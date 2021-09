Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 18 Settembre 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Agente 007, licenza di uccidere, Ferdinand, Caccia a Ottobre Rosso, I soliti ignoti. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Soliti Ignoti - Il ritorno, Pallavolo Maschile, Campionati Europei 2021: Serbia-Italia, Ricomincio da Rai3, Tú sí que vales.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 18 Settembre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Agente 007, licenza di uccidere, Ferdinand, Caccia a Ottobre Rosso, I soliti ignoti, Bent - Polizia criminale, Parigi può attendere, Il ricatto, Scream, La collera del vento, Van Helsing..

Tutti i Film questa sera in TV:

Agente 007, licenza di uccidere , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rete 4 : film azione, thriller del 1962 di Terence Young, con Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman, Jack Lord, Bernard Lee, Anthony Dawson, Zena Marshall, John Kitzmiller, Lois Maxwell, Eunice Gayson, Peter Burton e Yvonne Shima.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: