Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 3 Febbraio 2021

Gattaca - La porta dell'Universo: il Film Stasera in Tv su Paramount Network alle 21.10

(Fantascienza, Thriller, 1997, durata: 103 Min)

Un film di Andrew Niccol con Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, Gore Vidal, Xander Berkeley, Ernest Borgnine, Jayne Brook, Loren Dean, Elias Koteas, Cynthia Martells, Alan Arkin, Lindsey Lee Ginter, Tony Shalhoub e William Lee Scott.



Gattaca - La porta dell'Universo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Gattaca - La porta dell'Universo: Il film presenta una realtà futura dominata dall'eugenetica, in cui i bambini vengono concepiti attraverso una selezione genetica per garantire che posseggano i migliori tratti ereditari dei loro genitori.

Sulla stessa base, la società è divisa tra "validi", ovvero coloro che, essendo stati selezionati hanno un perfetto corredo genetico, ed "invalidi", cioè le persone nate al di fuori del programma di eugenetica. Questi ultimi sono destinati ad essere relegati ai margini della società, non avendo possibilità di riscatto ed essendo costretti a svolgere i lavori più umili.

Vincent Freeman è uno degli invalidi dal momento che il suo profilo genetico indica una debolezza cardiaca, la stessa di suo padre: la sua aspettativa di vita viene stimata 30,2 anni. I suoi genitori, pentendosi della loro decisione, decidono quindi di avere il secondogenito, Anthony, avvalendosi delle nuove tecnologie, così da essere classificato come valido. Vincent ha un sogno: diventare astronauta, ma sa che la sua inferiorità genetica non glielo permetterà. Diversi anni dopo, Vincent lavora come addetto delle pulizie alla Gattaca Aerospace Corporation, l'ente aerospaziale responsabile delle missioni interplanetarie. Come quando era bambino, desidererebbe entrare a lavorare a Gattaca, ma per far ciò, oltre all'esame di ammissione (per il quale è preparatissimo), dovrebbe superare anche il test genetico. Per far ciò, Vincent decide quindi di "comprare" l'identità di Jerome, un ex nuotatore nato geneticamente perfetto e divenuto paraplegico a seguito di un incidente, ma non sarà affatto facile tenere nascosta al mondo la sua vera identità.

Non ci resta che il crimine: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2019, durata: 102 Min)

Un film di Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gian Marco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Massimiliano Bruno, Daniele Trombetti, Daniele Blando, Emanuel Bevilacqua, Sara Baccarini, Lorenzo Lucchi.



Non ci resta che il crimine: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Non ci resta che il crimine: Nella Roma del 2018, i tre amici squattrinati Giuseppe, Sebastiano e Moreno tentano di cavarsela come possono lavorando alla giornata, arrivando perfino ad organizzare un giro turistico "criminale" sui luoghi della Banda della Magliana.

Un giorno, per caso, attraversano un portale temporale e si ritrovano catapultati nel 1982, durante i Mondiali di Calcio di Spagna, nella Roma governata proprio dalla Banda della Magliana.

Dapprima spaesato, il trio vede questo salto nel passato come l'occasione della vita per fare un mucchio di soldi, pensando di sfruttare le vaste conoscenze calcistiche a proprio vantaggio. Finisce invece per indebitarsi con Renatino, il capo della Banda della Magliana, che gestisce le scommesse calcistiche clandestine e che decide di trattenere Giuseppe come garanzia, finché gli amici non abbiano trovato il modo di saldare il dovuto.

A complicare ulteriormente le cose è la fidanzata di Renatino, Sabrina, che scombussola i piani e i sentimenti dei tre amici...

Basilicata coast to coast: il film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2010, durata: 105 Min)

Un film di Rocco Papaleo con Alessandro Gassmann, Paolo Briguglia, Max Gazzè, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Claudia Potenza, Michela Andreozzi, Antonio Gerardi, Augusto Fornari e Gaetano Amato.



Basilicata coast to coast: Il trailer del film



Trama del Film Basilicata coast to coast: Il film racconta la storia di Nicola Palmieri, un insegnante di matematica del liceo artistico. Ormai privo di entusiasmo nel suo lavoro, l'uomo desidera abbandonare tutto per dedicarsi alla sua amata musica. Nicola infatti, oltre a insegnare, è anche il frontman di una band: Le Pale Eoliche. Del gruppo fanno parte, insieme a lui, Salvatore Chiarelli, chitarrista e studente di medicina da diverso tempo, Franco Cardillo, falegname, contrabbassista e pescatore, e Rocco Santamaria, un affascinante percussionista.

Un giorno il quartetto di amici decide di puntare il tutto per tutto sulla musica, partecipando al festival nazionale della canzone di Scanzano Jonico, piccolo comune in provincia di Matera. Raggiungere il festival è semplice, basta prendere la strada statale che attraversa la Basilicata. Contro ogni aspettativa, però, Le Pale Eoliche decidono di giungere a Scanzano in un modo del tutto fuori dagli schemi. I quattro invece di attraversare la Basilicata dalla costa tirrenica a quella ionica con la strada statale, decidono di partire dieci giorni prima del festival e arrivare a destinazione a piedi, seguendo strade alternative e sfruttando questo tempo per ricercare il senso delle loro vite, che ancora devono comprendere fino a fondo...

Il principe cerca moglie: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Commedia, 1988, durata: 116 Min)

Un film di John Landis con Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones, John Amos, Madge Sinclair, Shari Headley, Eriq LaSalle, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Allison Dean, Samuel L. Jackson, Calvin Lockhart, Cuba Gooding Jr. e Jake Steinfeld.



Il principe cerca moglie: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il principe cerca moglie: E' la storia di un principe africano di Zamunda, Akeem, figlio unico del Re Joffy Joffer e della Regina Aoleon, entrambi molto amati dai sudditi del regno. Il brillante e allegro principe, cresciuto nel benessere della favolosa reggia, giunto in età da matrimonio, si trova a dover affrontare l’incontro tanto atteso con la giovane e bella Imani Izzi, scelta come sposa per lui dai suoi genitori ed educata sin dall’infanzia a obbedire a ogni sua richiesta. Ma Akeem non ritrova nella servizievole Imani le caratteristiche fondamentali della donna con cui lui immagina di poter convolare a nozze e rinuncia pertanto, senza troppa esitazione, al matrimonio combinato, determinato a voler scegliere personalmente la moglie giusta per lui, che lo ami per quello che è e non per ciò che rappresenta.

A tale scopo, Akeem vuole intraprendere un viaggio senza ricoprire le vesti del principe e riesce a convincere il buon padre Joffy a farlo partire per New York insieme al suo inseparabile amico e servitore Semmi...

The Town: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Poliziesco, Sentimentale, Thriller, 2010, durata: 123 Min)

Un film di Ben Affleck con Ben Affleck, Rebecca Hall, Chris Cooper, Jeremy Renner, Blake Lively, Jon Hamm, Ed O'Keefe, Slaine, Nicholas Cairis, Michael Yebba e Pete Postlethwaite.



The Town: Il trailer del film diretto ed interpretato da Ben Affleck



Trama del Film The Town: A Charlestown, Massachusetts, Doug MacRay e la sua banda di esperti ladri composta da James "Jem" Coughlin, Albert "Gloansy" Magloan, e Desmond "Dez" Elden. L'ultimo colpo in banca, organizzato da Doug, non è andato come previsto e i suoi compagni sono stati costretti a prendere in ostaggio la direttrice Claire. Dopo averla liberata, Doug cerca di rintracciarla per assicurarsi che la donna non rappresenti una minaccia dal momento che l'FBI è alle loro costole. Imprevedibilmente, l'uomo si innamora di Claire e decide di lasciare il giro d'affari. Il buon proposito di Doug, tuttavia, si scontra ben presto con la realtà e con le pressioni del boss malavitoso per cui lavora che pretende sempre più soldi...

Trauma Center - Caccia al testimone: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2019, durata: 87 Min)

Un film di Matt Eskandari con Nicky Whelan, Bruce Willis, Tito Ortiz, Texas Battle, Catherine Davis, Sergio Rizzuto, Tyler Jon Olson, Steve Guttenberg e Lala Kent.



Trauma Center - Caccia al testimone: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Trauma Center - Caccia al testimone: Una giovane di nome Madison Taylor si è appena trasferita a San Juan, Porto Rico, nel tentativo di superare la recente morte di sua madre. Una sera, mentre sta andando a buttare la spazzatura, è testimone dell'assassinio di un uomo da parte di due poliziotti corrotti, Pierce e Tull, che finiscono per colpire anche lei.

Quando si sveglia in ospedale, scopre di essere stata posta sotto la protezione del rispettato tenente di polizia Steve Wakes per un motivo ben preciso: la pallottola conficcata nella sua gamba è l'unica prova in grado di incastrare i due poliziotti corrotti o far sì che nessuno li trovi mai. Giunti nel reparto di quarantena all'ultimo piano dell'ospedale, i due spietati agenti sono pronti a mettere definitivamente a tacere chi potrebbe rovinarli per sempre. Madison dovrà allora usare tutto ciò che è intorno a lei per difendersi dagli assassini in attesa che Wakes torni a salvarle la vita...

L'Alba del Pianeta delle Scimmie: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Drammatico, Fantascienza, Azione, 2011, durata: 105 Min)

Un film di Rupert Wyatt con James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Andy Serkis, Brian Cox, Tom Felton, David Hewlett, Tyler Labine, Chelah Horsdal, David Oyelowo, Jamie Harris, Richard Ridings, Karin Konoval, Christopher Gordon, Jesse Reid, Mattie Hawkinson, Madison Bell, Leah Gibson e Sonja Bennett.



L'Alba del Pianeta delle Scimmie: Nuovo trailer



Trama del Film L'Alba del Pianeta delle Scimmie: Tre scimpanzé vengono strappati al loro habitat naturale, la giungla del Congo, e trasportati alla Gen-Sys, un'azienda farmaceutica di San Francisco.

Qui sono sottoposti agli esperimenti dello scienziato Will Rodman che testa su di loro il virus ALZ-112. La speranza dei ricercatori della società è che il farmaco possa finalmente curare l'Alzheimer, malattia di cui è affetto anche Charles, il padre di Will.

Tuttavia gli effetti del virus non sono quelli sperati e Steven Jacobs, il cinico ed impassibile capo dell'azienda, dà un ordine perentorio: interrompere immediatamente lo studio e sopprimere tutte le cavie presenti in laboratorio.

L'unico scimpanzé a non essere ucciso è il cucciolo Caesar, che lo scienziato, mosso a compassione e ancora convinto dell'efficacia del progetto, decide di allevare in gran segreto a casa sua.

La convivenza rafforza il legame tra Will e Caesar: mentre l'uomo continua a sperimentare farmaci nel disperato tentativo di salvare suo padre, la scimmia cresce sviluppando un'intelligenza fuori dal comune, grazie alla capacità del virus di potenziare i recettori neuronali.

La situazione precipita quando il primate e il suo salvatore sono costretti a separarsi e Caesar viene rinchiuso in un centro di sicurezza a San Bruno. Iniziano così due viaggi paralleli. Will si trova ad affrontare le inaspettate conseguenze delle sue azioni e a tentare di arginare a tutti i costi la bramosia di potere del suo capo.

Intanto Caesar, chiuso in una gabbia di isolamento e continuamente maltrattato dai fratelli Rodney e Dodge Landon, solidarizza con la sua razza e cova sempre più rancore nei confronti del genere umano...

Altri film questa sera in TV:

Quando l'amore arriva in città, in onda alle 21.10 su La5 : film commedia, family, sentimentale del 2014 di David Winning, con Lauren Holly, Cameron Bancroft, Iris Quinn, Lucie Guest, Kendra Anderson, Cameron Grierson, Toby Hargrave e Angela Moore.

in onda : film commedia, family, sentimentale del 2014 di David Winning, con Lauren Holly, Cameron Bancroft, Iris Quinn, Lucie Guest, Kendra Anderson, Cameron Grierson, Toby Hargrave e Angela Moore. Il Re Scorpione 2 - Il destino di un guerriero , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film avventura, azione, fantasy del 2008 di Russell Mulcahy, con Michael Copon, Karen David e Randy Couture.

, in onda : film avventura, azione, fantasy del 2008 di Russell Mulcahy, con Michael Copon, Karen David e Randy Couture. Il giardino del diavolo , in onda alle 21.20 su Cielo : film azione, fantascienza del 2011 di Paul Ziller, con Adrian Pasdar, Stefanie von Pfetten, Jesse Moss, Luisa D'Oliveira, James Morrison e David Richmond-Peck.

, in onda : film azione, fantascienza del 2011 di Paul Ziller, con Adrian Pasdar, Stefanie von Pfetten, Jesse Moss, Luisa D'Oliveira, James Morrison e David Richmond-Peck. Chiara Lubich - L'Amore vince tutto , in onda alle 21.20 su Rai Premium: film biografico, drammatico del 2021 di Giacomo Campiotti, con Cristiana Capotondi, Aurora Ruffino, Miriam Cappa, Eugenio Franceschini, Greta Ferro, Valentina Ghelfi, Sofia Panizzi, Roberto Citran, Paolo Graziosi, Andrea Tidona, Maurizio Fanin, Stefano Fregni, Stefano Guerrieri, Federico Vanni, Olivia Manescalchi e Lele Vannoli.

, in onda alle 21.20 su Rai Premium: film biografico, drammatico del 2021 di Giacomo Campiotti, con Cristiana Capotondi, Aurora Ruffino, Miriam Cappa, Eugenio Franceschini, Greta Ferro, Valentina Ghelfi, Sofia Panizzi, Roberto Citran, Paolo Graziosi, Andrea Tidona, Maurizio Fanin, Stefano Fregni, Stefano Guerrieri, Federico Vanni, Olivia Manescalchi e Lele Vannoli. Merlino e la battaglia dei draghi, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, avventura, fantasy del 2008 di Mark Atkins, con Simon Lloyd-Roberts, Joseph Stacey, Dylan Jones, Hefin Wyn, Jürgen Prochnow, William Huw, Gary Twomey, Carys Eleri e Nia Ann.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

