Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 21 Novembre 2020

Film Stasera in TV: Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio, The Bourne Ultimatum, The Impossible, Ritorno al Marigold Hotel, Fai bei sogni, Che bella giornata, Il ponte sul fiume Kwai. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Ballando con le Stelle, S.W.A.T e Criminal Minds, Sapiens - Un solo pianeta, Tu sì que vales.

Film Stasera in TV di Sabato 21 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio, The Bourne Ultimatum, The Impossible, Ritorno al Marigold Hotel, Fai bei sogni, Che bella giornata, Il ponte sul fiume Kwai, Universal Soldier: Regeneration, Oscure Presenze, L'amante inglese.

I Migliori Film in TV in prima serata

Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio: stasera in tv alle 21.20 su Italia 1

(Avventura, Azione, Fantasy, 2016, durata: 114 Min)

Un film di Cedric Nicolas-Troyan con Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Emily Blunt, Charlize Theron, Sam Claflin, Sheridan Smith, Sophie Cookson, Colin Morgan, Nick Frost, Rob Brydon, Alexandra Roach e Sam Hazeldine.



Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio: Secondo trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio: Freya è una bellissima e mite giovane. Sua sorella Ravenna è invece una perfida regina, che si serve della magia di uno specchio incantato per impadronirsi di un regno dopo l'altro. La sua spietata cattiveria non si ferma neanche di fronte ai legami di sangue: non esita infatti a tradire Freya, uccidendo la bambina che aveva appena dato alla luce.

Il dolore che Freya prova è talmente straziante, da risvegliare in lei oscuri poteri sopiti: la dolce e gentile fanciulla si trasforma in una strega crudele che, abbandonato il reame, si chiude in un lontano palazzo nei territori gelidi del nord...

The Bourne Ultimatum: stasera in tv alle 21.20 su Rete 4

(Azione, Thriller, 2007, durata: 112 Min)

Un film di Paul Greengrass con Matt Damon, Paddy Considine, Edgar Ramirez, Julia Stiles, Chris Cooper, Brian Cox, Joan Allen, David Strathairn, Daniel Brühl, Joey Ansah, Tom Gallop, Dan Fredenburgh, Albert Finney e Scott Glenn.



The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo: Il Trailer Italiano Ufficiale del film con Matt Damon



Trama del Film The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo: Sebbene la memoria dell’agente segreto Jason Bourne sia stata cancellata, l'uomo non ha intenzione di arrendersi ed è determinato a scoprire il suo passato e la sua vera identità.

Con la CIA alle calcagna, Bourne si dirige a Londra per incontrare il giornalista Simon Ross, che possiede informazioni su Treadstone. L'incontro, tuttavia, viene interrotto dall'arrivo di un sicario che uccide Ross. Grazie ad alcuni documenti presenti nella borsa dell'informatore, Bourne scova una nuova pista e parte alla volta di Madrid.

Nel frattempo, Neal Daniels è costretto alla fuga quando i tecnici della CIA scoprono un collegamento tra l'uomo e il defunto Ross. A Madrid, Bourne incontra Nicky Parsons che decide di aiutarlo nella ricerca di Daniels, nascosto a Tangeri in Marocco...

The Impossible: stasera in tv alle 21.35 su TV8

(Drammatico, 2012, durata: 107 Min)

Un film di Juan Antonio Bayona con Ewan McGregor, Naomi Watts, Geraldine Chaplin, Marta Etura e Tom Holland.





The Impossible: il trailer italiano definitivo del film



Trama del Film The Impossible: Henry e Maria sono una coppia sposata con tre figli, Lucas, Thomas e Simon. Durante il periodo di Natale decidono di trascorrere le vacanze in un resort thailandese.

Quando la mattina del 26 dicembre la violenza dello tsunami travolge l'intero villaggio in cui soggiornano, le loro esistenze prenderanno direzioni diverse. Maria riemerge, gravemente ferita al torace e alla gamba, ritrovandosi sola con il figlio maggiore Lucas aggrappati a un albero, sul quale ha trovato rifugio anche un bambino, Daniel, sopravvissuto alla furia delle acque.

I tre vengono soccorsi e trasportati all'ospedale, dove Maria viene ricoverata a causa delle sue gravi condizioni fisiche...

Ritorno al Marigold Hotel: stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie

(Commedia, Drammatico, 2015, durata: 122 Min)

Un film di John Madden con Bill Nighy, Judi Dench, Maggie Smith, Richard Gere, David Strathairn, Dev Patel, Tamsin Greig, Celia Imrie, Penelope Wilton, Ronald Pickup, Diana Hardcastle e Lillete Dubey.





Ritorno al Marigold Hotel: Trailer italiano del film - HD



Trama del Film Ritorno al Marigold Hotel: In questo secondo film, Ora che il Marigold Hotel è pieno di clienti che si trattengono per periodi prolungati, i due codirettori Muriel Donnelly e Sonny Kapoor sognano di ingrandirsi, e hanno appena trovato il posto ideale per farlo: il secondo Marigold Hotel.

Evelyn e Douglas si avventurano a Jaipur con un piano di lavoro in mente, chiedendosi a cosa porterà il loro appuntamento fisso a colazione. Nel frattempo Norman e Carol navigano nelle acque vorticose di una relazione speciale, mentre Madge si destreggia tra due corteggiatori entrambi molto allettanti, e Guy Chambers arrivato da poco, trova nella madre di Sonny, Mrs. Kapoor, una musa per il suo prossimo romanzo....

Fai bei sogni: stasera in tv alle 21.10 su Rai Storia

(Drammatico, 2016, durata: 134 Min)

Un film di Marco Bellocchio con Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Fabrizio Gifuni, Guido Caprino, Barbara Ronchi, Miriam Leone, Nicolò Cabras, Dario Dal Pero, Arianna Scommegna, Bruno Torrisi, Manuela Mandracchia, Giulio Brogi, Emmanuelle Devos, Roberto Di Francesco, Fausto Russo Alesi, Pier Giorgio Bellocchio, Piera Degli Esposti e Roberto Herlitzka.





Fai bei sogni: Il trailer del film - HD



Trama del Film Fai bei sogni: La notte del 30 Dicembre del 1969, Giuseppina si reca nella stanza del figlio Massimo e rimboccandogli le coperte gli dà un bacio. La mattina seguente il piccolo viene svegliato da un grido di dolore, corre verso il corridoio e vede suo padre sorretto da due signori: sua madre è morta.

Dopo un'infanzia solitaria e un'adolescenza difficile, Massimo diventa un brillante giornalista, ma continua a convivere con il doloroso ricordo della mamma scomparsa.

L'uomo è fidanzato con Agnese, con cui però porta avanti un rapporto sentimentale instabile. Un giorno, tornato a Torino dopo aver lavorato come inviato di guerra a Sarajevo, Massimo si sente male e preso dal panico chiama il pronto soccorso: in questa occasione ha modo di conoscere la dottoressa Elisa, la quale gli fa intuire che forse sua madre non morì di infarto, come suo padre gli aveva sempre fatto credere. Dopo anni di bugie, Massimo si decide a voler scoprire la verità...

Che bella giornata: stasera in tv alle 21 su Iris

(Commedia, 2011, durata: 97 Min)

Un film di Gennaro Nunziante conChecco Zalone, Nabiha Akkari, Ivano Marescotti, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, Annarita del Piano, Giustina Buonomo, Caparezza, Michele Alhaique, Mehdi Mahdloo, Herbert Ballerina, Anna Bellato, Cinzia Mascoli, Bruno Cesare Armando e Anis Gharbi.





Che bella giornata: Il trailer del film



Trama del Film Che bella giornata: Il film vede protagonista Checco, un ragazzo pugliese di nascita, che da anni vive nel nord Italia con i genitori Anna e Nicola, dove lavora come buttafuori in una discoteca brianzola. Ad appagare parzialmente il suo desiderio di diventare un difensore della legge interviene il cardinale Rosselli, arcivescovo di Milano, che su segnalazione dello zio carabiniere lo raccomanda per un posto di addetto allo protezione del Duomo.

Checco, che con la sua totale incompetenza rischia di diventare più una minaccia che una sicurezza, viene spedito sul tetto del monumento, nella speranza che non possa più provocare danni. Qui conosce e s'innamora di Farah, una ragazza araba che si finge una studentessa di architettura francese per portare a termine la sua missione: accedere indisturbata ai piedi della Madonnina e compiere un atto terroristico...

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: