Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 9 Giugno 2021

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 9 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Non sposate le mie figlie!, Aspirante vedovo, Amore a mille...Miglia, Amici come noi, Fuga per la vittoria, King Kong.

Non sposate le mie figlie!: il Film Stasera in TV su Rai 1 alle 21.25

(Commedia, 2014, durata: 97 Min)

Un film di Philippe de Chauveron con Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel, Julia Piaton, Emilie Caen e Elodie Fontan.



Non sposate le mie figlie!: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Non sposate le mie figlie!: Il film racconta la storia di Claude e Marie Verneuil, una coppia di sposi cattolica, borghese e fortemente sostenitrice di De Gaulle e delle loro quattro figlie, tre delle quali sposate con uomini francesi di origini diverse: un arabo, un cinese ed un ebreo. I tre matrimoni mettono a dura prova Claude e Marie che, dopo averli accettati a malincuore, pregano affinché Laure, la quarta figlia, sposi finalmente un francese cristiano. Le loro preghiere sembrano avverarsi quando Laure rivela loro di volersi sposare con Charles, un giovane cattolico di buona famiglia, omettendo però le origini ivoriane del fidanzato.

Qualche tempo dopo l'annuncio del matrimonio, i Verneuil, vengono a conoscenza delle vere origini di Charles e subito si disperano, sicuri ormai di non veder realizzato il loro sogno di un matrimonio "rispettabile" nemmeno con l'ultima figlia. Anche le sorelle di Laure e i rispettivi mariti non accolgono con gioia la notizia di un nuovo matrimonio misto, spaventati all'idea che il nuovo arrivato possa rovinare il tanto sudato equilibrio con i suoceri. L'unione tra i due viene così ostacolata in ogni modo, anche dalla stessa famiglia di Charles, il cui padre André, ex militare insofferente alla colonizzazione francese in Africa, adotta sin da subito un atteggiamento scontroso e diffidente, pretendendo che la famiglia della sposa si accolli tutte le spese delle nozze. Tra provocazioni, culture diverse e discussioni in famiglia, potrà l'amore avere la meglio?

Aspirante vedovo: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2013, durata: 84 Min)

Un film di Massimo Venier con Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Ale, Francesco Brandi, Roberto Citran, Bebo Storti e Ninni Bruschetta.



Aspirante vedovo: Il trailer del film in HD



Trama del Film Aspirante vedovo: Il film vede protagonista Alberto Nardi, un uomo che si dà arie da imprenditore giovane e dinamico ma per adesso è riuscito solo a collezionare un fallimento dopo l'altro.

L'unico suo vero affare, sulla carta, è stato quello di sposare Susanna Almiraghi, grande industriale del Nord, una della donne più ricche e potenti del paese. Susanna, però, non ne può più di quel marito cialtrone e inconcludente e ha deciso di lasciarlo affogare nei suoi debiti. Per Alberto è la fine, ma il destino sembra volergli dare una mano: Susanna rimane vittima di un incidente aereo. Di colpo Alberto si ritrova miliardario, l'impero di sua moglie adesso è suo e già si atteggia a grande capitano d'industria.

Purtroppo per lui il sogno dura poco: Susanna su quell'aereo non è mai salita, nel giro di ventiquattrore l'equivoco si risolve ed eccola di nuovo in sella, più dura e risoluta di prima mentre Alberto torna ad essere solo e soltanto il marito dell'Almiraghi.

Ma quelle poche ore hanno lasciato il segno, Alberto ci ha preso gusto e inizia a pensare al modo per liberarsi di sua moglie e tornare a recitare il ruolo a lui più congeniale: Aspirante vedovo.

(Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 100 Min)

Un film di Nanette Burstein con Drew Barrymore, Christina Applegate, Justin Long, Ron Livingston, Kelli Garner, Natalie Morales, Charlie Day, Rob Riggle, Jason Sudeikis, Sarah Burns, Peyton List, Jim Gaffigan, Matt Servitto e James Schram.



Amore a mille...Miglia: Il trailer del film con Drew Barrymore e Justin Long



Trama del Film Amore a mille...Miglia: Il film ruota intorno alla storia di una coppia di innamorati che cercano di mantenere una relazione a lunga distanza. La trentunenne Erin Langford, di San Francisco, sta passando l'estate a New York per il suo master in giornalismo. Una sera in un bar incontra Garrett, con cui finisce per passare tutta la notte insieme. Successivamente i due, che si trovano molto bene in compagnia, continuano a frequentarsi e vivono un’intensa relazione sentimentale.

Ma dopo sei settimane Erin è costretta a fare ritorno a San Francisco per sempre: sebbene la distanza tra le due città sia considerevole e tutti gli siano contro, i due decidono comunque di provare a far funzionare il loro amore a distanza.

Nei mesi che seguono, la coppia cerca di trovare un modo per potersi vedere e mantenere viva la relazione. Erin chiede consiglio alla sorella sposata Corinne, con cui abita, e agli amici fidati Box e Dan, entrambi però inesperti di donne. Intanto Garrett sta cercando lavoro vicino San Francisco, mentre Erin vuole farsi trasferire dal capo a New York. Riusciranno i loro sforzi a farli tornare uniti?

Amici come noi: il Film Stasera in TV su Cine34 alle 21

(Comico, Commedia, 2014, durata: 90 Min)

Un film di Enrico Lando con Pio D'Antini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi, Massimo Popolizio, Alessandra Sarno, Maria Di Biase, Nicola Valenzano, Giovanni Mancini, Annarita del Piano, Monica Volpe, Emanuela Spartà e Sara Brajovic.



Amici come noi: Il trailer del film con Pio e Amedeo - HD



Trama del Film Amici come noi: Il film segue le vicende di Pio e Amedeo, due amici per la pelle che condividono anche la gestione di un'impresa di pompe funebri a Foggia. Mentre Pio sta per convolare a nozze con Rosa, per poi trasferirsi con lei a Belluno, Amedeo è ancora single e rubacuori nonostante i suoi trent’anni. Tuttavia il matrimonio va in fumo quando, qualche giorno prima del fatidico sì, viene diffuso online un video hot della futura sposina con un altro uomo e nel paese si sparge subito la voce dell’accaduto.

La famiglia di lei nega che una cosa del genere possa essere successa, ma Pio non vuole ascoltare nessuno e la lascia. Insieme ad Amedeo si trasferisce a Roma da uno zio molto ricco dell'amico. Approfittando di tanta disponibilità di denaro, i due pensano di chiedergli ben trecentomila euro per avviare un’azienda funebre proprio nella Capitale. Quando l'uomo rifiuta di dargli i soldi, però, Pio e Amedeo decidono di mettere in atto un piano a dir poco bizzarro: gli rapiscono il suo adorato pappagallo Onofrio, per chiedere successivamente un riscatto. Solo che qualcosa non va proprio nel verso giusto…

Altri film questa sera in TV:

Hard Kill , in onda alle 21.20 su Italia 1 : film thriller, azione del 2020 di Matt Eskandari, con Bruce Willis, Jesse Metcalfe, Natalie Eva Marie, Texas Battle, Sergio Rizzuto, Swen Temmel, Tyler Jon Olson e Alexander Eckert.

, in onda : film thriller, azione del 2020 di Matt Eskandari, con Bruce Willis, Jesse Metcalfe, Natalie Eva Marie, Texas Battle, Sergio Rizzuto, Swen Temmel, Tyler Jon Olson e Alexander Eckert. Paura primordiale , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film thriller, horror del 2007 di Michael Katleman, con Dominic Purcell, Brooke Langton, Orlando Jones, Jürgen Prochnow, Gideon Emery, Gabriel Malema e Linda Mpondo.

, in onda : film thriller, horror del 2007 di Michael Katleman, con Dominic Purcell, Brooke Langton, Orlando Jones, Jürgen Prochnow, Gideon Emery, Gabriel Malema e Linda Mpondo. Fuga per la vittoria , in onda alle 21 su Iris : film drammatico del 1981 di John Huston, con Max von Sydow, Michael Caine, Sylvester Stallone, Jean-François Stévenin, Tim Pigott-Smith, Benoît Ferreux, Carole Laure, Jack Lenoir, Daniel Massey, Pelé e Souad Amidou.

, in onda : film drammatico del 1981 di John Huston, con Max von Sydow, Michael Caine, Sylvester Stallone, Jean-François Stévenin, Tim Pigott-Smith, Benoît Ferreux, Carole Laure, Jack Lenoir, Daniel Massey, Pelé e Souad Amidou. Cold Zone - Minaccia Ghiacciata , in onda alle 21.20 su Cielo : film azione, fantascienza, thriller del 2017 di John MacCarthy, con Martin Cummins, Kirsten Robek, Nick Purcha, Sarah Desjardins, Steve Bacic, Sarah-Jane Redmond, Daniel Boileau, Darcy Laurie e Christian Sloan.

, in onda : film azione, fantascienza, thriller del 2017 di John MacCarthy, con Martin Cummins, Kirsten Robek, Nick Purcha, Sarah Desjardins, Steve Bacic, Sarah-Jane Redmond, Daniel Boileau, Darcy Laurie e Christian Sloan. King Kong, in onda alle 21 su 20: film avventura del 2005 di Peter Jackson, con Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Andy Serkis, Jamie Bell, Kyle Chandler, Lobo Chan, Thomas Kretschmann, Evan Parke, Colin Hanks, John Sumner, David Dengelo, Stephen Hall e Richard Kavanagh.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

