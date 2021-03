Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 20 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: The Women, La camera azzurra, In arte Nino, L'era glaciale, Era d'estate. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: FBI, Blue Bloods e Instinct, Città Segrete con Corrado Augias, Amici di Maria De Filippi, Vizi e virtù - Conversazione con Francesco, Il meglio di Eden - Un pianeta da salvare

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 20 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Women, La camera azzurra, In arte Nino, L'era glaciale, Era d'estate, Poliziotto superpiù, I passi dell'amore - A Walk to Remember, The Game - Nessuna regola, IT, Il Dottor T e le donne, Beverly Hills Cop II.

The Women: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2008, durata: 114 Min)

Un film di Diane English con Meg Ryan, Eva Mendes, Jada Pinkett Smith, Annette Bening, Carrie Fisher, Debra Messing, Candice Bergen, Cloris Leachman, Bette Midler, Debi Mazar e Joanna Gleason.



The Women: Trailer del film con Meg Ryan, Eva Mendes e Jada Pinkett Smith



Trama del Film The Women: Il film racconta la forza del legame tra quattro amiche appartenenti all'upper class di New York.

Tra loro la più realizzata appare la stilista Mary Haines, felicemente sposata con un broker di successo di Wall Street e madre di una ragazzina di 12 anni. La sua migliore amica è Sylvia Fowler, single e senza figli, direttrice di un'importante rivista di moda. Completano il quartetto Edie Cohen, una mamma chioccia con quattro figli, e Alex Fisher, un'affermata scrittrice omosessuale.

Le loro giornate si svolgono tra istituti di bellezza e sessioni di shopping, spettegolando su chiunque. I problemi iniziano quando Sylvia apprende dalla sua estetista Tanya che il marito di Mary la tradisce con Crystal, un'avvenente commessa. Sebbene le amiche mantengano il silenzio, la ciarliera Tanya lo rivela anche a Mary. Inoltre, la storia finisce su un tabloid a causa delle rivelazioni fatte da Sylvia a una famosa cronista mondana in cambio di una rubrica sul suo giornale.

Fuori di sé, Mary caccia il marito di casa e cade in uno stato di depressione. Non riuscendo a tollerare il comportamento di Sylvia, rompe la loro amicizia e intraprende un lungo periodo di riflessione, in cui le sarà vicina la madre Catherine, che di tradimenti se ne intende. Ma il legame tra le due amiche è forte e ne uscirà rinnovato. Così come Mary, che ricomincerà da se stessa e da ciò che vuole davvero...

La camera azzurra: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.25

(Thriller, Drammatico, Poliziesco, 2014, durata: 75 Min)

Un film di Mathieu Amalric con Mathieu Amalric, Léa Drucker, Stéphanie Cléau, Mona Jaffart e Laurent Poitrenaux.



La camera azzurra: Il trailer in lingua originale - HD



Trama del Film La camera azzurra: Julien Gahyde è sposato con Delphine e ha una figlia, Suzanne. L'uomo intrattiene una relazione clandestina con la sua amica d'infanzia e farmacista Esther Despierre, la quale è sposata con Nicolas, ex compagno di classe di Julien. I due amanti s'incontrano nella camera azzurra di un albergo, dove danno sfogo alle loro passioni più recondite. L'uomo non è molto coinvolto a livello sentimentale, anche se quando lei gli chiede se lui fosse disposto a lasciare tutto per stare davvero insieme, le risponde di sì.

Successivamente Julien va in vacanza al mare con la famiglia e per lungo tempo non ha contatti con Esther, a parte delle brevi e inquietanti lettere che la donna gli invia. Un giorno arriva la notizia della inspiegabile morte di Nicolas: sebbene l'uomo fosse già malato, la sua dipartita non sembra del tutto naturale agli occhi di Julien. Tempo dopo, Delphine chiede a suo marito di andarle a prendere un medicinale presso la farmacia dove lavora Esther. Dopo aver portato la medicina alla moglie, l'uomo esce nuovamente. Al suo ritorno, trova la casa circondata dalla polizia...

In arte Nino: il film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Biografico, 2016, durata: 100 Min)

Un film di Luca Manfredi con Elio Germano, Miriam Leone, Stefano Fresi, Leo Gullotta, Giorgio Tirabassi, Anna Ferruzzo e Massimo Wertmuller.







Trama del Film In arte Nino: Il film ripercorre con cifra ironica e accuratezza la storia dell'artista Nino Manfredi, dall'esperienza giovanile nel sanatorio del Forlanini, all'incontro con la modella siciliana Erminia Ferrari, fino all'esordio nella popolare trasmissione "Canzonissima".

Il film è un romanzo di formazione, un ritratto inedito e autentico dell'attore, una dichiarazione d'amore di un figlio verso il padre.

L'era glaciale: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Animazione, Avventura, 2002, durata: 81 Min)

Un film di Chris Wedge e Carlos Saldanha.



Trama del Film L'era glaciale: E' la storia di quattro personaggi disfunzionali: Manny, un acerbo e lanuginoso mammuth, Sid, un irriverente e forastico bradipo, e Diego, una scaltra tigre dai denti a sciabola. Questo improbabile trio è costretto a collaborare per riportare un cucciolo d'uomo alla sua famiglia. Quel che il mammuth e il bradipo non sanno, è che la tigre li sta conducendo ad una trappola, che potrebbe rivelarsi per loro letale. Mentre i tre s'avventurano nel paesaggio immenso e coperto dai ghiacci, un'altra creatura, uno scoiattolo preistorico di nome Scrat, sta disperatamente cercando di portare a termine la sua missione di vita - seppellire una ghianda - una missione che, questa pure, innescherà una serie di calamità. Al primo incontro, Manny usa tutto il suo sarcasmo per proteggere se stesso e i propri sentimenti. Ma il viaggio di Manny nel film gli consentirà infine di abbracciare quel mondo cui ha voltato le spalle. Sid è un bradipo dalla lingua svelta e dall'incedere lento, che cerca sempre di vivere a sbafo. Soprattutto, è bravissimo nel cacciarsi nei guai. Gli va bene di imbattersi in Manny, che senza volerlo gli salva la pelle. Incapace di scrollarsi di dosso questo nuovo bagaglio, Manny diventa suo malgrado il "protettore" di Sid, e si ritrova impelagato ad aiutare Sid a riportare il cucciolo d'uomo che si è smarrito alla sua

Era d'estate: il Film Stasera in Tv su Rai Storia alle 21.10

(Drammatico, 2015, durata: 100 Min)

Un film di Fiorella Infascelli con Giuseppe Fiorello, Massimo Popolizio, Valeria Solarino, Elisabetta Piccolomini, Claudia Potenza e Elvira Camarrone.



Era d'estate: Il trailer del film - HD



Trama del Film Era d'estate: Isola dell'Asinara, estate del 1985. In una notte come tante sbarcano sull'isola Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con le proprie famiglie. Il trasferimento è improvviso, rapido, non c'è nemmeno tempo di fare i bagagli, d'altronde la minaccia, intercettata dai Carabinieri dell'Ucciardone, è grave: un attentato contro i due giudici e i loro familiari partito dai vertici di Cosa Nostra. È un'estate calda, come non se ne vedevano da tempo, e nella piccola foresteria di Cal d'Oliva, i due magistrati e le loro famiglie vivono completamente isolati dalla piccola comunità di civili dell'Asinara, controllati a vista da una pilotina e dalle guardie penitenziare. Una condizione che non tutti riescono a sopportare. Così accade che Lucia, la figlia più grande dei Borsellino, cada lentamente in uno stato di così grande malessere che dovrà essere riportata a Palermo, dove Paolo, imponendosi ai suoi superiori, la accompagnerà. Così accade che Manfredi, scosso anche da quello che è successo alla sorella Lucia, si avventuri in una fuga senza meta alla scoperta dell'isola, e verrà ritrovato in mezzo ai detenuti che distribuisce nutella e racconta barzellette. Passano i giorni, ci si organizza, i rapporti a poco a poco fra tutti diventano più intimi, ed è come se quella vacanza obbligata desse modo ad ognuno di scoprire l'altro...

