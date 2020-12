Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 9 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Euforia, X-Men le origini: Wolverine, Match Point, Immaturi - Il viaggio. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Stanotte a Pompei con Alberto Angela, L'alligatore, Il silenzio dell'acqua, Chi l'ha visto?, Atlantide - Storie di uomini e di mondi, X Factor 2020, Vikings.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 9 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Euforia, X-Men le origini: Wolverine, Match Point, Immaturi - Il viaggio, A casa con i suoi, Tempesta polare.

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

Euforia: stasera in tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 2018, durata: 115 Min)

Un film di Valeria Golino con Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi, Jasmine Trinca, Andrea Germani e Marzia Ubaldi.



Euforia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Euforia: Il titolo fa riferimento a quella sensazione tanto potente quando pericolosa che coglie i subacquei quando si trovano a grandi profondità: si sentono pienamente liberi e felici. In realtà, è un campanello di allarme: indica il momento in cui devono risalire immediatamente, prima che sia troppo tardi e rimangano persi per sempre nelle profondità del mare.

Ma i due protagonisti del film ignorano questo segnale e, in qualche modo, decidono di perdersi. Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Osserva il mondo dall'alto del suo attico e dalla sicurezza del suo narcisismo. A lui interessa solo distrarsi, in ogni modo: denaro, droga, sesso, culto del proprio corpo.

Suo fratello Ettore vive ancora nella piccola città di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per paura di sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell'ombra, e ha nascosto i suoi fallimenti personali e la sua insoddisfazione dietro una maschera di disillusione e sarcasmo. In realtà, si comporta così perché non ha il coraggio di affrontare la vita per ciò che è. Due persone all'apparenza lontanissime, che la vita costringerà a riavvicinarsi...

Match Point: stasera in tv su Iris alle 21

(Drammatico, Thriller, 2005, durata: 124 Min)

Un film di Woody Allen con Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Matthew Goode, Emily Mortimer, Penelope Wilton, Brian Cox, Miranda Raison, Zoe Telford, Rose Keegan, Eddie Marsan, Alexander Armstrong, Steve Pemberton, Ewen Bremner, Selina Cadell e James Nesbitt.



Match Point: il trailer italiano del film di Woody Allen



Trama del Film Match Point: Il protagonista della vicenda è il giovane e affascinante Chris Wilton, un ex giocatore irlandese di tennis che crede fermamente nel potere della fortuna. Grazie alla passione per la musica lirica Chris fa la conoscenza di Tom, rampollo della benestante famiglia Hewett. Ben presto Chris diventa molto amato dai genitori di Tom e da sua sorella Chloe, con la quale intreccia una relazione. Sotto l’ala protettrice degli Hewett, Chris può aspirare ad una vita borghese fatta da piccoli lussi e appaganti posizioni lavorative. L’incontro con l’attrice americana Nola Rice, tuttavia, rischia di compromettere il suo progetto. Tra i due, infatti, nasce sin da subito una fatale attrazione...

X-Men le origini - Wolverine: stasera in tv su Italia 1 alle 21.20

(Avventura, Azione, Fantascienza, Thriller, 2009, durata: 97 Min)

Un film di Gavin Hood con Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Taylor Kitsch, Will i Am, Liev Schreiber, Dominic Monaghan, Lynn Collins, Danny Huston, Daniel Henney, Kevin Durand, Scott Adkins, Stephen Leeder, Matthew Dale, James D. Dever, Aaron Jeffery, Michael-James Olsen, Alice Parkinson, Tim Pocock, Myles Pollard, Troye Sivan e Tahyna Tozzi.



X-Men le origini: Wolverine: Il nuovo trailer del film

Trama del Film X-Men le origini - Wolverine: Nel 1845, James Howlett è un benestante bambino canadese, che trascorre il tempo in compagnia del giardiniere Victor. Quest'ultimo, ubriaco, provoca la morte del padre di James e lo shock risveglia nel bambino i suoi poteri mutanti. La madre, sconcertata dai lunghi artigli ossei di James, lo costringe alla fuga, ma Victor lo segue e gli promette di prendersi cura di lui come di un fratello. Dotati dell'immortalità, i due partecipano ai violenti eventi bellici del XIX e XX secolo e Victor si dimostra straordinariamente incline alla violenza. Ammirando i loro poteri, il colonello William Stryker li assolda nella sua squadra di mutanti, composta da Wade Wilson, dal muscoloso Fred Dukes, dal teleporta John Wraith e da Zero e Bolt. Ben presto, tuttavia, James, che ora si fa chiamare Logan, si scontra con il fratello e ritorna in Canada.

Qui, l'uomo incontra Kayla e costruisce con lei una la sua nuova vita. La routine è interrotta dalla visita di Stryker, che avverte il mutante che qualcuno sta uccidendo tutti i membri della vecchia squadra...

Immaturi - Il viaggio: stasera in tv su Cine 34 alle 21

(Commedia, 2012, durata: 100 Min)

Un film di Paolo Genovese con Raoul Bova, Ambra Angiolini, Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Luisa Ranieri, Maurizio Mattioli, Alessandro Tiberi, Giovanna Ralli, Lucia Ocone, Lavinia Longhi, Aurora Cossio, Rocio Munoz Morales e Francesca Valtorta.



Immaturi - Il viaggio: Il trailer del film

Trama del Film Immaturi - Il viaggio: Dopo aver superato con inaspettato successo gli esami di maturità, i sei vecchi amici quasi quarantenni, Lorenzo, Luisa, Francesca, Piero, Virgilio e Giorgio, sull’onda dell'entusiasmo, decidono di festeggiare il diploma appena conseguito organizzando una vacanza di gruppo in una delle mete più ambite dai giovani: la Grecia. La scelta ricade sull’isoletta turistica di Paros.

Per i sei ex compagni di scuola, questa è l'occasione giusta per intraprendere insieme il famoso viaggio di fine anno scolastico che non sono riusciti ad organizzare ai tempi del liceo. I neodiplomati, nostalgici del passato, faranno così un altro tuffo nella giovinezza e partiranno, come se fossero ancora adolescenti, portandosi dietro tutti i problemi personali, i nodi irrisolti e le fragilità che li contraddistinguono...

Altri film questa sera in TV:

A casa con i suoi , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film commedia del 2006 di Tom Dey, con Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker, Zooey Deschanel, Justin Bartha, Bradley Cooper, Terry Bradshaw, Kathy Bates e Katheryn Winnick.

, in onda : film commedia del 2006 di Tom Dey, con Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker, Zooey Deschanel, Justin Bartha, Bradley Cooper, Terry Bradshaw, Kathy Bates e Katheryn Winnick. Tempesta polare , in onda alle 21.15 su Cielo : film d'azione e fantascienza del 2009 di Paul Ziller, con Jack Coleman, Roger R. Cross, David Lewis, Tyler Johnston, Holly Elissa Dignard, Terry David Mulligan, Emma Lahana, Nicholas Carella, Marsha Regis, Jay Brazeau, Dean Redman e Brent Stait.

, in onda : film d'azione e fantascienza del 2009 di Paul Ziller, con Jack Coleman, Roger R. Cross, David Lewis, Tyler Johnston, Holly Elissa Dignard, Terry David Mulligan, Emma Lahana, Nicholas Carella, Marsha Regis, Jay Brazeau, Dean Redman e Brent Stait. Delitto in Costa Azzurra , in onda alle 21.10 su Top Crime : film giallo del 2016 di Dominique Ladoge, con Elodie Varlet e Philippe Bas.

, in onda : film giallo del 2016 di Dominique Ladoge, con Elodie Varlet e Philippe Bas. First Strike, in onda alle 21 su 20: film d'azione del 1998 di Stanley Tong, con Jackie Chan, Annie Wu, John Eaves, Ailen Sit, Yuri Petrov, Nonna Grishayeva, Terry Woo, Kristopher Kazmarek, Bill Tung e Jakson Lou.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

