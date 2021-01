Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 30 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 30 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Parigi può attendere, Cattivissimo Me, Un Fantastico via vai, 7 giorni a Entebbe, Martian Child - Un bambino da amare, Io sto con gli ippopotami, The Jackal, Morte a 33 giri, Ritratto di borghesia in nero, Primo amore, Blade: Trinity.

Parigi può attendere: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2016, durata: 92 Min)

Un film di Eleanor Coppola con Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard e Cédric Monnet.



Parigi può attendere: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Parigi può attendere: Anne è sposata da molti anni con un impegnatissimo produttore hollywoodiano, che le sottrae tempo e attenzioni per soddisfare le imprevedibili richieste della capricciosa industria cinematografica. Stanca di un uomo che mette continuamente il matrimonio in secondo piano, Anne accetta un passaggio in macchina da un socio in affari del marito in procinto di mettersi al volante da Cannes alla Capitale. L'amichevole Jacques ha una visione infantile della vita, si meraviglia delle scoperte, assapora il buon cibo e sa apprezzare gli effetti di un ottimo bicchiere di vino. In sua compagnia, il tragitto calcolato di sette ore si trasforma in un lungo viaggio alla scoperta di se stessa, grazie a quei piccoli gesti che risvegliano in lei passioni sopite e una gioia di vivere che credeva perduta.

Cattivissimo Me: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Animazione, Family, 2010, durata: 95 Min)

Un film di Pierre Coffin, Chris Renaud e Sergio Pablos con le voci originali di Jason Segel, Steve Carell, Miranda Cosgrove, Will Arnett, Mindy Kaling, Kristen Wiig, Russell Brand, Ken Jeong, Julie Andrews, Danny McBride, Jemaine Clement, Jack McBrayer, Elsie Fisher e Dana Gaier e con la voce italiana di Max Giusti.



Cattivissimo Me: Nuovo trailer in esclusiva

Trama del Film Cattivissimo Me: Gru è un supercattivo che prova piacere dalle proprie malefatte. Quando scopre che un certo Vector ha rubato la Grande Piramide di Giza grazie a un raggio restringente, Gru con l'assistenza del fidato Dr. Nefario e dei suoi Minion, decide di elaborare una contromossa super malvagia. Il nuovo piano, consiste nel dimostrare di essere il numero uno tra i cattivi, rubando la Luna dopo averla ristretta. Gru, chiede quindi un prestito alla Banca, ma il presidente Perkins, approverà il prestito solo quando il raggio di restringimento necessario a realizzare la missione sarà nelle mani di Gru. Accompagnato dai suoi fedeli Minion, riesce dunque a rubare il raggio di restringimento da una base di test nell'Asia orientale, ma Vector li intercetta e fa nuovamente sua l'arma segreta.

Nonostante le mille ingegnose tattiche, irrompere nella fortezza di Vector per recuperare il raggio sembra essere un compito impossibile. Sul punto di rinunciare, Margot, Edith e Agnes, tre ragazze orfane, compaiono improvvisamente dandogli però nuova speranza

Un Fantastico via vai: il film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.45

(Commedia 2013, durata: 95 Min)

Un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Marianna Di Martino, Chiara Mastalli, Giuseppe Maggio, David Sef, Alice Bellagamba, Massimo Ceccherini e Giorgio Panariello.



Un Fantastico via vai: Il trailer del film di Leonardo Pieraccioni



Trama del Film Un Fantastico via vai: Arnaldo, Anita e le due gemelle Martina e Federica, ecco la famiglia Nardi. Una tranquilla e normalissima famiglia medio borghese. Lui impiegato, lei insegnante e le figlie studentesse con l'esame di terza media alle porte. Arnaldo ha 45 anni, la tipica età in cui tiri le somme e fai i bilanci per rispondere alla fatidica domanda: sono felice? Ma Arnaldo questa risposta non se la dà, anzi evita proprio di farsi la domanda. L'uomo è in quella fase della sua vita dove la nostalgia per il periodo da studente si fa forte. Sarebbe bello poter tornare indietro. Sarebbe bello riassaporare quei momenti. Sarebbe bello anche raccontare a qualcuno che ha poco più di vent'anni che nella vita bisogna credere ai proprio sogni e non avere paura. Magari arrivando anche a rubare una caravella, come ha fatto lui e spiegare le vele al vento per poi fermarsi solo quando...rubare una caravella? Si, insomma Arnaldo ha fantasia e forse quella sua vita ordinaria sta cominciando ad andargli un po' stretta. Un equivoco con la moglie e la donna lo butta fuori di casa! Questa è la sua grande occasione per una personalissima "macchina del tempo". L'uomo infatti decide di andare momentaneamente a vivere in una casa di studenti. Sono quattro, hanno tutti poco più di 20 anni e l'uomo da un giorno all'altro rivive con loro quell'età, quelle speranze, quei dubbi che "purtroppo" lui non sembra avere più. La moglie lo cerca, i colleghi di lavoro lo cercano, le gemelle lo cercano ma Arnaldo ha spento il cellulare e con questo piccolo espediente si torna davvero indietro nel tempo...e invisibili...

7 giorni a Entebbe: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Drammatico, 2016, durata: 107 Min)

Un film di José Padilha con Daniel Brühl, Ben Schnetzer, Amir Khoury, Zina Zinchenko, Rosamund Pike, Ala Dakka, Trudy Weiss, Brontis Jodorowsky e Denis Ménochet.



7 giorni a Entebbe: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film 7 giorni a Entebbe: Il film racconta la vera storia del dirottamento aereo del 1976, quando un velivolo dell'Air France in rotta da Tel Aviv viene preso d'assalto da quattro terroristi e costretto ad atterrare a Entebbe, in Uganda. È il 27 giugno del 1976 quando due terroristi del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e due membri tedeschi delle Cellule Rivoluzionarie prendono il controllo di un volo composto quasi totalmente da israeliani che viaggia verso Parigi. Dopo aver preso in ostaggio passeggeri ed equipaggio, i criminali, comandati da Wilfried Böse, chiedono al governo un riscatto di 5 milioni di dollari e la liberazione di 53 militanti palestinesi e filopalestinesi detenuti tra Israele, Kenya, Francia, Svizzera e Germania.

Dopo 7 giorni di trattative serrate, quando ormai ogni sforzo diplomatico sembra essere vano, il governo israeliano abbandona la negoziazione e approva un'operazione di salvataggio estrema...

Martian Child - Un bambino da amare: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.20

( Commedia, Drammatico, 2007, durata: 108 Min)

Un film di Menno Meyjes con John Cusack, Bobby Coleman, Amanda Peet, Sophie Okonedo, Joan Cusack, Oliver Platt e Richard Schiff.



Martian Child - Un bambino da amare: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Martian Child - Un bambino da amare: Il film segue le vicende di David Gordon, un noto scrittore che ha perso sua moglie proprio mentre stavano ultimando le pratiche per l'adozione di un bambino, Dennis. Se in un primo momento l'uomo pensa di rinunciare, poi decide di proseguire con le pratiche e diventare finalmente padre. Il piccolo, che ha sei anni, è un ragazzino molto particolare: sostiene di essere un extraterrestre in arrivo da Marte e che per questo deve indossare degli abiti molto pesanti per combattere la poca gravità terrestre e proteggersi dai raggi del sole. A detta di Dennis, lo scopo del suo arrivo sulla Terra è di conoscere tutto del pianeta, fotografando ogni cosa.

Nonostante la stranezza del bambino, David riesce a entrare in confidenza con lui, tentando di farlo adeguare alle regole della società e iscrivendolo a scuola...

Altri film questa sera in TV:

Io sto con gli ippopotami , in onda alle 21.20 su Rete 4 : film commedia del 1979 di Italo Zingarelli, con Bud Spencer, Terence Hill, Dawn Jurgens, Ben Masinga, Joe Bugner, Joseph Szucs, Nick Van Rensburg, Les Marcowitz, Johan Maude', Sandy Ngkomo, Hugh Rouse, Nike Schutte, Kosie Smith e May Dlamini.

, in onda : film commedia del 1979 di Italo Zingarelli, con Bud Spencer, Terence Hill, Dawn Jurgens, Ben Masinga, Joe Bugner, Joseph Szucs, Nick Van Rensburg, Les Marcowitz, Johan Maude', Sandy Ngkomo, Hugh Rouse, Nike Schutte, Kosie Smith e May Dlamini. La città del Natale , in onda alle 21.30 su TV8 : film sentimentale del 2018 di Gary Harvey, con Eric Mabius, Jennifer Finnigan, Susan Hogan, Lauren McNamara, Daniel Bacon, Sarah Edmondson, Lorne Cardinal, Michael Kopsa e James Kirk.

, in onda : film sentimentale del 2018 di Gary Harvey, con Eric Mabius, Jennifer Finnigan, Susan Hogan, Lauren McNamara, Daniel Bacon, Sarah Edmondson, Lorne Cardinal, Michael Kopsa e James Kirk. The Jackal , in onda alle 21 su Iris : film thriller del 1997 di Michael Caton-Jones, con Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier, Diane Venora, Mathilda May, J.K. Simmon, Richard Lineback, John Cunningham, Jack Black, Tess Harper, Leslie Phillips e David Hayman.

, in onda : film thriller del 1997 di Michael Caton-Jones, con Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier, Diane Venora, Mathilda May, J.K. Simmon, Richard Lineback, John Cunningham, Jack Black, Tess Harper, Leslie Phillips e David Hayman. Morte a 33 giri , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film horror del 1987 di Charles Martin Smith, con Marc Price, Tony Fields, Lisa Orgolini, Doug Savant, Elaine Joyce, Glen Morgan, Gene Simmons e Ozzy Osbourne.

, in onda : film horror del 1987 di Charles Martin Smith, con Marc Price, Tony Fields, Lisa Orgolini, Doug Savant, Elaine Joyce, Glen Morgan, Gene Simmons e Ozzy Osbourne. Ritratto di borghesia in nero , in onda alle 21.15 su Cielo : film drammatico del 1978 di Tonino Cervi, con Ornella Muti, Senta Berger, Capucine, Paolo Bonacelli, Maria Monti, Eros Pagni, Giancarlo Sbragia, Stefano Patrizi, Christian Borromeo, Mattia Sbragia e Giuliana Calandra.

, in onda : film drammatico del 1978 di Tonino Cervi, con Ornella Muti, Senta Berger, Capucine, Paolo Bonacelli, Maria Monti, Eros Pagni, Giancarlo Sbragia, Stefano Patrizi, Christian Borromeo, Mattia Sbragia e Giuliana Calandra. Primo amore , in onda alle 21.10 su Rai Storia : film drammatico del 1978 di Dino Risi, con Ugo Tognazzi, Ornella Muti, Caterina Boratto, Mario Del Monaco, Riccardo Billi, Walter Williams, Augusto Caverzasio, Torindo Bernardi, Enzo Maggio e Venantino Venantini.

, in onda : film drammatico del 1978 di Dino Risi, con Ugo Tognazzi, Ornella Muti, Caterina Boratto, Mario Del Monaco, Riccardo Billi, Walter Williams, Augusto Caverzasio, Torindo Bernardi, Enzo Maggio e Venantino Venantini. Per pochi dollari ancora , in onda alle 21 su Cine34 : film western del 1967 di Giorgio Ferroni, con Giuliano Gemma, Dan Vadis, Sophie Daumier, Jacques Sernas, Nello Pazzafini, Lorenzo Robledo, William Spoletini, Jacques Stany, Benito Stefanelli, Antonio Molino Rojo, John Mathews, Mimmo Poli e Jacques Herlin.

, in onda : film western del 1967 di Giorgio Ferroni, con Giuliano Gemma, Dan Vadis, Sophie Daumier, Jacques Sernas, Nello Pazzafini, Lorenzo Robledo, William Spoletini, Jacques Stany, Benito Stefanelli, Antonio Molino Rojo, John Mathews, Mimmo Poli e Jacques Herlin. Blade: Trinity , in onda alle 21 su 20 : film azione, fantasy, horror, thriller del 2004 di David S. Goyer, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Ryan Reynolds, Jessica Biel, Parker Posey, Dominic Purcell, Paul Michael Levesque, Natasha Lyonne, John Michael Higgins, James Remar, Cascy Beddow e Patton Oswalt.

, in onda : film azione, fantasy, horror, thriller del 2004 di David S. Goyer, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Ryan Reynolds, Jessica Biel, Parker Posey, Dominic Purcell, Paul Michael Levesque, Natasha Lyonne, John Michael Higgins, James Remar, Cascy Beddow e Patton Oswalt. The Contractor - Rischio supremo, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, drammatico, thriller del 2007 di Josef Rusnak e Joshua Michael Stern, con Wesley Snipes, Eliza Bennett, Lena Headey, Ralph Brown, Charles Dance, Gemma Jones, Iain Robertson, Richard Harrington, John Standing e Velizar Binev.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: