Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 26 Maggio 2021

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 26 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Gladiatore, Dove eravamo rimasti, Alice attraverso lo specchio, Il Vegetale, Third Person, 10 regole per fare innamorare, Il commissario Montalbano: L'età del dubbio, A un miglio da te, Codice Mercury.

Il Gladiatore: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Azione, Storico, Drammatico, 2000, durata: 155 Min)

Un film di Ridley Scott con Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Richard Harris, Connie Nielsen, David Hemmings, Oliver Reed, David Schofield, Tomas Arana, Spencer Treat Clark, Tommy Flanagan, Derek Jacobi, Giorgio Cantarini, Giannina Facio, John Shrapnel, Sven-Ole Thorsen, Djimon Hounsou, Ralf Moeller, Nicholas McGaughey, Chris Kell, John Quinn e Omid Djalili.



Il Gladiatore: il trailer del film



Trama del Film Il Gladiatore: È il 180 dopo Cristo e il generale dell'esercito romano Massimo Decimo Meridio, abile condottiero stimato da tutti, ha appena portato alla vittoria la sua legione nella battaglia decisiva in Germania contro i barbari, quando l'imperatore Marco Aurelio, ormai anziano e prossimo alla morte, decide di nominare come suo successore proprio il suo fidato amico Massimo al posto del figlio Commodo, ritenuto privo di moralità e indegno di governare.

Commodo, geloso e avido di potere, assassina il padre e dà ordine di uccidere anche Massimo e la sua famiglia. Sfuggito per poco alla sua esecuzione, Massimo giunge a casa e scopre tragicamente che la moglie e il figlio sono stati massacrati dai pretoriani al servizio del nuovo imperatore Commodo. Salvato in fin di vita da un mercante di schiavi, il generale Massimo viene venduto come schiavo a Proximo, un ex gladiatore reso libero da Marco Aurelio che organizza lotte tra gladiatori.

Ridotto a schiavo e gladiatore e costretto ad allenarsi come tale, egli mostra le sue ottime doti di combattente e la sua fama cresce al punto tale che Proximo decide di portarlo con sé a Roma per farlo gareggiare nel Colosseo durante i giochi organizzati da Commodo in memoria del defunto padre. Ma Massimo è desideroso solo di vendetta e prendendo il comando del gruppo guida i propri compagni verso la prima trionfante vittoria nell'arena romana, in seguito alla quale svela la sua identità innanzi all'imperatore.

Commodo brama la morte dell'eroico gladiatore ma non lo uccide per evitare di deludere la folla, dal momento che Massimo è ormai osannato da tutti e la sua celebrità non fa che aumentare. Tra subdoli complotti e varie traversie, Massimo sarà sempre più determinato a regolare i conti delle ingiustizie subite.

Dove eravamo rimasti: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Drammatico, Musicale, 2015, durata: 101 Min)

Un film di Jonathan Demme con Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer, Rick Springfield, Sebastian Stan, Audra McDonald, Doris McCarthy, Charlotte Rae e Nick Westrate.



Dove eravamo rimasti: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Dove eravamo rimasti: Ricki Rendazzo è la front woman cinquantenne della rock band The Flash, che si esibisce in un locale nella San Fernando Valley. Da molti anni ha lasciato il marito e i suoi tre figli per inseguire il suo sogno musicale. Frequenta Greg, il suo chitarrista, ma non vuole impegnarsi in una relazione. Una telefonata del suo ex marito, Pete, la informa che la loro figlia Julie, abbandonata dal marito, sta attraversando un momento difficile. Ricky parte per Chicago per sostenere Julie ma, nella lussuosa villa dell'ex marito è accolta con distacco: riallacciare le fila di una vita familiare non è semplice.

Alice attraverso lo specchio: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Avventura, Fantasy, 2016, durata: 113 Min)

Un film di James Bobin con Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Michael Sheen, Sacha Baron Cohen, Richard Armitage, Alan Rickman, Rhys Ifans, Matt Lucas, Timothy Spall, Stephen Fry, Lindsay Duncan, Geraldine James, Andrew Scott e Ed Speleers.



Alice attraverso lo specchio: Il Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Alice attraverso lo specchio: Sono trascorsi tre anni da quando Alice Kingsleigh ha fatto ritorno dal Sottomondo. La giovane ha seguito le orme del padre, diventando un abile capitano nautico. La sua vita avventurosa, tuttavia, rischia di terminare a causa del ricatto del suo ex fidanzato, Hamish Alcott. Decisa a non cedere la sua nave, Alice segue il Brucaliffo, divenuto farfalla, nel Sottomondo. Qui Alice è festosamente accolta dalla Regina Bianca, Bianconiglio, Pincopanco e Pancopinco, lo Stregatto e tutti i suoi vecchi amici, che la informano della grave situazione del Cappellaio Matto.

Alimentato dalla convinzione che la sua famiglia riuscì a sopravvivere all’attacco del Ciciarampa, infatti, il Cappellaio ha perduto la sua allegria. Alice decide di aiutare l'amico e parte a cercare il Tempo. Nel bizzarro palazzo, la ragazza si imbatte nella Cronosfera, marchingegno che permette di viaggiare nel tempo e decide di rubarla per tornare al giorno orristraziante. Ma anche una vecchia nemica vorrebbe impossessarsi dell’oggetto per cambiare il suo futuro. Il viaggio nel tempo, permette ad Alice di scoprire il passato della regina Bianca e della Regina Rossa, che le fa rivalutare la natura malvagia della perfida regina. Dopo numerosi inseguimenti e sbalzi temporali, la ragazza osserverà il passato del Cappellaio e scoprirà la vera sorte della famiglia. Alterare il tempo, tuttavia, avrà delle conseguenze molto gravi sul Sottomondo e Alice dovrà rimediare al più presto, per salvare i suoi amici e sperare di far ritorno dall’amata madre.

Il Vegetale: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2018, durata: 90 Min)

Un film di Gennaro Nunziante con Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta, Paola Calliari, Rosy Franzese, Matteo Reza Azchirvani e Alessio Giannone.



Il Vegetale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Vegetale: Il film vede il giovane Fabio alle prese con un padre ingombrante e una sorellina capricciosa e viziata che lo considerano un buono a nulla, un "vegetale" appunto. Lo sfortunato neolaureato in cerca di un impiego reagisce al disprezzo della sua famiglia e degli esigenti datori di lavoro, quando un evento inatteso rimescola i ruoli offrendogli una preziosa occasione. Fra situazioni comiche e trovate paradossali, il protagonista dovrà reinventare la sua vita.

Third Person: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Sentimentale, 2013, durata: 137 Min)

Un film di Paul Haggis con Liam Neeson, Mila Kunis, Olivia Wilde, James Franco, Adrien Brody, Kim Basinger, Maria Bello, Moran Atias, Riccardo Scamarcio e Vinicio Marchioni.



Third Person: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Third Person: Il film racconta tre storie d'amore, passione, fiducia e tradimento che prendono vita in tre città diverse, Parigi, New York e Roma, nelle quali si dipanano le vicende di tre coppie che sembrano non avere nulla in comune, se non un flebile, impalpabile legame. Michael è uno scrittore, vincitore del premio Pulitzer, rifugiatosi in una camera d’albergo di Parigi per finire il suo ultimo libro. L'uomo ha recentemente lasciato la moglie Elaine e sta vivendo una relazione burrascosa con la giovane e ambiziosa scrittrice Anna, una donna che sa perfettamente quello che vuole.

Nello stesso momento, Scott, un ambiguo uomo d’affari americano, si trova a Roma per rubare gli schizzi dei nuovi modelli di famose case di moda. Odiando qualsiasi cosa sia italiano, Scott è in cerca di qualcosa di decente da mangiare quando incontra Monika, una gitana dalla bellezza mozzafiato, che sta cercando di ricongiungersi con la figlia. Ma quando i soldi che la donna aveva risparmiato per salvare la bambina dalle mani di un trafficante le vengono rubati, Scott si sente in dovere di aiutarla. Entrambi partono per una città del Sud Italia e qui Scott inizia a sospettare di essere la vittima di una truffa ben congegnata.

Julia, un'ex attrice di soap opera, è impegnata nella battaglia legale per la custodia del figlio di sei anni contro l'ex marito Rick, un famoso artista newyorkese. A causa dei mancati sussidi e delle ingenti spese legali, Julia è costretta a lavorare come cameriera nello stesso albergo di lusso dove una volta era un'ospite assidua. L'avvocato di Julia, Theresa, le sta però procurando un'ultima possibilità per far cambiare idea al tribunale e riottenere così la custodia del bambino.

10 regole per fare innamorare: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2012, durata: 96 Min)

Un film di Cristiano Bortone con Vincenzo Salemme, Guglielmo Scilla, Enrica Pintore, Trio Medusa, Giulio Berruti, Pietro Masotti, Fatima Trotta, Piero Cardano, Cinzia Mascoli e Giorgio Verduci.



10 regole per fare innamorare: Il trailer del film



Trama del Film 10 regole per fare innamorare: Il film racconta la storia di Marco, uno studente timidissimo, che vive insieme ai suoi tre coinquilini. Un giorno, senza alcun preavviso, decide di mollare l'università per dedicarsi solo alle cose che ama davvero fare: insegnare ai bambini e scrivere. Un giorno nell'asilo in cui lavora, Marco incontra la bella Stefania, giovane studentessa che lo fa perdutamente innamorare. Ma poco tempo dopo il ragazzo cade quasi in depressione, convinto che non riuscirà mai a conquistare la sua innamorata.

Per fortuna, i suoi tre coinquilini e il padre Renato intervengono subito per aiutarlo, istruendolo sulle tecniche di seduzione. La conquista, d'altronde, è una scienza esatta e sembrano essere dieci le regole fondamentali per fare breccia nel cuore di una donna.

Altri film questa sera in TV:

Il commissario Montalbano: L'età del dubbio , in onda alle 21.25 su Rai 1 : film giallo del 2011 di Alberto Sironi, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta e Angelo Russo.

, in onda : film giallo del 2011 di Alberto Sironi, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta e Angelo Russo. Antigang - Nell'ombra del crimine , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film azione, poliziesco del 2015 di Benjamin Rocher, con Jean Reno, Alban Lenoir, Caterina Murino, Oumar Diaw, Thierry Neuvic, Stéfi Celma, Sebastien Lalanne, Jean-Toussaint Bernard, Jakob Cedergren, Sabrina Ouazani e Féodor Atkine.

, in onda : film azione, poliziesco del 2015 di Benjamin Rocher, con Jean Reno, Alban Lenoir, Caterina Murino, Oumar Diaw, Thierry Neuvic, Stéfi Celma, Sebastien Lalanne, Jean-Toussaint Bernard, Jakob Cedergren, Sabrina Ouazani e Féodor Atkine. A un miglio da te , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico, sentimentale del 2017 di Leif Tilden, con Graham Rogers, Tim Roth, Stefanie Scott, Thomas Cocquerel, Peter Holden, Liana Liberato, Billy Crudup e Melanie Lynskey.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2017 di Leif Tilden, con Graham Rogers, Tim Roth, Stefanie Scott, Thomas Cocquerel, Peter Holden, Liana Liberato, Billy Crudup e Melanie Lynskey. Natale di Ghiaccio , in onda alle 21.20 su Cielo : film azione, avventura, drammatico del 2010 di Paul Ziller, con Brendan Fehr, Jodelle Ferland, Holly Elissa, Ryan Grantham, Rob LaBelle, Nicholas Carella e Victor Garber.

, in onda : film azione, avventura, drammatico del 2010 di Paul Ziller, con Brendan Fehr, Jodelle Ferland, Holly Elissa, Ryan Grantham, Rob LaBelle, Nicholas Carella e Victor Garber. Codice Mercury, in onda alle 21 su 20: film thriller del 1998 di Harold Becker, con Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes, Chi McBride, Kim Dickens, Carrie Preston, Kevin Conway, Robert Stanton, Peter Stormare, Kelley Hazen, John Doman, Hank Harris, Bodhi Elfman, Lindsay Ginter e John Carroll Lynch.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

