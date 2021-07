Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 17 Luglio 2021

Anticipazioni TV

La Corrispondenza: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Thriller, 2016, durata: 116 Min)

Un film di Giuseppe Tornatore con Olga Kurylenko, Jeremy Irons, Simon Johns, James Warren, Shauna Macdonald e Paolo Calabresi.



La Corrispondenza: Il trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film La Corrispondenza: Il film racconta la particolare storia d’amore tra una studentessa e un professore. Tutto ha inizio quando la giovane Amy Ryan, che studia astrofisica all’università, si innamora perdutamente di Edward Phoerum, docente sulla cinquantina che vive a Edimburgo. Vista la distanza tra i due, la loro è una relazione piuttosto virtuale che si basa su messaggi e videochiamate. I loro incontri avvengono sporadicamente nella seconda dimora di lui a Borgo Ventoso, o approfittando di conferenze alle quali entrambi partecipano.

Proprio a uno di questi convegni, tuttavia, Ed non riesce a presentarsi avvisando la sua compagna con un messaggio. Lei decide di andarci lo stesso e, con estremo dolore, scopre che il professore in realtà è morto da poco a seguito di una lunga lotta contro un brutto male. L’aspetto assurdo della vicenda è che Amy continua a ricevere da parte dell’uomo tutte le attenzioni che le dava in vita, grazie a un piano ben stabilito molto tempo prima. In un turbine di emozioni contrastanti, la studentessa continuerà a vivere quel rapporto che la rendeva felice, chiedendosi ogni giorno se andare avanti o dire per sempre addio al suo grande amore…

Rio 3D: il Film Stasera in TV su Italia 1 alle 21.15

(Animazione, Avventura, Commedia, Family, 2011, durata: 96 Min)

Un film di Carlos Saldanha con le voci italiane di Fabio De Luigi, Victoria Cabello, Pino Insegno, Mario Biondi, José Altafini, Francesco Castelnuovo e Emilio Carelli.



Rio 3D: Nuovo trailer



Trama del Film Rio 3D: ambientato tra la meravigliosa città di Rio de Janeiro e la Foresta Amazzonica in Brasile. Il film racconta le vicende di Blu, un raro esemplare di pappagallo strappato alla giungla brasiliana che, mentre veniva trasportato in un camion verso Moose Lake, nel Minnesota, viene accidentalmente scaraventato fuori dalla vettura. Successivamente una ragazzina di nome Linda, trova il pennuto per strada e decide di tenerlo con sé, crescendolo con amore. Sono trascorsi quindici anni e Blu è diventato un uccello addomesticato cresciuto a cioccolata e biscotti, che non ha mai imparato a volare, ma che ama condurre una vita comoda insieme a Linda, la sua migliore amica e proprietaria di una libreria.

La loro tranquilla esistenza, però, verrà scombussolata dall'arrivo di un goffo ornitologo brasiliano di nome Tullio, che ha viaggiato fino al Minnesota per spiegare a Linda che Blu è l'ultimo esemplare maschio della sua specie, mentre nel territorio brasiliano è stata trovata l'unica femmina rimasta, una pappagallina di nome Gioiel. Convinta da Tullio che l'accoppiamento fra i due uccelli sia l'unica possibilità di salvare la specie, Linda e il suo amico Blu partono alla volta di Rio di Janeiro. Quando il pennuto incontra per la prima volta Gioiel, è amore a prima vista da parte di Blu, ma qualcosa di inaspettato li attende. Non molto tempo dopo, infatti, i due vengono rapiti da una banda di trafficanti che vogliono venderli per ottenere soldi. Con l'aiuto di Gioiel, che sa sempre come uscire fuori dai guai, e di un gruppo di spiritosi uccelli di città dalla parlantina sciolta, Blu riesce a fuggire. Ora, con i nuovi amici al suo fianco, il pappagallo dovrà trovare il coraggio di imparare a volare, mettere i bastoni fra le ruote ai rapitori che sono sulle loro tracce e tornare sano e salvo da Linda, attraverso rocambolesche avventure che l'aiuteranno a riscoprire la sua vera identità.

Braveheart - Cuore impavido: il Film Stasera in TV su Rai 3 alle 20.30

(Drammatico, Avventura, Storico, 1995, durata: 178 Min)

Un film di Mel Gibson con Mel Gibson, Sophie Marceau, Catherine McCormack, Patrick McGoohan, Brendan Gleeson, Peter Hanly, Alun Armstrong, Ian Bannen, James Cosmo, Sandy Nelson, David O'Hara, Angus Macfadyen, Sean McGinley e Sean Lawlor.



Braveheart - Cuore impavido: Il trailer italiano del film



Trama del Film Braveheart - Cuore impavido: Nella seconda metà del XIII secolo, la Scozia è scossa dalle contese dei nobili locali, che vogliono salire di diritto sul trono, lasciato senza un legittimo erede. Approfittando del clima di tensione, il re d’Inghilterra Edoardo I Plantageneto indice un finto consiglio e fa giustiziare tutti i nobili scozzesi. Guidati da Malcom Wallace, gli scozzesi attaccano le truppe inglesi d’istanza al confine, in cerca di vendetta. La rivolta è sedata con la violenza ma il figlio di Wallace, William, scampa alla strage e viene affidato dal fratello Argyle. Passano vent’anni e William fa ritorno in patria, dove incontra l’amico Hamish Campbell e la bella Murron. La morte di quest’ultima scatenerà l’ira di William contro gli invasori inglesi e l’uomo sarà ben presto innalzato a simbolo di ribellione dell’intera regione. Il principe Edoardo, seguendo gli ordini del padre, tenta una repressione a Stirling e, data la potenza militare a disposizione dell’Inghilterra, i nobili scozzesi vorrebbero proporre una tregua e battere in ritirata. Ma l’arringa di Wallace scuote gli animi dei soldati, esortandoli a ottenere di nuovo la libertà del loro popolo e la giustizia per le angherie perpetrate dagli invasori. Terrorizzato dalle vittorie riportate da Wallace, il re inglese invia Isabella Di Francia (Sophie Marceau), sua nuora, a trattare con i nemici, ma la donna finisce con l’invaghirsi del ribelle. Grazie al suo carisma e ai consigli strategici di Isabella, Wallace acquista sempre più ascendente sui nobili scozzesi ed è tra i favori per la corona insieme al conte Robert Bruce. Quest’ultimo, tuttavia, è manipolato dallo spregevole padre che lo spinge a prendere una terribile decisione…

Il Sindaco del Rione Sanità: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, 2019, durata: 115 Min)

Un film di Mario Martone con Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo e Ernesto Mahieux.



Il Sindaco del Rione Sanità: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Sindaco del Rione Sanità: Il film segue la storia di Antonio Barracano, "Il Sindaco" del rione Sanità, un "uomo d'onore" che sa riconoscere " gente per bene e gente carogna". Grazie al suo prestigio e all'aiuto di un amico medico, amministra la giustizia secondo suoi personali criteri, al di fuori dello Stato e al di sopra delle parti. La regola è: chi "tiene santi" va in Paradiso e chi non ne tiene va da Don Antonio. Quando Rafiluccio Santaniello, il disperato figlio del fornaio, va da lui deciso ad uccidere il padre, Don Antonio, rivede nel giovane lo stesso sentimento di vendetta che da ragazzo lo aveva ossessionato e poi cambiato per sempre. Il Sindaco decide così di intervenire per rappacificare padre e figlio e salvarli entrambi.

Una notte da leoni 2: il Film Stasera in TV su 20 alle 21

(Commedia, 2011, durata: 102 Min)

Un film di Todd Phillips con Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Todd Phillips, Ed Helms, Nick Cassavetes, Juliette Lewis, Mike Tyson, Jamie Chung, Ken Jeong, Aedin Mincks, William A. Johnson, Tanner Maguire, Mason Lee, Sandra Currie, Alex Revan, Paul Giamatti, Sasha Barrese, Gillian Vigman, Yasmin Lee, Michael Berry Jr. e Penpak Sirikul.



Una notte da leoni 2: il trailer italiano del film



Trama del Film Una notte da leoni 2: Dopo due anni, Phil Wenneck, Alan Garner e Doug Billings si ritrovano di nuovo insieme per recarsi in Thailandia, dove si terrà il matrimonio dell'amico Stu Price con Lauren. All'aeroporto conoscono Teddy, fratello sedicenne della futura sposa, e insieme a lui si dirigono al resort dove avverranno le nozze.

Dopo la cena di prova, il gruppo di amici si reca in spiaggia insieme a Teddy per arrostire dei marshmallow in un falò. I cinque brindano alla felicità di Stu e Lauren. La mattina seguente, Phil, Stu e Alan, insieme al gangster Leslie Chow – con cui Alan ha fatto amicizia dopo gli eventi di Las Vegas - si svegliano in una sporca stanza d'albergo a Bangkok. Stu ha un tatuaggio sul viso, la testa di Alan è completamente rasata e nella stanza c'è una scimmietta. Notando l’assenza di Teddy, lo cercano, ma trovano solo il suo dito mozzato.

Né Phil né gli altri ricordano nulla della sera precedente. Leslie Chow inizia a raccontare gli eventi della notte appena trascorsa, ma poco dopo sviene a causa del consumo di cocaina. Spaventati, gli altri tre lo rinchiudono in una ghiacciaia dell’albergo. Poco dopo ricevono la telefonata di Doug, rimasto al resort, il quale li avverte che la polizia di Bangkok ha trovato Teddy, ma arrivati alla centrale scoprono che in realtà è stato arrestato un vecchio monaco che possedeva i documenti e la felpa del ragazzo. Dal momento che questi ha fatto voto di silenzio, non fornisce alcuna informazione al trio, sebbene li abbia riconosciuti. Il gruppo sembra senza speranza, ma frugando tra i documenti del giovane, trovano una ricevuta del pub “White Lion”, così iniziano a seguire quella pista, sperando di ritrovare il fratello della sposa e tornare al resort in tempo per il matrimonio.

Altri film questa sera in TV:

Nel cuore della tempesta , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su TV8 : film azione, avventura, drammatico del 2009 di Edzard Onneken, con Valerie Niehaus, Xaver Hutter, Max Tidof, Erwin Steinhauer, Manuel Witting, Arthur Klemt, Hertha Schell, Jan Sosniok, Gotz Burger e Alexander Duda.

, il film in onda : film azione, avventura, drammatico del 2009 di Edzard Onneken, con Valerie Niehaus, Xaver Hutter, Max Tidof, Erwin Steinhauer, Manuel Witting, Arthur Klemt, Hertha Schell, Jan Sosniok, Gotz Burger e Alexander Duda. Spy, il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film azione, thriller del 1996 di Renny Harlin, con Geena Davis, Samuel L. Jackson, Yvonne Zima, Craig Bierko, Tom Amandes, Brian Cox, Patrick Malahilde, David Morse, Joseph McKenna, Melina Kanakaredes, Dan Warry-Smith e Alan North.

il film in onda : film azione, thriller del 1996 di Renny Harlin, con Geena Davis, Samuel L. Jackson, Yvonne Zima, Craig Bierko, Tom Amandes, Brian Cox, Patrick Malahilde, David Morse, Joseph McKenna, Melina Kanakaredes, Dan Warry-Smith e Alan North. Cantina Wader - Segreto di famiglia , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film drammatico del 2018 di Tomy Wigand, con Henriette Richter-Röhl, Nils Brunkhorst, Jürgen Heinrich, Kyra Sophia Kahre, Leslie Malton, Caroline Hartig, Sebastian Fräsdorf, Ines Lutz e Adnan Maral.

, il film in onda : film drammatico del 2018 di Tomy Wigand, con Henriette Richter-Röhl, Nils Brunkhorst, Jürgen Heinrich, Kyra Sophia Kahre, Leslie Malton, Caroline Hartig, Sebastian Fräsdorf, Ines Lutz e Adnan Maral. Tremors 5: Bloodlines , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film azione, avventura del 2015 di Don Michael Paul, con Michael Gross, Jamie Kennedy, Brandon Auret, Natalie Becker, Emmanuel Castis, Zak Hendrikz, Daniel Janks e Lawrence Joffe.

, il film in onda : film azione, avventura del 2015 di Don Michael Paul, con Michael Gross, Jamie Kennedy, Brandon Auret, Natalie Becker, Emmanuel Castis, Zak Hendrikz, Daniel Janks e Lawrence Joffe. Terminator , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Paramount : film azione, thriller, fantascienza del 1984 di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton, Paul Winfield, Lance Henriksen, Rick Rossovich, Bess Motta, Earl Boen, Franco Columbu e Bill Paxton.

, il film in onda : film azione, thriller, fantascienza del 1984 di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton, Paul Winfield, Lance Henriksen, Rick Rossovich, Bess Motta, Earl Boen, Franco Columbu e Bill Paxton. Desideria, la vita interiore , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film drammatico, erotico del 1980 di Gianni Barcelloni, con Stefania Sandrelli, Rossana Marra, Lara Wendel, Vittorio Mezzogiorno, Klaus Lowitsch, Orso Maria Guerrini, Lory Del Santo, Francesca Giordani, Gabriella Cristiani, Giuliano Sestili, Marcella Petrelli, Giovanna Mainardi, Barbara Valmorin e Paolo Zambiasi.

, il film in onda : film drammatico, erotico del 1980 di Gianni Barcelloni, con Stefania Sandrelli, Rossana Marra, Lara Wendel, Vittorio Mezzogiorno, Klaus Lowitsch, Orso Maria Guerrini, Lory Del Santo, Francesca Giordani, Gabriella Cristiani, Giuliano Sestili, Marcella Petrelli, Giovanna Mainardi, Barbara Valmorin e Paolo Zambiasi. Scherzo del destino in agguato dietro l'angolo come un brigante da strada , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Storia : film commedia del 1983 di Lina Wertmüller, con Ugo Tognazzi, Piera Degli Esposti, Gastone Moschin, Roberto Herlitzka, Renzo Montagnani, Enzo Jannacci, Valeria Golino, Massimo Wertmüller, Pina Cei, Livia Cerini, Gianfranco Mari, Antonella D'Agostino, Sergio Solli, Pierluigi Misasi, Rodolfo Laganà e Massimo Balbi.

, il film in onda : film commedia del 1983 di Lina Wertmüller, con Ugo Tognazzi, Piera Degli Esposti, Gastone Moschin, Roberto Herlitzka, Renzo Montagnani, Enzo Jannacci, Valeria Golino, Massimo Wertmüller, Pina Cei, Livia Cerini, Gianfranco Mari, Antonella D'Agostino, Sergio Solli, Pierluigi Misasi, Rodolfo Laganà e Massimo Balbi. 1000 dollari sul nero , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film western del 1966 di Alberto Cardone, con Antonio De Teffè, Gianni Garko, Erika Blanc, Carlo D'Angelo, Sieghardt Rupp, Angelica Ott, Franco Fantasia, Roberto Miali, Chris Howland, Daniela Igliozzi, Carla Calò, Olga Solbelli, Gaetano Scala, Ettore Arena, Gianni Solaro, Mario Dionisi e Gino Marturano.

, il film in onda : film western del 1966 di Alberto Cardone, con Antonio De Teffè, Gianni Garko, Erika Blanc, Carlo D'Angelo, Sieghardt Rupp, Angelica Ott, Franco Fantasia, Roberto Miali, Chris Howland, Daniela Igliozzi, Carla Calò, Olga Solbelli, Gaetano Scala, Ettore Arena, Gianni Solaro, Mario Dionisi e Gino Marturano. Piccole donne, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su TV2000: film commedia, drammatico del 1949 di Mervyn LeRoy, con June Allyson, Peter Lawford, Margaret O'Brien, Elizabeth Taylor, Janet Leigh, Rossano Brazzi, Mary Astor, Lucile Watson, C. Aubrey Smith, Elizabeth Patterson, Leon Ames, Harry Davenport, Richard Wyler, Ellen Corby e Connie Gilchrist.

