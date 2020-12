Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 19 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 19 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: I.T. - Una mente pericolosa, Dragon Trainer, Spy, Una notte da leoni 2, Hook - Capitan Uncino, Un povero ricco, Qualcosa è cambiato, Sotto il segno del pericolo, La cosa, Only You - Amore a prima vista.

I.T. - Una mente pericolosa: il film stasera in tv su Rete 4 alle 21.20

(Thriller, Drammatico, 2016, durata: 95 Min)

Un film di John Moore con Pierce Brosnan, James Frecheville, Anna Friel, Stefanie Scott, Michael Nyqvist, Claire-Hope Ashitey, Jason Barry e Adam Fergus.



I.T. - Una mente pericolosa: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film I.T. - Una mente pericolosa: Il film vede protagonista Mike Regan, un uomo dalla vita perfetta: ha una bella famiglia, è ricco e ha successo negli affari. Mike è un magnate nel campo dell’aviazione e possiede una splendida casa dove vive con la moglie Rose e la figlia adolescente Kaitlyn.

Un giorno, mentre si trova come di consueto nella sede della propria azienda per parlare di progetti futuri, il milionario incontra Ed Porter, un giovane esperto d’informatica che da subito si dimostra ben disposto ad aiutare il suo capo. Mike prova fiducia nel ragazzo e lo accoglie nella sua villa, dove Ed si mette all'opera per sistemare il segnale Wi-Fi e aggiornare il GPS nell'auto del boss. Tutto procede bene, finché Porter inizia a provare interesse per la diciassettenne Kaitlyn e il rapporto con Mike s'incrina per sempre.

Dopo aver cacciato via Ed dalla propria casa e dalla propria azienda, Regan si rende conto di essersi fidato della persona sbagliata, mettendo a repentaglio tutto ciò a cui tiene: il giovane informatico decide infatti di vendicarsi e distruggere tutto ciò a cui Mike tiene, utilizzando la tecnologia...

Dragon Trainer: il film stasera in tv su Italia 1 alle 21.20

(Animazione, Avventura, Azione, 2010, durata: 98 Min)

Un film di Dean DeBlois e Chris Sanders con le voci originali di Gerard Butler, Jay Baruchel, America Ferrera, Craig Ferguson, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse, Kristen Wiig e T.J. Miller.



Dragon Trainer: Il nuovo trailer del film



Trama del Film Dragon Trainer: La vicenda è ambientata sull'isola di Berk, un mondo fantastico in cui la vita è scandita dall’eterna lotta tra vichinghi e draghi. Il rito di passaggio per essere accettati nella comunità di Berk consiste nell'uccidere un drago.

Lo sa bene Hiccup, il figlio adolescente del capo dei vichinghi Stoick, un ragazzino intelligente ma poco abile a combattere, ben diverso dal prototipo del vichingo cacciatore richiesto dalla comunità. Relegato dal padre a frequentare l'officina del vecchio Skaracchio come aiutante fabbro, Hiccup si dimostra molto capace nel costruire ingegnosi dispositivi meccanici con cui spera di contribuire alla cattura dei draghi.

Un giorno Hiccup viene spedito dal padre a frequentare il centro di addestramento per giovani vichinghi gestito da Skaracchio. Qui comincia a relazionarsi con gli altri ragazzi del villaggio - Astrid, Moccicoso, Gambadipesce e i gemelli Testabruta e Testaditufo - ben più motivati di lui a cacciare i temibili sputa-fuoco...

Spy: il film stasera in tv su Rai 4 alle 21.20

(Commedia, Azione, 2015, durata: 120 Min)

Un film di Paul Feig con Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law, Rose Byrne, Morena Baccarin, Allison Janney, Bobby Cannavale, 50 Cent, Carlos Ponce, Peter Serafinowicz e Zach Woods.



Spy: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Trama del Film Spy: Il film racconta la storia di Susan Cooper, una comune analista della CIA, che lavora duramente da remoto per le missioni più pericolose condotte dall'intelligence. Quando il suo partner Bradley Fine è disperso e un altro agente, Rick Ford, è compromesso, si offre volontaria per infiltrarsi sotto copertura nel mondo illegale delle armi di contrabbando. Il suo alibi è perfetto, nessuno la conosce e la sua collega Nancy la guiderà passo dopo passo durante questa sua prima missione come spia sul campo.

Il compito di Susan è indagare e rintracciare una commerciante di armi bulgaro Rayna Boyanov, che vuole causare un disastro nucleare globale...

Una notte da leoni 2: il film stasera in tv su 20 alle 21

(Commedia, 2011, durata: 102 Min)

Un film di Todd Phillips con Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms, Justin Bartha, Todd Phillips, Nick Cassavetes, Juliette Lewis, Mike Tyson, Jamie Chung, Ken Jeong, Aedin Mincks, William A. Johnson, Tanner Maguire, Mason Lee, Sandra Currie, Alex Revan, Paul Giamatti, Sasha Barrese, Gillian Vigman, Yasmin Lee, Michael Berry Jr. e Penpak Sirikul.



Una notte da leoni 2: il trailer italiano del film

Trama del Film Una notte da leoni 2: Dopo due anni, Phil Wenneck , Alan Garner e Doug Billings si ritrovano di nuovo insieme per recarsi in Thailandia, dove si terrà il matrimonio dell'amico Stu Price con Lauren. All'aeroporto conoscono Teddy, fratello sedicenne della futura sposa, e insieme a lui si dirigono al resort dove avverranno le nozze.

Dopo la cena di prova, il gruppo di amici si reca in spiaggia insieme a Teddy per arrostire dei marshmallow in un falò. I cinque brindano alla felicità di Stu e Lauren. La mattina seguente, Phil, Stu e Alan, insieme al gangster Leslie Chow – con cui Alan ha fatto amicizia dopo gli eventi di Las Vegas - si svegliano in una sporca stanza d'albergo a Bangkok. Stu ha un tatuaggio sul viso, la testa di Alan è completamente rasata e nella stanza c'è una scimmietta. Notando l'assenza di Teddy, lo cercano, ma trovano solo il suo dito mozzato.

Né Phil né gli altri ricordano nulla della sera precedente. Leslie Chow inizia a raccontare gli eventi della notte appena trascorsa, ma poco dopo sviene...

