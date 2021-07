Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 7 Luglio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Boyhood, Diana - La storia segreta di Lady D., Prima di lunedì, La Doppia vita di mio marito. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Calcio, UEFA Euro 2020 - Semifinali: Inghilterra-Danimarca, Speciale Chi l'ha visto?, Grand Hotel - Intrighi e passioni.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 7 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Boyhood, Diana - La storia segreta di Lady D., Prima di lunedì, , La Doppia vita di mio marito, Quel che resta del giorno, Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 2, Sapore di mare, Volesse il cielo!, Rapimento e riscatto.

Boyhood: il Film Stasera in TV su Iris alle 21

(Drammatico, 2014, durata: 163 Min)

Un film di Richard Linklater con Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Ethan Hawke, Lorelei Linklater, Tamara Jolaine e Evie Thompson.



Boyhood: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Boyhood: Il film racconta la storia di Mason Evans Jr. e della sua infanzia, segnata inevitabilmente dalle dinamiche familiari che si instaurano e si sgretolano attorno a lui. Mason è un bambino curioso e attivo che, tuttavia, non sembra essere molto interessato alla vita scolastica e si mette spesso nei guai. Dopo il divorzio dei suoi genitori, il bambino vive con la madre Olvia e la sorellina Samantha. La madre cerca disperatamente l'amore, finendo per costruire relazioni instabili e insane che Mason osserva con curiosità e timore. La famiglia si trasferisce a Houston e i due fratelli riallacciano i rapporti con il padre Mason Evans Sr., un uomo immaturo e un accanito fumatore. A causa del fidanzamento della madre con il professore Bill Wellbrock, Mason vivrà una delle prime esperienza traumatiche della sua esistenza. Passano gli anni e il bambino diventa un giovane uomo, pronto ad affrontare la vita mentre cerca di ricollegare tutti i frammenti del passato che l'hanno portato ad essere la persona che nel presente.

Diana - La storia segreta di Lady D.: il Film Stasera in TV su La5 alle 21.10

(Biografico, Drammatico, 2013, durata: 113 Min)

Un film di Oliver Hirschbiegel con Naomi Watts, Naveen Andrews, Douglas Hodge, Geraldine James, Juliet Stevenson, Charles Edwards, Cas Anvar e Laurence Belcher.



Diana - La storia segreta di Lady D.: Il trailer italiano del film con Naomi Watts



Trama del Film Diana - La storia segreta di Lady D.: Il film racconta gli ultimi anni della Principessa Diana e di come la donna si sia avvicinata al popolo inglese attraverso opere di volontariato e campagne umanitarie. È il 1992 quando Diana Spencer e suo marito, il principe Carlo, si separano. Ha inizio un periodo di grande crisi scaturito da un lato dalla presenza invadente dei paparazzi, dall’altro dalla differenza di trattamento che la giovane riceveva: se la massa la adorava, a palazzo reale c'era molta diffidenza nei suoi confronti. Nel 1995 conosce Hasnat Khan, un attraente cardiochirurgo pakistano, del quale s'innamora perdutamente e col quale inizia una relazione segreta.

L'anno dopo, oltre a ottenere il divorzio da Carlo, comincia una serie di attività umanitarie in tutto il mondo. Sarà proprio una di queste campagne a sconvolgere totalmente sua vita privata: dopo aver aderito a una lotta contro le mine antiuomo in Angola, i giornalisti diventano talmente ossessionati da lei che, nel seguirla ovunque, scoprono e mettono in piazza la sua relazione con il chirurgo. L’uomo, travolto da una notorietà che non desiderava, la lascia immediatamente e le spezza il cuore…

Prima di lunedì: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2016, durata: 90 Min)

Un film di Massimo Cappelli con Vincenzo Salemme, Fabio Troiano, Martina Stella, Andrea Di Maria, Sandra Milo, Sergio Muniz e Antonio Guerriero



Prima di lunedì: Il trailer del film - HD



Trama del Film Prima di lunedì: Il film racconta la storia di Carlito, proprietario di una catena di supermercati dalla personalità complessa, amante del bello e pieno di orgoglio italiano, tanto da avere diverse 500 di più colori. L'uomo abita a Torino, che in piena estate è deserta, e in un pomeriggio di agosto gli viene chiesto di recapitare un uovo di Pasqua.

Carlito alla guida della sua 500 verde incappa Marco e Andrea, due grandi amici, che in comune anche hanno l'affetto per Penelope (Martina Stella), ex fidanzata di uno e sorella dell'altro. La donna sta per sposarsi e Marco, il suo vecchio amore, non è stato invitato alla cerimonia. Mentre cerca di convincere Andrea che non è più innamorato di Penelope, Marco, a bordo della sua auto, finisce contro la 500 di Carlito...

Altri film questa sera in TV:

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: