Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 28 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il filo nascosto, La Risposta è nelle Stelle, Scontro tra Titani, L'uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot, Modalità Aereo, Cinderella Story. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Ulisse - Il Piacere della Scoperta, Chi l'ha visto?, Buongiorno, mamma!

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 28 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il filo nascosto, La Risposta è nelle Stelle, Scontro tra Titani, L'uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot, Modalità Aereo, Cinderella Story, Stone, Amici x la morte.

Il filo nascosto: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Sentimentale, 2017, durata: 130 Min)

Un film di Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps, Camilla Rutherford, Bern Collaço, Richard Graham, Jane Perry, Ingrid Sophie Schram, Sarah Lamesch, Pip Phillips e Kelly Schembri.



Il filo nascosto: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Il filo nascosto: Nella cornice glamour e scintillante della Londra degli anni Cinquanta, il sarto Reynolds Woodcock dirige insieme con sua sorella Cyril la celebre House of Woodcock, inconfondibile marchio di stile e bellezza, richiesto da reali, stelle del cinema, ereditiere, socialiste, debuttanti e nobildonne. Gli originali e moderni capi firmati proiettano Woodcock al centro della moda britannica, e consacrano il suo nome come uno dei più conosciuti e ammirati del dopoguerra. Nonostante la conoscenza dei desideri e della figura femminile, lo scapolo impenitente considera l'amore un privilegio precluso a un artista del suo calibro, e preferisce intrattenersi con donne diverse che gli forniscono la giusta dose di ispirazione e compagnia. Finché non incontra Alma, ragazza ambiziosa e caparbia che riesce a insinuarsi nel suo cuore come musa e come amante, sconvolgendo da un giorno all'altro la sua perfetta vita su misura.

La Risposta è nelle Stelle: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Drammatico, Sentimentale, 2015, durata: 139 Min)

Un film di George Tillman Jr. con Britt Robertson, Scott Eastwood, Jack Huston, Oona Chaplin, Melissa Benoist, Alan Alda, Lolita Davidovich, Peter Jurasik e Amy Parrish.



La Risposta è nelle Stelle: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film La Risposta è nelle Stelle: Sophia, sta per vedere realizzato il sogno della sua vita. Le mancano solo poche settimane alla laurea ed è riuscita a ottenere uno stage in una prestigiosa galleria d'arte newyorkese. La ragazza ha la strada del successo spianata. Questo fino a quando una sua amica non si introduce inaspettatamente in camera sua, con indosso un paio di stivali da cowboy, proponendole due biglietti per un rodeo. Malgrado non sia proprio il suo genere di spettacolo preferito, Sophia cede all'insistenza dell'amica e le due si ritrovano a farsi strada tra le "groupie da rodeo" chiamate solitamente "Buckle Bunnies" per raggiungere i loro posti nell'arena.

Nella gabbia, Luke Collins si prepara a cavalcare il toro per quegli otto secondi che gli potrebbero garantire il primo posto nella classifica della Professional Bull Riders, la principale associazione di rodeo su tori. Il toro però sembra avere altri progetti e carica Luke che si arrampica su una staccionata per mettersi in salvo. Il suo cappello vola via e atterra in grembo a Sophia. I loro sguardi si incrociano per un breve istante, lungo abbastanza per far capire a Luke che vuole conoscere quella ragazza bellissima. "Ti dispiace tenermelo?", le chiede. Mentre il toro torna nella gabbia, Luke se ne va, lasciando Sophia senza fiato. Quello stesso pomeriggio Sophia incontra Luke ma lui, invece di chiederle di restituirgli il cappello che ancora indossa, le propone di uscire. Lei accetta, senza poter immaginare che la sua vita sta per conoscere una svolta e che sarà molto diversa da come l'aveva programmata.

Anche il novantunenne Ira Levinson si trova in un periodo di transizione.

Ha perso sua moglie Ruth otto anni prima e ha deciso di intraprendere un viaggio in direzione di Black Mountain, nella Carolina del Nord, per raggiungere il Black Mountain College, una colonia artistica. Qui, anni prima, aveva comprato il primo quadro per Ruth, avviando una collezione che avrebbe scandito i decenni del loro matrimonio...

Scontro tra Titani: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Avventura, Fantasy, Storico, 2010, durata: 118 Min)

Un film di Louis Leterrier con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Jason Flemyng, Gemma Arterton, Alexa Davalos, Mads Mikkelsen, Luke Evans, Izabella Miko, Liam Cunningham, Hans Matheson, Ian Whyte, Nicholas Hoult e Vincent Regan.



Scontro tra Titani: Il nuovo trailer del film



Trama del Film Scontro tra Titani: Il protagonista è Perseo (Sam Worthington), un semidio nato da una storia clandestina tra Zeus e un’umana. Chiuso in una cassa e gettato in mare dal patrigno Acrisio, che aveva scoperto la sua vera origine, Perseo viene salvato e cresciuto da un’umile famiglia di pescatori.

Anni dopo, la famiglia adottiva viene tragicamente uccisa nella strage provocata da Ade per punire i soldati di Argo, guerrieri coraggiosi e ribelli che non hanno paura di sfidare gli dei. Quando la loro regina Cassiopea, incurante dell’ira divina, afferma che sua figlia Andromeda è addirittura più bella di Afrodite, il dio degli Inferi la uccide e impone un terribile ultimatum: affinché Argo non venga distrutta, Andromeda dovrà essere data in pasto al Kraken, il mostro marino creato nella notte dei tempi dal dio delle ombre per sconfiggere gli antichi Titani.

Perseo, messo alle strette dal generale Draco e desideroso di vendicarsi del dio che ha ucciso i suoi genitori, decide di aiutare i soldati di Argo, non prima di aver appreso dalla dolce Io il suo vero passato. Armato dei potenti doni offerti da alcuni dei dell’Olimpo e disposto a tutto pur di non cedere al terribile ricatto, il valoroso giovane inizia un tortuoso cammino pieno di insidie ed esseri mostruosi di ogni tipo. Tra tutti, spicca Calibos, fedele alleato di Ade: l’orripilante creatura nella quale Zeus, per punizione, aveva trasformato Acrisio dopo il crudele gesto contro Perseo. Proprio nel momento di maggiore difficoltà, Perseo e i suoi soldati si affidano a un ultimo e rischiosissimo tentativo per salvare Andromeda e la sua città…

(Avventura, Drammatico, Fantascienza, 2018, durata: 108 Min)

Un film di Robert D. Krzykowski con Sam Elliott, Aidan Turner, Ron Livingston, Sean Bridgers, Caitlin FitzGerald, Larry Miller, Ellar Coltrane e Rizwan Manji.



L'uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film L'uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot: racconta la storia di Calvin Barr, ex soldato della seconda guerra mondiale che custodisce da tempo un enorme segreto. È stato proprio lui, infatti, ad ammazzare Adolf Hitler, senza mai poterlo confidare a nessuno. Sono passati tanti anni e l’uomo, divenuto anziano, rimugina sulle sue azioni tormentato dai sensi di colpa per aver ucciso il dittatore, sebbene ne abbia conosciuto la crudeltà, e per aver perso l’unica donna che abbia mai amato. Arriva però il momento di mettere da parte il passato, quando un giorno Calvin riceve un incarico alquanto particolare dall'FBI e dalla Royal Canadian Mounted Police: uccidere il bigfoot, famoso mostro che vive in America del Nord, dove sta seminando il panico trasmettendo un virus mortale.

L’intera umanità è in pericolo e il governo conta molto sul veterano, tanto che se questi fallirà, sarà sganciata una bomba nucleare nella zona per eliminare la creatura una volta per tutte. L’anziano è combattuto, perché da un lato vorrebbe accettare, dall’altro si era ripromesso di non uccidere più. Alla fine, però, decide di partire. Riuscirà a portare a termine la missione, uscendone vincitore?

Modalità Aereo: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2018, durata: 100 Min)

Un film di Fausto Brizzi con Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti, Veronica Logan, Luca Vecchi, Pablo, Pedro e Christian Monaldi.



Modalità Aereo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Modalità Aereo: Diego Gardini è un ricco imprenditore a capo di un'azienda vinicola molto prestigiosa. Un giorno, in partenza per Sidney per un viaggio di lavoro, incontra nel bagno dell'aeroporto Ivano e Sabino, due addetti alle pulizie che lo riconoscono e lo importunano per fare un selfie.

Diego li caccia via con arroganza e minaccia di farli licenziare, ma uscendo lascia inavvertitamente il cellulare in bagno; i due inservienti, intravedendo la possibilità di vendicarsi per esser stati maltrattati, se ne appropriano e iniziano a sbizzarrirsi in costosi acquisti online, insulti dai profili social di Gardini e approfittano pagandosi un soggiorno con tutti i comfort nel lussuoso hotel in cui vive l'imprenditore. Gardini, che nel frattempo si è imbarcato sull'aereo, si rende conto di non avere più con sé il telefono e dà in escandescenze. Dopo aver inveito contro tutti i passeggeri e con la povera hostess Linda che tenta invano di calmarlo, riesce a farsi prestare un cellulare per avvisare il cugino Lorenzo dell'accaduto, chiedendogli di trovare Ivano e Sabino e recuperare il cellulare, in cui ha nascosto informazioni importanti. Lorenzo però non si dimostrerà l'amico fidato che Diego crede, e anche Ivano e Sabino gli riserveranno delle sorprese.

Cinderella Story: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2004, durata: 97 Min)

Un film di Mark Rosman con Hilary Duff, Chad Michael Murray, Jennifer Coolidge, Regina King, Brenda Song, Brad Bufanda, Dan Byrd, Madeline Zima, Julie Gonzalo, Lilli Babb e Aimee-Lynn Chadwick,



Cinderella Story: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Cinderella Story: Il film è ambientato in Inghilterra nel 1980 e racconta la storia di Danny, un killer professionista che uccide su commissione insieme al suo amico di vecchia data e prezioso consigliere, Hunter. I due per svolgere il loro lavoro sono aiutati da una cerchia ristretta di fedelissimi.

A seguito di un’esperienza traumatica, che ha portato Danny a puntare la pistola contro un bambino innocente, l'uomo decide di ritirarsi, chiudere con la sua professione di mercenario ed iniziare una nuova vita, alla ricerca di una serenità mai avuta prima. Si trasferisce nella sua terra natale, l'Australia e va a vivere in una fattoria.

Dopo circa un anno, la cattura del suo amico Hunter, prigioniero di uno sceicco dell’Oman, lo porterà di nuovo sul campo per un'ultima importante missione che lo obbligherà a sottostare ai desideri del miliardario arabo, nel tentativo di salvare l'amico in trappola. L'ex killer infatti, per rimanere in vita e liberare Hunter, dovrà accettare un compito molto difficile: vendicare la morte dei figli dello sceicco, uccisi per mano di alcuni ex membri dei SAS (Servizi Aerei Speciali Britannici) durante la segreta Guerra dell'Oman. La situazione si complica ulteriormente quando Danny scopre che i suoi bersagli sono protetti da una squadra clandestina di uomini senza pietà: i "Feather Men", guidati dal crudele Spike. Costretto a riprendere in mano la pistola e tornare in azione, riuscirà Danny a raggiungere il suo obbiettivo?

Altri film questa sera in TV:

Stone , in onda alle 21.10 su Paramount : film drammatico, thriller del 2010 di John Curran, con Edward Norton, Milla Jovovich, Robert De Niro, Frances Conroy, Enver Gjokaj, Pepper Binkley, Liam Ferguson e Linda Boston.

, in onda : film drammatico, thriller del 2010 di John Curran, con Edward Norton, Milla Jovovich, Robert De Niro, Frances Conroy, Enver Gjokaj, Pepper Binkley, Liam Ferguson e Linda Boston. Miami Magma , in onda alle 21.20 su Cielo : film thriller, azione del 2011 di Todor Chapkanov, con Rachel Hunter, Melissa Ordway, Cleavant Derricks, Griff Furst, Miles Doleac, J.D. Evermore e Stacey Asaro.

, in onda : film thriller, azione del 2011 di Todor Chapkanov, con Rachel Hunter, Melissa Ordway, Cleavant Derricks, Griff Furst, Miles Doleac, J.D. Evermore e Stacey Asaro. Un maresciallo in gondola , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2002 di Carlo Vanzina, con Ezio Greggio e Victoria Silvstedt.

, in onda : film commedia del 2002 di Carlo Vanzina, con Ezio Greggio e Victoria Silvstedt. Amici x la morte, in onda alle 21 su 20: film azione, thriller del 2002 di Andrzej Bartkowiak, con Jet Li, Dmx, Anthony Anderson, Kelly Hu, Tom Arnold, Mark Dacascos, Gabrielle Union, Paige Hurd, Drag-On, Richard Trapp, Paolo Seganti e Michael Jace.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: