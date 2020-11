Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 28 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: A United Kingdom, The Bourne Legacy, La bella e la bestia, Un colpo perfetto, Seven, Totò cerca casa, Mystic Pizza. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Ad10s Diego, SWAT e Criminal Minds, Sapiens - Un solo pianeta, Tu sì que vales.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 28 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: A United Kingdom, The Bourne Legacy, La bella e la bestia, Un colpo perfetto, Seven, Totò cerca casa, Mystic Pizza, Gotti, La bambola assassina 2, Linda, Il bianco, il giallo, il nero .

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

A United Kingdom: stasera in tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Sentimentale, 2016, durata: 111 Min)

Un film di Amma Asante con Rosamund Pike, David Oyelowo, Tom Felton, Charlotte Hope, Laura Carmichael, Jack Davenport e Nicholas Lyndhurst.



A United Kingdom: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film A United Kingdom: La vicenda inizia nel 1947 a Londra, dove il giovane principe africano Seretse Khama sta studiando legge per prepararsi al suo ruolo di re del Bechuanaland, un protettorato britannico in cui è temporaneamente reggente lo zio Tshekedi Khama. Una sera, a un ballo incontra la bella impiegata inglese Ruth Williams ed è amore a prima vista.

I due decidono di sposarsi, noncuranti del fatto che la loro unione non è solo uno scandalo, ma anche una questione politica. Le loro famiglie sono contrarie alla relazione tanto quanto l'Impero britannico, che teme uno scontro diplomatico con il governo razzista del Sudafrica, con la conseguente perdita del controllo sulle risorse naturali del Paese.

Ma Seretse e Ruth si sposano lo stesso e vanno a vivere nel Bechuanaland. Il nuovo re conquista rapidamente il suo popolo, grazie a un discorso appassionato in cui dichiara il suo amore per la moglie e per la sua nazione, con l’intenzione di costruire un futuro di uguaglianza e giustizia. La reazione di Londra è immediata e severa: Seretse viene costretto all'esilio, mentre Ruth, che aspetta il loro primo figlio, rimane sola in Bechuanaland...

The Bourne Legacy: stasera in tv su Rete 4 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2012, durata: 135 Min)

Un film di Tony Gilroy con Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Joan Allen, Albert Finney, Oscar Isaac, Scott Glenn, Stacy Keach e Corey Stoll.



The Bourne Legacy: Il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film The Bourne Legacy: Mentre Jason Bourne è impegnato a Londra con il giornalista Simon Ross e Pamela Landy denuncia gli illeciti della Treadstone, le operazioni segrete volte a creare i super agenti sono messe in serio pericolo. L'agente Aaron Cross, impegnato nel progetto Outcome e addestrato attraverso la sperimentazione di due pillole che incrementano le facoltà fisiche e mentali, si trova in Alaska per riabilitarsi. Per ingraziarsi Ezra Kramer ed evitare ogni possibile connessione con lo scandalo lanciato dalla Landy, il colonnello Ric Byer vuole eliminare ogni traccia dell’esistenza dei super agenti e tenta di uccidere anche l'ignaro Cross...

La bella e la bestia: stasera in tv su Italia 1 alle 21.20

(Fantasy, Sentimentale, Thriller, 2014, durata: 110 Min)

Un film di Christophe Gans con Léa Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins, Audrey Lamy, Audra McDonald, Jonathan Demurger e Yvonne Catterfeld.



La bella e la bestia: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La bella e la bestia: A causa di un violento naufragio, il ricco mercante, Monsieur de Beauffremont, perde tutti i suoi preziosi averi in mare. La disavventura costringe l'uomo a trasferirsi in campagna con i suoi sei figli, nella speranza che la fortuna possa tornare a sorridergli. Un giorno, il mercante ha la sua rivincita e, felice per le risorse economiche ritrovate, decide di donare alle sue tre figlie qualcosa di veramente speciale. Mentre Anne e Clotilde desiderano abiti barocchi, profumi preziosi e nuove scarpe, la minore delle sue figlie, Belle, chiede al padre di regalarle una semplice rosa rossa. Per accontentarla, l'ingenuo mercante cade nel tranello della Bestia che, in cambio della rosa più bella, pretende la vita dell'uomo.

Addolorata per la sorte del padre, Belle prende coraggiosamente il suo posto e si sacrifica alla Bestia...

Un colpo perfetto: stasera in tv su La7 alle 21.15

(Thriller, 2007, durata: 100 Min)

Un film di Michael Radford con Michael Caine, Demi Moore, Lambert Wilson, Jonathan Aris, Derren Nesbitt, Nathaniel Parker, Shaughan Seymour, Nicholas Jones, Joss Ackland, Silas Carson, Rosalind March e Stanley Townsend.



Un colpo perfetto: Il Trailer Ufficiale del film con Michael Caine e Demi Moore



Trama del Film Un colpo perfetto: Ambientato a Londra agli inizi degli anni sessanta, il film segue la storia di Laura Quinn, ambiziosa donna in carriera di quarant'anni, manager della London Diamond Corporation, la più grande compagnia di diamanti del mondo.

Laura è frustrata dal fatto che il suo avanzamento professionale sia ostacolato dai vertici dell'azienda, corrotti, profondamente maschilisti e riluttanti a riconoscere il suo talento e le sue competenze. Così insoddisfatta e agguerrita, la donna decide di unirsi al signor Hobbs, un anziano usciere della banca, animato da un forte sentimento di amarezza dopo anni di servizio non adeguatamente riconosciuto. L'obiettivo di Hobbs è quello di vendicare la morte della moglie ammalata di cancro, che anni prima non aveva potuto curare a causa di un prestito finanziario negato dalla società che assicurava la London Diamond Corporation...

Seven: stasera in tv su Iris alle 21

(Thriller, 1995, durata: 127 Min)

Un film di David Fincher con Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, Richard Roundtree, Andrew Kevin Walker, Daniel Zacapa, Bob Mack, Ter Combrie, John Cassini, R. Lee Ermey e John C. McGinley.



Seven: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Seven: Il detective William Somerset, saggio e anziano poliziotto vicino alla pensione, viene affiancato dal giovane impulsivo e istintivo David Mills, destinato a sostituirlo. Mills è sposato con Tracy che aspetta un bambino ma lui ancora non lo sa. I due detective, molto differenti tra loro per temperamento e modo di lavorare, sono chiamati a indagare sul particolare omicidio di un obeso costretto a mangiare fino alla morte; il giorno successivo, quando viene ritrovato un avvocato corrotto e senza scrupoli orrendamente mutilato e sulla scena del delitto è scritta con il sangue la parola "avarizia", Somerset intuisce che i due delitti sono collegati e che l'assassino sia lo stesso. Dopo aver rinvenuto nella casa della prima vittima la scritta "gola", i poliziotti capiranno di avere di fronte un serial killer che sta punendo con la morte i colpevoli dei sette vizi capitali ispirandosi a questi anche nelle modalità degli omicidi, secondo la pena prevista dal contrappasso...

Altri film da vedere questa sera in TV:

Totò cerca casa, in onda alle 21.15 su Rai Storia : film commedia del 1949 di Mario Monicelli e Steno, con Totò, Alda Mangini, Lia Amanda, Mario Gattari, Aroldo Tieri, Giacomo Furia, Luigi Pavese, Enzo Biliotti, Cesare Polacco, Alfredo Ragusa, Marisa Merlini, Folco Lulli, Flavio Forin, Liana Del Balzo, Pietro De Vico, Mario Riva e Mario Castellani.

: film commedia del 1949 di Mario Monicelli e Steno, con Totò, Alda Mangini, Lia Amanda, Mario Gattari, Aroldo Tieri, Giacomo Furia, Luigi Pavese, Enzo Biliotti, Cesare Polacco, Alfredo Ragusa, Marisa Merlini, Folco Lulli, Flavio Forin, Liana Del Balzo, Pietro De Vico, Mario Riva e Mario Castellani. Gotti, in onda alle 21.20 su Rai 4 : film drammatico del 2018 di Kevin Connolly, con John Travolta, Kelly Preston, Stacy Keach, Pruitt Taylor Vince, Spencer Lofranco, Chris Mulkey, Leo Rossi, Jordan Trovillion, William DeMeo e Chris Kerson.

: film drammatico del 2018 di Kevin Connolly, con John Travolta, Kelly Preston, Stacy Keach, Pruitt Taylor Vince, Spencer Lofranco, Chris Mulkey, Leo Rossi, Jordan Trovillion, William DeMeo e Chris Kerson. Mystic Pizza, in onda alle 21.10 su Paramount Network : film commedia del 1989 di Donald Petrie, con Julia Roberts, Annabeth Gish, Lili Taylor, Vincent D'Onofrio, William R. Moses, Adam Storke, Matt Damon, Joanna Merlin, Porscha Radcliffe e Conchata Ferrell.

: film commedia del 1989 di Donald Petrie, con Julia Roberts, Annabeth Gish, Lili Taylor, Vincent D'Onofrio, William R. Moses, Adam Storke, Matt Damon, Joanna Merlin, Porscha Radcliffe e Conchata Ferrell. Il bianco, il giallo, il nero, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia western del 1974 di Sergio Corbucci, con Giuliano Gemma, Nazzareno Zamperla, Eli Wallach, Tomas Milian, France Nuyen, Tito García, Carla Mancini, Ideo Saito, Franco Tocci, Jacques Berthier, Mirta Miller, Manuel de Blas, Giovanni Petti, Lorenzo Robledo e Romano Puppo.

: film commedia western del 1974 di Sergio Corbucci, con Giuliano Gemma, Nazzareno Zamperla, Eli Wallach, Tomas Milian, France Nuyen, Tito García, Carla Mancini, Ideo Saito, Franco Tocci, Jacques Berthier, Mirta Miller, Manuel de Blas, Giovanni Petti, Lorenzo Robledo e Romano Puppo. Un Natale da Favola, in onda alle 21.30 su TV8 : film sentimentale del 2015 di James Head, con Briana Evigan, Paul Campbell, Greg Evigan, Jacqueline Samuda, Jay Brazeau, Beverley Elliott, Tara Wilson, Tony Alcantar e Fiona Vroom.

: film sentimentale del 2015 di James Head, con Briana Evigan, Paul Campbell, Greg Evigan, Jacqueline Samuda, Jay Brazeau, Beverley Elliott, Tara Wilson, Tony Alcantar e Fiona Vroom. Inga Lindstrom - Il mio finto fidanzato, in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2010 di Ulli Baumann, con Julia Stinshoff, Dietrich Mattausch, Ralf Bauer, Heikko Deutschmann, Stephanie Kellner, Marijam Agischewa, Oliver Boysen e Irm Hermann.

: film sentimentale del 2010 di Ulli Baumann, con Julia Stinshoff, Dietrich Mattausch, Ralf Bauer, Heikko Deutschmann, Stephanie Kellner, Marijam Agischewa, Oliver Boysen e Irm Hermann. Linda, in onda alle 21.30 su Cielo : film avventura, poliziesco, erotico del 1981 di Jesus Franco, con Katja Bienert, Ursula Buchfellner, Raquel Evans, Antonio Mayans, Antonio Rebollo, Andrea Guzon e Ana Maria Segura.

: film avventura, poliziesco, erotico del 1981 di Jesus Franco, con Katja Bienert, Ursula Buchfellner, Raquel Evans, Antonio Mayans, Antonio Rebollo, Andrea Guzon e Ana Maria Segura. La bambola assassina 2, in onda alle 21.10 su Italia 2 : film horror del 1990 di John Lafia, con Alex Vincent, Jenny Agutter, Gerrit Graham, Christine Elise, Brad Dourif e Grace Zabriskie.

: film horror del 1990 di John Lafia, con Alex Vincent, Jenny Agutter, Gerrit Graham, Christine Elise, Brad Dourif e Grace Zabriskie. Il ragazzo e il grande elefante, in onda alle 2040 su Rai Gulp : film avventura del 2017 di Richard Boddington, con Elizabeth Hurley, Sam Ashe Arnold, Tertius Meintjes, Hlomla Dandala e Louis Minnaar.

: film avventura del 2017 di Richard Boddington, con Elizabeth Hurley, Sam Ashe Arnold, Tertius Meintjes, Hlomla Dandala e Louis Minnaar. Un adorabile testardo, in onda alle 21.20 su TV2000 : film commedia del 1996 di Peter Yates, con Julianne Moore, Peter Falk, D.B. Sweeney, Ellen Burstyn, Jan Rubes, Joyce Reehling, Ernie Sabella, John Cunningham, Lisa Davis, Rohn Thomas, Karl Mackey e Ann Heekin.

: film commedia del 1996 di Peter Yates, con Julianne Moore, Peter Falk, D.B. Sweeney, Ellen Burstyn, Jan Rubes, Joyce Reehling, Ernie Sabella, John Cunningham, Lisa Davis, Rohn Thomas, Karl Mackey e Ann Heekin. Caos, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, drammatico, poliziesco del 2005 di Tony Giglio, con Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes, Henry Czerny, Justine Waddell, Nicholas Lea, Jessica Steen, John Cassini, Paul Perri, Keegan Connor Tracy e Rob LaBelle.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: