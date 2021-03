Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 31 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Jack Reacher 2 Punto di non ritorno, Una luna chiamata Europa, Beata Ignoranza, Full Metal Jacket, The Dreamers - I sognatori, The Grey. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Calcio, Qualificazioni Mondiali: Lituania-Italia, Games of games - Gioco loco, Svegliati amore mio, Atlantide - Storie di uomini e di mondi.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 31 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Jack Reacher 2 Punto di non ritorno, Una luna chiamata Europa, Beata Ignoranza, Full Metal Jacket, The Dreamers - I sognatori, The Grey, Partnerperfetto.com, Nonno scatenato.

Jack Reacher 2 - Punto di non ritorno: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, Drammatico, 2016, durata: 118 Min)

Un film di Edward Zwick con Tom Cruise, Cobie Smulders, Patrick Heusinger, Robert Knepper, Aldis Hodge, Austin Hébert, Sabrina Gennarino e Danika Yarosh.



Jack Reacher 2: Punto di non ritorno: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Jack Reacher 2 - Punto di non ritorno: Quando il maggiore Susan Turner viene incastrata da un misterioso nemico che si muove nell’ombra, l’ex investigatore militare Jack Reacher corre in suo aiuto.

Essendo assolutamente certo dell'innocenza della Turner, accusata della morte di un gruppo di soldati in Afganistan, Reacher inizia ad indagare e contatta l’avvocato Bob Moorcroft. Quest’ultimo, oltre a informazioni rilevanti sul caso, rivela a Jack che l'ex prostituta Candace Dutton ha intenzione di intraprendere una causa per dimostrare che il militare è il padre biologico di sua figlia Samantha.

Mentre Reacher cerca di contattare la ragazza per indagare, Moorcroft viene assassinato e la colpa ricade su Jack che viene formalmente accusato e trattenuto in cella. In prigione, Reacher incontra la Turner e la salva dall'attentato di due pericolosi sicari. Dopo essere fuggiti di prigione, i due colleghi scoprono che il nemico sta spiando Samantha e decidono di portarla con loro a New Orleans, dove si recano in cerca del testimone chiave Daniel Prudhomme.

Grazie alla complicità del capitano Espin, Jack scopre che Prudhomme fa parte della Parasource, un’organizzazione militare che sta cercando di insabbiare degli assassini. A capo delle operazioni c’è lo spietato James Harkness, che ha intenzione di rapire Samantha per usarla contro Reacher...

Una luna chiamata Europa: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, 2017, durata: 100 Min)

Un film di Kornél Mundruczó con Merab Ninidze, Zoltán Mucsi, György Cserhalmi, Mónika Balsai, Farid Larbi e András Bálint.



Una luna chiamata Europa: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Una luna chiamata Europa: Il film segue le vicende di Aryan, un giovane profugo che insieme alla sua famiglia cerca di passare clandestinamente il confine con l'Ungheria. Quando un agente di polizia tenta di fermarlo ferendolo, il ragazzo scopre di avere il superpotere che gli consente di volare. Si ritrova nell'ospedale di un campo per rifugiati, dove conosce il dottor Stern.

Dopo una serie di analisi per capire come possa Aryan levitare a comando, il medico pensa bene di usarlo per raggirare i suoi pazienti, facendolo passare per un angelo e promettendo cure miracolose. In cambio lo aiuterà ad andarsene da lì. Col tempo, però, l'uomo si affeziona a lui e decide di proteggerlo da chi ora gli sta dando la caccia. Insieme scappano dal campo profughi dando il via a una fuga inarrestabile per le vie di Budapest inseguiti da uno spietato poliziotto che non si fermerà fino che non avrà preso il ragazzo. Alla fine della corsa, pur di mettere in salvo Aryan, il dottor Stern farà un gesto del tutto inaspettato…

Beata Ignoranza: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2010, durata: 102 Min)

Un film di Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Valeria Bilello, Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli e Guglielmo Poggi.



Beata Ignoranza: Il trailer del film - HD



Trama del Film Beata Ignoranza: I protagonisti della vicenda sono Ernesto e Filippo la cui profonda amicizia è stata interrotta da uno alterco mai risolto.

Ernesto è un professore di letteratura e insegna italiano al liceo. L’uomo è molto all’antica e aberra ogni qualsivoglia tipo di tecnologia, affermando di essere allergico al computer e sostenendo l’importanza di tenersi alla larga da internet e dalla connessione in rete. Contrariamente, Filippo insegna matematica è ha una vera e propria passione per i moderni e accessoriati modelli di telefono mobile e per la vita da scapolo che può condurre su internet, grazie alla possibilità di mettere in mostra la sua innegabile bellezza sui social networks.

A distanza di venticinque anni dalla discussione che li ha separati, Ernesto e Filippo vengono assunti dalla stessa scuola per insegnare nella medesima classe. I vecchi rancori tornano prepotentemente a galla, creando nuove tensioni che si riversano su uno dei quesiti più controversi del nostro millennio: quale limite bisogna imporre all’uso della tecnologia?

Quando gli alunni riprendono un’accesa lite tra i professori e il video diventa virale, la figlia del letterato Nina decide di sfruttare la situazione per la sua indagine antropologica e convince Filippo ed Ernesto a partecipare. I due si scambieranno i ruoli e proveranno a vivere una realtà nuova e inaspettata, che li porterà a riflettere sul proprio stile di vita e su ciò che accadde tanti anni prima…

Full Metal Jacket: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Guerra, 1987, durata: 116 Min)

Un film di Stanley Kubrick con Matthew Modine, Adam Baldwin, Vincent D'Onofrio, R. Lee Ermey, Dorian Harewood, Arliss Howard, John Terry e Kevyn Major Howard.



Full Metal Jacket: Il Trailer Ufficiale della versione 4K del Film - HD



Trama del Film Full Metal Jacket: Nel campo di addestramento Marines di Parris Island, un plotone di giovani americani si prepara alla partenza per il Vietnam. Per rendere i soldati vere e proprie macchine mortali, il Sergente maggiore Hartman, un uomo severo e duro, li sottopone ad estenuanti prove fisiche e mentali.

Hartman sembra non conoscere la pietà, esaltato dalla lotta al comunismo e dalla violenza verbale e psicologica. Nel clima di crescente frustrazione creato dal Sergente e dalla prospettiva della morte sul fronte vietnamita, il brillante Joker tiene testa alle angherie, mentre il sempliciotto contadino Palla di Lardo è il bersaglio degli insulti e delle vessazioni di Hartman.

Quando il ragazzo mette nei guai l’intero plotone, i compagni si ribellano e lo puniscono. L’episodio provoca un profondo trauma in Palla di Lardo che, tuttavia, diventa sempre più bravo nell’addestramento fisico, guadagnandosi anche qualche lode da parte di Hartman.

La condizione di alienazione e avvilimento, tuttavia, indurrà il ragazzo a compiere un gesto inaspettato prima della partenza per il fronte...

The Dreamers - I sognatori: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Drammatico, 2003, durata: 130 Min)

Un film di Bernardo Bertolucci con Louis Garrel, Eva Green, Michael Pitt, Robin Renucci, Anna Chancellor, Florian Cadiou, Anna Karina, Jean-Pierre Kalfon e Jean-Pierre Léaud.



The Dreamers - I sognatori: il trailer del film



Trama del Film The Dreamers - I sognatori: Matthew (Michael Pitt) è uno studente americano che decide di passare un periodo di tempo a Parigi per imparare il francese proprio durante il maggio della rivoluzione sessantottina.

Presso la Cineteca nazionale, il ragazzo incontra Isabelle e Theo, due fratelli gemelli estrosi e fuori dalle righe. Tra i tre scatta qualcosa e, complice il fatto che i genitori dei due siano fuori città per un mese, Matthew si trasferisce a casa loro. Il giovane americano, educato in maniera rigida e tradizionale, si trova travolto dalle particolari dinamiche che si creano con i due fratelli. Alla base di questo rapporto c’è la passione per il cinema e per l’arte che li accomuna, ma anche una certa tensione erotica che si rivela ben presto nei suoi risvolti incestuosi. Tra emozioni e giochi mentali che vanno via via facendosi più estremi, Matthew si trova a gestire un rapporto che non avrebbe mai pensato di poter avere...

The Grey: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Azione, Drammatico, 2012, durata: 105 Min)

Un film di Joe Carnahan con Liam Neeson, Dermot Mulroney, James Badge Dale, Dallas Roberts, Joe Anderson, Frank Grillo, Nonso Anozie e Ben Bray.



The Grey: Il trailer italiano del film con Liam Neeson



Trama del Film The Grey: John Ottway è un tiratore scelto, assunto in una piattaforma petrolifera in Alaska per difendere la squadra degli operai dai lupi presenti nella zona. L’ultimo giorno di lavoro, mentre stanno tornando a casa in aereo, Ottway e gli operai vengono sorpresi da una tormenta e il velivolo si schianta in una distesa di neve e ghiaccio nell'estremo nord dell’Alaska. Sopravvivono solo Ottway e i sei membri della squadra. Ottway capisce subito di trovarsi in un luogo così remoto che nessuna squadra di ricerca li troverà mai e suggerisce ai compagni di partire il mattino dopo per dirigersi verso sud. Durante la notte, però, uno dei sopravvissuti viene ucciso dai lupi senza che gli altri se ne accorgano.

Il mattino seguente lo shock è grande e Ottway ha la certezza di trovarsi nel territorio dei lupi, motivo per cui gli animali sono aggressivi nei confronti degli intrusi e cercano di ucciderli. Il gruppo si mette immediatamente in marcia. Ma la tensione è alta e durante il cammino Diaz, uno dei sopravvissuti, entra in contrasto con Ottway. Il gruppo si dirige verso una foresta innevata ma, durante il cammino, un altro compagno viene ucciso dai lupi. I restanti sopravvissuti si rifugiano tra i boschi, dove riescono a uccidere un lupo e ad arrostirlo per cibarsene. Ma una bufera di neve è in arrivo e, nonostante il fuoco sia sempre acceso, uno dei compagni muore per ipossia. Tuttavia, il gruppo deve andare avanti. Provati dalla natura avversa e stremati dalla fatica e dalla paura, Ottway e gli altri tre sopravvissuti puntano a raggiungere il fiume vicino ai boschi nel disperato tentativo di seminare il branco di lupi inferociti.

Altri film questa sera in TV:

Terrore ad alta quota , in onda alle 21.20 su Cielo : film azione, avventura, drammatico del 2012 di Fred Olen Ray, con David Chokachi, Tia Carrere, Tim Abell, Dylan Vox, Janis Valdez, Dee Wallace-Stone e Graham Clarke.

, in onda : film azione, avventura, drammatico del 2012 di Fred Olen Ray, con David Chokachi, Tia Carrere, Tim Abell, Dylan Vox, Janis Valdez, Dee Wallace-Stone e Graham Clarke. Felicia Impastato , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film biografico, drammatico del 2016 di Gianfranco Albano, con Lunetta Savino, Carmelo Galati, Barbara Tabita, Gaetano Aronica, Antonio Catania e Giorgio Colangeli.

, in onda : film biografico, drammatico del 2016 di Gianfranco Albano, con Lunetta Savino, Carmelo Galati, Barbara Tabita, Gaetano Aronica, Antonio Catania e Giorgio Colangeli. Partnerperfetto.com , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia, sentimentale del 2005 di Gary David Goldberg, con Diane Lane, John Cusack, Elizabeth Perkins, Dermot Mulroney, Christopher Plummer, Stockard Channing, Amy Kidd, Ben Shenkman, Brad William Henke, Julie Gonzalo, Ali Hillis, Bobby Coleman, Jamie Denbo e Glenn Howerton.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2005 di Gary David Goldberg, con Diane Lane, John Cusack, Elizabeth Perkins, Dermot Mulroney, Christopher Plummer, Stockard Channing, Amy Kidd, Ben Shenkman, Brad William Henke, Julie Gonzalo, Ali Hillis, Bobby Coleman, Jamie Denbo e Glenn Howerton. Nonno scatenato, in onda alle 21 su 20: film commedia del 2016 di Dan Mazer, con Robert De Niro, Zac Efron, Zoey Deutch, Julianne Hough, Aubrey Plaza, Dermot Mulroney, Adam Pally, Jason Mantzoukas, Mo Collins e Brandon Mychal Smith.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: