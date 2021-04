Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 17 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il Socio, The Wife - Vivere nell'ombra, Rex - Un Cucciolo a Palazzo, Matrix Revolutions, Cose nostre - Malavita. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Sotto copertura, FBI, Blue Bloods, Città Segrete: Corrado Augias racconta Napoli, Amici di Maria De Filippi.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 17 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Socio, The Wife - Vivere nell'ombra, Rex - Un Cucciolo a Palazzo, Matrix Revolutions, Cose nostre - Malavita, Don Camillo e l'onorevole Peppone, Il rapporto Pelican, Neverland - Un sogno per la vita, Si può fare... amigo!.

Il Socio: il Film Stasera in Tv su La7 alle 21.15

(Thriller, 1993, durata: 154 Min)

Un film di Peter Jackson con Tom Cruise, Gene Hackman, Jeanne Tripplehorn, Holly Hunter, Ed Harris, Hal Holbrook, David Strathairn, Paul Sorvino, Gary Busey, Barbara Garrick, John Beal, Wilford Brimley, Terry Kinney, Karina Lombard, Steven Hill, Jerry Hardin e Tobin Bell.



Il Socio: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Socio: Mitch McDeere è un ambizioso giovane appena laureato in legge a pieni voti ad Harvard; la vita di sacrifici è destinata a cambiare e il riscatto dalle sue origini umili sembra arrivato. Viene infatti contattato da un piccolo ma facoltoso studio legale di Memphis (Bendini, Lambert & Loke), che gli propone un posto da associato. Mitch ha tutti i requisiti in regola per entrare a far parte del team: sta studiando per l'esame di abilitazione, è specializzato in diritto amministrativo, è giovane, bello, maschio, bianco (lo studio non assume né donne, né uomini di colore) ed è sposato.

Le condizioni offerte sono talmente allettanti che Mitch e la sua giovane moglie Abby non prendono in considerazione le altre proposte di prestigiosi studi legali. Quindi si trasferiscono nella tranquilla Memphis in una splendida villa, i prestiti ottenuti per affrontare l'università sono stati saldati dallo studio e una scattante Mercedes è stata messa a loro disposizione: sono pronti a vivere un sogno. Mitch si tuffa a capofitto nel lavoro, sotto la supervisione di un socio più anziano, Avery Tolar, ma si accorge ben presto che ci sono strani misteri, un paio di soci muoiono in un incidente e girano ambigue parcelle. Le sue intuizioni sono confermate dall'FBI che lo contatta e gli svela ciò che succede nello studio dove lavora: è in grave pericolo. Tutte le aspettative crollano, perfino la sua amata moglie, esasperata dagli eventi, lo abbandona. Mitch in un fuoco incrociato tra FBI mafia e la sua società, comincia le indagini alla ricerca della verità: vuole riprendersi la sua vita.

The Wife - Vivere nell'ombra: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 2017, durata: 100 Min)

Un film di Björn Runge con Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Annie Starke, Elizabeth McGovern, Max Irons, Harry Lloyd e Alix Wilton Regan.



The Wife - Vivere nell'ombra: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film The Wife - Vivere nell'ombra: Dietro ogni grande uomo c'è una donna ancora più grande. Peccato che molto spesso sia costretta a vivere nell'ombra. The Wife - Vivere nell'ombra, diretto da Björn Runge, racconta la storia di Joan Castleman, donna dalla bellezza impeccabile, mai intaccata dal tempo. Quarant'anni passati a sacrificare il proprio talento e i propri sogni, lasciando che suo marito, l’affascinante e carismatico Joe, si impadronisca della paternità delle sue opere.

Joan assiste, per amore, alla sfavillante e gloriosa carriera dell'uomo, sopportando di buon grado tutte le menzogne e i tradimenti. Ma alla notizia dell'assegnazione del più grande riconoscimento per uno scrittore - il Premio Nobel per la letteratura - la donna decide finalmente di dire basta e riprendersi tutto quello che le spetta.

Emozionante, commovente, divertente: The Wife è un viaggio di emancipazione e riscoperta, una celebrazione della forza e della grandezza di tutte le donne!

Rex - Un Cucciolo a Palazzo: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Animazione, Avventura, 2019, durata: 93 Min)

Un film di Ken Kwapis con le voci originali di Jack Whitehall, Julie Walters, Ray Winstone, Sheridan Smith, Matt Lucas e Tom Courtenay



Rex - Un Cucciolo a Palazzo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Rex - Un Cucciolo a Palazzo: Rex è un cucciolo di corgi, regalato dal Principe Filippo a Sua Maestà Elisabetta II e nonostante sia piuttosto maldestro, diventa il cane preferito della Regina, tanto da comparire su tutti i gadget reali. Un giorno, a causa dei troppi pasticci commessi durante una cena ufficiale con il Presidente degli Stati Uniti, ha paura di essere la causa di un incidente diplomatico e tratto in inganno da Charlie (uno degli altri cani reali, geloso di Rex), si vede costretto a fuggire da Buckingham Palace.

Finisce così per essere coinvolto in un club di lotte clandestine per cani nella periferia di Londra, poi catturato e rinchiuso in un canile, dove dimostrerà a se stesso e agli altri quanto sia coraggioso e valoroso; sperimenterà la durezza della vita, ma anche nuove amicizie e l'amore per l'affascinante Wanda, mentre cercherà il modo di fare ritorno a casa.

Matrix Revolutions: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.10

(Azione, Fantascienza, 2003, durata: 138 Min)

Un film di Lana e Lilly Wachowski con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Jada Pinkett Smith, Monica Bellucci, Harold Perrineau, Nathaniel Lees, Harry J. Lennix, Matt McColm, Adrian Rayment, Neil Rayment, Nona M. Gaye e Daniel Bernhardt.



Matrix Revolutions: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Matrix Revolutions: La distruzione di Zion, la città ribelle, è ormai prossima e la guerra tra uomini e macchine è al culmine; Neo ancora privo di sensi nella realtà, si risveglia in un luogo che non appartiene a Matrix nè al mondo reale, che viene usato per trasportare furtivamente programmi da Matrix al mondo delle macchine e da lì inizia a tentare la fuga. Morpheus e Trinity, per cercare di far risvegliare Neo, si recano dall'Oracolo, dove apprendono che il limbo nel quale si trova l'Eletto è un luogo controllato dal Merovingio; dopo aver estorto a quest'ultimo la posizione di Neo, riescono a trovarlo e a liberarlo; poco prima di tornare al mondo reale, Neo parla con l'Oracolo che lo mette in guardia dall'Agente Smith, ormai una sorta di alter ego dell'Eletto, i cui poteri sono in continua crescita.

Neo convince il Capitano Niobe a lasciargli usare insieme a Trinity la sua navicella Logos per recarsi alla Città delle Macchine, dove è determinato a trovare un accordo con l'intelligenza artificiale, mentre le trivelle e le sentinelle riescono finalmente a penetrare la cupola che protegge Zion, attaccando così la resistenza umana. Giunto a destinazione, Neo disattiverà tutte le macchine (e di contro anche tutti i dispositivi elettronici di difesa di Zion) e incontrerà infine l'interfaccia centrale delle macchine, Deus Ex Machina; dopo ciò, si preparerà allo scontro finale con l'Agente Smith

Cose nostre - Malavita: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Drammatico, Thriller, 2013, durata: 112 Min)

Un film di Luc Besson con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron, Jon Freda, Dominic Chianese, Domenick Lombardozzi, David Belle, Vincent Pastore, Joseph Perrino e Paul Borghese.



Cose nostre - Malavita: Il nuovo trailer italiano del film di Luc Besson con Robert De Niro



Trama del Film Cose nostre - Malavita: La famiglia Manzoni è nel programma protezione testimoni da quando il capo famiglia Giovanni, ex mafioso italiano, ha testimoniato contro il pericoloso malavitoso Don Lucchese. Insieme alla moglie Maggie e ai figli Belle e Warren, Giovanni si trasferisce sotto copertura nel remoto paesino di Chalong-sur-Avre, in Normandia.

Nonostante i pericoli che corrono, i componenti della famiglia Manzoni faticano ad abbandonare le loro vecchie abitudini mafiose, rendendo impossibile il lavoro dell’agente Stansfield che è incaricato di proteggerli. Mentre Giovanni si dedica alla scrittura delle sue memorie e a risolvere i problemi idrici della città, Maggie inizia ad integrarsi grazie alla frequentazione assidua della parrocchia di Santa Cecilia. Anche Belle e Warren, dopo un inizio a dir poco burrascoso, sembrano adattarsi alla vita del paese. In realtà, a causa dei continui spostamenti e della pressione psicologica, la famiglia Manzoni si sta lentamente disgregando. Sarà un ingenuo quanto fatale errore di Warren a risanare la situazione. Il ragazzo, infatti, usa una delle tipiche battute di Don Lucchese per rendere più interessante il suo articolo per la gazzetta scolastica.

A causa di una serie di sfortunati eventi, il suo pezzo finirà nelle mani del vendicativo boss che manda i suoi sottoposti ad uccidere i traditori. Mentre la copertura salta per l’ennesima volta e Stansfield proclama l’emergenza, i Manzoni sono pronti a dare battaglia ai sicari di Lucchese…

Altri film questa sera in TV:

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: