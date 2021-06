Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 12 Giugno 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 12 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Mother's Day, Final Score, Sex crimes - Giochi pericolosi, Shrek, L'ingenua, Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, Un alibi perfetto, Django spara per primo, L'assassino, Senti chi parla

Limitless: il Film Stasera in TV su TV8 alle 21.30

(Thriller, Azione, 2011, durata: 105 Min)

Un film di Neil Burger con Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Andrew Howard, Anna Friel, Johnny Whitworth, Tomas Arana, Robert John Burke.



Limitless: Il trailer del film con Bradley Cooper e Robert De Niro



Trama del Film Limitless: il film diretto da Neil Burger, vede protagonista Eddie Morra (Bradley Cooper), un giovane scrittore newyorkese in piena crisi professionale e personale. La sua ragazza Lindy (Abbie Cornish), stanca dei suoi fallimenti e della sua autocommiserazione, decide di lasciarlo. La sua vita cambia improvvisamente quando un amico gli fa provare l'NZT-48, una rivoluzionaria sostanza farmaceutica ancora in fase di sperimentazione, in grado di aumentare incredibilmente le potenzialità del cervello umano. Assunta la droga, Eddie è in grado di ricordare tutto ciò che ha letto, visto o sentito

Mother's Day: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2016, durata: 118 Min)

Un film di Garry Marshall con Julia Roberts, Jennifer Aniston, Britt Robertson, Kate Hudson, Jason Sudeikis, Hector Elizondo, Timothy Olyphant.



Mother's Day: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Mother's Day: il film diretto da Garry Marshall, è una commedia romantica, un tributo a un legame indissolubile: il rapporto madre/figli. Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts e Jason Sudeikis sono le protagonisti di una serie di storie intrecciate che esaltano il legame materno spesso conflittuale, ma sempre fortissimo, talvolta folle! Nella settimana prima della festa della mamma, scopriamo le vite di un gruppo di donne forti, amorevoli e imperfette: da quella divorziata che deve fare i conti con la nuova matrigna dei suoi figli a quella che cerca di trovare la madre naturale. Madri in attesa, single, matrigne, madri gay, madri assenti o lontane, madri di ogni tipo... tutte ci ricordano come ogni madre è, a suo modo, un'eroina.

Final Score: il Film Stasera in TV su 20 alle 21

(Azione, 2018, durata: 100 Min)

Un film di Scott Mann con Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson, Kamil Lemieszewski, Julian Cheung, Martyn Ford, Ralph Brown.



Final Score: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Final Score: il film diretto da Scott Mann, è ambientato nel celebre stadio londinese di Boleyn Ground, dove si sta tenendo la partita di calcio del West Ham. Al match assiste Michael Knox (Dave Bautista), ex militare statunitense, in compagnia della nipote adolescente Danni. L’uomo si è recato in Inghilterra per fare visita alla famiglia di un suo caro amico e collega, scomparso tragicamente durante una pericolosa missione in Afghanistan. Dopo essersi seduto sugli spalti, Michael si allontana da Danni per andare a comprare degli hot dog: in quel momento riceve una chiamata da parte del russo Arkady Belav (Ray Stevenson), che gli intima di individuare tra il pubblico il fratello Dimitri (Pierce Brosnan) e ucciderlo. Se non lo farà, i 35.000 spettatori dello stadio - riempito d’esplosivo - moriranno.

Sex crimes - Giochi pericolosi: il Film Stasera in TV su Rai 4alle 21.20

(Thriller, 1998, durata: 109 Min)

Un film di John McNaughton con Kevin Bacon, Matt Dillon, Neve Campbell, Theresa Russell, Denise Richards, Daphne Rubin-Vega, Robert Wagner.



Sex crimes - Giochi pericolosi: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Sex crimes - Giochi pericolosi : film diretto da John McNaughton, racconta la storia di Sam Lombardo (Matt Dillon), un insegnante di un liceo in Florida, che viene accusato aver stuprato due sue allieve, Kelly Van Ryan (Denise Richards) e Suzie Toller (Neve Campbell). La sua vita cambia improvvisamente e il rispettato Sam perde la sua reputazione di ottimo insegnante. Durante le indagini, il detective Duquette (Kevin Bacon), non convinto dalle accuse, interroga di nuovo Suzie, che sotto le pressioni e le domande del commissario rivela la verità: non c'è stato alcuno stupro. La ragazza confessa che lei e la sua amica hanno inventato tutto, così Sam viene assolto e risarcito profumatamente per danni morali. Ma Duquette non immagina che l'intero processo è stato una farsa, un piano organizzato a tavolino da Sam e dalle due giovani per spartirsi l'ingente somma di denaro. Il problema è che adesso ognuno dei tre vuole tutti i soldi per sè, senza dividerli...

Shrek: il Film Stasera in TV su Italia 1 alle 21.20

(Animazione, Avventura, Commedia, 2001, durata: 90 Min)

Un film di Vicky Jenson, Andrew Adamson scritto da Roger S.H. Schulman, Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman.



Shrek: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Shrek: È il primo film della serie cinematografica Shrek che racconta la storia di un grosso orco verde di nome Shrek, che vive beatamente in solitudine nella sua palude evitando ogni contatto con chiunque e in particolare con gli umani, che considerano gli orchi degli esseri terrificanti e spietati. Ma nonostante possa sembrare un po' scontroso e asociale, Shrek (voce originale di Mike Myers) è in realtà buono. Il suo equilibrio verrà però scombussolato quando il terribile Lord Farquaad, regnante della città di Duloc, decide di esiliare e far sparire dal regno tutte le creature magiche, dal momento che le considera inutili. Un asino parlante di nome Ciuchino (voce originale Eddie Murphy), che riesce a scappare dalle guardie di Lord Farquaad, si imbatterà proprio in Shrek, seguendolo così fino alla sua palude, dove con grande insistenza convince l'orco a farlo restare vicino alla sua abitazione. Ma durante la notte la dimora di Shrek viene invasa completamente dalle creature delle favole rimaste senza una casa, tra cui Pinocchio, il lupo di Cappuccetto Rosso, i Sette Nani e i tre porcellini. Shrek va su tutte le furie e decide di andare a cercare Lord Farquaad con l'aiuto di Ciuchino per parlarci di persona. I due arrivano mentre è in corso il torneo che dovrà stabilire colui che sarà incaricato di liberare la Principessa Fiona (voce originale Cameron Diaz) la quale, sposando poi Farquaad, lo renderà Re.

Altri film questa sera in TV:

L'ingenua , in onda alle 21.15 su Cielo : film erotico del 1975 di Gianfranco Baldanello, con Giorgio Ardisson, Orchidea De Santis, Ezio Marano, Ilona Staller, Daniele Vargas.

, in onda : film erotico del 1975 di Gianfranco Baldanello, con Giorgio Ardisson, Orchidea De Santis, Ezio Marano, Ilona Staller, Daniele Vargas. Arac Attack - Mostri a otto zampe , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film azione, horror, fantascienza del 2002 di Ellory Elkayem con David Arquette, Kari Wuhrer, Scott Terra, Scarlett Johansson, Doug E. Doug, Rick Overton, Leon Rippy, Matt Czuchry, Jay Arlen Jones.

, in onda : film azione, horror, fantascienza del 2002 di Ellory Elkayem con David Arquette, Kari Wuhrer, Scott Terra, Scarlett Johansson, Doug E. Doug, Rick Overton, Leon Rippy, Matt Czuchry, Jay Arlen Jones. Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia del 2016 di Kirk Jones, con Nia Vardalos, John Corbett, John Stamos, Alex Wolff, Rita Wilson, Mark Margolis, Lainie Kazan, Elena Kampourish, Michael Constantine, Andrea Martin e Jayne Eastwood.

, in onda : film commedia del 2016 di Kirk Jones, con Nia Vardalos, John Corbett, John Stamos, Alex Wolff, Rita Wilson, Mark Margolis, Lainie Kazan, Elena Kampourish, Michael Constantine, Andrea Martin e Jayne Eastwood. L'assassino , in onda alle 21.10 su Rai Storia : film drammatico del 1961 di Elio Petri, con Marcello Mastroianni, Micheline Presle, Cristina Gajoni, Salvo Randone, Andrea Checchi, Giovanna Gagliardo, Carlo Egidi.

, in onda : film drammatico del 1961 di Elio Petri, con Marcello Mastroianni, Micheline Presle, Cristina Gajoni, Salvo Randone, Andrea Checchi, Giovanna Gagliardo, Carlo Egidi. Senti chi parla , in onda alle 21.10 su Paramount Channel : film commedia del 1989 di Amy Heckerling, con Kristie Alley, John Travolta, Olympia Dukakis, George Segal, Abe Vigoda, Douglas Tuck, B. Casey Grant, Jeff Irvine, Louis Heckerling.

, in onda : film commedia del 1989 di Amy Heckerling, con Kristie Alley, John Travolta, Olympia Dukakis, George Segal, Abe Vigoda, Douglas Tuck, B. Casey Grant, Jeff Irvine, Louis Heckerling. Inga Lindstrom: L'altra figlia , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2018 di Stefanie Sycholt, con Paula Schramm, Max Woelky, Marion Kracht, Leonard Lansink, Tobias van Dieken, Nina Brandt, Franz Xaver Brückner.

, in onda : film sentimentale del 2018 di Stefanie Sycholt, con Paula Schramm, Max Woelky, Marion Kracht, Leonard Lansink, Tobias van Dieken, Nina Brandt, Franz Xaver Brückner. Django spara per primo , in onda alle 21 su Cine 34 : film western del 1967 di Alberto De Martino, con Erika Blanc, Lee Burton, Nando Gazzolo, Alberto Lupo, Valentino Macchi, Glenn Saxson, Fernando Sancho, Evelyn Stewart, Antonio Piretti, Marcello Tusco.

, in onda : film western del 1967 di Alberto De Martino, con Erika Blanc, Lee Burton, Nando Gazzolo, Alberto Lupo, Valentino Macchi, Glenn Saxson, Fernando Sancho, Evelyn Stewart, Antonio Piretti, Marcello Tusco. Un alibi perfetto , in onda alle 21 su Iris : film thriller, noir, drammatico, giallo del 2009 di Peter Hyams, con Michael Douglas, Amber Tamblyn, Jesse Metcalfe, Joel Moore, Randal Reeder, David Jensen, Megan Brown.

, in onda : film thriller, noir, drammatico, giallo del 2009 di Peter Hyams, con Michael Douglas, Amber Tamblyn, Jesse Metcalfe, Joel Moore, Randal Reeder, David Jensen, Megan Brown. Cielo d'ottobre, in onda alle 22.15 su Tv2000: film biografico, drammatico, family del 1999 di Joe Johnston, con Jake Gyllenhaal, Chris Cooper, Laura Dern, Chris Owen, William Lee Scott, Natalie Canerday, Scott Miles, Courtney Fendley.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

