Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 31 Luglio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Tutti lo sanno, Dogman, Sapore di te, Qualcosa di speciale, Banana. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: The Voice Senior, Il circolo degli anelli, Una Vita, Downton Abbey.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 31 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Tutti lo sanno, Dogman, Sapore di te, Qualcosa di speciale, Banana, Will Hunting - Genio ribelle, La ragazza di Trieste, Rischio totale.

Tutti lo sanno: il Film Stasera in TV su Rai 3 alle 21.20

(Drammatico, 2018, durata: 132 Min)

Un film di Asghar Farhadi con Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduard Fernández, Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Elvira Mínguez, Ramón Barea, Roger Casamajor e JoséÁngel Egido.



Tutti lo sanno: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Tutti lo sanno: Laura vive a Buenos Aires, dove è sposata con un uomo che non ama più, Alejandro, e ha due figli. Si prepara a tornare nella sua terra d’origine, un piccolo paese in provincia di Madrid fra le vigne della Spagna rurale, in occasione delle nozze della sorella minore Ana. Oltre a rincontrare la sua complicata famiglia, rivede Paco, suo grande amore della giovinezza che non è mai riuscita a dimenticare.

I festeggiamenti del matrimonio sembrano procedere per il meglio, finché la sera sparisce Irene, la figlia adolescente di Laura. Subito diviene chiaro che si tratta di un sequestro, quando la donna inizia a ricevere i messaggi dei rapitori che chiedono un riscatto in cambio della vita della ragazza. La famiglia decide di non coinvolgere le forze dell'ordine, ma di affidarsi a Jorge, un poliziotto in pensione, che viene chiamato a investigare da Fernando, il marito di Mariana, la sorella maggiore di Laura. Immediatamente Jorge mette in allarme Laura, dicendole che deve includere nella lista dei sospetti anche alcuni membri della famiglia. Intanto interroga Alejandro, giunto dall'Argentina, evidenziando i suoi problemi economici e la dipendenza dall'alcol.

Nel frattempo Laura è alla disperata ricerca dei soldi necessari per il riscatto e chiede a Paco di vendere la sua tenuta, confessandogli che Irene è in realtà sua figlia.

Paco si lascia facilmente convincere, ma sua moglie Bea è convinta che la donna stia mentendo e sia coinvolta nel rapimento, messo in scena con lo scopo di spillare soldi al marito e vendicarsi di alcune vicende accadute in passato...

Dogman: il Film Stasera in TV su Rai4 alle 21.20

(Drammatico, 2018, durata: 102 Min)

Un film di Matteo Garrone con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida Calabria e Gianluca Gobbi.



Dogman: Secondo Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Dogman: Il film racconta la storia cupa e violenta di Marcello. La sua esistenza scorre sempre uguale e indifferente tra le pieghe di in una periferia sospesa tra la grande metropoli e la natura incontaminata. Persona mite e tranquilla, Marcello gestisce un salone di toelettatura per cani. Durante le sue giornate deve destreggiarsi tra il lavoro, la figlia adorata, Sofia, e l'ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile da poco uscito di prigione e temuto da tutto il quartiere per i suoi atteggiamenti al limite della follia.

Continuamente vittima di bullismo e soprusi, ormai stremato da una vita di umiliazioni, Marcello decide di seguire le orme di Simoncino e di diventare il suo aiutante in una serie di rapine che sconvolgono la cittadina in cui vivono. Ormai in balia del carisma di Simoncino e legato dalla lealtà nei suoi confronti in quanto amico di vecchia data, Marcello finisce col tradire non solo la sua stessa moralità, ma anche i suoi compaesani. Il peso delle proprie azioni diventa sempre più insostenibile, tanto che arriverà ad autoaccusarsi, finendo per un anno in carcere, lontano dalla figlia di cui doveva prendersi cura. Dopo aver perso tutto e tutti, arriva finalmente per Marcello la presa di coscienza, insieme a un'irrefrenabile sete di vendetta…

Sapore di te: il Film Stasera in TV su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2014, durata: 101 Min)

Un film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Giorgio Pasotti, Serena Autieri, Nancy Brilli, Eugenio Franceschini, Maurizio Mattioli, Martina Stella, Matteo Leoni e Virginie Marsan.



Sapore di te: Il trailer del film - HD



Trama del Film Sapore di te: Attraverso il racconto di due estati (quelle del 1983 e del 1984) il film illustra uno spaccato della società italiana di allora. I protagonisti di questa storia sono tanti. Ci sono Luca e Chicco, due compagni d'università, che si innamorano della stessa ragazza. C'è Anna, che sta per laurearsi e che incontra Armando, uno Steve McQueen di provincia che gli rapisce il cuore. C'è la famiglia Proietti, con Alberto tifoso romanista, sua moglie Elena e la figlia diciassettenne Rossella, oggetto delle attenzioni di Luca e Chicco. C'è il Ministro De Marco, un simpatico socialista napoletano travolto dalla passione per la sentimentale e ingenua Daniela, una giovane soubrette di "Drive In". Intorno a loro un mosaico di caratteri tipici di quell'epoca: il bagnino Renato, che seduce le giovani straniere, la compagnia della spiaggia dei ragazzi sempre pronti a scherzi goliardici e a scappatelle sentimentali, i genitori di Luca, due borghesi milanesi che rimpiangono gli anni '60...

Qualcosa di speciale: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Sentimentale, 2009, durata: 124 Min)

Un film di Brandon Camp con Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Martin Sheen, Sasha Alexander, Judy Greer, Dan Fogler, Gina Holden, Joe Anderson, John Carroll Lynch, Frances Conroy, Michelle Harrison e Michael Kopsa.



Qualcosa di speciale: Il trailer del film con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart



Trama del Film Qualcosa di speciale: Il film racconta di una complicata storia d’amore. Ryan Burke è uno scrittore di successo, divenuto uno stimato guru dopo aver pubblicato un libro su come superare la perdita di una persona cara. L’idea del libro gli venne in seguito alla morte dell’amata moglie, scomparsa a causa di un tragico incidente automobilistico.

Mentre Ryan si trova a Seattle per tenere uno dei suoi tanti seminari sull’elaborazione del lutto, incontra per caso Eloise Chandler, l’affascinante proprietaria di un negozio di fiori. Tra i due nasce subito una forte attrazione, ma Eloise - scoraggiata dalle troppe delusioni amorose avute in passato - in principio rifiuta gli inviti di Ryan ad uscire assieme.

Dopo esser riuscito a convincere la fioraia a incontrarsi per una cena, i due iniziano a frequentarsi e a provare dei forti sentimenti reciproci. Tuttavia, sebbene Ryan sia uno stimato esperto nel superamento dei lutti, lui in realtà non è mai riuscito ad elaborare il dolore per la perdita della moglie. Dal canto suo, Eloise ha ancora paura di soffrire per amore e non riesce a lasciarsi andare. Per vivere le proprie vite, Ryan ed Eloise devono imparare a lasciarsi le sofferenze del passato alle spalle...

Banana: il Film Stasera in TV su TV2000 alle 21.20

(Commedia, Sentimentale, 2015, durata: 90 Min)

Un film di Andrea Jublin con Marco Todisco, Beatrice Modica, Anna Bonaiuto, Giorgio Colangeli, Camilla Filippi, Gianfelice Imparato, Giselda Volodi e Ascanio Balbo.



Banana: Il trailer del film



Trama del Film Banana: Il film vede protagonista un buffo e fragile quattordicenne col piede a "banana", ma convinto di essere un asso del pallone.

Banana è convinto che la felicità sia essere compagno di classe di Jessica il suo grande amore, anche per il prossimo anno. Così decide di buttarsi anima e corpo nell'impresa di farla promuovere. Ma è un compito davvero arduo. Perché Jessica a scuola è una capra (e lo è anche Banana), perché è la ragazzina più crudele e disinvolta sessualmente dell'universo e perché è protetta dalle terribili "Jessichine" (le sue ancelle) che detestano Banana e le sue buffe tenerezze.

E, soprattutto, perché hanno la crudele Colonna come professoressa d'italiano.

Inoltre, il nostro eroe non ha alleati nella sua avventura. Non ha amici essendo detestato per la sua mania di non stare in porta e di volere sempre fare il brasiliano (facendo squarciare decine di palloni). Anche i suoi genitori non gli sono d'aiuto. Sua madre non fa che gettare fango e disprezzo sul padre che non fa che stare sul divano e maledire il mondo. Ci sarebbe la sorella maggiore, Emma, l'intellettuale della casa. Lei adora il fratello e conosce il suo mondo (tanto da ispirarlo), ma finirà tradirà tutto quello in cui Banana crede...

Altri film questa sera in TV:

Api assassine , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su TV8 : film fantascienza, thriller del 2008 di Michael Karen, con Janin Ullmann, Klaus J. Behrendt, Stephan Luca, Rolf Kanies, Sonja Kirchberger, Patrick von Blume e Paula Schramm.

, il film in onda : film fantascienza, thriller del 2008 di Michael Karen, con Janin Ullmann, Klaus J. Behrendt, Stephan Luca, Rolf Kanies, Sonja Kirchberger, Patrick von Blume e Paula Schramm. Rischio totale , il film stasera in tv alle 21 su Iris : film thriller del 1990 di Peter Haymes, con Gene Hackman, Anne Archer, Nigel Bennet, Susan Hogan, J.A. Preston, James Sikking, J.T. Walsh e M. Emmet Walsh.

, il film : film thriller del 1990 di Peter Haymes, con Gene Hackman, Anne Archer, Nigel Bennet, Susan Hogan, J.A. Preston, James Sikking, J.T. Walsh e M. Emmet Walsh. Amityville III , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film horror del 1983 di Richard Fleischer, con Tony Roberts, Tess Harper, Robert Joy, Candy Clark, Meg Ryan, Leora Dana, John Harkins e John Beal.

, il film in onda : film horror del 1983 di Richard Fleischer, con Tony Roberts, Tess Harper, Robert Joy, Candy Clark, Meg Ryan, Leora Dana, John Harkins e John Beal. Will Hunting - Genio ribelle , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Paramount : film commedia, drammatico del 1997 di Gus Van Sant, con Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, Minnie Driver, Casey Affleck, Cole Hauser, George Plimpton, John Mighton, Rachel Majowski, Francesco Clemente e Colleen McCauley.

, il film in onda : film commedia, drammatico del 1997 di Gus Van Sant, con Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, Minnie Driver, Casey Affleck, Cole Hauser, George Plimpton, John Mighton, Rachel Majowski, Francesco Clemente e Colleen McCauley. La ragazza di Trieste , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film drammatico del 1982 di Pasquale Festa Campanile, con Ornella Muti, Ben Gazzara, Jean-Claude Brialy, Mimsy Farmer, Andréa Ferréol, William Berger, Consuelo Ferrara, Romano Puppo, Bianca Maria Toso, Diego Roberto Pesaola, Patrizia La Fonte e Liliana Dell'Acqua.

, il film in onda : film drammatico del 1982 di Pasquale Festa Campanile, con Ornella Muti, Ben Gazzara, Jean-Claude Brialy, Mimsy Farmer, Andréa Ferréol, William Berger, Consuelo Ferrara, Romano Puppo, Bianca Maria Toso, Diego Roberto Pesaola, Patrizia La Fonte e Liliana Dell'Acqua. Il disordine , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Storia : film drammatico del 1962 di Franco Brusati, con Sami Frey, Louis Jourdan, Curd Jürgens, Antonella Lualdi, Tomas Milian, Renato Salvatori, Susan Strasberg, Jean Sorel, Alida Valli, Emma Baron, Georges Wilson e Adriana Asti.

, il film in onda : film drammatico del 1962 di Franco Brusati, con Sami Frey, Louis Jourdan, Curd Jürgens, Antonella Lualdi, Tomas Milian, Renato Salvatori, Susan Strasberg, Jean Sorel, Alida Valli, Emma Baron, Georges Wilson e Adriana Asti. Buon funerale amigos... paga Sartana , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film western del 1970 di Giuliano Carnimeo, con Gianni Garko, Antonio Vilar, Daniela Giordano, Ivano Staccioli, Franco Ressel, George Wang, Luis Induni, Federico Boido, Franco Pesce, Jean-Pierre Clarain, Helga Liné, Rocco Lero e Roberto Dell'Acqua.

, il film in onda : film western del 1970 di Giuliano Carnimeo, con Gianni Garko, Antonio Vilar, Daniela Giordano, Ivano Staccioli, Franco Ressel, George Wang, Luis Induni, Federico Boido, Franco Pesce, Jean-Pierre Clarain, Helga Liné, Rocco Lero e Roberto Dell'Acqua. Enemies Closer - Nemici giurati, il film in onda stasera in tv alle 21 su 20: film azione, thriller del 2013 di Peter Hyams, con Jean-Claude Van Damme, Tom Everett Scott, Orlando Jones e Linzey Cocker.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: