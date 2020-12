Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 12 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: The Aviator, Nome in codice: Broken Arrow, Fog, Una notte da leoni, Tomorrowland - Il Mondo di Domani, Kidnap, Charlie's Angels. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Festa di Natale - Una serata per Telethon, Ricomincio da Rai3, All Together Now, SWAT, Criminal Minds e Blue Blood.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 12 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Aviator, Nome in codice: Broken Arrow, Fog, Una notte da leoni, Tomorrowland - Il Mondo di Domani, Kidnap, Charlie's Angels, Professore per amore, Homeland Security, Notte prima degli esami.

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

The Aviator: stasera in tv su La7 alle 21.15

(Drammatico, Biografico, 2004, durata: 169 Min)

Un film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale, Gwen Stefani, Adam Scott, Kelly Garner, Ian Holm, Alan Alda, Alec Baldwin, Emma Campbell, Frances Conroy, Willem Dafoe, Jude Law e John C. Reilly.



The Aviator: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film The Aviator: Nel 1927, Howard Hugues riceve l'enorme eredità lasciata dalla sua famiglia e decide di investire i soldi per realizzare un ambizioso progetto, che leghi la sua passione per l'aviazione a quella per il cinema.

Dopo aver assunto Noah Dietrich, Howard inizia la sua carriera di regista, debuttando con Gli angeli dell'inferno’.

Nonostante il film sia un trionfo, Hughes mostra di essere profondamente ossessionato dalla verosimiglianza e corregge la pellicola più volte.

Grazie alla vicinanza della fidanzata, l'attrice Katharine Hepburn, l'uomo riesce a contenere i sintomi delle sue manie compulsive e si dedica alla passione per l'aviazione...

Nome in codice: Broken Arrow: stasera in tv su Iris alle 21

(Azione, Avventura, 1996, durata: 108 Min)

Un film di John Woo con John Travolta, Christian Slater, Samantha Mathis, Frank Whaley, Delroy Lindo, Howie Long, Bruce E. Holman, Jack Thompson e Shaun Toub.







Trama del Film Nome in codice: Broken Arrow: Il maggiore Vic "Deak" Deakins e il capitano Riley Hale, due esperti piloti della United States Air Force nonché grandi amici, si vedono assegnata un'esercitazione notturna. L'obiettivo della missione consiste nel decollare dalla base di Whiteman con due bombe nucleari e sorvolare lo Utah, cercando di evitare i radar presenti.

Una volta in volo però, Deak, dopo aver messo a conoscenza Riley della sua intenzione di rubare i due ordigni e non avendo trovato in lui nessun tipo di supporto, decide di eliminarlo. Così il maggiore libera le bombe, che saranno recuperate dai suoi uomini, getta fuori dall'aereo Riley e infine si butta con il paracadute, subito prima che il velivolo vada a schiantarsi sul lato di una montagna.

Viene dunque inviata una squadra delle forze speciali per recuperare gli ordigni, ma quando questa, aprendo la stiva, scopre che è vuota, dichiara subito il codice "Broken Arrow": dispersione di armi nucleari...

Fog: stasera in tv su Italia 2 alle 21.10

(Horror, 1980, durata: 93 Min)

Un film di John Carpenter con Jamie Lee Curtis, Adrienne Barbeau, Janet Leigh, Tom Atkins, John Hauseman, James Canning, Charles Cyphers, Hal Holbrook, Ty Mitchell e Nancy Loomis.





Trama del Film Fog: Mentre la cittadina californiana di Antunio Bay si appresta a celebrare il proprio centenario in festeggiamenti di cui Kathy Williams è la patronessa, un banco di nebbia luminosa avvolge un peschereccio (che verrà trovato con i tre uomini d'equipaggio uccisi) e si avvicina minaccioso alla città. Stevie Wayne, giovane annunciatrice della locale emittente radiofonica KAYB, dal faro osserva il luminoso banco e lancia appelli che inizialmente non vengono ascoltati. Solo Nick Machen, un autista che ha dato un passaggio a Elizabeth Solley, avendo assistito a misteriose aggressioni, è convinto di quanto la Wayne sta dicendo. Nel frattempo, padre Malone, trovato il diario del nonno, vi trova tutta la spiegazione...

Una notte da leoni: stasera in tv su 20 alle 21

(Commedia, 2009, durata: 98 Min)

Un film di Todd Phillips con Bradley Cooper, Heather Graham, Justin Bartha, Zach Galifianakis, Ken Jeong, Ed Helms, Rachael Harris, Gillian Vigman, Dan Finnerty, Brian Callen e Sandra Currie.



Una notte da leoni: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Una notte da leoni: Phil, Stu e Alandecidono di passare un fine settimana a Las Vegas per l'addio al celibato del loro amico Doug. I quattro decidono di trascorrere la notte al Caesars Palace, dove si rilassano nella loro suite d'albergo, prima di festeggiare con un drink sul tetto dell'hotel e brindare "alla notte che non dimenticheremo mai".

La mattina seguente, Phil, Stu e Alan si svegliano nella loro camera e scoprono che non ricordano assolutamente nulla della sera precedente. Inoltre Doug non è con loro: così iniziano a cercarlo, ma l’amico non si trova da nessuna parte. Nel frattempo, iniziano a notare diverse assurdità: a Stu manca un dente, che scoprono essere nella tasca di Alan, la loro suite è in uno stato di completo disordine, c’è una tigre nel loro bagno, un pollo nel soggiorno e un bambino nell'armadio.

I tre decidono di ripercorrere i loro passi per ritrovare il futuro sposo...

Altri film questa sera in TV:

Kidnap , in onda alle 21.20 su Rete 4 : film drammatico d'azione del 2017 di Luis Prieto, con Halle Berry, Sage Correa, Lew Temple, Jason Winston George, Arron Shiver, Chris McGinn, Kurtis Bedford, Carmella Riley e Brice Fisher.

, in onda : film drammatico d'azione del 2017 di Luis Prieto, con Halle Berry, Sage Correa, Lew Temple, Jason Winston George, Arron Shiver, Chris McGinn, Kurtis Bedford, Carmella Riley e Brice Fisher. Tomorrowland - Il Mondo di Domani , in onda alle 21.20 su Italia 1 : film avventura, thriller, fantascienza del 2015 di Brad Bird, con George Clooney, Britt Robertson, Judy Greer, Kathryn Hahn, Hugh Laurie, Raffey Cassidy, Pierce Gagnon, Keegan Michael Key, Lochlyn Munro, Darren Shahlavi, Michael Rowe e Chris Bauer.

, in onda : film avventura, thriller, fantascienza del 2015 di Brad Bird, con George Clooney, Britt Robertson, Judy Greer, Kathryn Hahn, Hugh Laurie, Raffey Cassidy, Pierce Gagnon, Keegan Michael Key, Lochlyn Munro, Darren Shahlavi, Michael Rowe e Chris Bauer. Sempre Natale , in onda alle 21.30 su TV8 : film sentimentale del 2018 di Christie Will Wolf, con Chelsea Hobbs, Christopher Russell, Matthew Kevin Anderson, Jill Morrison, Ken Camroux-Taylor e Michael Ryan.

, in onda : film sentimentale del 2018 di Christie Will Wolf, con Chelsea Hobbs, Christopher Russell, Matthew Kevin Anderson, Jill Morrison, Ken Camroux-Taylor e Michael Ryan. Charlie's Angels , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film d'azione del 2004 di McG, con Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Bill Murray, Sam Rockwell, Kelly Lynch, Sean Whalen, Crispin Glover, Tom Green, Matt LeBlanc, Tim Curry, Luke Wilson e LL Cool J.

, in onda : film d'azione del 2004 di McG, con Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Bill Murray, Sam Rockwell, Kelly Lynch, Sean Whalen, Crispin Glover, Tom Green, Matt LeBlanc, Tim Curry, Luke Wilson e LL Cool J. Professore per amore , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film commedia sentimentale del 2014 di Mar Lawrence, con Hugh Grant, Marisa Tomei, J.K. Simmons, Allison Janney, Bella Heathcote, Olivia Luccardi, Chris Elliott, Aja Naomi King, Frank Harts, Annie Q. e Jason Antoon.

, in onda : film commedia sentimentale del 2014 di Mar Lawrence, con Hugh Grant, Marisa Tomei, J.K. Simmons, Allison Janney, Bella Heathcote, Olivia Luccardi, Chris Elliott, Aja Naomi King, Frank Harts, Annie Q. e Jason Antoon. Seguendo una stella , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2014 di Norma Bailey, con Bethany Joy Lenz, John Reardon, Susan Hogan, Michael Hogan, Venus Terzo, Nicola Cavendish, Karin Konoval, Jaeda Lily Miller e Greyston Holt.

, in onda : film sentimentale del 2014 di Norma Bailey, con Bethany Joy Lenz, John Reardon, Susan Hogan, Michael Hogan, Venus Terzo, Nicola Cavendish, Karin Konoval, Jaeda Lily Miller e Greyston Holt. Homeland Security , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film commedia d'azione del 2008 di George Gallo, con Meg Ryan, Colin Hanks, Antonio Banderas, Selma Blair, Trevor Morgan, Eli Danker, Keith David, Marco St. John e Aki Avni.

, in onda : film commedia d'azione del 2008 di George Gallo, con Meg Ryan, Colin Hanks, Antonio Banderas, Selma Blair, Trevor Morgan, Eli Danker, Keith David, Marco St. John e Aki Avni. L'ingenua , in onda alle 21.15 su Cielo : film erotico del 1975 di Gianfranco Baldanello, con Ilona Staller, Ezio Marano, Orchidea De Santis, Daniele Vargas e Giorgio Ardisson.

, in onda : film erotico del 1975 di Gianfranco Baldanello, con Ilona Staller, Ezio Marano, Orchidea De Santis, Daniele Vargas e Giorgio Ardisson. Una coppia modello , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film commedia del 2014 di Fabrizio Costa, con Daniele Pecci, Sergio Assisi, Bianca Guaccero, Simona Marchini e Chiara Ricci.

, in onda : film commedia del 2014 di Fabrizio Costa, con Daniele Pecci, Sergio Assisi, Bianca Guaccero, Simona Marchini e Chiara Ricci. Notte prima degli esami , in onda alle 21.10 su Rai Storia : film commedia del 2006 di Fausto Brizzi, con Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Nicolas Vaporidis, Sarah Maestri, Chiara Mastalli, Andrea De Rosa, Eros Galbiati, Valentina Idini, Marco Aceti, Elena Bouryka, Valeria Fabrizi, Ric, Daniela Poggi, Edoardo Costa, Eleonora Brigliadori e Carola Stagnaro.

, in onda : film commedia del 2006 di Fausto Brizzi, con Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Nicolas Vaporidis, Sarah Maestri, Chiara Mastalli, Andrea De Rosa, Eros Galbiati, Valentina Idini, Marco Aceti, Elena Bouryka, Valeria Fabrizi, Ric, Daniela Poggi, Edoardo Costa, Eleonora Brigliadori e Carola Stagnaro. Un esercito di 5 uomini , in onda alle 21 su Cine 34 : film avventura del 1969 di Italo Zingarelli, con Peter Graves, Bud Spencer, Nino Castelnuovo, James Daly, Tetsuro Tamba, Claudio Gora, Carlo Alighiero, Giacomo Rossi Stuart, José Torres, Marino Masé, Annabella Andreoli, Daniela Giordano, Marc Lawrence, Steffen Zacharias, Gigi Bonos, Dante Cleri, Fortunato Arena e Dan Sturkie.

, in onda : film avventura del 1969 di Italo Zingarelli, con Peter Graves, Bud Spencer, Nino Castelnuovo, James Daly, Tetsuro Tamba, Claudio Gora, Carlo Alighiero, Giacomo Rossi Stuart, José Torres, Marino Masé, Annabella Andreoli, Daniela Giordano, Marc Lawrence, Steffen Zacharias, Gigi Bonos, Dante Cleri, Fortunato Arena e Dan Sturkie. Il mio amico a quattro zampe , in onda alle 21.20 su TV2000 : film commedia drammatico family del 2005 di Wayne Wang, con AnnaSophia Robb, Jeff Daniels, Cicely Tyson, Dave Matthews, Eva Marie Saint, Courtney Jines, Nick Price, Luke Benward e Elle Fanning.

, in onda : film commedia drammatico family del 2005 di Wayne Wang, con AnnaSophia Robb, Jeff Daniels, Cicely Tyson, Dave Matthews, Eva Marie Saint, Courtney Jines, Nick Price, Luke Benward e Elle Fanning. 7 seconds, in onda alle 21.30 su Spike: film d'azione del 2005 di Simon Fellows, con Wesley Snipes, Tamzin Outhwaite, Deobia Oparei, Pete Lee-Wilson, Serge Soric, Adrian Lukis, Adrian Pintea e Georgina Rylance.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: