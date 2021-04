Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 3 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: A qualcuno piace caldo, Bigfoot Junior, The Impossible, Revenant - Redivivo, Duplicity, L'amante inglese, Bianco, rosso e Verdone. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Una serata tra amici con Christian De Sica, FBI e Blue Bloods, Città segrete di Corrado Augias, Amici di Maria De Filippi.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 3 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: A qualcuno piace caldo, Bigfoot Junior, , The Impossible, Revenant - Redivivo, Duplicity, L'amante inglese, Bianco, rosso e Verdone, Ben-Hur

A qualcuno piace caldo: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 1959, durata: 105 Min)

Un film di Billy Wilder con Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, George Raft, Pat O'Brien, Joe E. Brown, Nehemiah Persoff, Joan Shawlee, Billy Gray, George E. Stone, Dave Barry, Edward G. Robinson Jr., Barbara Drew e Beverly Wills.



A qualcuno piace caldo: Clip del film



Trama del Film A qualcuno piace caldo: Il film è ambientato nel 1929 a Chicago nell'epoca del proibizionismo e racconta la storia di due musicisti squattrinati rimasti senza un lavoro: il sassofonista Joe e il contrabbassista Jerry. Diventati testimoni involontari della strage di San Valentino - condotta dalla banda del boss mafioso Al Capone - sono costretti a scappare per evitare di essere uccisi. Per far perdere le loro tracce al gangster, Joe e Jerry prendono la folle decisione di farsi assumere in un'orchestra composta da sole donne e in partenza per la Florida, travestendosi e camuffandosi sotto le mentite spoglie di due musiciste jazz, Josephine e Daphne.

Durante il viaggio in treno diretto a Miami, le due musiciste in incognito fanno conoscenza con altre componenti del gruppo, in particolare con Zucchero Kandinsky, una bellissima suonatrice di ukulele con il vizio dell'alcool e alla disperata ricerca di un miliardario da sposare. Joe si innamora fin da subito di Zucchero, al punto tale che per conquistare la bella ragazza si finge un miliardario in vacanza a Miami, di nome Junior.

Per riuscire nel suo piano, il musicista approfitta dello yacht del vero magnate miliardario Osgood Fielding II, che nel frattempo è impegnato a fare la corte a Daphne, alias Jerry, di cui si innamora perdutamente, ignaro del fatto che si tratti in realtà di un uomo. Ma la messa in scena architettata dalla coppia di amici non potrà andare avanti a lungo, soprattutto perché nell'hotel in cui alloggiano si trova casualmente anche la famigerata banda di Al Capone...

(Animazione, Avventura, 2017, durata: 92 Min)

Un film di Jeremy Degruson e Ben Stassen con le voci originali di Christopher L. Parson, Marieve Herington, Joe Ochman, Michael Sorich e Sandy Fox.



Bigfoot Junior: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Bigfoot Junior: Bigfoot Junior si chiama Adam e non ha mai conosciuto suo padre. Quando un giorno scova una pista che può condurlo dal genitore scomparso, il ragazzino spettinato - zaino in spalla e scarpe comode - si inoltra nel folto della foresta alla ricerca di una creatura magica e leggendaria. Bigfoot non combacia con i racconti dell'orrore che lo dipingono un gigantesco mostro famelico, ma si rivela un padre affettuoso e giocherellone, impaziente di mostrare al figlioletto gli smisurati poteri dei "Piedoni". Perché mai, allora, ha abbandonato la sua famiglia? Per proteggerla da un'organizzazione senza scrupoli intenzionata a utilizzare il suo DNA per condurre abominevoli esperimenti scientifici. Quello che Adam non sa è che gli uomini dell'organizzazione lo hanno seguito per stanare e catturare Bigfoot Senior...

The Impossible: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.20

(Drammatico, 2012, durata: 107 Min)

Un film di Juan Antonio Bayona con Ewan McGregor, Naomi Watts, Geraldine Chaplin, Marta Etura e Tom Holland.



The Impossible: il trailer italiano definitivo del film



Trama del Film The Impossible: Henry e Maria sono una coppia sposata con tre figli, Lucas, Thomas e Simon. Durante il periodo di Natale decidono di trascorrere le vacanze in un resort thailandese.

Quando la mattina del 26 dicembre la violenza dello tsunami travolge l'intero villaggio in cui soggiornano, le loro esistenze prenderanno direzioni diverse. Maria riemerge, gravemente ferita al torace e alla gamba, ritrovandosi sola con il figlio maggiore Lucas aggrappati a un albero, sul quale ha trovato rifugio anche un bambino, Daniel, sopravvissuto alla furia delle acque.

I tre vengono soccorsi e trasportati all'ospedale, dove Maria viene ricoverata a causa delle sue gravi condizioni fisiche. Nel frattempo Maria e Lucas ignorano che Henry, Thomas e Simon non sono morti ma sono riusciti a salvarsi in una stanza dell'albergo risparmiata dallo tsunami. Henry non si dà per vinto e dopo aver mandato Thomas e Simon al sicuro sulle montagne, va alla disperata ricerca della moglie e del figlio maggiore. In una battaglia per la sopravvivenza, solo l'amore gli darà la forza per riuscire a riunirsi di nuovo...

Revenant - Redivivo: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.35

(Drammatico, Avventura, 2015, durata: 156 Min)

Un film di Alejandro González Iñárritu con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter, Domhnall Gleeson, Paul Anderson, Lukas Haas, Brendan Fletcher, Kristoffer Joner, Forrest Goodluck, Joshua Burge, Christopher Rosamond e McCaleb Burnett.



Revenant - Redivivo: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Revenant - Redivivo: Il film è ambientato in Dakota nel 1823. Un gruppo di cacciatori, guidati da Hugh Glass, è attaccato dalla tribù nativa Arikara, che miete molte vittime. Terrorizzati dalla possibilità di un nuovo assalto, i superstiti abbandonano la nave con la quale stanno risalendo il corso del fiume, poiché sarebbero troppo esposti, e decidono di nascondere le pellicce per far torno a piedi al villaggio.

Mentre cammina nel bosco, Glass viene attaccato da un orso grizzly e ingaggia una lotta massacrante con l’imponente animale. Pur riuscendo ad abbattere la bestia selvatica, il cacciatore riporta gravi ferite e non può continuare il viaggio.

Dal momento che gli Arikara sono sulle tracce dei cacciatori e Glass sembra sul punto di morire, il capo della spedizione decide di lasciarlo nel bosco. Glass è assistito dal figlio Hawk, dal gentile Bridger e dallo spietato cacciatore John Fitzgerald. Quest'ultimo accetta di sorvegliare il moribondo e di dargli una degna sepoltura, in cambio di una cospicua somma di denaro.

Tuttavia, stanco di vegliare sull’uomo, Fitzgerald vuole uccidere Glass e riscuotere la sua ricompensa, approfittando dell’assenza degli altri compagni. Hawk osserva la scena e tenta di salvare suo padre ma viene brutalmente assassinato, sotto lo sguardo impotente di Glass.

Fitzgerald nasconde i due corpi e convince l’ingenuo Bridger a fuggire prima dell’arrivo degli indiani. Il desiderio di vendetta rianima Glass che intraprende un tortuoso viaggio tra la neve gelida per raggiungere il cacciatore, aiutato da un gentile e solitario Pawnee.

Dopo essersi imbattuto in un gruppo di soldati francesi, Glass ruba un cavallo ma, fuggendo, perde la sua borraccia. Pochi giorni dopo, il gruppo di cacciatore si imbatte nei francesi e, vedendo l’oggetto in mano ad uno dei soldati, Bridger capisce di essere stato ingannato.

Credendo che Hawk sia ancora vivo, il giovane e alcuni cacciatori partono in cerca del disperso, imbattendosi invece in Glass che rivela loro tutta la verità. Nonostante Fitzgerald sia sparito, Glass chiede un ultimo sforzo al suo corpo martoriato per ottenere la sua vendetta…

Duplicity: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Thriller, 2009, durata: 129 Min)

Un film di Tony Gilroy con Clive Owen, Julia Roberts, Tom Wilkinson, Paul Giamatti, Wayne Duvall, Tom McCarthy, Christopher Denham e Kathleen Chalfant.



Duplicity: Il trailer del film con Clive Owen e Julia Roberts



Trama del Film Duplicity: Il funzionario della CIA Claire Stenwick e l'agente dei servizi segreti britannici Ray Koval abbandonano il mondo dei servizi segreti governativi per speculare su una guerra fredda dai profitti esorbitanti che infuria tra due multinazionali rivali. La loro missione? Entrare in possesso della formula di un prodotto che farà la fortuna della società che lo brevetterà per primo. Per i loro superiori - il magnate dell'industria Howard Tully e lo spregiudicato amministratore delegato Dick Garsik - nulla è fuori portata. Ma per Claire e Ray, coinvolti in un gioco dalla posta sempre più alta, il segreto più difficile da custodire è l'attrazione che provano l'una per l’altro. E mentre tentano di trarsi reciprocamente in inganno, i due carrieristi solitari finiscono col mettere a repentaglio i loro piani per salvare l'unica cosa sulla quale non possono bluffare: l'amore.

L'amante inglese: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.25

(Drammatico, Sentimentale, 2009, durata: 145 Min)

Un film di Catherine Corsini con Kristin Scott Thomas, Sergi López, Yvan Attal, Bernard Blancan, Aladin Reibel, Gérard Lartigau, Alexandre Vidal, Daisy Broom e Berta Esquirol.



L'amante inglese: Il trailer del film con Kristin Scott Thomas, Sergi Lopez e Yvan Attal



Trama del Film L'amante inglese: Il film racconta di un passionale triangolo amoroso tra l'inglese Suzanne, suo marito Samuel e l'affascinante spagnolo Ivan.

Suzanne vive un periodo di profonda crisi interiore che la porta a mettere in discussione la sua vita e il suo matrimonio con l'autoritario medico francese. La donna decide di dedicarsi con alla chinesiterapia e ingaggia una ditta per ristrutturare il suo studio. Così, fa la conoscenza di Ivan che risveglia in lei istinti che pensava l'avessero abbandonata da tempo. Posta davanti ad un bivio, Suzanne sceglie la strada più impervia, mossa dal sentimento autentico e disperato che prova per l'avvenente spagnolo. I sogni, tuttavia, cedono il posto alla realtà e le illusioni crollano, rischiando di trascinare in fondo l'amante inglese...

Bianco, rosso e Verdone: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 1981, durata: 116 Min)

Un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Lella Fabrizi, Mario Brega, Irina Sanpiter, Angelo Infanti, Milena Vukotic, Guido Monti, Giuseppe Pizzulli, Elisabeth Weiner, Vittorio Zarfati, Giovanni Brusatori, Anna Alessandra Arlorio e Andrea Aureli.



Bianco, rosso e Verdone: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Bianco, rosso e Verdone: Tre storie, ambientate in Italia nei primi anni Ottanta, si intrecciano e raccontano le vicende di tre italiani, che tornano nei loro comuni di appartenenza per votare.

Da Monaco di Baviera parte con la sua Alfasud rossa per raggiungere Matera, il taciturno Pasquale, un appassionato dell'Italia, che vive con nostalgia il ricordo della sua terra. Sposato con una donna tedesca, subisce la sua terribile cucina e sogna le vivande succulente del suo adorato paese.

Da Torino si avvia verso Roma, con due figli ancora piccoli e la moglie piemontese Magda, l'insopportabile Furio, un funzionario pignolo, logorroico e senza fantasia, abituato a programmare ogni secondo tanto un viaggio in auto, quanto la vita propria e quella dei familiari.

Rientra nella capitale Mimmo, un giovanottone di Trastevere, goffo e ingenuo, che a dispetto dell'età ragiona come un bambino. Arriva da Verona, dov'è andato a prendere sua nonna, una vecchia signora obesa, piena di problemi di salute che non vuole assolutamente rinunciare a dare il suo voto al Partito Comunista..

Altri film questa sera in TV:

Ben-Hur , in onda alle 21.20 su Rete 4 : film drammatico, storico del 1959 di William Wyler, con Charlton Heston, Jack Hawkins, Haya Harareet, Stephen Boyd, Hugh Griffith, José Greci, Finlay Currie, Sam Jaffe, Cathy O'Donnell, Martha Scott, Frank Thring, Marina Berti, Stella Vitelleschi, Adi Berber e George Relph.

, in onda : film drammatico, storico del 1959 di William Wyler, con Charlton Heston, Jack Hawkins, Haya Harareet, Stephen Boyd, Hugh Griffith, José Greci, Finlay Currie, Sam Jaffe, Cathy O'Donnell, Martha Scott, Frank Thring, Marina Berti, Stella Vitelleschi, Adi Berber e George Relph. Inga Lindström: Nella tua vita , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico, sentimentale del 2015 di Thomas Nennstiel, con Susan Anbeh, Hendrik Duryn, Tara Fischer, Florentine Lahme, Florian Fitz e Mavie Hörbiger.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2015 di Thomas Nennstiel, con Susan Anbeh, Hendrik Duryn, Tara Fischer, Florentine Lahme, Florian Fitz e Mavie Hörbiger. Cube - Il cubo , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film fantascienza, thriller del 1997 di Vincenzo Natali, con Nicole De Boer, Nicky Guadagni, David Hewlett, Andrew Miller, Julian Richings, Wayne Robson e Maurice Dean Wint.

, in onda : film fantascienza, thriller del 1997 di Vincenzo Natali, con Nicole De Boer, Nicky Guadagni, David Hewlett, Andrew Miller, Julian Richings, Wayne Robson e Maurice Dean Wint. Risvegli , in onda alle 21.30 su La7D : film drammatico del 1990 di Penny Marshall, con Robert De Niro, Robin Williams, Julie Kavner, Ruth Nelson, John Heard, Penelope Ann Miller, Alice Drummond, Judith Malina, Barton Heyman, George Martin, Anne Meara, Richard Libertini, Laura Esterman, Jayne Haynes e Max von Sydow.

, in onda : film drammatico del 1990 di Penny Marshall, con Robert De Niro, Robin Williams, Julie Kavner, Ruth Nelson, John Heard, Penelope Ann Miller, Alice Drummond, Judith Malina, Barton Heyman, George Martin, Anne Meara, Richard Libertini, Laura Esterman, Jayne Haynes e Max von Sydow. Schegge di paura , in onda alle 21.10 su Paramount : film drammatico, thriller del 1996 di Gregory Hoblit, con Richard Gere, Laura Linney, Edward Norton, John Mahoney, Frances McDormand, Terry O'Quinn, Alfre Woodard, Andre Braugher, Steven Bauer, Stanley Anderson, Maura Tierney e Jon Seda.

, in onda : film drammatico, thriller del 1996 di Gregory Hoblit, con Richard Gere, Laura Linney, Edward Norton, John Mahoney, Frances McDormand, Terry O'Quinn, Alfre Woodard, Andre Braugher, Steven Bauer, Stanley Anderson, Maura Tierney e Jon Seda. Pane, amore e gelosia , in onda alle 21.10 su Rai Storia : film commedia del 1954 di Luigi Comencini, con Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida, Roberto Risso, Tina Pica, Marisa Merlini, Maria Pia Casilio, Virgilio Riento, Memmo Carotenuto, Fausto Guerzoni, Checco Rissone, Attilio Torelli, Tecla Scarano, Vittoria Crispo, Nino Vingelli, Saro Urzì, Nico Pepe e Gigi Reder.

, in onda : film commedia del 1954 di Luigi Comencini, con Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida, Roberto Risso, Tina Pica, Marisa Merlini, Maria Pia Casilio, Virgilio Riento, Memmo Carotenuto, Fausto Guerzoni, Checco Rissone, Attilio Torelli, Tecla Scarano, Vittoria Crispo, Nino Vingelli, Saro Urzì, Nico Pepe e Gigi Reder. Gesù di Nazareth , in onda alle 21.15 su TV2000 : film storico, reglioso del 1976 di Franco Zeffirelli, con Robert Powell, Michael York, Anthony Quinn, Olivia Hussey, Peter Ustinov, Valentina Cortese, Anne Bancroft, Claudia Cardinale, Laurence Olivier, Rod Steiger, Yorgo Voyagis, Donald Pleasence, Christopher Plummer, Magdi Allal, Lorenzo Monet, Stacy Keach, Isabel Mestres, Ian McShane, Fernando Rey, Renato Rascel, Maria Carta, Ernest Borgnine, James Earl Jones e James Mason.

, in onda : film storico, reglioso del 1976 di Franco Zeffirelli, con Robert Powell, Michael York, Anthony Quinn, Olivia Hussey, Peter Ustinov, Valentina Cortese, Anne Bancroft, Claudia Cardinale, Laurence Olivier, Rod Steiger, Yorgo Voyagis, Donald Pleasence, Christopher Plummer, Magdi Allal, Lorenzo Monet, Stacy Keach, Isabel Mestres, Ian McShane, Fernando Rey, Renato Rascel, Maria Carta, Ernest Borgnine, James Earl Jones e James Mason. Viaggio nell'isola dei dinosauri , in onda alle 21.30 su Spike : film avventura, fantasy, family del 2014 di Matt Drummond, con Darius Williams, Kate Rasmussen, Nicole Yardley, Juliette Palmer, Paul Padagas e Joe Bistaveous.

, in onda : film avventura, fantasy, family del 2014 di Matt Drummond, con Darius Williams, Kate Rasmussen, Nicole Yardley, Juliette Palmer, Paul Padagas e Joe Bistaveous. Pallottole cinesi, in onda alle 21 su 20: film commedia, azione, western del 2000 di Tom Dey, con Jackie Chan, Owen Wilson, Lucy Liu, Brandon Merrill, Roger Yuan, Eric Chen, Xander Berkeley, Walt Goggins, Jason Connery e Rafael Baez.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: