco Richard Dressler. Lo scopo della loggia è quello di far scoppiare una guerra tra Stati Uniti e Russia, lasciando così un'Europa fascista a governare il mondo.

Dopo la morte del presidente russo, l'analista della CIA Jack Ryan viene convocato dal direttore dell’agenzia William Cabot per accompagnarlo a Mosca a incontrare il nuovo presidente sovietico Nemerov. A Cabot e Ryan viene consentito d’esaminare la struttura di armi nucleari, dove notano l'assenza di tre scienziati elencati nel registro del laboratorio.

Dopo aver ricevuto preoccupanti notizie da un informatore all'interno del Cremlino, Cabot affida al funzionario John Clark e al giovane analista la delicata missione di indagare nel territorio russo. I due riescono a rintracciare gli scienziati scomparsi in un'ex struttura militare sovietica in Ucraina, dove è stata assemblata un'arma nucleare segreta, grazie a quella trovata inesplosa, ma di cui non vi è traccia.

Ryan e i suoi colleghi iniziano una corsa contro il tempo alla ricerca dell’ordigno nucleare e evitare così una guerra tra le due superpotenze. La situazione precipita quando l’analista scopre che la bomba è in viaggio per gli Stati Uniti…

La casa 2, in onda alle 21.10 su Italia 2 : film horror del di Sam Raimi, con Bruce Campbell, Richard Domeier, Lou Hancock, Dan Hicks, John Peaks e Kassie Wesley.

: film horror del di Sam Raimi, con Bruce Campbell, Richard Domeier, Lou Hancock, Dan Hicks, John Peaks e Kassie Wesley. Il ferroviere, in onda alle 21.15 su Rai Storia : film drammatico del 1955 di Pietro Germi, con Pietro Germi, Luisa Della Noce, Sylva Koscina, Saro Urzì, Carlo Giuffré, Renato Speziali, Edoardo Nevola, Sergio Alberini, Amedeo Trilli, Renato Terra, Gustavo Serena, Lina Tartara Minora, Antonio Acqua, Artemide, Mirella Fedeli, Riccardo Garrone, Dino Maronetto, Giuseppe Chinnici, Paolo Goldwyn e Franco Fantasia.

: film drammatico del 1955 di Pietro Germi, con Pietro Germi, Luisa Della Noce, Sylva Koscina, Saro Urzì, Carlo Giuffré, Renato Speziali, Edoardo Nevola, Sergio Alberini, Amedeo Trilli, Renato Terra, Gustavo Serena, Lina Tartara Minora, Antonio Acqua, Artemide, Mirella Fedeli, Riccardo Garrone, Dino Maronetto, Giuseppe Chinnici, Paolo Goldwyn e Franco Fantasia. Le avventure di Huck Finn, in onda alle 21.20 su TV2000 : film avventura del 1960 di Michael Curtiz, con Eddie Hodges, Buster Keaton, John Carradine, Archie Moore, Patricia McCormack, Neville Brand, Mickey Shaughnessy, Judy Canova, Andy Devine e Sherry Jackson.

: film avventura del 1960 di Michael Curtiz, con Eddie Hodges, Buster Keaton, John Carradine, Archie Moore, Patricia McCormack, Neville Brand, Mickey Shaughnessy, Judy Canova, Andy Devine e Sherry Jackson. Man of Tai Chi, in onda alle 21 su 20 : film d'azione del 2013 di Keanu Reeves, con Keanu Reeves, Tiger Hu Chen, Karen Mok, Simon Yam e Sam Lee.

: film d'azione del 2013 di Keanu Reeves, con Keanu Reeves, Tiger Hu Chen, Karen Mok, Simon Yam e Sam Lee. Il collezionista, in onda alle 21 su Iris : film thriller del 1997 di Gary Fleder, con Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes, Alex McArthur, Tony Goldwyn, Richard T. Jones, Brian Cox, Roma Maffia, Bill Nunn, Gina Ravera e Jay O. Sanders.

: film thriller del 1997 di Gary Fleder, con Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes, Alex McArthur, Tony Goldwyn, Richard T. Jones, Brian Cox, Roma Maffia, Bill Nunn, Gina Ravera e Jay O. Sanders. Lettere d'amore, in onda alle 21.10 su Paramount Network: film drammatico sentimentale del 1990 di Martin Ritt, con Robert De Niro, Jane Fonda, Martha Plimpton, Swoosie Kurtz, Harley Cross, Jamey Sheridan, Feodor Chaliapin Jr., Zohra Lampert e Loretta Devine.

Un Principe per Natale, in onda alle 21.30 su TV8 : film sentimentale del 2015 di Fred Olen Ray, con Viva Bianca, Kirk Barker, Aaron O'Connell, Brittany Beery, Kelly LeBrock, Maxwell Caulfield, Wendy Egloff e Mark Lindsay Chapman.

: film sentimentale del 2015 di Fred Olen Ray, con Viva Bianca, Kirk Barker, Aaron O'Connell, Brittany Beery, Kelly LeBrock, Maxwell Caulfield, Wendy Egloff e Mark Lindsay Chapman. Tranquille donne di campagna, in onda alle 21.20 su Cielo : film drammatico erotico del 1980 di Claudio De Molinis, con Serena Grandi, Philippe Leroy, Mario Maranzana, Elisa Minardi, Rossana Podestà, Carmen Scarpitta, Antonio Serrano, Silvano Tranquilli, Christian Borromeo, Silvia Dionisio e Daniele Gohl.

: film drammatico erotico del 1980 di Claudio De Molinis, con Serena Grandi, Philippe Leroy, Mario Maranzana, Elisa Minardi, Rossana Podestà, Carmen Scarpitta, Antonio Serrano, Silvano Tranquilli, Christian Borromeo, Silvia Dionisio e Daniele Gohl. Vamos a matar compañeros, in onda alle 21 su Cine34 : film western del 1970 di Sergio Corbucci, con Franco Nero, Tomas Milian, Jack Palance, Fernando Rey, Iris Berben, José Bódalo, Eduardo Fajardo, Karin Schubert, Gérard Tichy, Gino Pernice, Claudio Scarchilli, Álvaro de Luna e Jesús Fernández.

: film western del 1970 di Sergio Corbucci, con Franco Nero, Tomas Milian, Jack Palance, Fernando Rey, Iris Berben, José Bódalo, Eduardo Fajardo, Karin Schubert, Gérard Tichy, Gino Pernice, Claudio Scarchilli, Álvaro de Luna e Jesús Fernández. Urban Justice - Città violenta, in onda alle 21.30 su Spike: film d'azione del 2007 di Don E. FauntLeRoy, con Steven Seagal, Eddie Griffin, Carmen Serano, Kirk B.R. Woller e Danny Trejo.

