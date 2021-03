Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 13 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Captain Phillips - Attacco in mare aperto, Pets - Vita da animali, Per sempre la mia ragazza, L'Esorcista, Noi credevamo, Beverly Hills Cop. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: FBI, Blue Bloods e Instinct, Fame d'amore, C'è posta per te.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 13 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Captain Phillips - Attacco in mare aperto, Pets - Vita da animali, Per sempre la mia ragazza, L'Esorcista, Noi credevamo, Beverly Hills Cop, Lo chiamavano Bulldozer, Giochi di potere, Se Scappi, Ti Sposo.

Captain Phillips - Attacco in mare aperto: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.30

(Drammatico, Azione, Thriller, 2013, durata: 134 Min)

Un film di Paul Greengrass con Tom Hanks, Catherine Keener, Michael Chernus, Max Martini, Chris Mulkey, Yul Vazquez, David Warshofsky, Corey Johnson, John Magaro, Angus MacInnes, San Shella, Mark Holden, Vincenzo Nicoli, Louis Mahoney, Gigi Raines e Barkhad Abdi.



Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Il nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Il film racconta la vera storia del comandante Richard Phillips, che vive nel Vermont con la moglie Andrea e i suoi due figli. L'uomo si trova costretto a lasciare la sua famiglia per partire in missione al largo del Corno d'Africa. Insieme al suo equipaggio il comandante parte a bordo della nave Maersk Alabama, diretto verso Mombasa con lo scopo di aiutare le popolazioni povere, dando loro cibo e apparecchiature per lavorare la terra.

Qualche giorno dopo, nel bel mezzo di una esercitazione, Phillips si rende conto che ci sono due imbarcazioni che si stanno avvicinando. L'ipotesi è che possa trattarsi di pirati somali. Tutti i membri dell'equipaggio sono chiamati a mettersi in posizione per fronteggiare un possibile attacco. Nel frattempo viene comunicata l’emergenza anche alla UK Maritime Trade Operation di Dubai. Per un problema alla barca, fortunatamente, l'assalto dei pirati non avviene. Il giorno, dopo, tuttavia, la Maersk Alabama subisce un nuovo attacco sempre dalla stessa flotta corsara. Questa volta, però, i filibustieri salgono a bordo…

Pets - Vita da animali: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Animazione, Commedia, Family, 2016, durata: 87 Min)

Un film di Chris Renaud e Yarrow Cheney con le voci italiane diFrancesco Mandelli, Lillo, Laura Chiatti e Alessandro Cattelan.



Pets - Vita da animali: Trailer Italiano Definitivo - HD



Trama del Film Pets - Vita da animali: In un vivace condominio di Manhattan, la vera giornata inizia dopo che gli esseri umani escono per andare al lavoro o a scuola. E' allora che gli animali domestici di ogni razza, pelliccia e piumaggio vivono la loro routine quotidiana che va dalle nove alle diciassette: andare insieme a passeggio, raccontarsi storie umilianti sui loro padroni, confrontarsi sugli sguardi più irresistibili da assumere per ottenere più snack, e guardare Animal Planet come se fosse un reality.

Il cane che abita ai piani alti dell'edificio, Max, un arguto trovatello di razza Terrier, convinto di stare al centro dell'universo della sua padrona Katie, subisce uno sconvolgimento della propria vita viziata quando lei porta a casa Duke, un cane randagio trasandato e non addomesticato. Quando questa improbabile coppia di cani si ritrova a passeggiare per le strade di New York, dovrà mettere da parte ogni divergenza e fare squadra contro un coniglietto morbido quanto astuto, di nome Nevosetto, che sta reclutando un esercito di animali abbandonati, pronti ad incentivare la ribellione contro la "sudditanza" imposta dai padroni... il tutto prima che Katie torni a casa per l'ora di cena.

Per sempre la mia ragazza: il film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Musicale, Sentimentale, 2018, durata: 108 Min)

Un film di Bethany Ashton Wolf con Alex Roe, Jessica Rothe, Abby Ryder Fortson, Peter Cambor, Gillian Vigman, Judith Hoag, John Benjamin Hickey, Morgan Alexandria, Terayle Hill e Whitney Goin.



Per sempre la mia ragazza: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Per sempre la mia ragazza: Il film racconta la storia di Liam Page (Alex Roe), un famoso cantante country. Per realizzare il suo sogno di raggiungere il successo musicale, otto anni prima aveva lasciato la futura sposa Josie proprio il giorno del matrimonio, scappando via da Saint Augustine, il suo paesino d’origine nella Louisiana.

Il giorno dopo un concerto a New Orleans, Liam riceve una tragica e inaspettata notizia: il suo amico Mason è morto in un incidente stradale. A quel punto il cantante decide di tornare subito a Saint Augustine per partecipare ai funerali. Nonostante cerchi di essere il più discreto possibile, Josie - anche lei presente alla funzione - lo riconosce.

Dopo un primo incontro tutt’altro che pacifico, la donna rivela a Liam di essere padre, in quanto lei si accorse di essere incinta poco dopo la sua fuga. Scioccato, l’uomo ha un primo incontro con la figlia Billy, una bambina di otto anni che si dimostra molto intelligente nonostante la giovane età. I due iniziano a vedersi sempre più spesso e sviluppano un forte legame. Anche tra Liam e Josie sembra che stiano ritornando i sentimenti di un tempo, ma ben presto il cantante si trova costretto di nuovo a dover compiere una scelta difficile...

L'Esorcista: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Horror, 1973, durata: 121 Min)

Un film di William Friedkin con Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller, Lee J. Cobb, Kitty Winn, William O'Malley, Linda Blair e Jack MacGowran.



L'Esorcista: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film L'Esorcista: Il sacerdote cattolico Lankester Merrin si trova in un sito archeologico dell’Iraq del Nord, dove gli esperti portato alla luce una macabra statuetta che rappresenta il demone Pazuzu.

Intanto, a Georgetown, l’attrice Chris MacNeil è impegnata sul set per le riprese del suo nuovo film. Con lei c’è la figlia dodicenne Regan.

La ragazza trova in casa una vecchia tavola ouija e, incuriosita, decide di giocarci.

Qualche notte più tardi, in occasione del suo compleanno, Regan si rifugia terrorizzata nella camera della madre, raccontandole che il suo letto ha iniziato a muoversi da solo. Da quel giorno, Regan inizia ad avere un comportamento inspiegabile e Chris sospetta che qualcosa di demoniaco si sia impossessato di sua figlia.

L’ipotesi è concretizzata dalle inconcludenti indagini mediche e dall’improvvisa e misteriosa morte dell’amico regista Burke Dennings, che doveva badare a sua figlia per qualche ora. Insospettito dalla dinamica del crimine, il tenente Kinderman suppone che Regan sia l’assassina e continua ad indagare. Nel frattempo, Chris decide di rivolgersi ad un esorcista e Padre Merrin e il giovane gesuita Damien Karras, giungono in suo soccorso.

Noi credevamo: il Film Stasera in Tv su Rai Storia alle 21.20

(Drammatico, Storico, 2010, durata: 170 Min)

Un film di Mario Martone con Luigi Lo Cascio, Valerio Binasco, Toni Servillo, Francesca Inaudi, Andrea Bosca, Luca Zingaretti, Guido Caprino, Renato Carpentieri, Ivan Franek, Stefano Cassetti, Michele Riondino, Edoardo Natoli, Luigi Pisani, Andrea Renzi, Franco Ravera, Roberto De Francesco, Luca Barbareschi, Fiona Shaw e Alfonso Santagata.



Noi credevamo: Il trailer del film



Trama del Film Noi credevamo: Il film racconta la storia di Domenico, Angelo e Salvatore, tre ragazzi che vivono nel Cilento nel periodo del Risorgimento italiano. Nel 1828 decidono di prendere parte al movimento repubblicano. Grazie alle conoscenze di Angelo, i tre entrano in contatto con Giuseppe Mazzini e, militando nella sua Giovine Italia, sono pronti a preparare l’attentato contro Carlo Alberto. Il piano prevede che Salvatore porti personalmente un’arma a un uomo conosciuto col nome di Procida; mentre Angelo attaccherà l'esercito sabaudo.

Qualcosa, però, va storto e i due si separano temporaneamente: il primo torna in Cilento e riprende la sua vita; l’altro, credendolo un traditore, lo trova e lo ammazza. Nel frattempo, con la fine della Repubblica romana, Domenico viene arrestato. In prigione la vita non è affatto semplice, soprattutto perché si respira un clima teso tra i prigionieri, divisi tra mazziniani e monarchici…

Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Commedia, 1984, durata: 105 Min)

Un film di Martin Brest con Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton, Lisa Eilbacher, Ronny Cox, Stephen Elliott, Joel Bailey, Steven Berkoff, Gilbert R. Hill, Art Kimbro, Bronson Pinchot, James Russo e Paul Reiser.



Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills: Clip VERSIONE ITALIANA "Ispettore dell'edilizia"



Trama del Film Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel Foley è ritenuto un ottimo poliziotto, ma troppo esuberante e poco incline a seguire il protocollo della polizia. Una sera, rientrando a casa, trova nel suo appartamento Michael, il suo migliore amico con alcuni problemi con la giustizia, al quale è molto affezionato.

Chiacchierando di come vanno le cose, Michael gli mostra un busta che contiene 10.000 dollari di titoli al portatore, ma non dà molte spiegazioni su come li abbia ottenuti. Escono per una bevuta e al rientro, sul pianerottolo davanti all'appartamento, all'improvviso vengono aggrediti da due criminali: uno tramortisce Foley e l’altro uccide Michael a sangue freddo, recuperando la busta con i titoli.

L’ispettore capo Todd non affida l’indagine a Foley e per questo motivo lui chiede di poter usufruire dei suoi giorni di ferie per prendersi una vacanza. Il poliziotto vuole vederci chiaro e parte per la California dove vuole incontrare l’ultima persona che ha visto il suo amico...

Altri film questa sera in TV:

Lo chiamavano Bulldozer , in onda alle 21.20 su Rete 4 : film commedia del 1978 di Michele Lupo, con Bud Spencer, Joe Bugner, Ottaviano Dell'Acqua, Raimund Harmstorf, Reinhard Kolldehoff, Enzo Santaniello, Marco Stefanelli, Giovanni Vettorazzo e Nando Pavone.

, in onda : film commedia del 1978 di Michele Lupo, con Bud Spencer, Joe Bugner, Ottaviano Dell'Acqua, Raimund Harmstorf, Reinhard Kolldehoff, Enzo Santaniello, Marco Stefanelli, Giovanni Vettorazzo e Nando Pavone. Giochi di potere , in onda alle 21 su Iris : film thriller, azione del 1992 di Phillip Noyce, con Harrison Ford, Anne Archer, Patrick Bergin, Sean Bean, Thora Birch, James Fox, Samuel L. Jackson, Polly Walker, J.E. Freeman, James Earl Jones, Richard Harris, Alex Norton e Hugh Fraser.

, in onda : film thriller, azione del 1992 di Phillip Noyce, con Harrison Ford, Anne Archer, Patrick Bergin, Sean Bean, Thora Birch, James Fox, Samuel L. Jackson, Polly Walker, J.E. Freeman, James Earl Jones, Richard Harris, Alex Norton e Hugh Fraser. Inga Lindström: Luna d'estate , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2009 di Hans-Jürgen Tögel, con Nina Bott, Hendrik Duryn, Christoph Mory, Brigitte Zeh, Lino Sliskovic e Daniel Friedrich.

, in onda : film sentimentale del 2009 di Hans-Jürgen Tögel, con Nina Bott, Hendrik Duryn, Christoph Mory, Brigitte Zeh, Lino Sliskovic e Daniel Friedrich. Se Scappi, Ti Sposo , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia, sentimentale del 1999 di Garry Marshall, con Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo, Rita Wilson, Laurie Metcalf, Christopher Meloni, Jane Morris, Paul Dooley e Jean Schertler.

, in onda : film commedia, sentimentale del 1999 di Garry Marshall, con Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo, Rita Wilson, Laurie Metcalf, Christopher Meloni, Jane Morris, Paul Dooley e Jean Schertler. L'iniziazione , in onda alle 21.20 su Cielo : film commedia, erotico del 1986 di Gianfranco Mingozzi, con Fabrice Josso, Serena Grandi, Marina Vlady, Claudine Auger, Bérangère Bonvoisin, Yves Lambrecht, Virginie Ledoyen, Aurélien Recoing, Rosette, François Perrot, Marion Peterson, Laurent Spielvogel e Alexandra Vandernoot.

, in onda : film commedia, erotico del 1986 di Gianfranco Mingozzi, con Fabrice Josso, Serena Grandi, Marina Vlady, Claudine Auger, Bérangère Bonvoisin, Yves Lambrecht, Virginie Ledoyen, Aurélien Recoing, Rosette, François Perrot, Marion Peterson, Laurent Spielvogel e Alexandra Vandernoot. Ammazzali tutti e torna solo , in onda alle 21 su Cine34 : film western del 1968 di Enzo G. Castellari, con Chuck Connors, Frank Wolff, Alberto Dell'Acqua, Ken Wood, Hercules Cortes, Franco Citti, Leo Anchóriz, Ugo Adinolfi e John Bartha.

, in onda : film western del 1968 di Enzo G. Castellari, con Chuck Connors, Frank Wolff, Alberto Dell'Acqua, Ken Wood, Hercules Cortes, Franco Citti, Leo Anchóriz, Ugo Adinolfi e John Bartha. Quella nostra estate , in onda alle 21.20 su TV2000 : film commedia del 1963 di Delmer Daves, con Henry Fonda, Maureen O'Hara, James MacArthur, Donald Crisp e Wally Cox.

, in onda : film commedia del 1963 di Delmer Daves, con Henry Fonda, Maureen O'Hara, James MacArthur, Donald Crisp e Wally Cox. Highlander: Endgame, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, fantasy del 2000 di Douglas Aarniokoski, con Adrian Paul, Christopher Lambert, Bruce Payne, Mihnea Trusca, Lisa Barbuscia, Donnie Yen e Ian Paul Cassidy.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: