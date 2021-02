Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 20 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Confusi e Felici: il Film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.45

(Commedia, 2014, durata: 105 Min)

Un film di Massimiliano Bruno con Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta, Massimiliano Bruno, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti e Kelly Palacios.



Confusi e Felici: Il trailer del film - HD



Trama del Film Confusi e Felici: Anche gli psicanalisti possono cadere in depressione! Lo sa bene Marcello, psicanalista cialtrone e cinico, che un giorno decide di chiudersi in casa e mollare tutto. Questo gesto "estremo" non viene accolto bene da Silvia, segretaria di Marcello, che decide di radunare i suoi pazienti per cercare, tutti insieme, di farlo uscire dalla crisi. Un'idea bellissima se non fosse che, ad aiutare Silvia, ci saranno uno spacciatore affetto da attacchi di panico, Nazareno, un quarantenne mammome cronico, Pasquale, una ninfomane decisamente invadente, Vitaliana, una coppia in crisi sessuale, Enrico e Betta e Michelangelo, telecronista in crisi per il tradimento della moglie. Strampalati ma affettuosi e divertenti, i pazienti di Marcello cercheranno in ogni modo di tirargli su il morale riuscendo a farlo aprire alla vita per diventare una persona migliore.

Minions: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Animazione, Avventura, Commedia, Family, 2015, durata: 91 Min)

Un film di Kyle Balda e Pierre Coffin con le voci originali di Sandra Bullock, Steve Carell, Jon Hamm e Hiroyuki Sanada, e le voci italiane di Luciana Littizzetto, Fabio Fazio, Riccardo Rossi, Selvaggia Lucarelli e Alberto Angela.



Minions: Terzo trailer ufficiale in italiano



Trama del Film Minions: I Minions sin dall'alba dei tempi hanno un solo compito: servire il più cattivo della Terra. Nel corso della storia, questi piccoli esserini gialli hanno servito tanti padroni come il T-Rex, Napoleone, ma anche Dracula e lo Yeti.

A un certo punto si rendono conto che non sono capaci di servire degnamente, perché combinano sempre grandi guai che portano al fallimento dei piani dei super cattivi. Un giorno allora, consapevoli dei loro limiti, i Minions decidono di chiudersi in Antartide e cominciare lì da soli una nuova vita.

Tuttavia, presto si rendono conto che una vita così non li rende felici e quindi Kevin insieme a Bob e Stuart decidono di partire insieme per un’importantissima missione: trovare un nuovo supercattivo da seguire. La loro meta è Orlando, dove si sta per svolgere un enorme meeting di cattivi. È proprio a questo evento che i tre Minions incontrano Scarlet Sterminator, la più grande cattiva del momento, che affiderà loro una missione terribile: rubare la corona alla Regina d’Inghilterra per poter diventare anche lei una principessa amata da tutti...

Omicidio al Cairo: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Poliziesco, Thriller, 2017, durata: 106 Min)

Un film di Tarik Saleh con Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher, Slimane Dazi, Ahmed Selim, Mohamed Yousry, Nael Ali e Tareq Abdalla.



Omicidio al Cairo: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Omicidio al Cairo: La storia è ambientata in Egitto nel 2011, alcune settimane prima dello scoppio delle agitazioni e proteste della Primavera Araba a piazza Tahrir, contro il trentennale regime del Presidente Mubarak.

Noredin Mustafa è un detective della polizia de Il Cairo, corrotto come tutti i suoi colleghi: chiede la tangente ai commercianti per garantire una protezione dagli attacchi delle stesse forze dell'ordine. L'uomo sta investigando sul misterioso caso di una nota cantante trovata morta nella stanza di un lussuoso albergo, il Nile Hilton. Durante le indagini trova una testimone, una cameriera sudanese di nome Salwa, l'unica a sapere cosa sia successo.

Ma quando il detective si avvicina alla verità, ipotizzando il coinvolgimento dei vertici del potere egiziano, gli viene ordinato perentoriamente di archiviare il caso. Il cinico poliziotto senza scrupoli non è però privo di coscienza: fra morti violente, doppi e tripli giochi, ricatti politici e corruzione dilagante, continua le sue indagini al fianco dei più indifesi...

Quando le mani si sfiorano: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Sentimentale, Guerra, 2018, durata: 122 Min)

Un film di Amma Asante con Amandla Stenberg, George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston, Tom Goodman-Hill, Alec Newman, Will Attenborough, Lucy Russell e Simon Harrison.



Quando le mani si sfiorano: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Quando le mani si sfiorano: Berlino, 1944. Sullo sfondo della Seconda guerra mondiale, la quindicenne Leyna, figlia di madre tedesca e di un padre franco-senegalese che non ha mai conosciuto, si trasferisce insieme alla sua famiglia nel piccolo Comune di Rüdesheim am Rhein, nel tentativo di nascondersi e trovare rifugio alle persecuzioni.

Lì conosce un suo coetaneo, Lutz, un membro della gioventù di Hitler il cui padre è un rigido e influente ufficiale delle SS. Contro ogni pronostico i due si innamorano perdutamente, consapevoli del fatto che la loro relazione, che tentano di celare a ogni costo, potrebbe costargli vita.

Quando Lutz viene improvvisamente inviato al fronte, la giovane ragazza, che nel frattempo scopre di essere rimasta incinta, finisce per essere catturata e spedita in un campo di concentramento. In quel luogo di morte ritroverà proprio il padre di suo figlio: Lutz, lì per volere del padre che voleva proteggerlo dai pericoli del fronte, farà di tutto per salvare la donna che ama...

Notti Magiche: il Film Stasera in Tv su Rai Storia alle 21.10

(Commedia, Drammatico, 2018, durata: 125 Min)

Un film di Paolo Virzì con Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Roberto Herlitzka, Marina Rocco, Paolo Sassanelli, Eugenio Marinelli, Emanuele Salce, Andrea Roncato, Giulio Berruti, Ferruccio Soleri, Paolo Bonacelli, Ludovica Modugno, Giulio Scarpati, Simona Marchini, Ornella Muti, Giancarlo Giannini e Fabrizio Berruti.



Notti Magiche: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Notti Magiche: Campionati del Mondo di Calcio Italia '90: la notte in cui la Nazionale viene eliminata ai rigori dall'Argentina, un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere. I principali sospettati dell’omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori, chiamati a ripercorrere la loro versione al Comando dei Carabinieri.

Bastardi senza gloria: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Guerra, Avventura, Azione, 2009, durata: 148 Min)

Un film di Quentin Tarantino con Brad Pitt, Diane Kruger, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Julie Dreyfus, Cloris Leachman, Samuel L. Jackson, Til Schweiger, Maggie Cheung, B.J. Novak, Rod Taylor, Christian Berkel e Daniel Brühl,.



Bastardi senza gloria: Il nuovo trailer del film



Trama del Film Bastardi senza gloria: Francia, 1941. Durante l'occupazione nazista, Shosanna Dreyfus, giovane ebrea, sopravvive per miracolo al massacro della sua famiglia, commesso dal colonnello nazista Hans Landa, noto come "cacciatore di ebrei". Questo evento traumatico cambia per sempre la vita della ragazza, intenzionata ad avere la propria vendetta personale.

L'occasione le si presenta qualche anno dopo, a Parigi, dove si è rifugiata sotto il falso nome di Emmanuelle Mimieux ed è divenuta proprietaria di una sala cinematografica. L'eroe di guerra Frederick Zoller, invaghitosi di lei, decide di organizzare la prima del film girato per celebrare il suo valore militare e il potere del Reich proprio nel cinema di Shosanna. Dopo aver scoperto che parteciperanno tutti gli alti capi nazisti, la giovane decide di mettere in atto la sua vendetta con l'aiuto di Marcel, il suo compagno...

Altri film questa sera in TV:

Chi trova un amico trova un tesoro , in onda alle 21.20 su Rete 4 : film commedia del 1981 di Sergio Corbucci, con Terence Hill, Bud Spencer, John Fujoka, Louise Bennett, Sal Borgese, Kainowa Lauritzen, Mirna Seya, Terry Moni Mapuana, Kathy Lun e Linda Prast.

, in onda : film commedia del 1981 di Sergio Corbucci, con Terence Hill, Bud Spencer, John Fujoka, Louise Bennett, Sal Borgese, Kainowa Lauritzen, Mirna Seya, Terry Moni Mapuana, Kathy Lun e Linda Prast. Fragranza d'amore , in onda alle 21.30 su TV8 : film sentimentale del 2017 di Jonathan Wright, con Shantel VanSanten, Victor Webster, Bobbie Phillips, Callum Blue, Brittany Bristow, Jonathan Sawdon, Alex Lanipekun e Emma Samms.

, in onda : film sentimentale del 2017 di Jonathan Wright, con Shantel VanSanten, Victor Webster, Bobbie Phillips, Callum Blue, Brittany Bristow, Jonathan Sawdon, Alex Lanipekun e Emma Samms. Formula per un delitto , in onda alle 21 su Iris : film drammatico, thriller del 2002 di Barbet Schroeder, con Sandra Bullock, Ryan Gosling, Ben Chaplin, Michael Pitt, Agnes Bruckner, Chris Penn, R.D. Call, Tom Verica, Joe La Piana, Michel Paulson e Michael Samluk.

, in onda : film drammatico, thriller del 2002 di Barbet Schroeder, con Sandra Bullock, Ryan Gosling, Ben Chaplin, Michael Pitt, Agnes Bruckner, Chris Penn, R.D. Call, Tom Verica, Joe La Piana, Michel Paulson e Michael Samluk. La zona morta , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film drammatico, thriller del 1983 di David Cronenberg, con Christopher Walken, Brooke Adams, Tom Skerritt, Herbert Lom, Anthony Zerbe, Colleen Dewhurst, Martin Sheen, Sean Sullivan, Roberta Weisse, Jacklie Burhoughs, Nicholas Campbell, Simon Craig e Géza Kovács.

, in onda : film drammatico, thriller del 1983 di David Cronenberg, con Christopher Walken, Brooke Adams, Tom Skerritt, Herbert Lom, Anthony Zerbe, Colleen Dewhurst, Martin Sheen, Sean Sullivan, Roberta Weisse, Jacklie Burhoughs, Nicholas Campbell, Simon Craig e Géza Kovács. Il mondo porno di due sorelle , in onda alle 21.20 su Cielo : film erotico del 1979 di Franco Rossetti, con Sherry Buchanan, Paola Montenero, Brunello Chiodetti, Marina Frajese e Daniele Dublino.

, in onda : film erotico del 1979 di Franco Rossetti, con Sherry Buchanan, Paola Montenero, Brunello Chiodetti, Marina Frajese e Daniele Dublino. Cross Wars , in onda alle 21.30 su Spike : film d'azione del 2016 di Patrick Durham, con Brian Austin Green, Vinnie Jones, Tom Sizemore, Lori Heuring, Tim Abell, Patrick Durham, Jonathan Sachar, Ned Liebl, Asa Holley, Juhahn Jones, Danny Trejo, Jason Scott Jenkins e André Gordon.

, in onda : film d'azione del 2016 di Patrick Durham, con Brian Austin Green, Vinnie Jones, Tom Sizemore, Lori Heuring, Tim Abell, Patrick Durham, Jonathan Sachar, Ned Liebl, Asa Holley, Juhahn Jones, Danny Trejo, Jason Scott Jenkins e André Gordon. Sella d'argento, in onda alle 21 su Cine34: film western del 1978 di Lucio Fulci, con Giuliano Gemma, Philippe Hersent, Geoffrey Lewis, Licinia Lentini, Sergio Leonardi, Ettore Manni, Cinzia Monreale, Donald O'Brien, Aldo Sambrell, Anna Maria Tinelli e Sven Valsecchi.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

