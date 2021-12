Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 8 Dicembre 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Guardiani della Galassia Vol. 2, Remi, Hammamet, Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Oliver Twist. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Mare fuori, Tutta colpa di Freud: La Serie, Chi l'ha visto?, X Factor 2021, Opera: Il flauto magico.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 8 Dicembre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Guardiani della Galassia Vol. 2, Remi, Hammamet, Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Revolt, Oliver Twist, #ScrivimiAncora, Doppio Taglio, L'asilo dei papà, Il Fiume della Vita: Okavango, Attacco glaciale, Hard Kill.

Tutti i Film questa sera in TV:

Guardiani della Galassia Vol. 2 , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film azione, fantascienza del 2017 di James Gunn, con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Kurt Russell, Vin Diesel, Karen Gillan, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Sylvester Stallone, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Tommy Flanagan, Laura Haddock, Aaron Schwartz, Ben Browder, Evan Jones, Joe Fria e Stephen Blackehart.

Remi , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 1 : film drammatico, family del 2018 di Antoine Blossier, con Maleaume Paquin, Daniel Auteuil, Ludivine Sagnier, Jonathan Zaccaï, Nicholas Rowe, Virginie Ledoyen e Simon Armstrong.

Revolt , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film azione, fantascienza del 2017 di Joe Miale, con Lee Pace, Bérénice Marlohe, Jason Flemyng, Sibulele Gcilitshana, Wandile Molebatsi, Sekoati Sk Tsubane, Leroy Gopal e Welile Nzunza.

Hammamet, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film biografico, drammatico del 2020 di Gianni Amelio, con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen, Omero Antonutti, Renato Carpentieri, Giuseppe Cederna e Claudia Gerini.

Oliver Twist , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film drammatico del 2005 di Roman Polanski, con Ben Kingsley, Barney Clark, Jamie Foreman, Leanne Rowe, Lewis Chase, Edward Hardwicke, Jeremy Swift, Mark Strong, Frances Cuka, Chris Overton, Michael Heath, Gillian Hanna, Alun Armstrong, Paul Brooke, Jake Curran, Ophelia Lovibond, Joseph Tremain, James Babson, Harry Eden, Peter Copley, Andy de la Tour e Liz Smith.

#ScrivimiAncora , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2014 di Christian Ditter, con Lily Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton, Art Parkinson, Christian Cooke, Suki Waterhouse, Jaime Winstone, Norma Sheahan e Lily Laight.

Doppio Taglio , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su La7D : film thriller del 1985 di Richard Marquand, con Glenn Close, Jeff Bridges, Peter Coyote, Robert Loggia, Louis Giambalvo, Ben Hammer, Lance Henriksen, Sanford Jensen, James Karen, Marshall Colt e John Dehner.

L'asilo dei papà , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Paramount : film commedia del 2003 di Steve Carr, con Eddie Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn, Regina King, Kevin Nealon, Jonathan Katz, Siobhan Fallon, Lisa Edelstein, Lacey Chabert, Laura Kightlinger, Leila Arcieri, Anjelica Huston, Khamani Griffin e Max Burkholder.

Attacco glaciale , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film azione, avventura, castastrofico del 2010 di Brian Trenchard-Smith, con Michael Shanks, Indiana Evans, Alexandra Davies, Saskia Hampele, Robert Mammone, Bruce Davison e Judith Baribeau.

Il Fiume della Vita: Okavango , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai Premium : film drammatico, avventura del 2018 di Torsten C. Fischer, con Christina Hecke, Roeland Wiesnekker, Matilda Jork, Tom Gronau, Nomsa Xaba, David Ndjavera e Mikiros Garoes.

Maledetto il giorno che t'ho incontrato , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 1992 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Margherita Buy, Elisabetta Pozzi, Giancarlo Dettori, Alexis Meneloff, Christopher Owen, Anthony Morton, Gillian McCutcheon, Richard Benson, Simon Holmes, Max Cane, Stefania Casini, Dario Casalini, Ermanno De Biagi, Didi Perego, Peggy Phango, Renato Pareti, Count Prince Miller, Valeria Sabel e Gurdial Sira.

Hard Kill, il film in onda stasera in tv alle 21 su 20: film azione del 1992 di Matt Eskandari, con Bruce Willis, Jesse Metcalfe, Natalie Eva Marie, Texas Battle, Sergio Rizzuto, Swen Temmel, Tyler Jon Olson e Alexander Eckert.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

