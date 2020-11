Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 25 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 25 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Nome di Donna, A Vigilante, Cosa dirà la gente, Prova a prendermi, È nata una star?, Die Hard - Vivere o morire, Hercules - La leggenda ha inizio.

Nome di Donna: stasera in tv su Rai 1 alle 21.50

(Drammatico, 2018, durata: 98 Min)

Un film di Marco Tullio Giordana con Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Bebo Storti, Anita Kravos, Stefano Scandaletti, Adriana Asti, Michela Cescon, Laura Marinoni, Renato Sarti, Patrizia Punzo, Patrizia Piccinini, Vanessa Scalera, Linda Carini e Stefania Monaco.



Nome di Donna: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Nome di Donna: Il film narra la storia di Nina, una giovane madre single che all'inizio dell'estate decide di lasciare Milano e di trasferirsi con la figlia in un paesino della bassa Lombardia. Qui Nina trova impiego in una prestigiosa clinica privata per anziani, dove ha modo di relazionarsi con le altre donne che vi lavorano, alcune italiane e molte straniere. Questo luogo elegante e quasi fiabesco, però, cela uno scomodo segreto, legato al torbido sistema di favori messo in piedi da Marco Maria Torri, il manager della struttura. Quando Nina scoprirà tutto, verrà inizialmente isolata dalle colleghe, preoccupate di perdere il posto di lavoro. Ma ben presto troveranno tutte la forza di affrontare il direttore e lanciarsi in un'avvincente battaglia per i loro diritti e la loro dignità di donne.

A Vigilante: stasera in tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Giallo, 2018, durata: 91 Min)

Un film di Sarah Daggar-Nickson con Olivia Wilde, Morgan Spector, Kyle Catlett, Tonye Patano, Betsy Aidem, Chuck Cooper.



A Vigilante: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film A Vigilante: Il film vede protagonista Sadie, una giovane donna sfuggita agli abusi domestici di un marito, che ha deciso di dedicare la sua vita ad aiutare altre vittime come lei.

Dopo mesi di intenso allenamento tra pugilato, arti marziali e tecniche di sopravvivenza, Sadie è ora pronta a iniziare la sua missione. Ogni volta che riceve la richiesta di una donna in difficoltà o di bambini maltrattati, si traveste e corre in loro aiuto, incontrando il colpevole delle violenze e sistemando le cose a modo suo. Sadie non uccide i sui bersagli, ma è ancora talmente traumatizzata dalle ferite fisiche e morali che le ha inflitto il suo ex-marito, un uomo che credeva che la violenza e il controllo fossero forme d'amore, che si rende conto che deve dargli la caccia e ucciderlo per essere veramente libera.

Cosa dirà la gente: stasera in tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 2017, durata: 106 Min)

Un film di Iram Haq con Maria Mozhdah, Adil Hussain, Ekavali Khanna, Rohit Saraf, Ali Arfan, Sheeba Chaddha, Lalit Parimoo, Nokokure Dahl e Isak Lie Harr.





Cosa dirà la gente: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Cosa dirà la gente: Il film vede protagonista Nisha, un'adolescente di origine pachistana che vive a Oslo.

Divisa tra la famiglia, dove obbedisce diligentemente alle tradizioni dettate dal padre, e gli amici, insieme ai quali si gode una normale quotidianità come qualsiasi altro adolescente norvegese, Nisha ha, di fatto, una doppia vita. Due lati di una stessa personalità divisi in scompartimenti stagni: obblighi e doveri da una parte, libertà e indipendenza dall'altra.

Un giorno, avviene proprio ciò che non sarebbe mai dovuto accadere: l'incontro-scontro tra i suoi due mondi, che lei si è sempre premurata di bilanciare. Il padre Mirza sorprende Nisha in intimità con il suo ragazzo, per di più norvegese. La sua collera è in gran parte dovuta al giudizio della comunità in cui vive, che sapendo dell'accaduto lo isolerebbe e giudicherebbe duramente. Deciso a proteggere l'onore della figlia e di tutta la famiglia, combattendo contro la contaminazione della società occidentale, Mirza, il fratello e la madre Najma segregano Nisha in casa per poi rapirla e portarla in Pakistan

Prova a prendermi: stasera in tv su Iris alle 21

(Thriller, Biografico, 2002, durata: 141 Min)

Un film di Steven Spielberg con Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Nathalie Baye, Amy Adams, James Brolin, Frank John Hughes, Brian Howe, Steve Eastin, Chris Ellis, Jennifer Garner, Nancy Lenehan, Ellen Pompeo, Elizabeth Banks, Candice Azzara e Kaitlin Doubleday.





Prova a prendermi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Prova a prendermi: Il protagonista della vicenda è il sedicenne Frank Jr Abagnale che, nella New York degli anni Sessanta, è posto davanti al più terribile dei dilemmi: scegliere con quale genitore vivere a seguito di un burrascoso divorzio. Piuttosto che far soffrire il padre Frank e la madre Paula, il ragazzo preferisce fuggire. È così che Frank svilupperà il suo magistrale talento per la truffa. Quando i pochi soldi a sua disposizione finiscono, il giovane cambia il suo cognome in Taylor, tentando di persuadere varie banche a fornirgli un nuovo blocchetto di assegni. La prima truffa, tuttavia, fallisce e Frank decide di tentare un’impresa più adrenalinica. Il ragazzo, infatti, raccoglie tutte le informazioni necessarie per spacciarsi per un pilota della Pan Am. Frank fabbrica abilmente le prove della sua assunzione e si procura la divisa della compagnia aerea. I suoi illeciti attirano l’attenzione dell’agente dell’FBI Carl Hanratty, che promette di dargli la caccia...

È nata una star?: stasera in tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2012, durata: 95 Min)

Un film di Lucio Pellegrini con Luciana Littizzetto, Rocco Papaleo, Pietro Castellitto, Michela Cescon, Gisella Burinato e Cristina Odasso.





È nata una star?: Il trailer del film



Trama del Film È nata una star?: Una mattina Lucia trova nella buca delle lettere un video accompagnato da un biglietto. Non riesce a crederci: quello in copertina è suo figlio Marco. Il film ha un titolo non proprio edificante ed è vietato ai minori. Si, insomma, Marco a quanto pare ha un talento nascosto e l'ha messo a frutto cimentandosi come pornostar. Lucia deve dirlo a Fausto, suo marito, e insieme dovranno parlarne con il ragazzo...

Altri film da vedere questa sera in TV:

Die Hard - Vivere o morire, in onda alle 21 su 20 : film thriller d'azione del 2007 di Len Wiseman, con Bruce Willis, Timothy Olyphant, Justin Long, Maggie Q, Cliff Curtis, Jonathan Sadowski, Andrew Friedman, Kevin Smith, Yorgo Constantine, Cyril Raffaelli, Chris Palermo e Mary Elizabeth Winstead.

: film thriller d'azione del 2007 di Len Wiseman, con Bruce Willis, Timothy Olyphant, Justin Long, Maggie Q, Cliff Curtis, Jonathan Sadowski, Andrew Friedman, Kevin Smith, Yorgo Constantine, Cyril Raffaelli, Chris Palermo e Mary Elizabeth Winstead. Hercules - La leggenda ha inizio, in onda alle 21.20 su Italia 1 : film d'azione e avventura del 2014 di Renny Harlin, con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee, Liam McIntyre, Rade Sherbedgia, Luke Newberry e Liam Garrigan.

: film d'azione e avventura del 2014 di Renny Harlin, con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee, Liam McIntyre, Rade Sherbedgia, Luke Newberry e Liam Garrigan. Spia per caso, in onda alle 21.20 su Spike : film commedia d'azione del 2001 di Teddy Chan, con Jackie Chan, Eric Tsang, Vivian Hsu, Alfred Cheung, Vincent Kok e Hsing-Kuo Wu.

: film commedia d'azione del 2001 di Teddy Chan, con Jackie Chan, Eric Tsang, Vivian Hsu, Alfred Cheung, Vincent Kok e Hsing-Kuo Wu. Harry e Meghan, in onda alle 22.45 su La5 : film biografico, drammatico, sentimentale del 2018 di Menhaj Huda, con Parisa Fitz-Henley, Murray Fraser, Burgess Abernethy, Laura Mitchell, Steve Coulter, Bonnie Soper, Deborah Ramsay e Trevor Lerner.

: film biografico, drammatico, sentimentale del 2018 di Menhaj Huda, con Parisa Fitz-Henley, Murray Fraser, Burgess Abernethy, Laura Mitchell, Steve Coulter, Bonnie Soper, Deborah Ramsay e Trevor Lerner. Miss Marple: Il terrore viene per posta, in onda alle 21.10 su Paramount Network : film giallo del 2006 di Tom Shankland, con Geraldine McEwan, James D'Arcy e Ken Russell.

: film giallo del 2006 di Tom Shankland, con Geraldine McEwan, James D'Arcy e Ken Russell. 21-12-2012 La profezia dei Maya, in onda alle 21.20 su Cielo: film catastrofico del 2011 di Jason Bourque, con A.J. Buckley, Jewel Staite, Alan Dale, Bruce Ramsay, Rick Ravanello, Gordon Tootoosis, Matthew Kevin Anderson, Hiro Kanagawa, Jerry Wasserman e Matthew Walker.

