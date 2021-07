Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 28 Luglio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 28 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Benvenuti a casa mia, The November Man, Unthinkable - Gli ultimi sopravvissuti, Qualunquemente, Cowboys & Aliens, Mickey occhi blu, Lupin III vs. Detective Conan - Il film, Di che segno sei?.

Benvenuti a casa mia: il Film Stasera in TV su Rai 3 alle 21.20

(Commedia, 2017, durata: 92 Min)

Un film di Philippe de Chauveron con Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein, Cyril Lecomte, Nanou Garcia e Oscar Berthe.



Benvenuti a casa mia: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Benvenuti a casa mia: Jean-Etienne Fougerole è una figura di spicco della scena letteraria e mediatica francese. E' uno scrittore intellettuale, sposato con una ricca ereditiera che vive totalmente distaccata dalla realtà. Durante un dibattito televisivo nel quale Fougerole promuove il suo nuovo romanzo, intitolato "Benvenuti a Casa Mia", lo scrittore invita i ricchi e i benestanti ad accogliere nelle loro case i più bisognosi. Ma a un certo punto, il suo avversario lo sfida a mettere in pratica quello che suggerisce ai suoi lettori. In evidente imbarazzo, Fougerole accetta la sfida per non perdere la faccia. Ma quella stessa sera qualcuno bussa alla porta della sua suntuosa abitazione a Marnes-la Coquette. Da quel momento in poi le convinzioni della famiglia Fougerole saranno messe a dura prova!

The November Man: il Film Stasera in TV su Nove alle 21.25

(Thriller, Azione, 2014, durata: 108 Min)

Un film di Roger Donaldson con Pierce Brosnan, Olga Kurylenko, Luke Bracey, Bill Smitrovich, Will Patton, Eliza Taylor, Lazar Ristovski, Caterina Scorsone e Patrick Kennedy.



The November Man: Il trailer del film, versione originale



Trama del Film The November Man: Il film segue le vicende di Peter Deveraux, un ex agente di punta dell’Intelligence americana. L’uomo sta vivendo in Svizzera in tutta tranquillità quando gli viene domandato di sospendere il suo ritiro per compiere un’ultima, importantissima missione.

L’ex agente si ritrova per le mani la protezione di una importante testimone, Alice Fournier, che potrebbe svelare il passato non proprio pulito di uno dei candidati per la presidenza degli Stati Uniti, il quale si è macchiato di crimini durante la guerra in Cecenia. Per proteggere la donna Peter si troverà ad essere il bersaglio di un suo ex amico e allievo. Ben presto l’ex uomo della CIA comprenderà che nell'agenzia si è infiltrata una talpa, ragion per cui non può fidarsi di nessuno e deve scegliere di adottare metodi estremi. Sarà a quel punto che le carte in tavola verranno scoperte, con l’entrata in gioco non solo del governo degli Stati Uniti ma anche di un candidato presidente della Russia.

Unthinkable - Gli ultimi sopravvissuti: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Fantascienza, Thriller, 2018, durata: 129 Min)

Un film di Crazy Pictures con Christoffer Nordenrot, Lisa Henni, Jesper Barkselius, Pia Halvorsen, Magnus Sundberg, Krister Kern e Yngve Dahlberg.



Unthinkable - Gli ultimi sopravvissuti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Unthinkable - Gli ultimi sopravvissuti: Il film vede protagonista Alex, un giovane musicista di ritorno in Svezia, suo paese natale, che dovrà cercare di sopravvivere, mentre la nazione è sotto l'improvviso attacco di una misteriosa milizia, risolvendo il rapporto con il padre e ritrovando il suo amore di gioventù.

Qualunquemente: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2011, durata: 96 Min)

Un film di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese, Sergio Rubini, Lorenza Indovina, Nicola Rignanese, Davide Giordano, Luigi Maria Burruano, Alfonso Postiglione, Veronica Da Silva, Salvatore Cantalupo, Antonio Gerardi, Asia Ndiaye, Maurizio Comito, Massimo Cagnina, Livia Vitale, Massimo De Lorenzo, Antonio Fulfaro, Sebastiano Vinci, Manfredi S. Perrotta e Mario Cordova.



Qualunquemente: Il full trailer del film con Antonio Albanese



Trama del Film Qualunquemente: Il film racconta la storia di Cetto La Qualunque, corrotto uomo d'affari calabrese, che dopo la latitanza all'estero, decide di tornare in Italia. L'uomo era scappato dal Bel Paese per evitare la giustizia, ma ora che è rientrato nel suo paesino, Marina di Sopra, porta con sé la sua nuova famiglia, formata da una bellissima ragazza di colore e una bimba di cui lui non ricorda mai il nome. Al ritorno in patria Cetto, però, non ritrova solo il suo braccio destro Pino, ma anche la precedente moglie e suo figlio Melo. A questa situazione, già di per sé delicata, si aggiunge un'aggravante: il paesino è "a rischio legalità" e tutte le sue proprietà, ottenute illegalmente, rischiano di essere confiscate. L'unico modo per risolvere la questione è candidarsi come sindaco e battere all'elezioni l'onesto De Santis...

Cowboys & Aliens: il Film Stasera in TV su 20 alle 21

(Azione, Fantascienza, Western, 2011, durata: 118 Min)

Un film di Jon Favreau con Daniel Craig, Olivia Wilde, Jon Favreau, Harrison Ford, Sam Rockwell, Paul Dano, Clancy Brown, Keith Carradine, Noah Ringer e Abigail Spencer.



Cowboys & Aliens: il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Cowboys & Aliens: Nel 1873 Jake Lonergan si sveglia nel bel mezzo del deserto dell’Arizona, colpito da una forte amnesia che gli ha fatto dimenticare la sua identità e il suo passato. Dopo una breve colluttazione con tre cacciatori di taglie, Jake ruba un cavallo e inizia a vagare senza una meta. L’uomo giunge nella cittadina di Absolution, dove riceve le prime cure mediche dal pastore della comunità. Poco dopo, Jake si imbatte nel folle Percy Dolarhyde, figlio del colonnello Woodrow, al quale è consentito fare di tutto poiché i cittadini temono le ripercussioni da parte del colonnello. Jake, estraneo alle dinamiche politiche della città, riesce a farlo arrestare dallo sceriffo John Taggart.

Rifugiatosi in un saloon per contemplare lo strano braccialetto che porta al polso e di cui non ha memoria, Jake viene riconosciuto come un bandito ricercato dalle autorità ed arrestato. Al calar della notte, Woodrow sopraggiunge in città per liberare suo figlio proprio mentre Percy e Jake stanno per essere condotti dal giudice federale.

Improvvisamente, la città viene attaccata dagli UFO e il bracciale di Jake si rivela essere una potentissima arma al plasma, in grado di eliminare gli extra-terrestri e i loro tecnologici veicoli. Sperando di riuscire a salvare i cittadini rapiti dagli alieni, Jake, Woodrow e altri volontari partono alla ricerca del loro covo. Durante il tragitto, il gruppo si imbatte nella misteriosa Ella che sembra molto attratta dal bracciale di Jake. Quest’ultimo, inoltre, riunisce la sua banda di malviventi e li conduce all’attacco contro gli extra-terresti. Giunto presso un accampamento di nativi americani, Jake riuscirà a recuperare la sua memoria mentre Ella farà una clamorosa rivelazione sugli invasori.

Altri film questa sera in TV:

Mickey occhi blu , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film commedia del 1999 di Kelly Makin, con Burt Young, Gerry Becker, James Caan, Tony Darrow, James Fox, Hugh Grant, Jeanne Tripplehorn, Joe Viterelli e Maddie Corman.

, il film in onda : film commedia del 1999 di Kelly Makin, con Burt Young, Gerry Becker, James Caan, Tony Darrow, James Fox, Hugh Grant, Jeanne Tripplehorn, Joe Viterelli e Maddie Corman. Lupin III vs. Detective Conan - Il film , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film animazione, azione del 2014 di Hajime Kamegaki.

, il film in onda : film animazione, azione del 2014 di Hajime Kamegaki. L'urlo della Terra , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film azione, fantascienza del 2013 di Jason Bourque, con Paul Johansson, Sebastian Spence, Miranda Frigon e Jessica McLeod.

, il film in onda : film azione, fantascienza del 2013 di Jason Bourque, con Paul Johansson, Sebastian Spence, Miranda Frigon e Jessica McLeod. Di che segno sei? , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 1975 di Sergio Corbucci, con Alberto Sordi, Adriano Celentano, Mariangela Melato, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Giovanna Ralli, Luciano Salce, Lucia Alberti, Ugo Bologna, Giuliana Calandra, , Marcello Di Falco, Jack La Cayenne, Gino Pernice e Gil Cagné.

, il film in onda : film commedia del 1975 di Sergio Corbucci, con Alberto Sordi, Adriano Celentano, Mariangela Melato, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Giovanna Ralli, Luciano Salce, Lucia Alberti, Ugo Bologna, Giuliana Calandra, , Marcello Di Falco, Jack La Cayenne, Gino Pernice e Gil Cagné. Merlino e la battaglia dei draghi, il film in onda stasera in tv alle 21.30 su Spike: film azione, avventura, drammatico del 2008 di Mark Atkins, con Simon Lloyd-Roberts, Joseph Stacey, Dylan Jones, Hefin Wyn, Jürgen Prochnow, William Huw, Gary Twomey, Carys Eleri e Nia Ann.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

