Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 30 Dicembre 2020

Nelle tue mani: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Commedia, Drammatico, 2018, durata: 105 Min)

Un film di Ludovic Bernard con Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Karidja Touré, André Marcon, Michel Jonasz, Elsa Lepoivre e Samen Télesphore Teunou.



Nelle tue mani: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Nelle tue mani: Mathieu Malinski vive nelle banlieue parigine, la periferia della capitale francese. Il ragazzo è il più grande di tre fratelli e sua madre tenta disperatamente, ogni giorno, di portare avanti la famiglia da sola. Mathieu ha un gruppo di amici della sua stessa età, con cui ogni tanto commette piccoli furti per tirare a campare. La passione che però non gli fa smettere di sperare è quella per la musica classica. Quello per il pianoforte, in particolare, è il suo amore segreto, poco comprensibile nell'ambiente in cui è nato e cresciuto.

Un giorno qualsiasi, il giovane Mathieu si trova in una delle tante stazioni di Parigi, e alla vista di un pianoforte, inizia a suonarlo. La sua performance non passa inosservata: Pierre Geithner, direttore del Conservatorio, viene rapito dallo speciale talento del ragazzo. Gli propone dunque di iniziare una carriera da musicista...

Alvin Superstar 2: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Animazione, Commedia, Family, 2009, durata: 88 Min)

Un film di Betty Thomas con Anna Faris, Justin Long, Jason Lee, Christina Applegate, Bridgit Mendler, Matthew Gray Gubler, David Cross, Zachary Levi, Amy Poehler e Wendie Malick.



Alvin Superstar 2: Il trailer del film sequel di Alvin Superstar



Trama del Film Alvin Superstar 2: racconta le avventure di Alvin, Simon e Theodore, tre fratelli chipmunk alle prese con la musica e la carriera discografica. Una sera, durante un concerto di beneficienza, Alvin ferisce per errore Dave, il suo manager, che deve essere ricoverato urgentemente. Così i tre scoiattoli vengono dati in affido temporaneo alla zia Jackie, che però cade accidentalmente dalle scale e non può più occuparsi di loro. Sarà Toby a prendersene cura e, su ordine di Dave, li porta alla scuola West Eastman. Tuttavia, ai tre ne capita una dopo l'altra: vengono inseguiti da alcuni bulli, che mettono Simon in un water, mentre Theodore viene pizzicato sul sedere.

Ne scaturisce una rissa che costringe la preside a richiamare i Chipmunks nel suo ufficio: non saranno sospesi solo se si esibiranno al concorso per la raccolta fondi del programma musicale della scuola...

Forrest Gump: il film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, 1994, durata: 142 Min)

Un film di Robert Zemeckis con Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field, Haley Joel Osment, Michael Conner Humphreys, Bob Penny, John Randall, Hanna Hall, Harold G. Herthum, George Kelly, Sam Anderson e Rebecca Williams.



Forrest Gump: Corri Forrest - Trailer per il 25° anniversario



Trama del Film Forrest Gump: Il film racconta trent'anni di storia americana del Novecento, dagli anni 50 agli anni 80, attraverso gli occhi semplici ed innocenti di un bambino, poi ragazzo ed infine uomo, con disabilità intellettive.

Seduto su una panchina alla fermata di un autobus a Savannah, Forrest racconta la sua vita a due signore sedute con lui.

Inizia dall'infanzia, trascorsa insieme alla madre a Greenbow, in Alabama, che lo sprona a non sottovalutarsi e non permettere che gli altri lo bullizzino (come spesso avviene), a causa delle protesi alle gambe, che porta per problemi di postura, ma soprattutto per il suo lieve ritardo mentale. Sul bus della scuola conosce Jenny, che diventerà la sua migliore amica e grazie alla quale un giorno, per scappare dai bulli, scoprirà il talento di straordinario corridore. Questa dote gli permette di frequentare l'Università dell'Alabama come giocatore di football.

Dopo la laurea si arruola in esercito, dove impara a giocare a ping pong e conosce Bubba ed il tenente Dan Taylor, con i quali intreccerà due amicizie straordinarie e che condizioneranno le loro vite...

Il Petroliere: il Film Stasera in Tv su La7 alle 21.45

(Drammatico, 2007, durata: 158 Min)

Un film di Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O'Connor, Ciarán Hinds, Russell Harvard, Rhonda Reeves, David Willis, Mary Elizabeth Barrett, Paul F. Tompkins, Coco Leigh, Hans R. Howes, Colleen Foy e Hope Elizabeth Reeves.



Il Petroliere: Trailer del film con Daniel Day-Lewis, Paul Dano e Kevin J. O'Connor



Trama del Film Il Petroliere: Siamo agli inizi del ventesimo secolo, quando negli Stati Uniti si diffonde come un virus la febbre dell'oro nero. La storia si apre nel deserto del New Mexico. Un uomo di nome Daniel Plainview è un cercatore d'argento che casualmente trova del prezioso petrolio nella sua piccola miniera. Durante l'installazione di una pompa d'estrazione, però, muore un giovane, che è padre di un neonato che Plainview poi adotterà facendolo passare per suo figlio, HW. L'uomo nutre un profondo affetto per lui, ma lo userà comunque per i suoi scopi presentandosi come un padre affettuoso e dedito alla famiglia, influenzando positivamente i proprietari dei terreni ricchi di petrolio, che vuole assolutamente comprare. Nove anni più tardi, Plainview guarda i suoi giacimenti con orgoglio, ma la sua sete di oro nero non è ancora appagata.

Sulla scia di una "dritta" passatagli da un giovane predicatore, Paul Sundy/Eli, il bramoso cercatore di petrolio arriva a Little Boston, in California. Eli lo aiuta nelle sue mire espansionistiche, ma temendo che gli equilibri del paesino possano essere stravolti dalla modernità, gli scatena contro tutta la comunità...

Blue Jasmine: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Commedia, 2013, durata: 98 Min)

Un film di Woody Allen con Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard, Alden Ehrenreich, Michael Stuhlbarg, Bobby Cannavale, Louis C.K., Sally Hawkins, Max Casella, Charlie Tahan, Steven Wiig, Andrew Dice Clay, Tammy Blanchard, Vanessa Ross, Tom Kemp, Catherine MacNeal e Glenn Fleshler.



Blue Jasmine: Il trailer ufficiale italiano del film di Woody Allen



Trama del Film Blue Jasmine: Di fronte al fallimento di tutta la sua vita, compreso il suo matrimonio con un ricco uomo d'affari Hal, Jasmine una donna elegante e mondana newyorchese, decide di trasferirsi nel modesto appartamento della sorella Ginger a San Francisco, per cercare di dare un nuovo senso alla propria vita. Jasmine arriva a San Francisco in uno stato psicologico molto fragile, la sua mente è annebbiata dall'effetto dei cocktail di farmaci antidepressivi. Sebbene sia ancora in grado di mantenere il suo portamento prettamente aristocratico, in verità lo stato emotivo di Jasmine è precario e totalmente instabile, tanto da non poter neanche essere in grado di badare a sé stessa...

Batman Begins: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Fantasy, 2005, durata: 140 Min)

Un film di Christopher Nolan con Christian Bale, Michael Caine, Morgan Freeman, Katie Holmes, Cillian Murphy, Liam Neeson, Ken Watanabe, Gary Oldman, Tom Wilkinson, Rutger Hauer, Mark Boone Junior, Linus Roache e Larry Holden,.



Batman Begins: il trailer del film



Trama del Film Batman Begins: Il protagonista della vicenda è Bruce Wayne, un americano multimiliardario che si trova recluso nella prigione del Bhutan. Bruce ha un passato burrascoso, segnato dall'assassinio dei suoi genitori per mano del criminale Joe Chill. Il pressante desiderio di vendetta, tuttavia, è represso dalla morte del malvivente per mano del malavitoso Don Carmine Falcone. Deciso a ottenere giustizia, Bruce scappa di prigione con il misterioso Henri Ducard, membro dell'organizzazione anti-crimine chiamata Setta delle Ombre. Dopo un proficuo addestramento, la setta impone a Wayne di dimostrare la sua lealtà e uccidere un ladro, per essere iniziato alla congregazione.

Bruce non accetta le condizioni e scappa, portando con sé Ducard. Dopo sette anni di assenza, l'uomo fa ritorno a Gotham City, profondamente corrotta dalla criminalità. A causa della sua lunga assenza, Bill Earl ha preso le redini della Wayne Enterprises, estromettendo Bruce dalla direzione. Deciso ad arginare la legge per punire la criminalità, Wayne si trasforma nel giustiziere mascherato con le sembianze del pipistrello, sostenuto dai fedeli amici Alfred Pennyworth, Lucius Fox e James Gordon...

