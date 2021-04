Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 7 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 7 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Kong: Skull Island, Modalità Aereo, Seven Sisters, Il Sindaco del Rione Sanità, Salvate il soldato Ryan, Rendition - Detenzione illegale, The Perfect Man, Whiteout - Incubo bianco.

Kong: Skull Island: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Avventura, Azione, Fantasy, 2017, durata: 118 Min)

Un film di Jordan Vogt-Roberts con Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly, Corey Hawkins, Toby Kebbell, Jason Mitchell, Shea Whigham, John Ortiz, Tian Jing e Thomas Mann.



Kong: Skull Island: Trailer finale ufficiale italiano - HD



Trama del Film Kong: Skull Island: Nel 1973 James Conrad, ex capitano d’aviazione britannico, viene incaricato dall’agente governativo Bill Randa di formare una squadra e dirigersi sull’isola per esplorarla e creare una mappa accurata. Giunto sul luogo insieme ad un’equipe, tra cui figura lo squadrone capitanato dal colonnello Preston Packard e la antimilitarista fotoreporter Mason Weaver, Conrad conduce abilmente la missione.

Dopo aver scoperto che l’isola si estende in profondità nel sottosuolo, presentando una grande cavità, la squadra viene improvvisamente attaccata da un enorme gorilla alto 32 metri. I superstiti decidono di nascondersi nella vegetazione, progettando di raggiungere la parte settentrionale dell’atollo, dove atterreranno i rifornimenti che li porteranno sani e salvi in patria. Insospettito dai recenti avvenimenti, Packard costringe Randa a rivela il vero motivo dell’esplorazione e l’uomo confessa di lavorare per conto dell’organizzazione segreta Monarch, che ha il compito di studiare i mostri, detti M.U.T.O, al fine di prevenire il loro risveglio e la loro espansione nel mondo.

Mentre Packard e i suoi uomini meditano vendetta contro la creatura, Conrad, Mason e gli altri superstiti incontrano Hank Marlow, un pilota americano che naufragò sull’isola nel 1944. Marlow spiega ai nuovi arrivati la vera natura del mostro, chiamato Kong...

Modalità Aereo: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Commedia, 2018, durata: 100 Min)

Un film di Fausto Brizzi con Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti, Veronica Logan, Luca Vecchi, Pablo, Pedro e Christian Monaldi.



Modalità Aereo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Modalità Aereo: Diego Gardini è un ricco imprenditore a capo di un'azienda vinicola molto prestigiosa. Un giorno, in partenza per Sidney per un viaggio di lavoro, incontra nel bagno dell'aeroporto Ivano e Sabino, due addetti alle pulizie che lo riconoscono e lo importunano per fare un selfie.

Diego li caccia via con arroganza e minaccia di farli licenziare, ma uscendo lascia inavvertitamente il cellulare in bagno; i due inservienti, intravedendo la possibilità di vendicarsi per esser stati maltrattati, se ne appropriano e iniziano a sbizzarrirsi in costosi acquisti online, insulti dai profili social di Gardini e approfittano pagandosi un soggiorno con tutti i comfort nel lussuoso hotel in cui vive l'imprenditore. Gardini, che nel frattempo si è imbarcato sull'aereo, si rende conto di non avere più con sé il telefono e dà in escandescenze. Dopo aver inveito contro tutti i passeggeri e con la povera hostess Linda che tenta invano di calmarlo, riesce a farsi prestare un cellulare per avvisare il cugino Lorenzo dell'accaduto, chiedendogli di trovare Ivano e Sabino e recuperare il cellulare, in cui ha nascosto informazioni importanti.

Lorenzo però non si dimostrerà l'amico fidato che Diego crede, e anche Ivano e Sabino gli riserveranno delle sorprese.

Seven Sisters: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Fantascienza, Thriller, 2017, durata: 124 Min)

Un film di Tommy Wirkola con Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close, Robert Wagner, Marwan Kenzari, Jeppe Beck Laursen e Pål Sverre Valheim Hagen



Seven Sisters: Trailer italiano del film - HD



Trama del Film Seven Sisters: Siamo nel nel 2073, un futuro non troppo lontano, in un mondo post-apocalittico in cui catastrofi meteorologiche, sovrappopolazione e scarsità di risorse stanno devastando il pianeta. Tensioni civili e politiche, guerre e profughi hanno cambiato il volto del mondo Una legge centrale, varata per arginare la crescita incontrollata della popolazione, permette alle famiglie il concepimento di un solo figlio per nucleo. La regola è stata istituita dal Bureau per il Controllo delle nascite, diretto dalla Dott.sa Cayman che impone l'ibernazione dei figli in eccesso.

In questo contesto austero e limitato, sette sorelle gemelle, la cui madre è morta durante il parto, lottano per vivere un'esistenza normale fingendo di essere tutte la stessa persona (una ragazza di nome Karen Settman), e alternandosi nei suoi panni nel mondo esterno per qualche ora a settimana. Alle piccole Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica (tutte interpretate da Noomi Rapace), allevate dal nonno, è permesso uscire di casa soltanto nel giorno corrispondente al proprio nome, con il divieto assoluto di rivelare il segreto della loro famiglia. Nascoste per sei giorni a settimana, camuffate nelle ore concesse all'esterno, crescono senz'altra compagnia che quella del nonno e delle sorelle, fino a quando una di loro, Lunedì per l'appunto, non sparisce nel nulla. Toccherà alle altre investigare sulla scomparsa della maggiore, anche se questo significa uscire al di fuori del giorno stabilito.

Il Sindaco del Rione Sanità: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 2019, durata: 115 Min)

Un film di Mario Martone con Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo e Ernesto Mahieux.



Il Sindaco del Rione Sanità: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Sindaco del Rione Sanità: Il film segue la storia di Antonio Barracano, "Il Sindaco" del rione Sanità, un "uomo d'onore" che sa riconoscere " gente per bene e gente carogna". Grazie al suo prestigio e all'aiuto di un amico medico, amministra la giustizia secondo suoi personali criteri, al di fuori dello Stato e al di sopra delle parti. La regola è: chi "tiene santi" va in Paradiso e chi non ne tiene va da Don Antonio. Quando Rafiluccio Santaniello, il disperato figlio del fornaio, va da lui deciso ad uccidere il padre, Don Antonio, rivede nel giovane lo stesso sentimento di vendetta che da ragazzo lo aveva ossessionato e poi cambiato per sempre. Il Sindaco decide così di intervenire per rappacificare padre e figlio e salvarli entrambi.

Salvate il soldato Ryan: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Guerra, Azione, Drammatico, 1998, durata: 163 Min)

Un film di Steven Spielberg con Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Adam Goldberg, Vin Diesel, Giovanni Ribisi, Jeremy Davies, Ted Danson, Paul Giamatti, Dennis Farina, Joerg Stadler, Max Martini, Dylan Bruno, Daniel Cerqueira, Demetri Goritsas, Ian Porter, Gary Sefton e Julian Spencer.



Salvate il soldato Ryan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Salvate il soldato Ryan: Il film inizia nel 1998, con un uomo commosso di fronte ad una tomba del cimitero militare americano in Normandia; un flashback ci riporta al 6 giugno 1944, il giorno dello sbarco in Normandia, che vede la compagnia del Capitano Miller partecipare alla sanguinosa battaglia con i tedeschi a Omaha Beach. Quando a Washington il maggiore Marshall viene a sapere che nella guerra in Europa sono già morti tre dei quattro figli della famiglia Ryan, decide di organizzare un'operazione di salvataggio del soldato sopravvissuto per riportarlo a casa. Affida la missione proprio al Capitano Miller, che con una compagnia di sette uomini, partirà immediatamente alla ricerca di Ryan. Il gruppo è formato dai soldati Stanley Mellish, Daniel Jackson, Adrian Caparzo e Richard Reiben, dal sergente Michael Horvarth, dall'interprete Timothy Upham e dall'infermiere Irwin Wade.

Gli otto procederanno tra borghi devastati e assalti tedeschi, determinati nella ricerca di James Francis Ryan, che riusciranno a trovare solo dopo molti imprevisti, rischiando e perdendo la vita di alcuni della compagnia, combattendo con onore al fianco dei propri compagni.

Rendition - Detenzione illegale: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Thriller, Drammatico, 2007, durata: 120 Min)

Un film di Gavin Hood con Reese Witherspoon, Jake Gyllenhaal, Meryl Streep, Alan Arkin, Peter Sarsgaard, Omar Metwally, Yigal Naor, Zineb Oukach, Moa Khouas e Bob Gunton.



Rendition - Detenzione illegale: Trailer del film con Jake Gyllenhaal



Trama del Film Rendition - Detenzione illegale: Anwar El-Ibrahim è un ingegnere chimico egiziano e dal Sudafrica sta tornando a Washington D.C. dove vive.

Viene però sequestrato in segreto dalla CIA (particolarmente interessata ai residenti con Green Card su suolo americano, come Anwar, specialmente dopo i fatti dell'11 settembre 2001), che lo accusa di terrorismo, lo interroga barbaramente e lo trasferisce in detenzione fuori dal territorio statunitense. La moglie Isabella lo cerca disperatamente poiché l'uomo, mai giunto a destinazione, non ha lasciato traccia e non c'è modo di contattarlo, ma viene trattata con sufficienza dalle autorità che non si mostrano per niente interessate al ritrovamento del marito.

L'agente analista della CIA, Douglas Freeman, si trova a Marrakesh ed assiste al massacrante interrogatorio a cui l'uomo è sottoposto, scoprendo che è accusato di rapporti con i fondamentalisti islamici e inchiodato dai tabulati telefonici che dimostrano come l'uomo abbia avuto conversazioni con un esponente delle frange terroriste. Douglas però rimane poco convinto delle torture messe in atto per strappare al detenuto una confessione e cerca di intervenire per tutelare i suoi diritti...

Altri film questa sera in TV:

The Perfect Man , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia, sentimentale del 2005 di Mark Rosman, con Hilary Duff, Heather Locklear, Chris Noth, Mike O'Malley, Caroline Rhea, Ben Feldman, Marvin Kaye, Amy Acker, Dennis De Young, Mazin Elsadig, Carson Kressley, Vanessa Lengies, Ashley Newbrough, Michelle Nolden, Darryl Pring e Aria Wallace.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2005 di Mark Rosman, con Hilary Duff, Heather Locklear, Chris Noth, Mike O'Malley, Caroline Rhea, Ben Feldman, Marvin Kaye, Amy Acker, Dennis De Young, Mazin Elsadig, Carson Kressley, Vanessa Lengies, Ashley Newbrough, Michelle Nolden, Darryl Pring e Aria Wallace. Solar Attack , in onda alle 21.20 su Cielo : film thriller, azione, fantascienza del 2006 di Paul Ziller, con Mark Dacascos, Joanne Kelly, Kevin Jubinville, Tim Post, Stephen McHattie e Conrad Coates.

, in onda : film thriller, azione, fantascienza del 2006 di Paul Ziller, con Mark Dacascos, Joanne Kelly, Kevin Jubinville, Tim Post, Stephen McHattie e Conrad Coates. Selvaggi , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1995 di Carlo Vanzina, con Leo Gullotta, Ezio Greggio, Cinzia Leone, Michele Merkin, Franco Oppini, Monica Scattini, Emilio Solfrizzi, Carmela Vincenti, Antonello Fassari e Cash.

, in onda : film commedia del 1995 di Carlo Vanzina, con Leo Gullotta, Ezio Greggio, Cinzia Leone, Michele Merkin, Franco Oppini, Monica Scattini, Emilio Solfrizzi, Carmela Vincenti, Antonello Fassari e Cash. Whiteout - Incubo bianco, in onda alle 21 su 20: film azione, drammatico, thriller del 2009 di Dominic Sena, con Kate Beckinsale, Gabriel Macht, Tom Skerritt, Columbus Short, Alex O'Loughlin, Shawn Doyle, Nicolas Wright, Alexander Bisping, Bashar Rahal, Patrick Sabongui, Julian Cain, Sean Tucker, Paula Jean Hixson e Nick Villarin.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: