Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 1 Maggio 2021

Film Stasera in TV: La storia infinita, Madagascar, Grandi bugie tra amici, Delitto perfetto, Un posto sicuro. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Sotto copertura, FBI e Blue Bloods, Primo maggio 2021, L'Italia si cura con il lavoro, Amici di Maria De Filippi.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 1 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La storia infinita, Madagascar, Grandi bugie tra amici, Delitto perfetto, Un posto sicuro, Il compagno Don Camillo, Three... Extremes, Il club delle prime mogli, Vacanze per un massacro, Colombiana, In questo mondo libero...

La storia infinita: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Fantasy, 1984, durata: 101 Min)

Un film di Wolfgang Petersen con Barret Oliver, Noah Hathaway, Tami Stronach, Deep Roy, Gerald McRaney, Sydney Bromley, Patricia Hayes, Moses Gunn, Thomas Hill e Tilo Prückner.



La storia infinita: Il Trailer ufficiale originale del Film



Trama del Film La storia infinita: È la storia di un bambino di 10 anni di nome Bastian, che a causa della recente morte della madre, sta vivendo un momento di profonda tristezza e chiusura in se stesso. Il malessere di Bastian non coinvolge solo la sfera domestica, rendendo difficile e quasi inesistente la comunicazione con il padre, ma anche l’ambito scolastico, contesto in cui si estranea dai compagni ed è spesso vittima delle angherie di alcuni ragazzi.

Una mattina, mentre si reca a scuola, viene inseguito da tre bulli e per fuggire alle loro persecuzioni trova riparo nell'antica libreria del signor Carlo Corrado Coriandoli, che intento nella lettura di un grosso volume intitolato "La storia infinita", accoglie freddamente il ragazzo. Bastian, amante della lettura, rimane attratto dal titolo del libro e, approfittando di un momento di distrazione del Signor Coriandoli, si appropria del grosso volume e scappa velocemente verso scuola. Qui le lezioni sono già iniziate e il giovane ragazzo decide di rifugiarsi nella soffitta dell’edificio per iniziare a leggere con trepidazione il suo romanzo: il libro ha un potere misterioso e Bastian si trova subito profondamente coinvolto dalla storia che sta leggendo.

Il libro parla di un regno sconosciuto e fantastico, denominato Fantàsia, minacciato dall’espansione di una forza misteriosa chiamata Nulla, impersonificata da un terrificante e famelico lupo "Gmork", che causa la sparizione di regioni sempre più estese dell'impero. Sovrana del regno è una giovanissima Imperatrice, che rischia di morire afflitta da un male di causa sconosciuta che progredisce velocemente togliendole le forze. Col peggiorare del suo male anche Fantàsia sembra condannata alla distruzione.

Unica soluzione a questo male è l’intervento di un essere umano, perché, come spiegherà un Oracolo al valoroso giovane Atreyu, a cui è stato affidato il compito di sconfiggere il Nulla e salvare l’imperatrice e il regno, la regina per guarire ha bisogno di un nuovo nome che deve essere scelto da un umano. Da questo momento in poi la vita di Bastian cambierà radicalmente...

Madagascar: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Animazione, Commedia, 2005, durata: 88 Min)

Un film di Eric Darnell e Tom McGrath con le voci italiane di Ale, Franz, Fabio De Luigi e Michelle Hunziker.



Madagascar: Il Trailer Italiano del Film



Trama del Film Madagascar: Allo zoo di Central Park, la zebra Marty festeggia il suo compleanno, ma è annoiato dalla routine e sogna di vivere libero in un luogo selvaggio. L'animale passa le giornate in compagnia del suo migliore amico Alex, la celebrità del posto: un leone egocentrico che si diverte a mettersi in mostra.

Marty riesce a ottenere alcuni consigli dai pinguini - Skipper, Kowalski, Rico e Soldato - che stanno cercando di evadere dallo zoo e decide di seguirli nella fuga. A quel punto, Alex, la giraffa Melman e l'ippopotamo Gloria inseguono la zebra nel tentativo di convincerla a restare.

I quattro, insieme ai pinguini e agli scimpanzé Mason e Phil, si ritrovano al Grand Central Terminal, dove vengono però fermati e sedati. Lo zoo, sotto la pressione degli animalisti, è costretto a spedire gli animali in una riserva faunistica in Kenya. Durante il viaggio per mare, i pinguini fuggono dalla loro gabbia e prendono il controllo della nave per andare in Antartide. A causa della loro inesperienza nel guidare l'imbarcazione, le casse contenenti Alex, Marty, Melman e Gloria cadono in acqua e approdano in Madagascar.

Non sapendo dove si trovano, i quattro vanno in esplorazione e si imbattono in un branco di lemuri, guidati dal re Julien XIII. Alex sogna di tornare tra i grattacieli di New York, mentre Marty, nella natura incontaminata del Madagascar, vede finalmente realizzato il suo sogno: tra i due si accende quindi una grande discussione. Fame, abitudini e istinto animale metteranno a dura prova l'amicizia tra Alex, Marty, Gloria e Melman.

Grandi bugie tra amici: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2019, durata: 125 Min)

Un film di Guillaume Canet con François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel, Pascale Arbillot, Clémentine Baert, Valérie Bonneton e José Garcia.



Grandi bugie tra amici: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Grandi bugie tra amici: Sono passati tre anni dall'ultima volta che si sono visti tutti insieme. Max è andato a passare un po' di tempo nella sua casa al mare, per rigenerarsi e cercare di allontanare le preoccupazioni. La sua pace avrà vita breve con l'arrivo improvviso della sua banda di amici, venuti a festeggiare il suo compleanno.

Max si sforza di dimostrarsi contento ma se la sorpresa che gli hanno fatto è riuscita, la sua finta gioia lo è molto meno... In questi anni i bambini sono cressiuti, altri sono nati, i genitori non hanno più le stesse priorità... le separazioni, gli imprevisti della vita... Cosa resterà dell'amicizia quando tutti decideranno di svelare le loro piccole bugie?

Delitto perfetto: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Thriller, 1998, durata: 107 Min)

Un film di Andrew Davis con Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen, David Suchet, Sarita Choudhury, Laurinda Barrett, Reed Birney, Constance Towers e Will Lyman.



Delitto perfetto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Delitto perfetto: Steven Taylor, magnate della finanza di New York, è scosso dalla scoperta della relazione segreta tra sua moglie Emily e l’artista squattrinato David Shaw.

L’infedeltà di sua moglie, tuttavia, potrebbe creare una condizione favorevole per Steven, che si trova in una seria crisi economica e vorrebbe appropriarsi dell'immenso patrimonio di Emily.

Grazie all’ausilio di un detective privato, Steven scopre che David è in realtà un ex galeotto che finge interesse per le signore d’alta società, al fine di sottrarre loro denaro. L'uomo affronta il rivale e, in cambio del suo silenzio e di 5.000.000 dollari, lo costringe a prendere parte all’omicidio di Emily.

Steven pianifica il delitto perfetto, facendo in modo che David possa trovare la chiave della donna per entrare in casa senza destare sospetti.

Quando arriva il giorno stabilito, tuttavia, David non ha il coraggio di uccidere l’amante e incarica un amico, conosciuto nel corso del suo soggiorno dietro alle sbarre, di compiere l’omicidio. Inaspettatamente, Emily si ribella ferocemente al suo aggressore e riesce ad ucciderlo, mandano in fumo l'intero progetto. Steven, dopo aver rivelato ad Emily la vera identità di David, vuole negare al suo complice la somma pattuita ma scopre che l’ex galeotto ha registrato il loro accordo verbale, ed è pronto a denunciarlo alla polizia.

Steven architetta un diabolico piano per eliminare David, inconsapevole che l’ex amante di sua moglie ha intenzione di tradirlo. Intanto Emily, insospettiva dagli ammanchi finanziari e dal comportamento del suo consorte, inizia ad indagare su Steven e sulla misteriosa riapparizione della chiave nel suo mazzo di chiavi…

Un posto sicuro: il Film Stasera in Tv su Rai Storia alle 21.10

(Drammatico, 2015, durata: 102 Min)

Un film di Francesco Ghiaccio con Marco D'Amore, Matilde Gioli e Giorgio Colangeli.



Un posto sicuro: Il trailer del film - HD



Trama del Film Un posto sicuro: Il film racconta la storia di un padre, Eduardo, ex operaio, e di suo figlio Luca, con il quale non ha più alcun tipo di rapporto da tempo. Siamo a Casale Monferrato, negli anni delle proteste contro la Eternit, la società accusata di aver provocato la morte di migliaia di persone per via dell’amianto. La città è in fermento mentre attende la prima sentenza del processo alla fabbrica.

Luca è diventato un uomo disilluso, che guarda ciò che ha intorno con rabbia e amarezza. Voleva fare l'attore, ma è finito per animare le feste vestito da clown. A una di queste incontra Raffaella e tra i due sembra scattare da subito un feeling particolare. Poi una telefonata e l'occasione di ritrovare suo padre, di capire, di riscattare un rapporto inesistente. L’uomo, ormai anziano, sta morendo proprio a causa di un tumore dovuto alla troppa esposizione all’amianto. Luca non sa se è in grado di amare ancora, non sa se può fidarsi ancora di qualcuno e soprattutto di se stesso. È allora che decide di darsi una seconda possibilità e lottare insieme a suo padre facendo causa alla Eternit per ottenere giustizia e dare voce così anche ai più deboli. Riuscirà a sconfiggere il sistema?

Altri film questa sera in TV:

Il compagno Don Camillo , in onda alle 21.20 su Rete 4 : film commedia del 1965 di Luigi Comencini, con Fernandel, Gino Cervi, Saro Urzì, Leda Gloria, Graziella Granata, Gianni Garko, Marco Tulli, Silla Bettini, Alessandro Gottlieb, Jacques Herlin, Mirko Valentin, Ettore Geri, Margherita Sala, Paul Muller, Rose Marie Lindt, Armando Migliari, Aldo Vasco e Salvatore Campochiaro.

Three... Extremes , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film horror del 2004 di Park Chan-wook, Fruit Chan e Takashi Miike, con Lee Byung-hun, Won-Hee Lim, Hye-Jung Gang, Jun Goo Lee, Mi Mi Lee, Miriam Yeung, Bai Ling, Pauline Lau, Tony Leung Ka Fai, Meme, Miki Yeung, Wong So-Fu, Kyoko Hasegawa, Atsurô Watabe, Yuu Suzuki, Mai Suzuki e Mitsuru Akaboshi.

Il club delle prime mogli , in onda alle 21.30 su La7D : film commedia del 1997 di Hugh Wilson, con Bette Midler, Goldie Hawn, Diane Keaton, Maggie Smith, Sarah Jessica Parker, Eileen Heckart, Dan Hedaya, Bronson Pinchot, Philip Bosco, Stockard Channing, Stephen Collins, Jennifer Dundas, Elizabeth Berkley, Victor Garber e Marcia Gay Harden.

La collina degli stivali , in onda alle 21 su Cine34 : film western del 1969 di Giuseppe Colizzi, con Bud Spencer, Terence Hill, Woody Strode, Lionel Stander, Eduardo Ciannelli, Victor Buono, Luca Montefiori, Glauco Onorato, Alberto Dell'Acqua e Nazzareno Zamperla.

In questo mondo libero... , in onda alle 21.20 su TV2000 : film drammatico del 2007 di Ken Loach, con Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek, Colin Caughlin, Joe Siffleet, Faruk Pruti, Branko Tomovic, Radoslaw Kaim, Serge Soric, Nadine Marshall, Frank Gilhooley, Raymond Mearns e Steve Lorrigan.

Il Giustiziere della notte 4, in onda alle 21.30 su Spike: film drammatico, azione del 1987 di J. Lee Thompson, con Charles Bronson, George Dickerson, Dana Barron, Kay Lenz, Perry Lopez, John P. Ryan, Oh Soon-Tek e Jesse Dabson.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: