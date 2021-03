Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 27 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 27 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Un Piccolo Favore, I Croods, 50 Primavere, Brooklyn's Finest, Carosello Carosone, Serafino, Rapimento e riscatto, Voglia di ricominciare, Fantozzi contro tutti, Goodbye Mr. Holland.

Un Piccolo Favore: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.05

(Thriller, Drammatico, Noir, 2018, durata: 117 Min)

Un film di Paul Feig con Blake Lively, Anna Kendrick, Henry Golding, Andrew Rannells, Linda Cardellini, Jean Smart, Ian Ho, Aparna Nancherla, Rupert Friend, Eric Johnson, Dustin Milligan e Bashir Salahuddin.



Un Piccolo Favore: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Un Piccolo Favore: La protagonista della vicenda è Stephanie Smothers, giovane mamma single del piccolo Miles, che si diverte a gestire un popolare blog di cucina. Stephanie è una mamma premurosa e brillante, che partecipa attivamente ai progetti scolastici e suscita l’invidia degli altri genitori. La sua vita è stravolta dall’incontro con la magnetica Emily Nelson, madre di un compagno di scuola di Miles. Emily lavora in un’importante compagnia di moda ed è impossibile non notare la sua bellezza e il suo stile eccentrico. Il carisma di Emily finisce con l’affascinare Stephanie e, nonostante non abbiano molto in comune, le due diventano subito amiche. Durante un pomeriggio trascorso insieme, nell'immensa casa di Emily, le amiche si lasciano andare a intime confessioni dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.

Stephanie racconta il controverso rapporto con il suo fratellastro Chris che ha causato la gelosia del defunto marito Davis. Emily, invece, esprime tutta la sua insofferenza per il matrimonio con il professore inglese, Sean Townsend. Improvvisamente, Stephanie riceve una chiamata e chiede aiuto all'amica: mentre lei avrebbe risolto un’emergenza lavorativa fuori città, Stephanie avrebbe dovuto badare a suo figlio. Passano diversi giorni, Sean torna dall'Inghilterra ed Emily è ancora irrintracciabile. La fedele amica ha intenzione di trovarla e, dopo essersi rivolta alla polizia, decide di indagare per conto suo...

I Croods: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Animazione, Avventura, Commedia, 2013, durata: 98 Min)

Un film di Kirk De Micco e Chris Sanders con le voci originali di Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone, Catherine Keener, Cloris Leachman, Clark Duke, Chris Sanders, Randy Thompson e con le voci italiane di Francesco Pannofino, Laura Boccanera, Luigi Morville, Rosalia Misseri, Emiliano Coltorti, Paola Giannetti.



I Croods: Il trailer italiano del film HD



Trama del Film I Croods: Il film narra le avventure di una famiglia preistorica: il padre Grug (Nicolas Cage), prudente e protettivo, si assicura che al calar del sole tutta la famiglia sia al riparo dai pericoli in una buia e sicura caverna; la giovane e intraprendente Eep, è invece curiosa e desiderosa di esplorare il mondo; poi la mamma Ugga, il non troppo sveglio fratello Tonco e la simpatica e stravagante nonna.

Una notte Eep, trasgredendo alle regole, attratta da un rumore sgattaiola fuori della caverna e incontra il ragazzo nomade Guy, grazie al quale conosce il fuoco e che le rivela che la fine del mondo è vicina, a causa di un grande terremoto. Nonostante il padre non voglia crederle, il terremoto si verifica davvero e distrugge la caverna, costringendo tutta la famiglia a mettersi in cammino. Durante il viaggio i Croods affrontano tante avventure e spaventosi pericoli, dai quali riusciranno a salvarsi grazie all'aiuto di Guy. Quando finalmente Grug riesce a trovare una nuova caverna dove rifugiarsi, la sua famiglia non vuole più vivere nel buio e non acconsente a fermarsi: assaporata la libertà e l'avventura, i preistorici protagonisti sono pronti ad affrontare il futuro al fianco del nuovo amico...

50 Primavere: il film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Drammatico, 2017, durata: 89 Min)

Un film di Blandine Lenoir con Agnes Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot, Lou Roy-Lecollinet e Samir Guesmi.



50 Primavere: Il trailer italiano - HD



Trama del Film 50 Primavere: La vicenda si svolge a La Rochelle, una cittadina della Charente Marittima affacciata sull’Atlantico.

50 anni, un’età cruciale per ogni donna, che coincide con un bilancio emotivo e professionale della propria vita. Lo sa bene Aurore Tabort che al compimento delle 50 primavere si ritrova separata, con due figlie a cui badare da sola e alle prese con un corpo che non riconosce più. Quando si licenzia dal suo lavoro di cameriera e apprende che il suo ex marito sta per risposarsi, Aurore sente improvvisamente tutto il peso dei suoi anni e va in crisi. A poco servono i consigli della frizzante amica Mano, un’agente immobiliare, che la invita a vivere la realtà del momento con maggiore leggerezza. Un giorno, mentre accompagna Mano ad un appuntamento di lavoro, Aurore scopre con sorpresa che il cliente è Christophe Tochard, noto come “Totoche”, il suo grande amore ai tempi del liceo e ora ginecologo. Poco dopo, apprende con sgomento che Marina, la figlia maggiore, è incinta mentre la minore Lucie ha intenzione di mollare gli studi per seguire il suo ragazzo a Barcellona. Tutti questi cambiamenti portano Aurore a destarsi dal torpore in cui si stava immergendo e a rimettersi in gioco per reinventarsi. Ne guadagnerà una nuova consapevolezza di sé, rifiutando l'idea che a 50 anni la sua vita sia oramai “finita”.

Brooklyn's Finest: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Azione, Drammatico, Poliziesco, 2009, durata: 140 Min)

Un film di Antoine Fuqua con Richard Gere, Ethan Hawke, Don Cheadle, Wesley Snipes, Jesse Williams, Lili Taylor, Ellen Barkin, Will Patton, Brian F. O'Byrne, Vincent D'Onofrio, Joseph Adams, Wade Allain-Marcus, Jason Anderson, Nicoye Banks e James Thomas Bligh.



Brooklyn's Finest: trailer originale del film - HD



Trama del Film Brooklyn's Finest: Il film racconta la storia di Eddie, Sal e Tango, tre singolari poliziotti che lavorano nel Distretto 65, una delle zone più pericolose a nord di Brooklyn. I tre seguono percorsi diversi segnati da violenza e corruzione e dovranno fare i conti con i propri problemi personali.

Il veterano Eddie ha quarant'anni, è prossimo alla pensione e sta contando i giorni che gli rimangono per trasferirsi e godersi la vita in una baita in Connecticut. È depresso e infelicemente sposato e cerca conforto nel whisky e tra le braccia di una giovane squillo, Chantel.

Sal è in polizia da 12 anni e lavora nella squadra antidroga. È un padre di famiglia e lotta per arrivare a fine mese. La moglie incinta ha problemi di salute e con cinque figli in casa non c'è più spazio. Sal desidera una nuova grande casa che naturalmente non può permettersi, ma pur di non deludere la sua adorata famiglia, sarà disposto a tradire amici e istituzioni per raggiungere il suo sogno.

Tango ha passato anni a lavorare sotto copertura come spacciatore, incluso un anno in carcere. Si è trovato a stretto contatto con trafficanti di droga e assassini, che ormai considera come amici ed è titubante a farli arrestare. Si è legato infatti a Caz, un criminale che in passato gli ha salvato la vita. Sua moglie sta chiedendo il divorzio e Tango vuole tornare alla sua vecchia vita prima che sia troppo tardi, ma dovrà prendere una dura decisione.

I tre poliziotti non sono mai destinati a incontrarsi, finché una notte un blitz antidroga li porta nello stesso fatale luogo a nord di Brooklyn...

Carosello Carosone: il Film Stasera in Tv su Rai Premium alle 21.20

(Biografico, 2021, durata: 100 Min)

Un film di Lucio Pellegrini con Eduardo Scarpetta, Nicolo Pasetti, Ludovica Martino, Vincenzo Nemolato, Enzo Casertano e Alessandro Loffredi



Carosello Carosone: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Carosello Carosone: Il film racconta la storia di Renato Carosone, il cantautore e pianista italiano che ha consegnato al panorama musicale italiano tanti successi, come Tu vuò fa' l'americano e 'O sarracino. Siamo nel 1937 a Napoli, quando Renato, classe 1920, si è appena diplomato in pianoforte al Conservatorio di San Pietro a Majella. Il giovane diciassettenne non immagina neanche che i successivi vent'anni saranno coronati da un grande successo e una fama che lo vedranno ascendere ai primi posti delle classifiche internazionali, rendendolo uno dei musicisti italiani più famosi del mondo.

Il film racconta proprio come Carosone, partendo da Paozza del Mercato Napoli, vicino dov'era la sua casa di infanzia sia diventato un'icona italiana nel mondo, tanto da avere un seguito addirittura oltreoceano, nelle allora troppo lontane Americhe.

Antidivo per eccellenza, ma con un temperamento rivoluzionale e dotato di genio, Renato decide di ritirarsi a soli 40 anni, un'età troppo giovane per uno della sua portata, dalle scene in un momento ancora di sfavillante successo per la sua carriera. Ma lascia ai posteri uno stile unico, segnato dalle sonorità dell'Africa e dallo swing americano, ma che non dimentica di certo le origini partenopee.

Altri film questa sera in TV:

Serafino, in onda alle 21.20 su Rete 4: film commedia del 1968 di Pietro Germi, con Adriano Celentano, Ermelinda De Felice, Saro Urzì, Francesca Romana Coluzzi, Ottavia Piccolo, Amedeo Trilli, Luciana Turina, Natale Nazzareno, Mara Oscuro, Oreste Palella, Gianni Pulone, Ildebrando Santafé, Gino Santercole, Goffredo Canzano, Gustavo D'Arpe, Nazzareno D'Aquilio, Orlando D'Ubaldo, Clara Colosimo, Vittorio Fanfoni, Pietro Gerlini, Néstor Garay, Giosuè Ippolito, Benjamin Lev, Lidia Mancani e Nerina Montagnani.

Rapimento e riscatto, in onda alle 21 su Iris: film azione, drammatico, thriller del 2000 di Taylor Hackford, con Meg Ryan, Russell Crowe, Pamela Reed, David Morse, David Caruso, Stanley Anderson, Anthony Heald, Gottfried John, Alun Armstrong, Michael Kitchen, Margo Martindale e Mario Ernesto Sánchez.

Inga Lindstrom - Tutti pazzi per Elin, in onda alle 21.10 su La5: film drammatico, sentimentale del 2016 di Ulli Baumann, con Susan Hoecke, Nico Rogner, Friedrich von Thun, Christoph Mory, Aleksandar Radenkovic e Anna Rot.

The Night Flier - Il volatore notturno, in onda alle 21.15 su Italia 2: film horror del 1997 di Mark Pavia, con Miguel Ferrer, Julie Entwisle, Dan Monahan, Michael H. Moss, Beverly Skinner, Rob Wilds, Richard K. Olsen, Elizabeth McCormick, John Bennes, Terry Neil Edlefsen, Jim Grimshaw, Matthew Johnson e Kristen Leigh.

Voglia di ricominciare, in onda alle 21.30 su La7D: film drammatico del 1993 di Michael Caton-Jones, con Robert De Niro, Ellen Barkin, Leonardo DiCaprio, Jonah Blechman, Eliza Dushku, Chris Cooper, Carla Gugino, Zachary Ansley, Tracey Ellis, Kathy Kinney, Robert Zameroski, Tobey Maguire, Sean Murray, Gerrit Graham, Michael Bacall, Tristan Tait, Jason Horst e Adam Sneller.

Amori, letti e tradimenti, in onda alle 21.20 su Cielo: film commedia del 1976 di Alfonso Brescia, con Don Backy, Marisa Mell, Ugo Bologna, Malisa Longo, Riccardo Parisio Perrotti, Enzo Spitaleri, Sonia Viviani e Paola Maiolini.

Fantozzi contro tutti, in onda alle 21.10 su Rai Storia: film comico, commedia del 1980 di Neri Parenti e Paolo Villaggio, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Gigi Reder, Plinio Fernando, Camillo Milli, Paul Muller, Diego Abatantuono, Giuseppe Anatrelli, Ennio Antonelli e Lars Bloch.

Keoma, in onda alle 21 su Cine34: film western del 1976 di Enzo G. Castellari, con Franco Nero, William Berger, Olga Karlatos, Orso Maria Guerrini, Gabriella Giacobbe, Antonio Marsina, Joshua Sinclair, Donald O'Brien, Woody Strode, Victoria Zinny e Leonardo Scavino.

Goodbye Mr. Holland, in onda alle 21.10 su TV2000: film drammatico del 1995 di Stephen Herek, con Richard Dreyfuss, Glenne Headly, Jay Thomas, Olympia Dukakis, William H. Macy, Joseph Anderson, Alexandra Boyd, Damon Whitaker, Alicia Witt, Anthony Natale, Nicholas John Renner, Jean Louisa Kelly e Terrence Howard.

, in onda : film drammatico del 1995 di Stephen Herek, con Richard Dreyfuss, Glenne Headly, Jay Thomas, Olympia Dukakis, William H. Macy, Joseph Anderson, Alexandra Boyd, Damon Whitaker, Alicia Witt, Anthony Natale, Nicholas John Renner, Jean Louisa Kelly e Terrence Howard. Swept Under - Sulle tracce del serial killer, in onda alle 21.30 su Spike: film thriller del 2015 di Michel Poulette, con Devin Kelley, Aaron Ashmore, Stephen Bogaert, Brett Ryan e Joanne Boland.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: