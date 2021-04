Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 10 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 10 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Wonder Park, Ipotesi di complotto, Destini incrociati, White Oleander - Oleandro bianco, Matrix Reloaded, Operazione sottoveste, Asterix & Obelix: Missione Cleopatra, I nuovi mostri, Il mio piccolo genio.

Wonder Park: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.15

(Animazione, Avventura, Commedia, 2019, durata: 85 Min)

Un film di Dylan Brown con le voci italiane di Francesco Facchinetti, Gigi e Ross.



Wonder Park: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Wonder Park: Il film vede protagonista June, una ragazza piena d'immaginazione, scopre nel bosco un incredibile parco divertimenti - chiamato Wonderland. Nonostante sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il parco si trova in uno stato di grande caos. La ragazza scoprirà presto che Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei l'unica in grado di riportare tutto all'ordine. Insieme a questi animali fantastici, June dovrà salvare questo posto magico, riportando la meraviglia in Wonderland.

Ipotesi di complotto: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Thriller, 1997, durata: 134 Min)

Un film di Richard Donner con Mel Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart, Cylk Cozart, Steve Kahan, Terry Alexander, Alex McArthur, Michael Shamus Wiles, Brian J. Williams, Patrick Wild, Joanna Sanchez, Claudia Stedelin, Jim Sterling, Mik Scriba e Saxon Trainor.



Ipotesi di complotto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Ipotesi di complotto: Il protagonista della vicenda è Jerry Fletcher, un maniacale tassista di New York tormentato dalle sue paranoiche ipotesi complottiste. Jerry si confida spesso con l’assistente del procuratore Alice Sutton, la quale finge di indagare sui suoi assurdi sospetti per calmare i fragili nervi dell’uomo.

Un giorno, Jerry viene rapito da alcuni agenti della CIA sotto il comando del dottor Jonas, che lo interrogano somministrandogli della droga poiché convinti che l’uomo sappia qualcosa di molto rilevante per la sicurezza nazionale. Alice, intervenuta per calmare Jerry, inizia a convincersi che il tassista non sia del tutto pazzo. Così, mentre Alice indaga sul dottor Jonas, Jerry si trova a dover fuggire dagli uomini della CIA che vogliono catturarlo a tutti i costi.

Scampato ad una serie di retate, Jerry confessa i suoi sentimenti ad Alice ma, deluso dal non essere ricambiato, decide di separarsi da lei e continuare a fuggire da solo. La donna, in realtà, conosce benissimo il passato del tassista che anni prima causò la morte di suo padre. Dopo aver accettato di aiutare Jonas, la doppiogiochista cerca di ricontattare Jerry che nel frattempo inizia a ricordare brevi frammenti sul suo passato. Quando Jonas rintraccia Jerry, tuttavia, Alice ha un improvviso ripensamento e chiede l'aiuto dell’FBI per aiutare l’uomo del quale si sta inesorabilmente innamorando. Per il suo pentimento, tuttavia, potrebbe essere ormai troppo tardi...

Destini incrociati: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.35

(Drammatico, 1999, durata: 131 Min)

Un film di Sydney Pollack con Harrison Ford, Kristin Scott Thomas, Charles S. Dutton, Bonnie Hunt, Dennis Haysbert, Sydney Pollack, Richard Jenkins, Paul Guilfoyle, Susanna Thompson, Peter Coyote, Dylan Baker, Lynne Thigpen, Susan Floyd, Bill Cobbs e Kate Mara.



Destini incrociati: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Destini incrociati: Come ogni mattina, Dutch Van Den Broeck, sergente presso il dipartimento Affari Interni della polizia di Washington, e la moglie Peyton si salutano per cominciare le rispettive giornate di lavoro. Qualche ora dopo, Dutch apprende la notizia di un disastro aereo: la linea è quella della moglie, lui cerca informazioni ma sembra che di Peyton non ci siano notizie. Anche Kay Chandler, deputata del New Hampshire impegnata nella campagna per la rielezione, sa che il marito Cullen sta andando a New York e non sospetta niente di più. Solo di fronte all'evidenza dei fatti, Dutch e Kay devono constatare che i rispettivi coniugi sono morti su quell'aereo. E non solo: i due sedevano vicini e risultavano registrati come marito e moglie. Sconvolti dal dolore e dalla inattesa notizia di un adulterio, Dutch e Kay si trovano forzatamente vicini: ma lei, rimasta con una figlia adolescente e con un campagna elettorale da gestire, non vuole sapere niente più dello stretto necessario; lui invece è deciso a ricostruire le fasi di quel rapporto.

White Oleander - Oleandro bianco: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 2002, durata: 109 Min)

Un film di Peter Kosminsky con Michelle Pfeiffer, Renée Zellweger, Robin Wright, Alison Lohman, Amy Aquino, John Billingsley, Billy Connolly, Cole Hauser, Marc Donato, Elisa Bocanegra, Patrick Fugit, Debra Christofferson, Svetlana Efremova, Scott Allan Campbell e Sam Catlin.



White Oleander - Oleandro bianco: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film White Oleander - Oleandro bianco: Il film racconta la storia di Ingrid Magnussen , una brillante artista accusata di aver ucciso il proprio amante e per questo costretta a scontare una pena di ben trentacinque anni di reclusione. Sua figlia Astrid, bellissima adolescente abbandonata dal padre, viene mandata a vivere in un primo momento insieme a Starr Thomas, una ex spogliarellista che ha smesso di fare strip perché ha scoperto l’amore di Gesù. Abita insieme ai suoi figli e a Ray, un uomo sposato che non ha da tempo rapporti con la sua famiglia. La convivenza, tuttavia, si guasta da subito perché Starr, per gelosia, spara alla ragazza colpendola a una spalla. Astrid viene trasferita in una struttura dove ci sono giovani con situazioni difficili, diventando sin da subito bersaglio della violenza di alcuni di loro. Stanca di essere presa di mira per la sua bellezza, decide di tagliare i suoi lunghi capelli biondi.

Nel frattempo stringe amicizia con Paul, un bravissimo disegnatore, e inevitabilmente si innamora di lui. La sua vita, però, non ha ancora smesso di metterla alla prova...

Matrix Reloaded: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Fantascienza, Azione, 2003, durata: 137 Min)

Un film di Lana e Lilly Wachowski con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Jada Pinkett Smith, Monica Bellucci, Matt McColm, Harry J. Lennix, Lambert Wilson, Steve Bastoni, Anthony Wong, Gloria Foster, Harold Perrineau, Stuart Wells, Adrian Rayment, Neil Rayment, Nona M. Gaye, Sing Ngai e Randall Duk Kim.



Matrix Reloaded: il trailer del film



Trama del Film Matrix Reloaded: Continua la resistenza degli umani contro le macchine e scopriamo che esiste un'intera città di ribelli chiamata Zion e situata al centro della terra. La situazione precipita quando Neo, l'Eletto, e i suoi seguaci, capiscono che le macchine stanno pianificando di distruggere Zion, trivellando la terra, per estirpare definitivamente la ribellione.

Neo ha poteri sempre più grandi, tra cui quello della veggenza, e cerca disperatamente di trovare un accesso al mainframe di Matrix mentre si trova costantemente braccato dagli agenti del sistema, Thompson, Johnson e Jackson, oltre che dall'ex-agente Smith, divenuto ormai un programma difettoso che agisce autonomamente, quasi come un virus informatico, riuscendo così a sovrascriversi alla mente di Bane, uno dei liberati, infettandolo anche nella vita reale.

In un colloquio con l'Oracolo, l'Eletto apprende che ben presto si troverà a dover fare una scelta cruciale per il destino dell'umanità e viene così confermata la sua visione ricorrente. Finalmente, con l'aiuto di Trinity e Morpheus, libera il Fabbricante di Chiavi, colui che ha l'accesso alla Sorgente, dopo essersi confrontato con il Merovingio e sua moglie Persephone, due programmi ormai obsoleti che lo custodiscono gelosamente.

Nella Sorgente, Neo conosce infine l'Architetto, il creatore di Matrix, che gli esporrà una sconvolgente realtà e che lo porterà ad una scelta definitiva.

Altri film questa sera in TV:

Oggi a me... domani a te! , in onda alle 21 su Cine34 : film western del 1967 di Tonino Cervi, con Bud Spencer, Brett Halsey, Wayde Preston, William Berger, Stanley Gordon, Tatsuya Nakadai, Diana Madigan, Teodoro Agrimi, Vic Gazzarra, Aldo Marianacci, Michele Borelli, Umberto Di Grazia, Franco Pechini, Franco Gulà, Jeff Cameron e Nazzareno Natale.

, in onda : film western del 1967 di Tonino Cervi, con Bud Spencer, Brett Halsey, Wayde Preston, William Berger, Stanley Gordon, Tatsuya Nakadai, Diana Madigan, Teodoro Agrimi, Vic Gazzarra, Aldo Marianacci, Michele Borelli, Umberto Di Grazia, Franco Pechini, Franco Gulà, Jeff Cameron e Nazzareno Natale. Bernadette: Miracolo a Lourdes , in onda alle 21.20 su Rete 4 : film biografico, drammatico, religioso del 2011 di Jean Sagols, con Katia Cuq, Michel Aumont, Francis Huster, Francis Perrin, Alessandra Martines, Alain Doutey, Nicolas Jouhet e Eric Laugérias.

, in onda : film biografico, drammatico, religioso del 2011 di Jean Sagols, con Katia Cuq, Michel Aumont, Francis Huster, Francis Perrin, Alessandra Martines, Alain Doutey, Nicolas Jouhet e Eric Laugérias. Inga lindstrom - Nuovi amori , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico, sentimentale del 2016 di Udo Witte, con Fredrik Wagner, Marita Breuer, Pierre Kiwitt, Nike Fuhrmann e Hanno Friedrich.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2016 di Udo Witte, con Fredrik Wagner, Marita Breuer, Pierre Kiwitt, Nike Fuhrmann e Hanno Friedrich. Hypercube - Cubo 2 , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film fantascienza, horror, thriller del 2002 di Andrzej Sekula, con Geraint Wyn Davies, Kari Matchett, Neil Crone, Matthew Ferguson, Barbara Gordon, Lindsey Connell, Grace Lynn Kung, Greer Kent, Philip Akin, Bruce Gray, Paul Robbins e Andrew Scorer.

, in onda : film fantascienza, horror, thriller del 2002 di Andrzej Sekula, con Geraint Wyn Davies, Kari Matchett, Neil Crone, Matthew Ferguson, Barbara Gordon, Lindsey Connell, Grace Lynn Kung, Greer Kent, Philip Akin, Bruce Gray, Paul Robbins e Andrew Scorer. Operazione sottoveste , in onda alle 21.30 su La7D : film commedia del 1959 di Blake Edwards, con Cary Grant, Tony Curtis, Dick Crockett, Robert Gist, Virginia Gregg, Glenn Jacobson, Harry Harvey Jr., Robert F. Hoy, Hal Baylor, Nicky Blair, William R. Callinan, Gordon Casell, Frankie Darro, Alan Dexter, Gene Evans, George Dunn, Nelson Leigh, James Lanphier, Clarence E. Lung, Leon Lontoc e Gavin MacLeod.

, in onda : film commedia del 1959 di Blake Edwards, con Cary Grant, Tony Curtis, Dick Crockett, Robert Gist, Virginia Gregg, Glenn Jacobson, Harry Harvey Jr., Robert F. Hoy, Hal Baylor, Nicky Blair, William R. Callinan, Gordon Casell, Frankie Darro, Alan Dexter, Gene Evans, George Dunn, Nelson Leigh, James Lanphier, Clarence E. Lung, Leon Lontoc e Gavin MacLeod. Asterix & Obelix: Missione Cleopatra , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia, family del 2002 di Alain Chabat, con Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Claude Rich, Gérard Darmon, Alain Chabat, Dieudonné, Isabelle Nanty, Edouard Baer, Jean Benguigui, Pierre Tchernia, Chantal Lauby e Claude Berri.

, in onda : film commedia, family del 2002 di Alain Chabat, con Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Claude Rich, Gérard Darmon, Alain Chabat, Dieudonné, Isabelle Nanty, Edouard Baer, Jean Benguigui, Pierre Tchernia, Chantal Lauby e Claude Berri. La nipote , in onda alle 21.20 su Cielo : film drammatico, erotico del 1974 di Nello Rossati, con Orchidea De Santis, Giorgio Ardisson, Otello Cazzola, Annie Carol Edel, Susy Kaster, Ezio Marano, Francesca Muzio, Roberto Proietti e Daniele Vargas.

, in onda : film drammatico, erotico del 1974 di Nello Rossati, con Orchidea De Santis, Giorgio Ardisson, Otello Cazzola, Annie Carol Edel, Susy Kaster, Ezio Marano, Francesca Muzio, Roberto Proietti e Daniele Vargas. I nuovi mostri , in onda alle 21.10 su Rai Storia : film commedia del 1977 di Ettore Scola, Mario Monicelli e Dino Risi, con Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Ornella Muti, Orietta Berti, Gianfranco Barra, Luigi Diberti, Paolo Baroni, Eros Pagni, Luciano Bonanni, Nerina Montagnani, Fiona Florence, Vittorio Zarfati, Yorgo Voyagis, Piero Palermini, Dante Cleri, Aïché Nanà, Margherita Horowitz, Aristide Caporale e Alfredo Adami.

, in onda : film commedia del 1977 di Ettore Scola, Mario Monicelli e Dino Risi, con Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Ornella Muti, Orietta Berti, Gianfranco Barra, Luigi Diberti, Paolo Baroni, Eros Pagni, Luciano Bonanni, Nerina Montagnani, Fiona Florence, Vittorio Zarfati, Yorgo Voyagis, Piero Palermini, Dante Cleri, Aïché Nanà, Margherita Horowitz, Aristide Caporale e Alfredo Adami. Il mio piccolo genio, in onda alle 21.20 su TV2000: film drammatico del 1991 di Jodie Foster, con Jodie Foster, Adam Hann-Byrd, Dianne Wiest, Harry Connick Jr., David Hyde Pierce, Michael Shulman, Jennifer Trier, Danitra Vance, Barry J. Williams, Celia Weston, Marya Zuke, Richard Fredette, George S. Kaufman e Richard Hansond.

