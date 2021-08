Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 4 Agosto 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 4 Agosto 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Quasi Nemici - L'importante è avere ragione, Non c'è campo, L'uomo che fissa le capre, A casa con i suoi, L'Uomo perfetto, Lupin III vs. Detective Conan - Il film, Batman.

Quasi Nemici - L'importante è avere ragione: il Film Stasera in TV su Rai 3 alle 21.20

(Commedia, 2017, durata: 95 Min)

Un film di Yvan Attal con Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra, Nicolas Vaude, Jean-Baptiste Lafarge, Virgil Leclaire e Zohra Benali.



Quasi Nemici - L'importante è avere ragione: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Quasi Nemici - L'importante è avere ragione: Il film vede protagonista Neïla Salah. Cresciuta a Créteil, nella multietnica banlieu parigina, la donna sogna di diventare avvocato. Iscrittasi alla prestigiosa università di Panthéon-Assas a Parigi, sin dal primo giorno si scontra con Pierre Mazard, professore celebre per i suoi modi bruschi, le sue provocazioni e il suo atteggiamento prevenuto nei confronti delle minoranze etniche. Ma proprio il professor Mazard, per evitare il licenziamento all'indomani di uno scandalo legato a questi suoi comportamenti, si troverà ad aiutare Neïla a prepararsi per l'imminente concorso di eloquenza. Cinico ed esigente, Pierre potrebbe rivelare di essere proprio il mentore di cui lei ha bisogno... tuttavia, entrambi dovranno prima riuscire a superare i propri pregiudizi

Non c'è campo: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2017, durata: 90 Min)

Un film di Federico Moccia con Vanessa Incontrada, Claudia Potenza, Corrado Fortuna, Gian Marco Tognazzi, Neva Leoni, Leonardo Pazzagli, Beatrice Arnera, Mirko Trovato, Caterina Biasiol, Serena Iansiti, Eleonora Gaggero e Valeria Fabrizi.



Non c'è campo: Il trailer del film - HD



Trama del Film Non c'è campo: La professoressa Laura, votata al lavoro di insegnante e ispiratrice di giovani menti, organizza per la classe una gita nel borghetto pugliese dove vive e produce l'artista internazionale Gualtiero Martelli. In compagnia della collega Alessandra, Laura parte a bordo del pullman zeppo di alunni impazienti, tra i quali ci sono anche Francesco, Flavia e Valentina. Giunti a destinazione nel piccolo paese salentino, i ragazzi, assuefatti al tap tap e ai trilli delle notifiche, sono i primi ad accorgersi che laggiù, oh no, Non c'è campo! Anche le adulte sono preoccupate di fronte al black out telematico. Laura non sa come contattare il marito Andrea e la figlia Virginia che la aspettano a casa. La stimolante visita culturale di una settimana si preannuncia una difficile prova di astinenza da smartphone, ora accessorio inutile; gli istinti frenati di comunicazione compulsiva scatenano reazioni imprevedibili, segreti inconfessabili e nuovi amori. In un percorso di riscoperta per gli adulti e di formazione per i giovani, la gita sarà per tutti un momento di crescita e di svolta, grazie ad un rapporto senza filtri...

L'uomo che fissa le capre: il Film Stasera in TV su Iris alle 21

(Commedia, 2009, durata: 90 Min)

Un film di Grant Heslov con Ewan McGregor, George Clooney, Kevin Spacey, Jeff Bridges, Robert Patrick, Stephen Root, Stephen Lang, Glenn Morshower, Nick Offerman, Rebecca Mader, Merik Tadros, Terry Serpico, Robert Curtis Brown e Tim Griffin.



L'uomo che fissa le capre: Il trailer del film con George Clooney



Trama del Film L'uomo che fissa le capre: Dopo il fallimento del suo matrimonio e della sua carriera, Bob Wilton, un giornalista maldestro e un pò sfigato, decide di riscattarsi almeno in ambito lavorativo andando in Medio Oriente in veste di reporter per raccontare in prima persona la Guerra del Golfo.

Una volta giunto al confine con il Kuait incontra Lyn Cassidy, uno strano e alquanto enigmatico personaggio che gli svela essere membro di un reparto segreto dell’esercito statunitense il cui scopo è quello di cambiare il modo di combattere in guerra utilizzando tecniche di combattimento rivoluzionarie fondate su principi di stampo pacifista e sull’utilizzo di poteri psichici che permetterebbero di leggere la mente del nemico, passare attraverso mura ed addirittura uccidere una capra solamente fissandola.

Il fondatore di questo gruppo di militari è Bill Django, guru hippie bizzarro quanto i suoi seguaci, il quale da circa vent’anni è impegnato ad addestrare con metodi a dir poco inusuali una cerchia selezionata di ‘monaci guerrieri’. Quando però Bill scompare, Lyn decide di partire determinato a ritrovare a qualsiasi costo il suo mentore e maestro. Così Bob incuriosito dalle storie inverosimili quanto straordinarie raccontategli da Lyn, da buon reporter non si fa scappare l’occasione di poterne fare materia di un articolo e sceglie di seguirlo nel suo viaggio on-the-road tra rapimenti, incontri alquanto improbabili, e un susseguirsi di sventurati eventi. Riuscirà la strana coppia a ritrovare il guro perduto?

Altri film questa sera in TV:

A casa con i suoi , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Nove : film commedia del 2006 di Tom Dey, con Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker, Zooey Deschanel, Justin Bartha, Bradley Cooper, Terry Bradshaw, Kathy Bates e Katheryn Winnick.

, il film in onda : film commedia del 2006 di Tom Dey, con Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker, Zooey Deschanel, Justin Bartha, Bradley Cooper, Terry Bradshaw, Kathy Bates e Katheryn Winnick. Highwaymen , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film azione, thriller del 2003 di Robert Harmon, con James Caviezel, Rhona Mitra, Frankie Faison, Gordon Currie, Colm Feore, Andrea Roth, Michael Stevens e Paul Mota.

, il film in onda : film azione, thriller del 2003 di Robert Harmon, con James Caviezel, Rhona Mitra, Frankie Faison, Gordon Currie, Colm Feore, Andrea Roth, Michael Stevens e Paul Mota. L'Uomo perfetto , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film commedia del 2005 di Luca Lucini, con Francesca Inaudi, Riccardo Scamarcio, Gabriella Pession, Giampaolo Morelli, Maria Chiara Augenti, Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston e Giampiero Judica.

, il film in onda : film commedia del 2005 di Luca Lucini, con Francesca Inaudi, Riccardo Scamarcio, Gabriella Pession, Giampaolo Morelli, Maria Chiara Augenti, Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston e Giampiero Judica. Lupin III vs. Detective Conan - Il film , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film animazione, azione del 2014 di Hajime Kamegaki.

, il film in onda : film animazione, azione del 2014 di Hajime Kamegaki. Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 1983 di Sergio Martino, con Lino Banfi, Johnny Dorelli, Paola Borboni, Janet Agren, Mario Brega, Dagmar Lassander, Renzo Montagnani, Mario Scaccia, Adriana Russo e Milena Vukotic.

, il film in onda : film commedia del 1983 di Sergio Martino, con Lino Banfi, Johnny Dorelli, Paola Borboni, Janet Agren, Mario Brega, Dagmar Lassander, Renzo Montagnani, Mario Scaccia, Adriana Russo e Milena Vukotic. Batman , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, thriller del 1989 di Tim Burton, con Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Robert Wuhl, Pat Hingle, Billy Dee Williams, Michael Gough, Jack Palance, Jerry Hall, Tracey Walter, William Hootkins, Edwin Craig e Lee Wallace.

, il film in onda : film azione, thriller del 1989 di Tim Burton, con Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Robert Wuhl, Pat Hingle, Billy Dee Williams, Michael Gough, Jack Palance, Jerry Hall, Tracey Walter, William Hootkins, Edwin Craig e Lee Wallace. The Rendezvous - Profezia mortale, il film in onda stasera in tv alle 21.30 su Spike: film azione, avventura del 2016 di Amin Matalqa, con Stana Katic, Raza Jaffrey, Alfonso Bassave, Glenn Fleshler e Meg Cionni.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

