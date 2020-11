Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 4 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Resta con me, The Great Wall, La Truffa dei Logan, The Judge, 7 minuti . Programmi Stasera in TV: Ulisse - Il piacere della scoperta, Chi l'ha visto?, Atlantide - Storie di uomini e di mondi, X Factor 2020.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Resta con me, The Great Wall, La Truffa dei Logan, The Judge, 7 minuti.

I Migliori Film in TV in prima serata

Resta con me

( Avventura, Drammatico, Sentimentale, 2018, durata: 93 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Baltasar Kormákur conShailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth Hawthorne, Grace Palmer, Siale Tunoka e Kael Damlamian.



Resta con me: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Resta con me: Tami Oldham e il suo fidanzato Richard Sharp sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Salpati da Tahiti sotto un meraviglioso cielo stellato, dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, un uragano di proporzioni terrificanti si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi.

Al suo risveglio, Tami trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito. Senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino

The Great Wall

(Avventura, Azione, 2016, durata: 103 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Zhang Yimou con Matt Damon, Andy Lau, Willem Dafoe, Pedro Pascal, Tian Jing e Eddie Peng.



The Great Wall: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film The Great Wall: William Garin e Pero Tovar sono i membri di una banda di mercenari europei, in viaggio in Cina durante il regno dell'imperatore Renzong. Il loro obiettivo è trovare la polvere nera, una specie di antenata della polvere da sparo. Durante una tranquilla notte, a poche miglia dalla Grande Muraglia, il gruppo viene attaccato da un mostro sconosciuto. La creatura stermina tutta la squadra, eccetto William e Tovar, che dopo avergli reciso un arto riescono a metterlo in fuga...

La Truffa dei Logan

(Commedia, Azione, 2017, durata: 119 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Steven Soderbergh con Channing Tatum, Adam Driver, Riley Keough, Daniel Craig, Hilary Swank, Katie Holmes, Katherine Waterston, Dwight Yoakam, Seth MacFarlane, Macon Blair, Sebastian Stan, Brian Gleeson e Jack Quaid



La Truffa dei Logan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La Truffa dei Logan: I fratelli Logan, Jimmy, un minatore disoccupato, divorziato e squattrinato del West Virginia, Clyde, ex quarterback ora veterano della guerra in Iraq con una protesi al braccio, e la sorella Mellie, una parrucchiera ossessionata dalle automobili, stremati da una maledizione che li ha condannati a un'eterna sfortuna, hanno in mente un elaborato piano per risollevare le finanze della famiglia : una rapina ai danni del Charlotte Motor Speedway durante la leggendaria gara di auto...

The Judge

(Drammatico, 2014, durata: 141 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di David Dobkin con Robert Downey Jr., Robert Duvall, Leighton Meester, Billy Bob Thornton, David Krumholtz, Vera Farmiga, Melissa Leo e Vincent D'Onofrio.





The Judge: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film The Judge: Hank Palmer è un affermato avvocato difensore di criminali. Quando torna nella piccola città d'origine per i funerali della madre, ad attenderlo trova il padre Joseph, stimato e onesto giudice, e i suoi due fratelli. Il rapporto con il padre è freddo e conflittuale, ma quando l'uomo viene accusato di omicidio, Hank decide di restare e aiutarlo difendendolo in tribunale...

7 minuti

(Drammatico, 2016, durata: 88 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Michele Placido con Cristiana Capotondi, Violante Placido, Ambra Angiolini, Ottavia Piccolo, Fiorella Mannoia, Maria Nazionale, Clémence Poésy, Sabine Timoteo e Anne Consigny.



7 minuti: Il trailer del film- HD



Trama del Film 7 minuti: L'incertezza del futuro appesa a 7 minuti. Un caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie. Undici caratteri, per una riflessione sulla possibilità concreta di opporre resistenza e di reagire all'incertezza del futuro, tra caos, logica e giustizia.

I proprietari di un'azienda tessile italiana cedono la maggioranza della proprietà a una multinazionale. Sembra che non siano previsti licenziamenti, operaie e impiegate possono tirare un sospiro di sollievo. Ma c'è una piccola clausola nell'accordo...

Altri film in onda questa sera in TV:

Sconnessi, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2018 di Christian Marazziti, con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi, Eugenio Franceschini, Antonia Liskova, Benedetta Porcaroli, Giulia Elettra Gorietti, Maurizio Mattioli, Lorenzo Zurzolo e Daniela Poggi.

Programmi Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: