Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 6 Gennaio 2021

Film Stasera in TV: Churchill, Show Dogs, Now You See Me 2, Dirty Dancing, Midnight in Paris, L'ultimo dominatore dell'aria, Indiana Jones e l'ultima crociata. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia, I Miserabili, Fratelli Caputo.

Churchill: il Film Stasera in Tv su La7 alle 21.45

(Biografico, Drammatico, Guerra, 2017, durata: 105 Min)

Un film di Jonathan Teplitzky con Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery, Ella Purnell, Julian Wadham, Richard Durden, James Purefoy, Danny Webb e Jonathan Aris.



Churchill: Nuovo trailer originale del film - HD



Trama del Film Churchill: Il film ha inizio nel giugno del 1944.

Le Forze Alleate sono quasi pronte: un milione di soldati vengono segretamente radunati nella costa meridionale della Gran Bretagna, pronti ad invadere l'Europa occupata dai nazisti.

C'è solo un uomo in mezzo: Winston Churchill. Timoroso di ripetere, in seguito a un suo disastroso ordine, la carneficina del 1915, in cui oltre 500.000 soldati furono uccisi sulle spiagge di Gallipoli. Esausto da anni di guerra e afflitto da depressione, Churchill è un'ombra dell'eroe che ha resistito al Blitzkrieg di Hilter. Se il D-Day dovesse fallire, è terrorizzato dall'idea di essere ricordato come l'artefice di una strage. Solo il sostegno incrollabile della brillante e infaticabile moglie di Churchill, Clementine, può fermare il collasso fisico e mentale del primo ministro.

Show Dogs - Entriamo in scena: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Avventura, Commedia, Family, 2018, durata: 92 Min)

Un film di Raja Gosnell con le voci italiane di Giampaolo Morelli, Cristiano Malgioglio, Barbara D'Urso, Ale, Franz, Marco Bocci, Claudio Amendola, Michela Andreozzi, Giulio Berruti, Fabio Canino, Carolina Crescentini, Giacomo Ferrara e Chiara Francini,.



Show Dogs - Entriamo in scena: Il Trailer Ufficiale Italiano del film - HD



Trama del Film Show Dogs - Entriamo in scena: Il film vede protagonista Max, un cane Rottweiler.

Max lavora per l'FBI come agente insieme al suo partner e padrone umano Frank. Ora sono alle prese con un caso molto difficile: stanno stanno investigando sul rapimento di un cucciolo di panda da parte di una banda di commercianti illegali di animali. All'improvviso, una svolta nelle indagini. I due ricevono un indizio sulla vendita del cucciolo di panda a una prestigiosa mostra canina. Ma come recuperarlo? Semplice! Max sarà costretto a partecipare al concorso sotto copertura e salvare così la situazione. Grazie all'aiuto di Frank, Max scoprirà la sua vera anima da "Show Dog" e imparerà che fidarsi dell'aiuto degli altri può essere persino più gratificante di lavorare da solo.

Now You See Me 2 - I maghi del crimine: il film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.15

(Azione, Commedia, Thriller, 2016, durata: 115 Min)

Un film di Jon M. Chu con Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Michael Caine, Ben Lamb, Lizzy Caplan, Dave Franco, Sanaa Lathan, Jay Chou, Justine Wachsberger e David Warshofsky.



Now You See Me 2: I maghi del crimine: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Now You See Me 2 - I maghi del crimine: È trascorso un anno da quando l'agente dell’FBI Dylan Rhodes ha assoldato quattro abili maghi, detti Quattro Cavalieri, per servire l’organizzazione segreta dell'Occhio e vendicarsi di Thaddeus Bradley. Rhodes raduna i cavalieri, presentando la nuova arrivata Lula May, e gli affida una nuova missione: fermare il traffico illegale di dati dell'affarista Owen Case.

Spacciandosi per invitati alla lussuosa festa organizzata per il lancio del nuovo software di Case, Rhodes e i Quattro Cavaliere si preparano ad agire ma sono interrotti da un misterioso uomo che rivela a tutti i presenti le loro vere identità. Costretti a fuggire, i maghi vengono salvati dagli uomini di Walter Mabry, ex socio di Case che finse la sua morte dopo essere stato estromesso dalla compagnia. Dopo averli introdotti nel negozio di illusionismo di Li, Mabry ingaggia i Cavalieri per distruggere Case, sottraendo un chip custodito in un casinò di Macao.

Dirty Dancing - Balli Proibiti: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Commedia, Sentimentale, 1987, durata: 105 Min)

Un film di Emile Ardolino con Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes, Jack Weston, Jane Brucker, Kelly Bishop, Lonny Price, Max Cantor, Wayne Knight, Neal Jones e Paula Trueman.



Dirty Dancing - Balli Proibiti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Dirty Dancing - Balli Proibiti: Ambientato nell'estate del 1963, il film racconta la storia di Frances "Baby" Houseman, una diciassettenne che si ritrova a trascorrere le vacanze estive con la sua ricca famiglia presso un villaggio turistico a Catskils. Frances è annoiata dalla sua vita e non fa altro che pensare al suo futuro universitario, ma nel corso della sua vacanza conosce Johnny Castle, l'affascinante maestro di ballo che anima le serate di danza nel resort insieme alla sua amica e collega ballerina Penny Johnson e che per arrotondare lo stipendio di notte fa il gigolò per intrattenere le ricche signore ospiti del villaggio.

Nonostante le aspettative che i genitori hanno per lei, Baby si sente immediatamente attratta dai ritmi del ballo e, senza tener conto delle differenze culturali, si infatua di Johnny, il quale la introduce nel mondo della danza...

Midnight in Paris: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Commedia, Sentimentale, 2011, durata: 94 Min)

Un film di Woody Allen con Owen Wilson, Rachel McAdams, Kurt Fuller, Mimi Kennedy, Michael Sheen, Nina Arianda, Carla Bruni, Adrien Brody, Marion Cotillard, Kathy Bates, Léa Seydoux, Corey Stoll, Tom Hiddleston, Alison Pill e Gad Elmaleh,.



Midnight in Paris: Il trailer italiano del film di Woody Allen



Trama del Film Midnight in Paris: Il film narra le paradossali vicende di Gil Pender, uno sceneggiatore di Hollywood di successo, ma creativamente insoddisfatto. Recatosi a Parigi per una vacanza con la fidanzata Inez e i suoi ricchi genitori, Gil fatica a portare a termine il suo primo romanzo. L'idea del libro è costantemente osteggiata da Inez, che lo esorta a proseguire la sua carriera nel cinema.

Per caso, si uniscono a loro gli amici della fidanzata: Paul, pedante e pseudo-intellettuale, e sua moglie Carol. Paul parla di Parigi con grande autorità, ma discutibile accuratezza, fino al punto di contraddire una guida turistica. Inez lo ammira, Gil lo trova insopportabile. Una sera, dopo una degustazione di vini, Gil è ubriaco e decide di camminare per le strade della città invece che tornare in taxi all'albergo insieme ad Inez, Paul e Carol.

A mezzanotte, un'auto d'epoca si ferma accanto a lui e i passeggeri lo invitano ad unirsi a loro. Gil viene portato a una festa organizzata per Jean Cocteau, a cui partecipano importanti personaggi della Parigi degli anni Venti: Zelda, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Salvador Dalì, Pablo Picasso e la sua amante, Adriana. Dopo aver discusso di scrittura, Hemingway si offre di mostrare il romanzo di Gil a Gertrude Stein. Così, Gil esce per recuperare il suo manoscritto in hotel, ma scopre di essere tornato nel presente...

L'ultimo dominatore dell'aria: il Film Stasera in Tv su Paramount Network alle 21.10

(Avventura, Family, Fantasy, 2010, durata: 103 Min)

Un film di M. Night Shyamalan con Dev Patel, Jackson Rathbone, Cliff Curtis, Nicola Peltz, Seychelle Gabriel, Noah Ringer, Jessica Andres, Shaun Toub, Aasif Mandvi, Katharine Houghton, Keong Sim, Ben Cooke, Randall Duk Kim, Ali Khan, Rohan Shah e Francis Guinan.



L'ultimo dominatore dell'aria: Il terzo trailer in esclusiva



Trama del Film L'ultimo dominatore dell'aria: In un mondo fantastico, gli umani hanno il potere di dominare gli elementi dell'aria, della terra, dell'acqua e del fuoco. Coloro che possiedono questo dono sono chiamati dominatori. Solo uno di loro, chiamato Avatar e discendente della tribù dei Nomadi dell'Aria, può dominare contemporaneamente tutti e quattro gli elementi. Il risveglio dell'Avatar è fondamentale per sedare la rivolta della Nazione del Fuoco, che da più di cento anni cerca di imporre il suo dominio sugli altri popoli. Quando la dominatrice dell'acqua Katara e suo figlio Sokka trovano l'Avatar, congelato all'interno di un iceberg, la speranza torna a risplendere nel cuore dei dominatori. Il signore dei quattro elementi, un bambino di nome Aang, diventa il simbolo della rivolta e i nemici si adoperano per metterlo fuori combattimento. Protetto da Sokka e Katara, Aang inizia un lungo viaggio che gli permetterà di sviluppare completamente i suoi poteri, ancora sopiti. Venuto a conoscenza del risveglio del bambino, il perfido principe del Fuoco Zuko tenterà in tutti i modi di rapirlo, per consegnarlo a suo padre Ozai dimostrando il suo onore...

Indiana Jones e l'ultima crociata: il Film Stasera in Tv su Spike alle 21.30

(Avventura, Azione, 1989, durata: 127 Min)

Un film di Steven Spielberg con Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies, Julian Glover, River Phoenix, Michael Byrne, Kevork Malikyan, Robert Eddison, Richard Young, Bradley Gregg, Paul Maxwell, Tim Hiser e Pat Roach.



Indiana Jones e l'ultima crociata: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Indiana Jones e l'ultima crociata: Il film inizia nello stato dell’Utah nell'anno 1912, quando durante un'uscita con gli Scout, un giovanissimo Indiana, si imbatte in una spedizione di sedicenti archeologi e interviene per strappare a quelli che in realtà sono trafficanti, un prezioso manufatto, la croce d'oro di Coronado. L'intento del giovane è quello di consegnare il reperto a un museo, dove ritiene debba essere custodito.

Dopo un rocambolesco inseguimento fra i vagoni di un treno, Indy arriva a casa e trova il padre, Henry Jones Senior, intento nello studio dei suoi appunti, quindi troppo distratto per difendere il ragazzo che si trova costretto a restituire la croce ai trafficanti in combutta con lo sceriffo, che li definisce i "legittimi proprietari".

Nel 1938 un adulto Indiana Jones torna in contatto nuovamente con la croce, ma questa volta riesce a recuperarla e a metterla al sicuro. In seguito, l’affascinante archeologo viene avvicinato dal miliardario Walter Donovan, che tenta di assoldarlo per la ricerca del Sacro Graal, il calice usato da Gesù durante l’Ultima Cena. Indy sbeffeggia il miliardario fino a quando non scopre che il misterioso archeologo assunto prima di lui e misteriosamente scomparso durante l'impresa è proprio che padre...

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

