Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 24 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Un sacchetto di biglie, Red Sparrow, Man in the Dark, Allacciate le cinture, Arancia meccanica, #ScrivimiAncora, La terrazza sul lago. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: La caserma, L'amore strappato, Atlantide - Storie di uomini e di mondi, Chi l'ha visto?.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 24 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Un sacchetto di biglie, Red Sparrow, Man in the Dark, Allacciate le cinture, Arancia meccanica, #ScrivimiAncora, La terrazza sul lago, Figli delle stelle, Rush Hour 3: Missione Parigi.

Un sacchetto di biglie: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Drammatico, 2017, durata: 110 Min)

Un film di Christian Duguay con Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Bernard Campan, Christian Clavier, César Domboy, Ilian Bergala, Emile Berling e Jocelyne Desverchere.



Un sacchetto di biglie: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Un sacchetto di biglie: Il film racconta il sorprendente viaggio di due giovani fratelli di origini ebrea, attraverso la Francia degli anni quaranta, occupata dai nazisti. Joseph e Maurice vivono la loro infanzia serenamente: d'estate giocano tra le onde, d'inverno si sfidano a battaglie di palle di neve. Fino a quando tutto cambia. A scuola sono costretti a indossare segni distintivi sulla giacca della divisa, come tutti gli altri bambini ebrei; vengono esclusi e additati dai compagni, emarginati dagli amici che ora li guardano in modo diverso. La situazione si complica a tal punto che una sera, il padre gli annuncia che dovranno partire in cerca di un luogo più sicuro. I bambini si mettono così in viaggio per sfuggire ai nazisti e raggiungere la cosiddetta "terra libera". In qualche modo riescono a eludere i controlli delle SS, imparano a riconoscere il rumore dei tremendi camioncini che sciamano per il Paese, e a scappare prima che gli ufficiali a bordo si accorgano della loro presenza.

Il film segue i due bambini nella loro fuga da Parigi alla ricerca di un rifugio definitivo...

Red Sparrow: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Thriller, Drammatico, 2018, durata: 139 Min)

Un film di Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker, Ciarán Hinds, Joely Richardson, Jeremy Irons, Thekla Reuten, Douglas Hodge, Sakina Jaffrey, Sergei Polunin, Sasha Frolova, Bill Camp, Sebastian Hülk e Joel de la Fuente.



Red Sparrow: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film Red Sparrow: Red Sparrow, ovvero i tanti volti di Dominika Egorova: figlia devota, prima ballerina, agente "programmata" per irretire i nemici - mente e corpo - ed eliminarli. Il film diretto da Francis Lawrence, mostra la trasformazione della giovane donna interpretata dalla protagonista Jennifer Lawrence, selezionata nell'ambito di un programma segreto dopo l'incidente che ne stronca la carriera a teatro, e "addestrata per sedurre", manipolare e annientare con qualsiasi mezzo gli avversari, obiettivi indicati dal KGB.

Campionessa di inganni, maestra del travestimento, Dominika si rivela la Sparrow più letale che il programma abbia mai forgiato, tanto che a lei viene affidato l'incarico di avvicinare Nathaniel Nash, agente della CIA sospettato di essere una talpa, che monitora le infiltrazioni dei servizi segreti della Russia. I due finiscono in una spirale di attrazione e inganno che arriva a minacciare la sicurezza di entrambe le nazioni.

Man in the Dark: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.25

(Horror, Thriller, 2016, durata: 88 Min)

Un film di Fede Alvarez con Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel Zovatto e Stephen Lang.



Man in the Dark: Teaser trailer italiano del film - HD



Trama del Film Man in the Dark: La protagonista della vicenda è la giovane Rocky, talmente esasperata dal clima insopportabile di Detroit da mettere a segno una serie di furti, per poter finalmente lasciare la città.

Money e Alex accompagnano Rocky durante i colpi e sono certi di aver trovato una casa perfetta per il prossimo furto. Nell’abitazione, infatti, abita Norman Nordstrom, un vecchio marine cieco che ha ereditato una grande somma di denaro, dopo la morte della sua unica figlia.

La notte del colpo, tuttavia, qualcosa va storto. Nessuno dei tre poteva prevedere che Norman non fosse affatto un comune non vedente. Grazie agli anni di addestramento e all'esperienza della Guerra del golfo, l’uomo intuisce immediatamente che qualcuno si è introdotto in casa e riesce a disarmare Money. Dopo aver udito uno sparo, Rocky e Alex decidono di fuggire con la refurtiva passando dal seminterrato. Mentre tentano la fuga, i due ragazzi scoprono che Norman ha un orribile segreto...

Allacciate le cinture: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 2014, durata: 110 Min)

Un film di Ferzan Ozpetek con Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scicchitano, Carolina Crescentini, Luisa Ranieri, Francesco Scianna, Elena Sofia Ricci, Carla Signoris, Paola Minaccioni e Giulia Michelini.



Allacciate le cinture: Il teaser trailer del film di Ferzan Ozpetek



Trama del Film Allacciate le cinture: racconta la storia di Elena e Antonio, due giovani di Lecce agli antipodi. Elena è in coppia da due anni con Giorgio, ha in progetto di aprire un bar in un'ex stazione di servizio e lavora insieme alla sua amica e collega Silvia, fidanzata con Antonio. Alla barista la nuova fiamma della sua amica proprio non va giù; per lei Antonio è troppo rozzo e manifesta atteggiamenti razzisti e omofobi. Sopporta la sua presenza solo per il bene di Silvia, ma non lo stima affatto.

Un giorno Antonio arriva al bar per una birra e confessa a Elena di essere dislessico. Questa rivelazione smuove qualcosa in lei, smorza un po' il suo disprezzo verso di lui e finalmente le fa capire che quella repulsione nei confronti del ragazzo, non è altro che un tentativo di reprimere l'attrazione che prova per lui. Non passa molto tempo da quella loro conversazione che Elena si lascia sedurre dal fascino di Antonio e l'attrazione lascia il posto alla passione irrazionale e bruciante.

Sono trascorsi tredici anni da quando i due hanno iniziato a frequentarsi. Elena e il suo amico Fabio hanno coronato il loro sogno e ora hanno un locale di successo in una vecchia stazione di rifornimento. Lei e Antonio stanno ancora insieme, sono sposati e hanno due figli, ma nonostante la vita coniugale sia apparentemente tranquilla, i due litigano spesso. Questo equilibrio, costruito negli anni e che ha resistito a tutte le turbolenze del tempo, viene messo a dura prova da una scoperta agghiacciante da parte di Elena...

Arancia meccanica: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, 1971, durata: 137 Min)

Un film di Stanley Kubrick con Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Warren Clarke, John Clive, Adrienne Corri, Carl Duering, Paul Farrell, Clive Francis, Michael Gover, Miriam Karlin, James Marcus, Aubrey Morris, Godfrey Quigley e Sheila Raynor,.



Arancia meccanica: Il trailer italiano del film di Stanley Kubrick



Trama del Film Arancia meccanica: Ambientato in una futuristica metropoli londinese, è la storia di Alex DeLarge e della sua banda criminale di fedeli drughi: un gruppo di giovani violenti e senza scrupoli che girano per la città compiendo furti, stupri e violenze di ogni genere. Vestiti di bianco, con una bombetta nera, anfibi e bastone, i membri della gang di Alex si ritrovano spesso al Korova Milk Bar, un locale dove si può bere del lattepiù, drink a base di latte con mescalina e sostanze stupefacenti.

Dopo una serie di crimini impuniti, la leadership di Alex comincia a vacillare e la banda dei drughi non ha più intenzione di accontentarsi delle sue briciole. Così, dopo una rapina andata male, in cui una donna muore colpita dallo stesso Alex, la gang abbandona il suo leader in balìa della polizia, che prima lo arresta e poi lo percuote pesantemente. Dopo un breve processo, Alex è condannato a 14 anni di carcere per omicidio.

Per cercare di ridurre la pena, il protagonista mantiene una buona condotta e decide di sottoporsi al trattamento Ludovico...

#ScrivimiAncora: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2014, durata: 102 Min)

Un film di Christian Ditter con Lily Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton, Art Parkinson, Christian Cooke, Suki Waterhouse, Jaime Winstone, Norma Sheahan e Lily Laight.



#ScrivimiAncora: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film #ScrivimiAncora: Rosie e Alex sono migliori amici dall'età di 5 anni, da quando si sono incontrati e conosciuti tra i banchi di una scuola elementare di Dublino.

Sono cresciuti inseparabili, sognando di viaggiare per il mondo e di lasciare la piccola cittadina in cui vivono per trasferirsi in America e frequentare insieme l'università. Nella realtà, quando si tratta di amore, vita e di fare le scelte giuste, i due ragazzi sono però i peggior nemici di loro stessi. Tra un imprevisto e un'opportunità mancata, il destino li spinge inesorabilmente in direzioni opposte, lontani l'una dall'altro. Solo una continua corrispondenza, fatta prima di lettere, poi di mail e sms, riesce a preservare il loro speciale legame. Ma può un'amicizia resistere al passare degli anni, alla distanza e a una serie infinita di relazioni disastrose, specialmente quando si capisce che forse è qualcosa di più?

La terrazza sul lago: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Thriller, 2008, durata: 110 Min)

Un film di Neil LaBute con Samuel L. Jackson, Patrick Wilson, Kerry Washington, Regine Nehy, Jaishon Fisher, Jay Hernandez, Keith Loneker e Robert Dahey.



La terrazza sul lago: Trailer del film con Samuel L. Jackson



Trama del Film La terrazza sul lago: Il film segue le vicende di Chris e Lisa Mattson, una giovane coppia che ha da poco acquistato una bellissima villa. La loro vita sembra perfetta: un matrimonio felice, la casa dei sogni e il clima mite californiano. Quello che non sanno, tuttavia, è che la loro serenità è in pericolo. Il loro vicino, Abel Turner, è un ex agente di polizia afroamericano particolarmente razzista che sembra non tollerarli e soprattutto non condividere la loro relazione, perché ritenuta mista: lui è bianco, lei è nera. Dietro la rabbia di Abel c’è un tormento personale: sua moglie è morta in un terribile incidente secondo lui causato da bianchi arroganti. L'uomo, rimasto vedovo, deve prendersi cura di due figli e non può sopportare che abbiano tutti i giorni davanti agli occhi quella coppia così “mal assortita”. Così decide di far scappare dal quartiere Chris e Lisa con ogni mezzo possibile. La coppia, però, non ha alcuna intenzione di cedere. Chi avrà la meglio tra loro?

Altri film questa sera in TV:

Le ultime ore della Terra , in onda alle 21.20 su Cielo : film azione, fantascienza del 2012 di W.D. Hogan, con Robert Knepper, Julia Benson, Cameron Bright, Julia Maxwell, Michael Kopsa e Roark Critchlow.

, in onda : film azione, fantascienza del 2012 di W.D. Hogan, con Robert Knepper, Julia Benson, Cameron Bright, Julia Maxwell, Michael Kopsa e Roark Critchlow. Figli delle stelle , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2010 di Lucio Pellegrini, con Pierfrancesco Favino, Fabio Volo, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Paolo Sassanelli, Giorgio Tirabassi, Fausto Sciarappa, Teco Celio, Pietro Ragusa, Camilla Filippi, Fabrizio Rondolino, Lidia Biondi, Antonello Piroso e Chiara Tomarelli.

, in onda : film commedia del 2010 di Lucio Pellegrini, con Pierfrancesco Favino, Fabio Volo, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Paolo Sassanelli, Giorgio Tirabassi, Fausto Sciarappa, Teco Celio, Pietro Ragusa, Camilla Filippi, Fabrizio Rondolino, Lidia Biondi, Antonello Piroso e Chiara Tomarelli. Rush Hour 3: Missione Parigi, in onda alle 21 su 20: film commedia d'azione del 2007 di Brett Ratner, con Jackie Chan, Chris Tucker, Hiroyuki Sanada, Noémie Lenoir, Max von Sydow, Yvan Attal, Roselyn Sanchez, Roman Polanski, Youki Kudoh, Tzi Ma, Julie Depardieu, Zhang Jingchu e Vinnie Jones.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: