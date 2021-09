Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 4 Settembre 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Ballo Ballo, L'ora legale, Intrigo internazionale, Man on fire - Il fuoco della vendetta, Jackie Brown. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Pallavolo Femminile, Europei 2021 - Finale: Serbia-Italia, Una Vita, Downton Abbey.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 4 Settembre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Ballo Ballo, L'ora legale, Intrigo internazionale, Man on fire - Il fuoco della vendetta, Jackie Brown, L'insulto, Love is all you Need, Cinquanta sfumature di grigio, La zona morta, Frenesia dell'estate.

Tutti i Film questa sera in TV:

Ballo Ballo , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 1 : film commedia, musicale del 2020 di Nacho Álvarez, con Ingrid García Jonsson, Verónica Echegui, Fernando Guallar, Giuseppe Maggio, Fran Morcillo, Fernando Tejero, Pedro Casablanc, Carlos Hipólito e Natalia Millán.

, il film in onda : film commedia, musicale del 2020 di Nacho Álvarez, con Ingrid García Jonsson, Verónica Echegui, Fernando Guallar, Giuseppe Maggio, Fran Morcillo, Fernando Tejero, Pedro Casablanc, Carlos Hipólito e Natalia Millán. L'insulto , il film in onda stasera in tv alle 22.20 su Rai 3 : film drammatico del 2017 di Ziad Doueiri, con Adel Karam, Kamel El Basha, Camille Salameh e Rita Hayek.

, il film in onda : film drammatico del 2017 di Ziad Doueiri, con Adel Karam, Kamel El Basha, Camille Salameh e Rita Hayek. L'ora legale , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Canale 5 : film commedia del 2017 di Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Vincenzo Amato, Leo Gullotta, Antonio Catania, Tony Sperandeo, Sergio Friscia, Eleonora De Luca, Ersilia Lombardo, Alessia D'Anna, Francesco Benigno, Marcello Mordino, Paride Benassai, Gaetano Bruno e Alessandro Roia.

, il film in onda : film commedia del 2017 di Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Vincenzo Amato, Leo Gullotta, Antonio Catania, Tony Sperandeo, Sergio Friscia, Eleonora De Luca, Ersilia Lombardo, Alessia D'Anna, Francesco Benigno, Marcello Mordino, Paride Benassai, Gaetano Bruno e Alessandro Roia. Guardians , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film azione, fantascienza del 2017 di Sarik Andreasyan, con Anton Pampushnyy, Alina Lanina, Sanjar Madi, Sebastien Sisak, Valeriya Shkirando, Stanislav Shirin e Vyacheslav Razbegaev.

, il film in onda : film azione, fantascienza del 2017 di Sarik Andreasyan, con Anton Pampushnyy, Alina Lanina, Sanjar Madi, Sebastien Sisak, Valeriya Shkirando, Stanislav Shirin e Vyacheslav Razbegaev. Karate Kid 4 , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su TV8 : film arti-marziali del 1994 di Christopher Cain, con Pat Morita, Hilary Swank, Arsenio Trinidad, Constance Towers, Michael Ironside, Walt Goggins, Chris Conrad e Michael Cavalieri.

, il film in onda : film arti-marziali del 1994 di Christopher Cain, con Pat Morita, Hilary Swank, Arsenio Trinidad, Constance Towers, Michael Ironside, Walt Goggins, Chris Conrad e Michael Cavalieri. Man on fire - Il fuoco della vendetta , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film azione, thriller del 2004 di Tony Scott, con Denzel Washington, Christopher Walken, Dakota Fanning, Radha Mitchell, Marc Anthony, Rachel Ticotin, Giancarlo Giannini, Mickey Rourke, Jesús Ochoa, Angelina Peláez, Gustavo Sánchez Parra, Gero Camilo, Rosa Maria Hernandez e Heriberto Del Castillo.

, il film in onda : film azione, thriller del 2004 di Tony Scott, con Denzel Washington, Christopher Walken, Dakota Fanning, Radha Mitchell, Marc Anthony, Rachel Ticotin, Giancarlo Giannini, Mickey Rourke, Jesús Ochoa, Angelina Peláez, Gustavo Sánchez Parra, Gero Camilo, Rosa Maria Hernandez e Heriberto Del Castillo. Love is all you Need , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film commedia, sentimentale del 2012 di Susanne Bier, con Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind, Sebastian Jessen, Paprika Steen, Kim Bodnia, Ciro Petrone e Christiane Muller.

, il film in onda : film commedia, sentimentale del 2012 di Susanne Bier, con Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind, Sebastian Jessen, Paprika Steen, Kim Bodnia, Ciro Petrone e Christiane Muller. Intrigo internazionale , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film thriller, azione del 1959 di Alfred Hitchcock, con Cary Grant, Eva Marie Saint, Roger Ellestein, Leo G. Carroll, Martin Landau, James Mason, Jessie Royce Landis, Philip Ober, Les Tremayne, Adam Williams, Josephine Hutchinson, Ed Binns, Philip Coolidge, Lawrence Dobkin, Ned Glass, Ken Linch, Doreen Lang, Tommy Farrell, Robert Williams, Carleton Young, Edward Platt, Patrick McVey, Malcolm Atterbury e John Berardino.

, il film in onda : film thriller, azione del 1959 di Alfred Hitchcock, con Cary Grant, Eva Marie Saint, Roger Ellestein, Leo G. Carroll, Martin Landau, James Mason, Jessie Royce Landis, Philip Ober, Les Tremayne, Adam Williams, Josephine Hutchinson, Ed Binns, Philip Coolidge, Lawrence Dobkin, Ned Glass, Ken Linch, Doreen Lang, Tommy Farrell, Robert Williams, Carleton Young, Edward Platt, Patrick McVey, Malcolm Atterbury e John Berardino. Cinquanta sfumature di grigio , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film drammatico, sentimentale, erotico del 2015 di Sam Taylor-Johnson, con Jamie Dornan, Dakota Johnson, Eloise Mumford, Luke Grimes, Jennifer Ehle, Victor Rasuk, Marcia Gay Harden, Max Martini, Rachel Skarsten, Dylan Neal, Anthony Konechny e Callum Keith Rennie.

, il film in onda : film drammatico, sentimentale, erotico del 2015 di Sam Taylor-Johnson, con Jamie Dornan, Dakota Johnson, Eloise Mumford, Luke Grimes, Jennifer Ehle, Victor Rasuk, Marcia Gay Harden, Max Martini, Rachel Skarsten, Dylan Neal, Anthony Konechny e Callum Keith Rennie. La zona morta , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film drammatico, thriller, horror del 1983 di David Cronenberg, con Christopher Walken, Brooke Adams, Tom Skerritt, Herbert Lom, Anthony Zerbe, Colleen Dewhurst, Martin Sheen, Sean Sullivan, Roberta Weisse, Jacklie Burhoughs, Nicholas Campbell, Simon Craig e Géza Kovács.

, il film in onda : film drammatico, thriller, horror del 1983 di David Cronenberg, con Christopher Walken, Brooke Adams, Tom Skerritt, Herbert Lom, Anthony Zerbe, Colleen Dewhurst, Martin Sheen, Sean Sullivan, Roberta Weisse, Jacklie Burhoughs, Nicholas Campbell, Simon Craig e Géza Kovács. Jackie Brown , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Paramount : film noir del 1997 di Quentin Tarantino, con Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton, Robert De Niro, Michael Bowen, Chris Tucker, Lisa Gay Hamilton, Hattie Winston, Sid Haig, Laura Lovelace e Denise Crosby.

, il film in onda : film noir del 1997 di Quentin Tarantino, con Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton, Robert De Niro, Michael Bowen, Chris Tucker, Lisa Gay Hamilton, Hattie Winston, Sid Haig, Laura Lovelace e Denise Crosby. La Bonne , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Cielo : film drammatico, erotico del 1986 di Salvatore Samperi, con Florence Guérin, Katrine Michelsen, Cyrus Elias, Silvio Anselmo, Benito Artesi, Clara Bertuzzo, Roberta Orlandi, Ida Eccher, Rita Savagnone e Antonella Ponziani.

, il film in onda : film drammatico, erotico del 1986 di Salvatore Samperi, con Florence Guérin, Katrine Michelsen, Cyrus Elias, Silvio Anselmo, Benito Artesi, Clara Bertuzzo, Roberta Orlandi, Ida Eccher, Rita Savagnone e Antonella Ponziani. Frenesia dell'estate , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Storia : film commedia del 1963 di Luigi Zampa, con Vittorio Gassman, Sandra Milo, Michèle Mercier, Philippe Leroy, Gabriella Giorgelli, Vittorio Congia, Giampiero Littera, Mario Scaccia, Enzo Garinei, Corrado Olmi, Tony Di Mitri, Renzo Palmer, Amedeo Nazzari, Lea Padovani, Umberto D'Orsi, Livio Lorenzon, Gabriella Galvani, Maria Cumani Quasimodo, Luigi Leoni, Jole Mauro, Franco Abbina, Nando Angelini e Corrado Garinei.

, il film in onda : film commedia del 1963 di Luigi Zampa, con Vittorio Gassman, Sandra Milo, Michèle Mercier, Philippe Leroy, Gabriella Giorgelli, Vittorio Congia, Giampiero Littera, Mario Scaccia, Enzo Garinei, Corrado Olmi, Tony Di Mitri, Renzo Palmer, Amedeo Nazzari, Lea Padovani, Umberto D'Orsi, Livio Lorenzon, Gabriella Galvani, Maria Cumani Quasimodo, Luigi Leoni, Jole Mauro, Franco Abbina, Nando Angelini e Corrado Garinei. Il bello, il brutto, il cretino, il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34: film western, comico del 1967 di Giovanni Grimaldi, con Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Mimmo Palmara, Brigit Petri, Lothar Gunther, Giovanni Ivan Scratuglia, Peter Jacob, Eugenio Galadini, Bruno Scipioni, Gino Buzzanca e Franco Ceccarelli.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: