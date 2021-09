Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 29 Settembre 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Gifted - il dono del talento, RoboCop, Nessuno mi può giudicare, Quel che resta del giorno. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: L'ispettore Coliandro - Il ritorno, Chi l'ha visto?, Luce dei tuoi occhi, Honolulu, X Factor 2021.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 29 Settembre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Gifted - il dono del talento, RoboCop, Nessuno mi può giudicare, Quel che resta del giorno, Ocean's Thirteen, Pitch Perfect 3, Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo.

Tutti i Film questa sera in TV:

Gifted - il dono del talento , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 1 : film drammatico del 2017 di Marc Webb, con Chris Evans, Mckenna Grace, Jenny Slate, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Julie Ann Emery, Keir O'Donnell, Glenn Plummer e Joe Chrest.

, il film in onda : film drammatico del 2017 di Marc Webb, con Chris Evans, Mckenna Grace, Jenny Slate, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Julie Ann Emery, Keir O'Donnell, Glenn Plummer e Joe Chrest. RoboCop , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film azione, fantascienza del 2014 di José Padilha, con Joel Kinnaman, Gary Oldman, Abbie Cornish, Samuel L. Jackson, Jackie Earle Haley, Jay Baruchel e Michael Keaton.

, il film in onda : film azione, fantascienza del 2014 di José Padilha, con Joel Kinnaman, Gary Oldman, Abbie Cornish, Samuel L. Jackson, Jackie Earle Haley, Jay Baruchel e Michael Keaton. Nessuno mi può giudicare , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film commedia del 2011 di Massimiliano Bruno, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti, Dario Cassini, Massimiliano Bruno, Giovanni Bruno, Hassani Shapi, Valerio Aprea, Lucia Ocone, Awa Ly, Pietro De Silva, Raul Bolanos, Maurizio Lops e Massimiliano Delgado.

, il film in onda : film commedia del 2011 di Massimiliano Bruno, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti, Dario Cassini, Massimiliano Bruno, Giovanni Bruno, Hassani Shapi, Valerio Aprea, Lucia Ocone, Awa Ly, Pietro De Silva, Raul Bolanos, Maurizio Lops e Massimiliano Delgado. Ocean's Thirteen , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film azione del 2007 di Steven Soderbergh, con George Clooney, Ellen Barkin, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Don Cheadle, Bernie Mac, Casey Affleck, Scott Caan, Eddie Jemison, Shaobo Qin, Carl Reiner, Elliott Gould, Al Pacino, Michael Mantell, Eddie Izzard, Scott L. Schwartz, Luis Chavez e Sean Lake.

, il film in onda : film azione del 2007 di Steven Soderbergh, con George Clooney, Ellen Barkin, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Don Cheadle, Bernie Mac, Casey Affleck, Scott Caan, Eddie Jemison, Shaobo Qin, Carl Reiner, Elliott Gould, Al Pacino, Michael Mantell, Eddie Izzard, Scott L. Schwartz, Luis Chavez e Sean Lake. Pitch Perfect 3 , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film commedia, musicale del 2017 di Trish Sie, con Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Anna Camp, Alexis Knapp, Hana Mae Lee, Ester Dean, Chrissie Fit, Ruby Rose, Matt Lanter, Shelley Regner, John Lithgow, Kelley Jakle e John Michael Higgins.

, il film in onda : film commedia, musicale del 2017 di Trish Sie, con Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Anna Camp, Alexis Knapp, Hana Mae Lee, Ester Dean, Chrissie Fit, Ruby Rose, Matt Lanter, Shelley Regner, John Lithgow, Kelley Jakle e John Michael Higgins. Quel che resta del giorno , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su La7D : film drammatico del 1993 di James Ivory, con Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox, Christopher Reeve, Peter Vaughan, Paula Jacobs, Hugh Grant, Caroline Hunt, Jo Kendall, Joanna Joseph, Wolf Kahler, Brigitte Kahn, Emma Lewis, Abigail Harrison, Lena Headey, Roger McKern, Jestyn Phillips, John Savident, Frank Shelley, Pip Torrens, Hugh Sweetman, Rupert Vansittart, John Haycraft, Peter Halliday, Patrick Godfrey, Tony Aitken, Steven Beard, Terence Bayler, Christopher Brown, Ben Chaplin, Peter Cellier, Paul Copley, Steve Dibben, Peter Eyre, Jeffrey Wickham, Michael Lonsdale, Frank Holtje, Andreas Tons, Angela Newmarch, Tim Pigott-Smith e Ian Redford.

, il film in onda : film drammatico del 1993 di James Ivory, con Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox, Christopher Reeve, Peter Vaughan, Paula Jacobs, Hugh Grant, Caroline Hunt, Jo Kendall, Joanna Joseph, Wolf Kahler, Brigitte Kahn, Emma Lewis, Abigail Harrison, Lena Headey, Roger McKern, Jestyn Phillips, John Savident, Frank Shelley, Pip Torrens, Hugh Sweetman, Rupert Vansittart, John Haycraft, Peter Halliday, Patrick Godfrey, Tony Aitken, Steven Beard, Terence Bayler, Christopher Brown, Ben Chaplin, Peter Cellier, Paul Copley, Steve Dibben, Peter Eyre, Jeffrey Wickham, Michael Lonsdale, Frank Holtje, Andreas Tons, Angela Newmarch, Tim Pigott-Smith e Ian Redford. Cassandre - Il lupo grigio , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Paramount : film giallo del 2019 di François Guérin, con Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Ugolin, Emilie Gavois-Kahn, Beatrice Agenin, François Feroleto, Alban Marical e Murielle Huet des Aunay.

, il film in onda : film giallo del 2019 di François Guérin, con Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Ugolin, Emilie Gavois-Kahn, Beatrice Agenin, François Feroleto, Alban Marical e Murielle Huet des Aunay. Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 1993 di Bruno Gaburro, con Jerry Calà, Vanessa Gravina, Eva Grimaldi, Mauro Di Francesco, Pier Maria Cecchini, Valeria Marini, George Hilton, Franco Oppini, Brando Giorgi, Marina Occhiena, Renato Cecchetto, Marco Modigliani, Fabrizio Cerusico, Barbara Cavallari, Philippe Boa e Maria Grazia Cucinotta.

, il film in onda : film commedia del 1993 di Bruno Gaburro, con Jerry Calà, Vanessa Gravina, Eva Grimaldi, Mauro Di Francesco, Pier Maria Cecchini, Valeria Marini, George Hilton, Franco Oppini, Brando Giorgi, Marina Occhiena, Renato Cecchetto, Marco Modigliani, Fabrizio Cerusico, Barbara Cavallari, Philippe Boa e Maria Grazia Cucinotta. Ferite mortali, il film in onda stasera in tv alle 21 su 20: film azione del 2001 di Andrzej Bartkowiak, con Steven Seagal, Dmx, Isaiah Washington, Anthony Anderson, Michael Jai White, Jill Hennessy, Bill Duke, Tom Arnold, Bruce McGill, David Vadim, Eva Mendes e Matthew G. Taylor.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: