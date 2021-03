Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 3 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: 211 - Rapina in corso, Halloween, Django Unchained, Edward mani di forbice, American Pastoral, StreetDance 3D, Dragon Ball Z - La battaglia degli dei. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Sanremo 2021, Chi l'ha visto?, Atlantide - Storie di uomini e di mondi.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 3 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: 211 - Rapina in corso, Halloween, Django Unchained, Edward mani di forbice, American Pastoral, StreetDance 3D, Dragon Ball Z - La battaglia degli dei, The Company Men, Fighting, Coco Chanel.

211 - Rapina in corso: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Azione, Drammatico, 2018, durata: 86 Min)

Un film di York Alec Shackleton con Nicolas Cage, Cory Hardrict, Michael Rainey Jr., Sophie Skelton, Sean James, Dwayne Cameron, Ori Pfeffer, Weston Cage, Mark Basnight, Amanda Cerny, Michael Bellisario, Raymond Steers, Derek Horse e Fedi Bashur.



211 - Rapina in corso: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film 211 - Rapina in corso: Il film racconta dell'assalto alla Bank of America a North Hollywood, avvenuto il 28 febbraio 1997, quando quattro spietati criminali armati e ben addestrati presero in ostaggio 26 persone, tra impiegati e clienti, provocando l'intervento di squadre speciali della LAPD e della SWAT con il supporto dell'Interpol, da tempo sulle tracce dei quattro rapinatori.

Ma sarà l'agente Chandler a prendere il comando della negoziazione che si rivelerà la più lunga e sanguinosa della storia americana...

Halloween: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Horror, 2018, durata: 109 Min)

Un film di David Gordon Green con Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Judy Greer, Virginia Gardner, Nick Castle, Will Patton, Miles Robbins, Omar J. Dorsey, Toby Huss, Haluk Bilginer, Rhian Rees, Jefferson Hall e Dylan Arnold.



Halloween: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Halloween: Sono trascorsi esattamente quarant'anni dal massacro di Haddonfield e lo spietato Michael Myers, che sta per essere trasferito in un carcere di massima sicurezza, si rifiuta di parlare delle dinamiche che lo hanno portato ad uccidere tutti quegli innocenti. Lo psicologo del carcere, il dottor Ranbir Sartain, ha preso a cuore il caso e propone al detenuto di continuare le loro visite anche nella nuova prigione. Prima che Michael sia trasferito, in città giungono i reporter Aaron Korey e Dana Haines impegnati in un'inchiesta sul killer. I due si recano a casa di Laurie Strode, unica sopravvissuta alla strage, che si rifiuta categoricamente di rilasciare un'intervista. Laurie, infatti, non ha mai superato lo shock e vive nella costante paura che Michael possa tornare per ucciderla. Il 30 ottobre, il veicolo che trasporta Myers e i detenuti ha un incidente e l'assassino ne approfitta per fuggire e iniziare una nuova carneficina. Venuta a conoscenza dell'accaduto, Laurie corre a proteggere sua figlia Karen e la nipote Allyson. La ragazza, ignara del fatto che Michael sia a piede libero, è impegnata a fare da baby-sitter al piccolo Julian quando apprende che qualcuno ha ucciso gli amici Dave e Vicky. I tre ragazzi vengono improvvisamente attaccati da Myers, che vuole placare la sua sete di sangue, e solo Allyson riesce a fuggire. Mentre Sartain è convinto di poter far ravvedere il violento assassino, Laurie sa che il suo nemico ha intenzione di ucciderla e ha studiato un piano molto astuto per eliminarlo...

Django Unchained: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Western, Drammatico, 2012, durata: 165 Min)

Un film di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jonah Hill, Kerry Washington, Tom Savini, Gerald McRaney, Misty Upham, James Remar, Don Johnson, Todd Allen, Tom Wopat e James Russo.



Django Unchained: Il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Django Unchained: vede protagonista lo schiavo Django, la cui vita cambia improvvisamente grazie all'incontro con il dottor King Schultz, ex dentista e cacciatore di taglie originario della Germania.

Nello corso dello scontro a fuoco contro i mercanti di schiavi che si rifiutano di vendere Django, quest'ultimo dimostra un'innata abilità con le armi e Schultz gli propone di collaborare nella ricerca dei fuorilegge fratelli Brittle.

In cambio, King si offre di aiutare Django a ritrovare sua moglie Broomhilda.

Dopo alcuni mesi, il dottore scopre che la donna è schiava dello spregevole Calvin J. Candie. Per poter salvare Broomhilda, Django e Schultz si fingono interessati ad acquistare dallo schiavista un lottatore mandingo. Dopo aver assistito ad un incontro violentissimo, i due mettono in atto il loro piano e dichiarano di voler comprare uno dei lottatori per un'ingente somma di denaro. Dissimulando interesse, inoltre, cercano di far ricadere anche la cessione della donna nell'accordo. Ma il fedele capo della servitù di Candie, Stephen, capisce che Django e Broomhilda si conoscono e informa il suo padrone dell'astuto inganno dei due forestieri.

Profondamente adirato, il crudele Candie spinge il dottor Schultz al limite, mentre si scatena un brutale scontro a fuoco tra gli accoliti dello schiavista e i due impostori. Così Django, ad un passo dal liberare sua moglie, si troverà a dover lottare nuovamente contro più spietati aguzzini...

Edward mani di forbice: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Fantasy, 1990, durata: 103 Min)

Un film di Tim Burton con Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall, Vincent Price, Kathy Baker, Robert Oliveri, Conchata Ferrell, Caroline Aaron, Dick Anthony Williams, O-Lan Jones e Alan Arkin,.



Edward mani di forbice: Il trailer italiano del film di Tim Burton



Trama del Film Edward mani di forbice: La vicenda è narrata da un’anziana signora, che racconta alla nipotina la storia di Edward Mani di Forbice. Creato da uno stravagante inventore, che non riuscì mai a completare la sua opera, il ragazzo ha delle forbici al posto delle mani. Un giorno, la rappresentante cosmetica Peggy Boggs scova Edward nel cupo castello che tutti credevano abbandonato. Peggy decide allora di accoglierlo nella sua famiglia e il ragazzo si innamora a prima vista dell’incantevole figlia Kim. Mentre il suo incredibile talento con le forbici gli attira la simpatia di tutto il vicinato, la fanatica religiosa Esmeralda sospetta che il bizzarro ragazzo sia un essere demoniaco e la snob Joyce Monroe è pronta a tutto per convincerlo a mettersi in società con lei.

Le abilità del giovane fanno gola a molti e il fidanzato di Kim, Jim, persuade Edward a scassinare la villa dei suoi genitori, per poi tradirlo e farlo arrestare per il furto. L’intervento di Peggy sarà fondamentale ma Joyce, adirata per il rifiuto di Edward, lo accuserà di tentato stupro ed il giovane finirà per essere malvisto da tutto il vicinato...

American Pastoral: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, 2016, durata: 108 Min)

Un film di Ewan McGregor con Ewan McGregor, Dakota Fanning, Jennifer Connelly, Uzo Aduba, Molly Parker, Rupert Evans, David Strathairn, Valorie Curry, Peter Riegert e Mark Hildreth.



American Pastoral: Il Trailer italiano del film - HD



Trama del Film American Pastoral: La vicenda è ambientata nel New Jersey, negli anni Sessanta, dove Seymour Levov, detto lo Svedese, conduce un'esistenza perfetta con la moglie Dawn e la figlia Merry.

L'uomo, a capo di una fabbrica di guanti Newark, ama incondizionatamente sua figlia e continua a sostenerla anche quando, anni dopo, Merry viene coinvolta da un gruppo di ragazzi impegnati in una violenta protesta politica.

Quando un attentato dinamitardo ai danni di un ufficio postale di New York provoca la morte di un cittadino, Merry diventa la maggiore indiziata. La polizia irrompe in casa Levov in cerca di indizi, ma Merry è sparita e nessuno sa cosa le sia accaduto.

Mentre le indagini procedono, alla fabbrica arriva Rita Cohen, la nuova stagista. La ragazza confessa allo Svedese di conoscere il nascondiglio di Merry e inizia a ricattarlo con la promessa di rivelargli l’informazione...

StreetDance 3D: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Drammatico, Musicale, Sentimentale, 2010, durata: 98 Min)

Un film di Max Giwa e Dania Pasquini con Nichola Burley, Charlotte Rampling, Eleanor Bron, Rachel McDowall e Richard Winsor.



StreetDance 3D: Il trailer italiano del film



Trama del Film StreetDance 3D: Mentre Carly e il suo gruppo di street dance cercano di qualificarsi per le finali del campionato inglese, la partenza di Jay, il suo compagno e fidanzato, rimette tutto in discussione. Anche se la ragazza non smette di crederci, sembra che le possibilità siano compromesse. Ci si mette anche la sfortuna, facendogli perdere la lo sala di prove. Elena, insegnante di danza classica impressionata dall'energia di Carly e del suo gruppo, propone loro un accordo: possono fare le loro prove in studio di danza dell'Accademia di Balletto se Carly s'impegna a condividere la sua passione e il suo lavoro con gli allievi dell'Accademia in vista dei provini per l'ingresso al prestigioso Royal Ballett. Tra i due mondi, lo shock è violento. L'accademismo e la "scuola della strada" sembrano del tutto incompatibili...

Dragon Ball Z - La battaglia degli dei: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Animazione, Azione, Fantasy, 2013, durata: 85 Min)

Un film di Masahiro Hosoda.



Dragon Ball Z - La battaglia degli dei: Il trailer italiano - HD



Trama del Film Dragon Ball Z - La battaglia degli dei: Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei vede Son Goku impegnato in una difficile battaglia contro il potente Dio della distruzione, che si è risvegliato dopo un lungo letargo. La Terra aveva finalmente ritrovato in pace, ma ora deve affrontare un nuovo pericolo. Riuscirà Goku a sconfiggerre il terribile Bills? I suoi poteri non sembrano in grado di bloccare i suoi fortissimi attacchi e dovrà imparare ad accrescere la sua potenza e raggiungere il livello di Super Saiyan God, mai avuto in precedenza.

Altri film questa sera in TV:

The Company Men , in onda alle 21.10 su Paramount : film drammatico del 2010 di John Wells, con Ben Affleck, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Maria Bello, Chris Cooper, Craig T. Nelson, Rosemarie DeWitt, John Doman, Patricia Kalember, Tonye Patano, Liam Ferguson, Dana Eskelson, Cady Huffman, Tom Kemp e Kent Shocknek.

, in onda : film drammatico del 2010 di John Wells, con Ben Affleck, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Maria Bello, Chris Cooper, Craig T. Nelson, Rosemarie DeWitt, John Doman, Patricia Kalember, Tonye Patano, Liam Ferguson, Dana Eskelson, Cady Huffman, Tom Kemp e Kent Shocknek. Stormageddon , in onda alle 21.20 su Cielo : film azione, fantascienza, drammatico del 2015 di Nick Lyon, con John Hennigan, Eve Mauro, Joseph Gatt, Robert Blanche, Ricco Ross, David Shatraw, Adrian Paul e Robert Preston.

, in onda : film azione, fantascienza, drammatico del 2015 di Nick Lyon, con John Hennigan, Eve Mauro, Joseph Gatt, Robert Blanche, Ricco Ross, David Shatraw, Adrian Paul e Robert Preston. Il giustiziere sfida la città , in onda alle 21 su Cine34 : film drammatico del 1975 di Umberto Lenzi, con Tomas Milian, Joseph Cotten, Silvano Tranquilli, Ida Galli, Alessandro Cocco, Guido Alberti, Maria Fiore, Femi Benussi, Mario Piave, Luciano Catenacci e Tom Felleghy.

, in onda : film drammatico del 1975 di Umberto Lenzi, con Tomas Milian, Joseph Cotten, Silvano Tranquilli, Ida Galli, Alessandro Cocco, Guido Alberti, Maria Fiore, Femi Benussi, Mario Piave, Luciano Catenacci e Tom Felleghy. Fighting , in onda alle 21 su 20 : film azione, drammatico del 2009 di Dito Montiel, con Channing Tatum, Terrence Howard, Luis Guzmán, Brian J. White e Zulay Henao.

, in onda : film azione, drammatico del 2009 di Dito Montiel, con Channing Tatum, Terrence Howard, Luis Guzmán, Brian J. White e Zulay Henao. Coco Chanel, in onda alle 21.20 su Rai Premium: film biografico del 2008 di Christian Duguay, con Shirley MacLaine, Barbara Bobulova, Valentina Lodovini, Sagamore Stévenin, Mary Petruolo, Daniele Savoca, Cécile Cassel, Marine Delterme, Anne Duperey, Valentina Carnelutti e Malcolm McDowell.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: