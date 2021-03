Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 24 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Mia e il Leone Bianco, Barry Seal - Una Storia Americana, Snowpiercer, Gangster Squad, Mistero a Crooked House. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Rocco Schiavone, Svegliati amore mio, Chi l'ha visto?, Atlantide - Storie di uomini e di mondi, Italia's Got Talent.

Mia e il Leone Bianco: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Drammatico, Family, 2018, durata: 98 Min)

Un film di Gilles de Maistre con Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan, Lionel Newton, Tessa Jubber e Brandon Auret.



Mia e il Leone Bianco: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Mia e il Leone Bianco: Il film vede protagonista la giovane Mia. Quando era solo una bambina ha stretto una straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino bianco nato nell'allevamento di felini dei genitori in Sudafrica.

Per anni i due crescono insieme e condividono ogni cosa. Ormai quattordicenne, Mia scopre che il suo incredibile legame con Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, potrebbe finire da un momento all'altro...

Barry Seal - Una Storia Americana: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Thriller, Azione, 2017, durata: 115 Min)

Un film di Doug Liman con Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Jesse Plemons, Lola Kirke, Sarah Wright, Jayma Mays, Connor Trinneer, Caleb Landry Jones, Benito Martinez, April Billingsley, Jed Rees, Justice Leak, Mickey Sumner, Alejandro Edda, Morgan Hinkleman e Brandon Stacy.



Barry Seal - Una Storia Americana: Trailer italiano del film - HD



Trama del Film Barry Seal - Una Storia Americana: Corriere della droga. Informatore della polizia. Traditore. Patriota. Uno dei più ricchi statunitensi negli anni 80 è un uomo di cui non avete mai sentito parlare. Per la sua diabolica spavalderia e il gusto per la bella vita, il pilota TWA Barry Seal è l'eroe della piccola e noiosa cittadina del sud in cui vive.

Con grande sorpresa di sua moglie Lucy, questo affascinante imprenditore è passato dall'essere un rispettato pilota TWA a rivelarsi una figura chiave di uno dei maggiori scandali della storia moderna.

Pochi si sarebbero potuti accorgere che un traffico di contrabbando avrebbe portato Barry a costruire un esercito e a finanziare una guerra.

Una volta che questo affermato uomo dei cieli viene catturato da una divisione ombra del governo mentre trasporta casse di AK-47 e chili di cocaina, riesce comunque a fare una fortuna come protagonista dello scandalo Iran-Contra.

Passando dallo scambiare armi per ostaggi fino a formare boss centro e sud americani, Barry diviene un improbabile eroe che si batte contro il sistema. E allora, come riesce a dormire di notte? È tutto legale se lo fai per i buoni.

Snowpiercer: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, Azione, Fantascienza, 2013, durata: 126 Min)

Un film di Bong Joon Ho con Chris Evans, Jamie Bell, John Hurt, Tilda Swinton, Kang-ho Song, Octavia Spencer, Ed Harris, Ewen Bremner, Alison Pill, Luke Pasqualino, Kenny Doughty, Steve Park, Tómas Lemarquis e Clark Middleton.



Snowpiercer: Il trailer italiano ufficiale del film - HD



Trama del Film Snowpiercer: Il film racconta la storia di un mondo semideserto in seguito a una nuova era glaciale che ha sterminato gran parte della popolazione. I pochi superstiti vivono sullo Snowpiercer, un treno in continuo movimento intorno alla Terra grazie a un motore perpetuo. Qui, proprio come in una comunità, non mancano le distinzioni sociali: nelle ultime carrozze ci sono le persone meno abbienti, che mangiano solo barrette proteiche che gli vengono consegnate; mentre avanti sono posizionati gli abitanti più ricchi. Questa disparità crea lotte interne e malcontenti, soprattutto perché i bambini delle persone più povere vengono sequestrati e resi schiavi. Dopo aver subito numerosi soprusi Curtis ed Edgar, insieme a Gilliam, decidono di mettere fine alle loro pessime condizioni progettando una rivolta con l'intento di uccidere persino Wilford, il creatore del treno. Si aggiunge alla squadra della rivolta anche Grey, Tanya, a cui hanno rapito il figlio, e Andrew. Il primo passo è quello di radunare più alleati possibile: così liberano i carcerati del vagone prigione.

Riusciranno a liberare anche tutti gli schiavi e portare a termine la loro impresa?

Gangster Squad: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Poliziesco, 2013, durata: 113 Min)

Un film di Ruben Fleischer con Ryan Gosling, Sean Penn, Emma Stone, Josh Brolin, Anthony Mackie, Nick Nolte, Giovanni Ribisi, Mireille Enos, Robert Patrick, Frank Grillo, Michael Peña, Sullivan Stapleton, Derek Mears, Josh Pence, Troy Garity, James Carpinello, Brandon Molale, Holt McCallany e Jon Polito.



Gangster Squad: Il trailer italiano ufficiale in HD



Trama del Film Gangster Squad: La vicenda si svolge a Los Angeles nel 1949. Il gangster della mafia Mickey Cohen è diventato il boss più potente della California grazie ai guadagni illeciti provenienti da armi, droga, prostituzione e gioco d’azzardo. Cohen, che ha fatto della corruzione e della violenza le basi del suo impero criminale, progetta di estendere il suo controllo anche sulla malavita di Chicago e New York.

Bill Parker, il capo del dipartimento di polizia di Los Angeles, decide di formare una squadra segreta la cui missione sarà distruggere Cohen e la sua organizzazione.

Le istruzioni sono precise: la squadra dovrà agire in assoluta segretezza come se fosse impegnata in una guerriglia, anche a costo di uscire dai confini della legge e usando ogni mezzo necessario. A capo della squadra Parker nomina una persona fidata cioè il sergente John O'Mara, che si era distinto in alcune operazioni speciali durante la seconda guerra mondiale.

Grazie ai consigli della moglie Connie, che gli suggerisce di arruolare poliziotti con competenze specialistiche, O'Mara mette insieme una squadra di poliziotti incorruttibili e dai modi poco ortodossi.

Mistero a Crooked House: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Drammatico, Giallo, 2017, durata: 105 Min)

Un film di Gilles Paquet-Brenner con Glenn Close, Christina Hendricks, Gillian Anderson, Terence Stamp, Max Irons, Amanda Abbington, Julian Sands, Roger Ashton-Griffiths e Christian McKay.



Mistero a Crooked House: Il trailer italiano ufficiale del film - HD



Trama del Film Mistero a Crooked House: Per ottenere finalmente la mano della bella e facoltosa Sophia Leonides, incontrata al Cairo presso l'ambasciata inglese, il giovane investigatore privato Charles Hayward deve risolvere il mistero che avvolge la morte di suo nonno, il patriarca Aristides Leonides, avvelenato da un familiare a Crooked House. Nella dimora lussureggiante, dove l'intera famiglia si è trasferita a causa della Seconda guerra mondiale, figli e nipoti del defunto puntano il dito contro Brenda, giovane seconda moglie dell'anziano miliardario, accusata di avere una liaison sentimentale con il precettore dei nipoti. Le indagini personali conducono Charles su piste non battute dalla polizia, nuovi moventi emergono a rimescolare le carte, e gli alibi già traballanti dei misteriosi inquilini crollano sotto il peso di stringenti interrogativi. Non solo ci si domanda chi è l'assassino, ma se e quando colpirà ancora.

Altri film questa sera in TV:

The Colony , in onda alle 21.20 su Cielo : film horror, fantascienza del 2013 di Jeff Renfroe, con Kevin Zegers, Laurence Fishburne, Bill Paxton, John Tench, Charlotte Sullivan e Atticus Mitchell.

, in onda : film horror, fantascienza del 2013 di Jeff Renfroe, con Kevin Zegers, Laurence Fishburne, Bill Paxton, John Tench, Charlotte Sullivan e Atticus Mitchell. Un Fantastico via vai , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film commedia del 2013 di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Marianna Di Martino, Chiara Mastalli, Giuseppe Maggio, David Sef, Alice Bellagamba, Massimo Ceccherini e Giorgio Panariello.

, in onda : film commedia del 2013 di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Marianna Di Martino, Chiara Mastalli, Giuseppe Maggio, David Sef, Alice Bellagamba, Massimo Ceccherini e Giorgio Panariello. Ricchi, ricchissimi... praticamente in mutande, in onda alle 21 su Cine34: film commedia del 1982 di Sergio Martino, con Pippo Franco, Adriana Russo, Renato Pozzetto, Edwige Fenech, Lino Banfi, Janet Agren, George Hilton, Daniele Formica, Riccardo Garrone, Pippo Santonastaso, Néstor Garay, Vito Cecchetti, Giorgio Trestini, Sandro Ghiani, Cristina Forti e Enio Drovandi.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

