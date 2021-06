Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 30 Giugno 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: La Forma dell'Acqua - The Shape of Water, Man on fire - Il fuoco della vendetta, Point Break, Beate, L'uomo che uccise Don Chisciotte. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Chi l'ha visto?, Temptation Island, Atlantide - Storie di uomini e di mondi.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 30 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La Forma dell'Acqua - The Shape of Water, Man on fire - Il fuoco della vendetta, Point Break, Beate, L'uomo che uccise Don Chisciotte, Peninsula, The Colony, V per Vendetta.

La Forma dell'Acqua - The Shape of Water: il Film Stasera in TV su Rai 1 alle 21.25

(Drammatico, Fantasy, Sentimentale, 2017, durata: 123 Min)

Un film di Guillermo del Toro con Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, David Hewlett, Nigel Bennett, Nick Searcy, Martin Roach, Lauren Lee Smith, Allegra Fulton, John Kapelos, Morgan Kelly, Marvin Kaye e Wendy Lyon.



La Forma dell'Acqua - The Shape of Water: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La Forma dell'Acqua - The Shape of Water: Il film racconta una fiaba gotica ricca di suggestioni fantasy, ambientata nel pieno della Guerra Fredda (siamo nel 1963) e incentrata su una giovane eroina senza voce.

A causa del suo mutismo, l'addetta alle pulizie Elisa si sente intrappolata in un mondo di silenzio e solitudine, specchiandosi negli sguardi degli altri si vede come un essere incompleto e difettoso, così vive la routine quotidiana senza grosse ambizioni o aspettative.

Incaricate di ripulire un laboratorio segreto, Elisa e la collega Zelda si imbattono per caso in un pericoloso esperimento governativo: una creatura squamosa dall'aspetto umanoide, tenuta in una vasca sigillata piena d'acqua. Eliza si avvicina sempre di più al "mostro", costruendo con lui una tenera complicità che farà seriamente preoccupare i suoi superiori.

Man on fire - Il fuoco della vendetta: il Film Stasera in TV su Rai 2 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2004, durata: 146 Min)

Un film di Tony Scott con Denzel Washington, Christopher Walken, Dakota Fanning, Radha Mitchell, Marc Anthony, Rachel Ticotin, Giancarlo Giannini, Mickey Rourke, Jesús Ochoa, Angelina Peláez, Gustavo Sánchez Parra, Gero Camilo e Rosa Maria Hernandez.



Man on fire - Il fuoco della vendetta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Man on fire - Il fuoco della vendetta: L'ex agente della CIA John Creasy è un uomo grosso, burbero alcolizzato, tormentato dal suo passato e dai sensi di colpa. Dopo aver viaggiato senza meta in giro per il mondo, ritorna in Messico a trovare un suo vecchio amico ed ex collega Paul Rayburn. Quest'ultimo gestisce un’agenzia di guardie del corpo e gli affari vanno molto bene, dato l’alto tasso di rapimenti di persone che appartengono a famiglie facoltose.

Paul apprende in quei giorni che i coniugi Ramos hanno bisogno di una guardia del corpo per la figlia e parlandoci gli propone l'amico Creasy. Dopo qualche titubanza iniziale, Creasy accetta l’incarico. Giunto all'abitazione, l’agente conosce Lisa Ramos e la piccola Pita.

Nei giorni che seguono, portando la bambina a scuola, Creasy dimostra di essere infastidito da tutte le domande che gli pone. Ma Pita è una bambina dolce e molto sveglia, l’agente finisce quindi per affezionarsi e i due diventano grandissimi amici.

Ma l’idillio sta per finire. In attesa sul marciapiede di fronte al palazzo dove Pita sta per terminare una lezione di piano, Creasy avverte un pericolo imminente. Quando la bambina esce dal cancello, una macchina le si avvicina e ne scaturisce una sparatoria dove lui rimane a terra colpito e un criminale riesce a strappargli Pita. L'animo di Creasy divampa e dall'uomo premuroso e affettuoso che era diventato, ritorna a essere una macchina assassina, che tortura, brucia e uccide senza esitazioni per ritrovare la bambina.

Point Break: il Film Stasera in TV su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2015, durata: 113 Min)

Un film di Ericson Core con Luke Bracey, Edgar Ramirez, Ray Winstone, Teresa Palmer, Delroy Lindo, Matias Varela, Clemens Schick, Tobias Santelmann, Max Thieriot, Nikolai Kinski e Laird John Hamilton.



Point Break: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Point Break: Il film racconta la storia di Johnny Utah, giovane agente dell'FBI, incaricato di infiltrarsi in un gruppo di atleti, dipendenti dall'adrenalina, sospettati di una serie di rapine aziendali. A capo della banda c'è il carismatico Bodhi, che insieme agli altri ragazzi sta cercando di portare a termine l'Ozaki 8, una serie di sfide estreme che onorano le forze della natura.

Johnny deve sfruttare la sua passione per gli sport estremi per farsi ammettere nel gruppo ed essere così libero di indagare. Si reca quindi in Francia, dove gli atleti si stanno preparando per la quarta prova dell'Ozaki 8: sfruttare un raro fenomeno delle onde del mare per fare surf. Proprio tramite questo sport Johnny riesce ad avvicinarsi al gruppo e a farsi invitare alle loro feste, dove conosce Samsara, dalla quale si sente fortemente attratto.

Dopo aver superato l'iniziazione, Johnny viene ammesso nella banda, ma riuscirà a portare a termine l'indagine senza farsi coinvolgere o far saltare la sua copertura?

Beate: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2018, durata: 90 Min)

Un film di Samad Zarmandili con Donatella Finocchiaro, Maria Roveran, Lucia Sardo, Paolo Pierobon, Betti Pedrazzi e Anna Bellato.



Beate: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Beate: In una cittadina del Nordest, la fabbrica "Veronica" produce e vende biancheria intima per signore con successo. I proprietari decidono però di delocalizzare l'attività e moltiplicare i profitti lasciando le poche operaie - la combattiva Armida e le sue compagne - senza lavoro. Nel vicino "Convento del Manto Santo", un pugno di suore abili nell'antica arte del ricamo, tutte sufficientemente "svitate" e fin troppo devote alla salma mummificata della Beata Armida, rischiano di essere trasferite perché non hanno denaro sufficiente per mettere in sicurezza l'immobile.

Per opporsi a un destino già segnato, operaie e suore intraprendono una singolare collaborazione "a scopo di lucro": una produzione artigianale e clandestina di lingerie molto ricamata e piuttosto sexy.

Molto ricamata e piuttosto sexy. Perché le cose vadano nel verso giusto, per sconfiggere i "poteri forti", serve però un miracolo. Quello che la Beata non ha ancora compiuto e che la farebbe finalmente diventare "Santa Armida".

L'uomo che uccise Don Chisciotte: il Film Stasera in TV su Iris alle 21

(Avventura, Fantasy, 2018, durata: 137 Min)

Un film di Terry Gilliam con Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko, Joana Ribeiro, Jordi Mollà, Jason Watkins, Óscar Jaenada, Sergi López e Rossy de Palma.



L'uomo che uccise Don Chisciotte: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film L'uomo che uccise Don Chisciotte: Il protagonista della vicenda è Toby Grisoni, un regista pubblicitario intento a realizzare un nuovo spot ispirato alle avventure di Don Chisciotte. L'uomo ha qualche difficoltà a pianificare il nuovo progetto, ma le sue ansie vengono momentaneamente frenate dall'incontro con un venditore ambulante lo persuade a compare uno dei suoi DVD illegali. Con gran sorpresa, Toby si accorge che si tratta di un suo cortometraggio dal titolo 'L'uomo che uccise Don Chisciotte'. Il film fu realizzato nel paesino rurale di Los Sueños e Toby volle scegliere come suo protagonista il vecchio calzolaio locale, Javier , del quale conserva un buon ricordo. Il regista, preso da un'attanagliante nostalgia, decide di tornare nella cittadina spagnola per rivivere quei giorni felici. Sfortunatamente, Toby si troverà davanti ad una realtà profondamente cambiata: Angelica, la figlia di un barman per cui l'uomo aveva perso la testa anni prima, è partita in cerca di fortuna, mentre Javier è preda di un delirio di personalità per cui credere di esser il vero Don Chisciotte. Quest'ultimo, dopo aver scambiato Toby per Sancho Panza, dà involontariamente fuoco al villaggio e la colpa ricade sul forestiero. L'arresto di Toby è inaspettatamente sventato da Javier, che compare travestito da Don Chisciotte in sella al fedele Ronzinante. Costretto ad assecondare il suo salvatore, Toby intraprenderà un viaggio al limite del surreale che gli permetterà di ritrovare Angelica al costo di perdere la testa...

Altri film questa sera in TV:

Peninsula , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film horror, thriller, azione del 2020 di Yeon Sang-ho, con Dong-Won Gang, Lee Jung-hyun e John D. Michaels.

, in onda : film horror, thriller, azione del 2020 di Yeon Sang-ho, con Dong-Won Gang, Lee Jung-hyun e John D. Michaels. Una ragazza speciale , in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2000 di Ute Wieland, con Sophie Schütt, Johannes Brandrup, Yolette Thomas e Oliver Petszokat.

, in onda : film sentimentale del 2000 di Ute Wieland, con Sophie Schütt, Johannes Brandrup, Yolette Thomas e Oliver Petszokat. The Colony , in onda alle 21.20 su Cielo : film horror, fantascienza del 2013 di Jeff Renfroe, con Kevin Zegers, Laurence Fishburne, Bill Paxton, John Tench, Charlotte Sullivan e Atticus Mitchell.

, in onda : film horror, fantascienza del 2013 di Jeff Renfroe, con Kevin Zegers, Laurence Fishburne, Bill Paxton, John Tench, Charlotte Sullivan e Atticus Mitchell. No Problem , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2008 di Vincenzo Salemme, con Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Sergio Rubini e Aylin Prandi.

, in onda : film commedia del 2008 di Vincenzo Salemme, con Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Sergio Rubini e Aylin Prandi. V per Vendetta, in onda alle 21 su 20: film azione, fantascienza del 2005 di James McTeigue, con Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, John Hurt, Stephen Fry, Sinéad Cusack, Rupert Graves, Tim Pigott-Smith, John Standing, Natasha Wightman, Cosima Shaw, Roger Allam, Ben Miles e Eddie Marsan.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: