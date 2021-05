Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 5 Maggio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 5 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Sole è anche una Stella, Geostorm, Se Dio Vuole, Flight, New York Academy, Sucker Punch, RocknRolla, Terremoto 10.0, Fausto & Furio: Nun potemo perde.

Il Sole è anche una Stella: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Drammatico, Sentimentale, 2019, durata: 120 Min)

Un film di Ry Russo-Young con Charles Melton, Yara Shahidi, Faith Logan, Gbenga Akinnagbe, Camrus Johnson, Jake Choi, Keong Sim e Annie Pisapia.



Il Sole è anche una Stella: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Sole è anche una Stella: Il film racconta la storia di Daniel Bae, romantico universitario e Natasha Kingsley pragmatica di origini giamaicane, i due si conoscono - e si innamorano - in una notte magica tra il fervore e il turbinio di New York.

Tra i due sconosciuti, che forse non si sarebbero mai incontrati se il destino non ci avesse messo lo zampino, scatta immediatamente la scintilla dell’amore. Ma basterà il destino per far sì che il loro amore sia quello giusto?

A poche ore da quello che sembra essere il suo ultimo giorno negli Stati Uniti, Natasha lotta tenacemente contro l'espulsione della sua famiglia così come per i suoi sentimenti verso Daniel, che allo stesso tempo tenta di convincerla che il loro destino sia quello di stare insieme per sempre. Una storia dei giorni nostri che racconta di un amore contro ogni probabilità, "Il sole è anche una stella" si domanda se le nostre vite siano determinate dal fato o dagli eventi casuali dell'Universo.

Geostorm: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, 2017, durata: 109 Min)

Un film di Dean Devlin con Gerard Butler, Ed Harris, Andy Garcia, Katheryn Winnick, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Robert Sheehan, Mare Winningham, Amr Waked, Drew Powell, Eugenio Derbez e Sterling Jerins.



Geostorm: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Geostorm: Nel 2019 il fragile sistema climatico che governa il pianeta Terra è controllato da un impianto satellitare globale, Dutch Boy, che ha permesso l’eliminazione di disastrose tempeste e della siccità nel mondo.

Jake Lawson, inizialmente responsabile del progetto, viene estromesso a causa della sua irriverenza al Senato e il fratello Max prende il suo posto.

Tre anni dopo, in Afghanistan si verifica un episodio climatico sconcertante. Lawson si mostra molto preoccupato e chiede al Presidente degli Stati Uniti di disporre una missione nello spazio per cercare l’eventuale avaria che sta compromettendo le capacità di Dutch Boy. Il Presidente accetta di inviare Jake sulla stazione satellitare capitanata da Ute Fassbider, mentre ad Hong Kong si verifica un’altra catastrofe climatica.

Il rappresentante cinese Cheng Long si mette in contatto con Max per comunicargli l'accaduto, sostenendo che si stia per verificare un geostorm. Per scongiurare la prospettiva apocalittica, Long raggiunge Max in America poiché ipotizza che qualcuno stia cercando di manomettere Dutch Boy senza destare sospetti. Nel frattempo, Max informa Jake del complotto che sta cercando di smascherare con il collega cinese. I fratelli Lawson ingaggeranno una lotta contro il tempo per salvare il pianeta Terra e la popolazione mondiale…

Se Dio Vuole: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2015, durata: 87 Min)

Un film di Edoardo Falcone con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Ilaria Spada, Edoardo Pesce, Enrico Oetiker, Carlo De Ruggieri, Giuseppina Cervizzi, Alex Cendron, Fabrizio Giannini e Silvia Munguia.



Se Dio Vuole: Il trailer del film - HD



Trama del Film Se Dio Vuole: Il film vede protagonista Tommaso, uno stimato cardiochirurgo, anche se il suo rapporto con il "cuore" si limita alla sala operatoria. Una vita fa ha conosciuto sua moglie Carla, affascinante e "pasionaria", oggi sfiorita come gli ideali in cui credeva. Tommaso e Carla hanno due figli; la più grande Bianca non ha interessi, non ha idee, non ha passioni: una simpatica mentecatta. Andrea invece è un ragazzo brillante, iscritto a Medicina, pronto a seguire le orme del padre, con suo grande orgoglio. Ultimamente Andrea però sembra cambiato: è spesso chiuso nella sua stanza e la sera esce senza dire a nessuno dove va. Il dubbio si insinua strisciante: Andrea è gay! Chiunque sarebbe entrato in crisi, ma non Tommaso. Lui detesta ogni forma di discriminazione: siamo tutti uguali. E il giorno del "coming out" arriva... Andrea raduna la sua famiglia, prende il coraggio a quattro mani e finalmente si apre: "ho incontrato una persona che ha cambiato la mia vita e quella persona si chiama Gesù. Per questo ho deciso di diventare sacerdote!" Per Tommaso, ateo convinto, un figlio prete è una mazzata terribile. Mentre finge di dargli appoggio totale decide di capirci di più e inizia a seguirlo di nascosto. Arriva così a Don Pietro, un sacerdote davvero "sui generis"...

Flight: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, 2012, durata: 138 Min)

Un film di Robert Zemeckis con Denzel Washington, James Badge Dale, John Goodman, Don Cheadle, Bruce Greenwood, Kelly Reilly, Melissa Leo, Nadine Velazquez, Rhoda Griffis, Tamara Tunie, Brian Geraghty, Garcelle Beauvais e Adam Tomei.



Flight: Il trailer italiano del film con Denzel Washington



Trama del Film Flight: Orlando, ore 07:14. Il pilota di aerei di linea William "Whip" Whitaker si sveglia in una camera d'albergo dopo una notte di stravizi con l'assistente di volo Katerina Márquez. Dopo una piccola discussione al telefono con l'ex moglie per una questione riguardante il figlio, Whip consuma una striscia di cocaina prima d'imbarcarsi sul SouthJet 227 per Atlanta.

Dopo aver dato il buongiorno all'equipaggio, il comandante si presenta al nuovo giovane copilota Ken Evans. Al decollo incontrano una brutta turbolenza, ma con sereno distacco Whip porta il volo fuori dal maltempo. A questo punto cede i comandi a Evans, si prepara un cocktail e si mette a dormire. Non molto lontano dalla pista di atterraggio di Atlanta, all'improvviso si verifica un guasto inspiegabile e l’aereo inizia a precipitare. Whip si sveglia di colpo e non riuscendo a rallentare la picchiata, effettua una disperata manovra. Con freddezza e grande abilità conduce l'aereo in un volo rovesciato per interromperne la discesa incontrollata e mantenerne l'assetto fino al momento dell'atterraggio di fortuna su un pezzo di terra adiacente a una chiesa. Dopo l'impatto al suolo, Whip perde conoscenza.

Il comandante si risveglia in ospedale e il dottore gli comunica che le ferite riportate non sono gravi e che sarà dimesso tra pochi giorni. Qui il suo vecchio amico Charlie Anderson, rappresentante del sindacato dei piloti della compagnia aerea, lo informa che ciò che ha fatto ha portato in salvo 96 dei 102 passeggeri a bordo.

Poco dopo, la NTSB, l'agenzia investigativa che si occupa di disastri aerei, gli comunica la morte di Katerina. In ospedale lo viene a trovare anche l'amico spacciatore Harling Mays, che gli porta delle sigarette e gli offre una bottiglia di vodka, ma Whip rifiuta categoricamente l'alcol, dicendogli di avere smesso.

Whip ormai è ritenuto un eroe. Per godersi di un po' di tranquillità lontano dai media, decide di andare alla vecchia fattoria di suo padre. Purtroppo, la causa del disastro non è completamente chiara e la NTSB non tarda ad avviare un’indagine. Gli esami effettuati in ospedale rivelano tracce di alcol e droga nel sangue del pilota, il che lo porterebbe ad andare in prigione per omicidio colposo. A questo punto nascono diversi interrogativi su come giudicare l'operato del comandante...

New York Academy: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Drammatico, Musicale, Sentimentale, 2016, durata: 96 Min)

Un film di Michael Damian con Keenan Kampa, Nicholas Galitzine, Sonoya Mizuno e Jane Seymour.



New York Academy: Il trailer italiano del flim - HD



Trama del Film New York Academy: Quando una ballerina di danza classica, studentessa al Manhattan Conservatory of the Arts, incontra un giovane violinista di talento che si mantiene suonando nelle stazioni della metropolitana di New York, volano scintille. Con l'aiuto di una crew di hip hop riusciranno a superare le loro differenze e a prepararsi per una gara che potrebbe cambiare per sempre le loro vite.

Sucker Punch: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Fantasy, Thriller, 2011, durata: 120 Min)

Un film di Zack Snyder con Emily Browning, Jena Malone, Jamie Chung, Vanessa Hudgens, Abbie Cornish, Carla Gugino, Jon Hamm, Scott Glenn, Oscar Isaac, Danny Bristol, Vicky Lambert, Juliana Semenova, Annie Au e Malcolm Scott.



Sucker Punch: Il trailer del film di Zack Snyder



Trama del Film Sucker Punch: Il film segue le vicende della giovane Babydoll, rinchiusa contro il suo volere dal malvagio patrigno nella Lennox House for the Mentally Insane, una clinica per le malattie mentali, con lo scopo di farla lobotomizzare.

Per sfuggire a una situazione così orribile, Babydoll scivola con l’immaginazione in un mondo fantastico, dove sfuma il confine tra ciò che è reale e inventato. In quel posto della sua mente - tra danze burlesque, templi medievali giapponesi e tecnologie steampunk - la ragazza incontra altre quattro ragazze, come lei detenute nel manicomio: la sincera Rocket, l'astuta Blondie, la leale Amber e la riluttante Sweet Pea.

Unite dal desiderio di libertà e guidate dalla coraggiosa Babydoll, le giovani cercano di fuggire dalla clinica e combattono contro i loro aguzzini: Blue Jones, Madam Gorski e il misterioso High Roller.

Ma per vincere la guerra, Babydoll dovrà affrontare molti nemici, tra cui guerrieri samurai e minacciosi serpenti. Per fortuna, oltre a un ricco arsenale di armi, la giovane può contare sui consigli del Saggio, che la guiderà nella sua lotta per la libertà...

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

