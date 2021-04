Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 24 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto, Via dalla pazza folla, Sette anime, La regola del sospetto, The Maid - La morte cammina tra i vivi, La guerra dei bottoni. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Sotto copertura, FBI, Blue Bloods e Instinct, Sapiens - Un solo pianeta, Amici di Maria De Filippi.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 24 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto, Via dalla pazza folla, Sette anime, La regola del sospetto, The Maid - La morte cammina tra i vivi, La guerra dei bottoni, Don Camillo monsignore ma non troppo, Mussolini: ultimo atto, Will Hunting - Genio ribelle, La notte di San Lorenzo.

Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Animazione, Azione, Avventura, Commedia, 2019, durata: 104 Min)

Un film di Dean DeBlois con le voci originali di Kit Harington, America Ferrera, Gerard Butler, F. Murray Abraham, Cate Blanchett, Craig Ferguson e Jay Baruchel.



Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto: Hiccup è ormai capo di Berk, colonia dove uomini e draghi convivono in pace grazie al suo legame con il leader dei poderosi animali alati, Sdentato, ultimo della temuta razza Furia Buia. Hiccup organizza regolarmente spedizioni con i suoi amici per salvare altri draghi dai cacciatori e portarli al sicuro a Berk. In una delle spedizioni il gruppo si imbatte in una Furia Chiara, di cui Sdentato si innamora, che ha la particolarità di rendersi invisibile e che quindi non riescono a sottrarre ai rapitori, che la consegnano al più temibile dei cacciatori, Grimmel il Grifaio. L'uomo pensa di usarla come esca per attirare Sdentato e tutti i gli altri draghi così da sterminare tutti gli esemplari viventi - come ha fatto in passato con le Furie Buie - tanto da minacciare Hiccup di distruggere tutto quello che ha, se non intende consegnargli il suo drago. Il ragazzo capisce che Berk non è più un luogo sicuro per loro e si mette alla ricerca del mondo nascosto da cui provengono tutti i draghi e di cui suo padre Stoick gli aveva spesso raccontato, così da creare una nuova pacifica colonia di uomini e animali

Via dalla pazza folla: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Sentimentale, 2015, durata: 119 Min)

Un film di Thomas Vinterberg con Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael Sheen, Juno Temple, Tom Sturridge, Hilton McRae, Bradley Hall e John Neville.



Via dalla pazza folla: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Via dalla pazza folla: La storia è ambientata in Inghilterra, durante l'epoca vittoriana. La giovane orfana Bathsheba Everdene eredita la fattoria del suo defunto zio. La ragazza è intraprendente e riesce ben presto a diventare economicamente indipendente, attirando così l'attenzione di tre pretendenti, che aspirano a sposarla. Il primo è il pastore Gabriel Oak, il quale dopo aver perso tutto il suo gregge in un incidente, trova impiego proprio presso i possedimenti di Bathsheba. Il secondo corteggiatore è William Boldwood, un ricco scapolo che detiene il territorio confinante con quello della fattoria. Entrambi gli uomini si propongono alla giovane, che però rifiuta poiché non si sente adatta per il matrimonio, a causa del suo carattere dirompente.

L'unico che riesce a convincerla a convolare a nozze è l'attraente soldato Frank Troy. All'inizio le cose sembrano andare bene, finché Bathsheba non scopre il vero carattere di suo marito, un uomo violento, scansafatiche e arrogante, capace solo si sperperare i soldi della moglie. Tutto cambia quando Frank incontra Fanny Robin, colei che tempo prima era la sua promessa sposa...

Sette anime: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Drammatico, 2008, durata: 123 Min)

Un film di Gabriele Muccino con Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson, Michael Ealy, Sarah Jane Morris, Bill Smitrovich, Elpidia Carrillo, Robinne Lee, Gina Hecht, Joe Nunez, Bojana Novakovic, Judyann Elder, Tim Kelleher e Barry Pepper.



Sette anime: Il nuovo trailer del film diretto da Gabriele Muccino



Trama del Film Sette anime: Il film narra le vicende di Tim Thomas, giovane ingegnere aerospaziale. Un giorno, a causa di una banale distrazione, Tim provoca un tragico incidente d’auto a seguito del quale perdono la vita 7 innocenti, tra cui sua moglie. L'evento rimane indelebile nella mente dell’uomo che, divorato dal senso di colpa, decide di redimersi salvando la vita di sette persone meritevoli e scelte con attenzione. Tim inizia quindi la ricerca delle sette anime da salvare.

La prima persona a essere scelta è suo fratello Ben, a cui decide di salvare la vita donando un polmone, qualche mese dopo è il turno di Holly, assistente sociale, cui Tim decide di donare una parte del fegato, dopo di lei sarà il turno di George, allenatore di hockey, di un giovane ragazzo di nome Nicholas e di Connie, una donna maltrattata dal fidanzato a cui Tim decide di regalare la sua casa al mare permettendole così di trasferirsi insieme ai figli e rifarsi una vita lontano dal compagno. Tra tutte, però, sarà l’ultima anima la più difficile da aiutare, la bella Emily Posa. Tim, infatti, si affezionerà tantissimo alla settima prescelta e questo sentimento inaspettato lo porterà inevitabilmente a porsi una terribile domanda: imparare nuovamente a vivere o lasciar vivere?

La regola del sospetto: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Thriller, 2003, durata: 115 Min)

Un film di Roger Donaldson con Al Pacino, Colin Farrell, Bridget Moynahan, Gabriel Macht, Kenneth Mitchell, Mike Realba, Ron Lea, Karl Pruner, Richard Fitzpatrick, Chris Owens, Sam Kalilieh, Merwin Mondesir, Elisa Moolecherry, Tova Smith e Michael Rubenfeld.



La regola del sospetto: Il trailer originale del film



Trama del Film La regola del sospetto: Il film segue le vicende di James Clayton, un giovane molto intelligente e perspicace, con un talento incredibile per l’informatica. Il ragazzo viene notato dall’agente Walter Burke - esperto reclutatore dei servizi segreti americani - che lo spinge ad entrare all’interno della CIA.

Durante i mesi di duro allenamento in un luogo noto col nome de La Fattoria, James dimostra di essere il candidato perfetto per diventare agente segreto: grazie al sostegno di Burke - che lo aiuta a comprendere meglio il lavoro e le difficoltà che un agente segreto può incontrare - viene quindi assegnato a uno speciale dipartimento della CIA.

Il primo compito di James consiste nel sorvegliare la sua collega Layla Moore: secondo Burke la donna è infatti una spia infiltratasi all’interno dell’agenzia e intenzionata a copiare Ghiaccio Nove, un potente programma informatico top secret. Tuttavia James, che sente una forte attrazione per Layla, comincia a nutrire dubbi verso il suo stesso mentore. Le due regole base imparate durante l’addestramento - "niente è ciò che sembra" e "non fidarsi di nessuno" - si riveleranno fondamentali...

La guerra dei bottoni: il Film Stasera in Tv su Tv2000 alle 21.10

(Commedia, Avventura, 2011, durata: 100 Min)

Un film di Christophe Barratier con Laetitia Casta, Guillaume Canet, Kad Merad, Gérard Jugnot, François Morel, Marie Bunel, Jean Texier e Clément Godefroy.



La guerra dei bottoni: Il trailer del film (lingua originale)



Trama del Film La guerra dei bottoni: Il film racconta la storia di due bande di ragazzini in lotta fra loro. Sullo sfondo della Seconda guerra mondiale prende vita la vicenda che vede protagonisti i bambini di Longeverne e Velrans, due paesini nel sud della campagna francese. Lo scopo delle loro battaglie è quello di ottenere quanti più bottoni dagli avversari, costringendo i vinti a tornare a casa tenendosi le braghe colle mani.

Nel frattempo a scuola arriva una nuova studentessa: Violette, una misteriosa giovinetta proveniente dalla città che fa venire il batticuore a tutti, in special modo a Lebrac, il carismatico e generoso capo dello schieramento di Longeverne. Tuttavia la presenza in paese della ragazza fa sorgere subito dei sospetti: Violette si è infatti rifugiata dalla zia Simone, la merciaia del villaggio, e della sua famiglia si sa poco o niente. Solo grazie al coraggio del maestro Paul, dei ragazzi e di tutti gli abitanti, Violette può sperare di non essere arrestata dai nazisti...

Altri film questa sera in TV:

