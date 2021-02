Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 27 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Ottilie von Faber-Castell - Una donna coraggiosa, Sing, Il Clan, Padri e figlie. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: FBI, Blue Bloods e Instinct, Indovina chi viene a cena, C'è posta per te, Eden - Un pianeta da salvare.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 27 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Ottilie von Faber-Castell - Una donna coraggiosa, Sing, Il Clan, Padri e figlie, Banana Joe, La mossa del diavolo, Il Tunnel dell'orrore, Signore e signori, buonanotte, U.S. Marshals - Caccia senza tregua.

Ottilie von Faber-Castell - Una donna coraggiosa: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.30

(Biografico, Drammatico, 2019, durata: 182 Min)

Un film di Claudia Garde con Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner, Hannes Wegener, Eleonore Weisgerber, Maren Eggert, Jasmin Schwiers, Anna Lena Klenke, Pit Bukowski, Franziska Wulf, Butz Ulrich Buse e Leslie Malton.



Ottilie von Faber-Castell - Una donna coraggiosa: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Ottilie von Faber-Castell - Una donna coraggiosa: Dopo la morte prematura di suo padre Wilhelm a soli 42 anni nel 1893, Ottilie viene designata da suo nonno Lothar von Faber come sua erede per succedergli nella gestione della celebre azienda di matite A. W. Faber.

Tre anni dopo, nel 1896, anche Lothar muore. Nei primi due anni sarà la nonna di Ottilie, la sua omonima Ottilie Richter, a fungere da tutore, essendo la ragazza ancora 19enne e dunque per l'epoca minorenne. Al compimento dei 21 anni Ottilie sposa il conte Alexander zu Castell-Rüdenhausen, dopo che questo aveva duellato segretamente con Philipp Brand von Neidstein, un altro pretendente alla mano della ragazza.

Non fidandosi delle capacità della nipote, la vedova di Lothar, era ben contenta per aver trovato nel Conte Alexander qualcuno di affidabile e fece in modo di nominarlo amministratore delegato e socio dell'azienda. Effettivamente sotto la guida del conte Alexander, l'azienda tornò a prosperare e raggiunse grandi successi. Meno successo e meno fortuna avrebbe avuto il matrimonio tra lui e Ottilie...

Sing: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Animazione, Commedia, Musicale, 2016, durata: 110 Min)

Un film di Garth Jennings con le voci originali di Matthew McConaughey, Seth MacFarlane, Reese Witherspoon, Taron Egerton, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Tori Kelly, e le voci italiane di Francesco Prando, Federica De Bortoli, Alessandro Campaiola, David Chevalier, Chiara Gioncardi, Massimiliano Alto.



Sing: Terzo trailer italiano - HD



Trama del Film Sing: Il protagonista della vicenda è il koala Buster Moon, indebitatissimo proprietario di un teatro che, per risanare i suoi debiti, tenta di coinvolgere i cittadini indicendo una gara di canto. A causa della distrazione dell'anziana segretaria Miss Crawly, viene messo in palio il premio errato ma, data la grande partecipazione, Moon decide di continuare a mentire sui soldi a sua disposizione. L’ingente somma di denaro risveglia la passione di molti cittadini e, al termine delle bizzarre esibizioni, Buster sceglie i più talentuosi tra tutti i candidati.

Il Clan: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, 2015, durata: 108 Min)

Un film di Pablo Trapero con Guillermo Francella, Peter Lanzani, Lili Popovich, Gastón Cocchiarale, Giselle Motta, Franco Masini, Antonia Bengoechea e Stefania Koessl.



Il Clan: Clip in italiano del film - HD



Trama del Film Il Clan: Il Clan è ambientato in Argentina nei primi anni 80 e racconta la storia vera di una famiglia della media borghesia coinvolta in una serie spaventosa di sequestri, riscatti e omicidi.

All'apparenza i Puccio hanno un'esistenza ordinaria, Arquímedes con la moglie e i figli, si raccontano le loro giornate mentre cenano come qualsiasi altra famiglia. Il figlio più grande Alejandro, è una stella nascente del rugby, manipolato e coinvolto dal padre nella progettazione meticolosa dei suoi sequestri. Il patriarca Arquímedes, determinato a rimanere a galla dopo il collasso del sistema politico dei militari, ricorre a un piano criminale per proteggere e consolidare il benessere sociale della sua famiglia. Dopo aver offerto i suoi servizi al regime militare e averne beneficiato, Puccio cambia target, continuando a far sparire non più oppositori politici ma persone ricche da cui ottenere riscatti...

Padri e figlie: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.20

(Drammatico, 2015, durata: 116 Min)

Un film di Gabriele Muccino con Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul, Ryan Eggold, Quvenzhané Wallis, Diane Kruger, Jane Fonda, Janet McTeer, Haley Bennett, Octavia Spencer e Bruce Greenwood.



Padri e figlie: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Padri e figlie: segue le vicende di Jake Davis - scrittore vincitore del premio Pulitzer - e di sua figlia Katie. Siamo negli anni Ottanta a New York: dopo un tragico incidente automobilistico che causa la morte della moglie, il romanziere si ritrova da solo a prendersi cura della piccola Katie, di appena cinque anni. Sebbene sopraffatto dal dolore del lutto, Jake deve lottare con tutte le sue forze per poter tenere l’amata figlia con sé a causa di alcuni seri disturbi di salute che lo affliggono. Mentre la storia fa dei salti temporali avanti e indietro dagli anni Ottanta, si scopre che la Katie di oggi è divenuta una splendida donna in carriera, ma solitaria e incapace di amare. La ragazza non è riuscita a superare i dolorosi traumi della sua infanzia, che ancora la perseguitano. Forse l’occasione giusta per scoprire nuovamente l’amore le si presenta quando conosce per caso il giovane Cameron...

Altri film questa sera in TV:

Banana Joe , in onda alle 21.20 su Rete 4 : film commedia del 1982 di Steno, con Bud Spencer, Marina Langner, Mario Scarpetta, Gianfranco Barra, Enzo Garinei, Giorgio Bracardi e Gunther Philipp.

, in onda : film commedia del 1982 di Steno, con Bud Spencer, Marina Langner, Mario Scarpetta, Gianfranco Barra, Enzo Garinei, Giorgio Bracardi e Gunther Philipp. L'amore spicca il volo , in onda alle 21.25 su TV8 : film sentimentale del 2019 di Steven R. Monroe, con Nikki Deloach, Jeff Hephner, Barbara Niven, Skylar Olivia Flanagan, Tom Thon, Gary Weeks e Brandon Quinn.

, in onda : film sentimentale del 2019 di Steven R. Monroe, con Nikki Deloach, Jeff Hephner, Barbara Niven, Skylar Olivia Flanagan, Tom Thon, Gary Weeks e Brandon Quinn. La mossa del diavolo , in onda alle 21 su Iris : film thriller del 2000 di Chuck Russell, con Kim Basinger, Jimmy Smits, Holliston Coleman, Rufus Sewell, Ian Holm, Angela Bettis, Christina Ricci, Eugene Lipinski, Lumi Cavazos, Yan Birch, Matthew Lemche, Nicole Lyn e David Sparrow.

, in onda : film thriller del 2000 di Chuck Russell, con Kim Basinger, Jimmy Smits, Holliston Coleman, Rufus Sewell, Ian Holm, Angela Bettis, Christina Ricci, Eugene Lipinski, Lumi Cavazos, Yan Birch, Matthew Lemche, Nicole Lyn e David Sparrow. Il Tunnel dell'orrore , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film thriller, horror del 1981 di Tobe Hooper, con Cooper Huckable, Sylvia Miles, Jeanne Austin, Shawn Carson, Miles Chapin, Kevin Conway, Wayne Doba, Elizabeth Berridge, Jack McDermott e Largo Woodruff.

, in onda : film thriller, horror del 1981 di Tobe Hooper, con Cooper Huckable, Sylvia Miles, Jeanne Austin, Shawn Carson, Miles Chapin, Kevin Conway, Wayne Doba, Elizabeth Berridge, Jack McDermott e Largo Woodruff. Non commettere atti impuri , in onda alle 21.20 su Cielo : film commedia sexy del 1971 di Giulio Petroni, con Barbara Bouchet, Claudio Gora, Marisa Merlini, Luciano Salce, Simonetta Stefanelli, Franco Balducci, Gigi Ballista, Dado Crostarosa e Bruno Dolfin.

, in onda : film commedia sexy del 1971 di Giulio Petroni, con Barbara Bouchet, Claudio Gora, Marisa Merlini, Luciano Salce, Simonetta Stefanelli, Franco Balducci, Gigi Ballista, Dado Crostarosa e Bruno Dolfin. Signore e signori, buonanotte , in onda alle 21.10 su Rai Storia : film commedia del 1976 di Luigi Comencini, Nanni Loy, Luigi Magni, Mario Monicelli e Ettore Scola, con Marcello Mastroianni, Monica Guerritore, Lucrezia Love, Vittorio Gassman, Eros Pagni, Camillo Milli, Carlo Croccolo, Angelo Pellegrino, Gianfranco Barra, Andrea Bosic, Gabriella Farinon, Paolo Villaggio, Ugo Tognazzi, Adolfo Celi, Senta Berger, Nino Manfredi, Mario Scaccia, Franco Scandurra, Sergio Graziani, Andréa Ferréol, Felice Andreasi e Luigi Uzzo.

, in onda : film commedia del 1976 di Luigi Comencini, Nanni Loy, Luigi Magni, Mario Monicelli e Ettore Scola, con Marcello Mastroianni, Monica Guerritore, Lucrezia Love, Vittorio Gassman, Eros Pagni, Camillo Milli, Carlo Croccolo, Angelo Pellegrino, Gianfranco Barra, Andrea Bosic, Gabriella Farinon, Paolo Villaggio, Ugo Tognazzi, Adolfo Celi, Senta Berger, Nino Manfredi, Mario Scaccia, Franco Scandurra, Sergio Graziani, Andréa Ferréol, Felice Andreasi e Luigi Uzzo. U.S. Marshals - Caccia senza tregua , in onda alle 21 su 20 : film azione, thriller del 1998 di Stuart Baird, con Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr., Joe Pantoliano, Daniel Roebuck, Donald Gibb, Michael Paul Chan, Johnny Lee Davenport, Tony Fitzpatrick e Irène Jacob.

, in onda : film azione, thriller del 1998 di Stuart Baird, con Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr., Joe Pantoliano, Daniel Roebuck, Donald Gibb, Michael Paul Chan, Johnny Lee Davenport, Tony Fitzpatrick e Irène Jacob. Detonator - Gioco mortale, in onda alle 21.30 su Spike: film d'azione del 2006 di Po-Chih Leong, con Wesley Snipes, Matthew Leitch, Silvia Colloca, William Hope, Michael Brandon, Tim Dutton, Warren Derosa, Vincenzo Nicoli e Bogdan Uritescu.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: