Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 23 Giugno 2021

Train to Busan: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Horror, Thriller, 2016, durata: 118 Min)

Un film di Shin-yeong Jang



Train to Busan: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Train to Busan: Un virus non identificato si diffonde velocemente nel paese: il Governo coreano è costretto a dichiarare la legge marziale. Le persone che si trovano su un treno per Busan, città che è riuscita ad arginare l'epidemia con successo, devono combattere per la propria sopravvivenza. Da Seoul a Busan sono 453 km: l'unico modo per rimanere vivi è salire sul treno.

Il ricco, il povero e il maggiordomo: il Film Stasera in TV su Italia 1 alle 21.20

(Commedia, 2014, durata: 102 Min)

Un film di Aldo, Giovanni, Giacomo e Morgan Bertacca con Aldo, Giovanni, Giacomo, Giuliana Lojodice, Francesca Neri, Sara D'Amario, Massimo Popolizio, Rosalia Porcaro e Guadalupe Lancho.



Il ricco, il povero e il maggiordomo: Il trailer del film - HD



Trama del Film Il ricco, il povero e il maggiordomo: Il film racconta la storia dell'incontro fortuito di un industriale e del suo autista con un venditore abusivo. Il dottor Giacomo Maria Poretti è un ricco e spregiudicato broker che vive a Milano nella sua villa di lusso. L'uomo è spesso accompagnato dal suo fidato maggiordomo Giovanni, amante delle arti marziali; quest'ultimo, di nascosto da Giacomo, ha una relazione amorosa con Dolores, una passionale cameriera sudamericana che spera di sposare. Aldo, invece, è un venditore ambulante senza licenza, che vive ancora con la sua scorbutica madre in un quartiere popolare e sogna una vera licenza da ambulante.

Un giorno Aldo, durante una rocambolesca fuga dai vigili, viene investito dall'auto di Giacomo e Giovanni, che decidono di portarlo alla villa. Qui Giacomo propone ad Aldo un risarcimento di 1000 euro, ma - invece di rimborsargli il danno - trasformerà Aldo in un servo tuttofare. Quando un improvviso tracollo finanziario manderà sul lastrico l'industriale, Giacomo e il suo maggiordomo sarà costretto a trasferirsi a casa dello stesso venditore.

Da questo momento i tre malcapitati dovranno unire le forze per tirarsi fuori dai guai, in una serie di disavventure che renderanno difficile la convivenza tra i tre.

Finalmente Sposi: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2018, durata: 90 Min)

Un film di Lello Arena con Monica Lima, Enzo Iuppariello, Nunzia Schiano, Sergio Friscia, Ciro Ceruti e Paco De Rosa.



Finalmente Sposi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Finalmente Sposi: Il film vede protagonisti Enzo e Monica. I due, dopo un breve momento di popolarità per aver partecipato ad un reality show, decidono di sposarsi. O meglio Monica decide di sposarsi, Enzo fino a quel momento era totalmente preso dalla sua discutibile carriera di allenatore di calcio giovanile.

Monica sogna, come ogni ragazza, un matrimonio perfetto. Tutto dev'essere speciale, ma spesso le cose speciali sono quelle più costose.

Monica decide tutto lei: l'abito da sposa, il ristorante, le bomboniere, il viaggio di nozze, l'arredamento per la casa. Enzo, dopo un'analisi accurata del bilancio familiare, valuta che, con i dovuti sacrifici, entro cinque anni riusciranno a pagare tutti i debiti contratti con il finanziamento che dovranno richiedere.

In più a pochi giorni dal matrimonio, Enzo e Monica ricevono la notizia che il centro commerciale dove lavorano a breve chiuderà. Monica non ne vuole sapere nulla, e la brutta notizia non deve rovinare il giorno più bello della sua vita. Ma passati i festeggiamenti i due neo sposini, anziché partire per il viaggio di nozze a Miami, si vedono irrimediabilmente costretti a prendere un pullman con destinazione Wolfsburg dove troveranno Ciro, cugino di Enzo, che li aiuterà a cercare una stabilità e un futuro che la loro amata città non gli può assicurare...

Manchester by the Sea: il Film Stasera in TV su Iris alle 21

(Drammatico, 2016, durata: 135 Min)

Un film di Kenneth Lonergan con Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Matthew Broderick, Gretchen Mol, Kara Hayward, Tate Donovan, Heather Burns, Josh Hamilton, Erica McDermott e Lucas Hedges.



Manchester by the Sea: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Manchester by the Sea: La vita solitaria di Lee Chandler è bruscamente scossa dalla notizia delle morte di suo fratello Joe, deceduto in seguito ad un attacco cardiaco. L’uomo, nominato tutore del nipote Patrick, è costretto a lasciare Boston per tornare nella sua città natale, Manchester-by-the-Sea. Lee vorrebbe fuggire al più presto la cittadina ma, a causa del gelo, il corpo di suo fratello non potrà essere seppellito prima della primavera.

Patrick, inoltre, si dimostra ostile all’idea di dover lasciare Manchester poiché ha paura di perdere il suo ultimo punto di riferimento. Mentre zio e nipote si trovano a dover instaurare un rapporto forzato, la madre di Patrick, l’ex alcolista Elise, contatta il ragazzo e lo persuade a vivere con lei. L’incapacità di Lee nel comprendere la reale portata della sofferenza del nipote, avrà conseguenze molto gravi sulla psicologia del ragazzo, convinto che il suo dolore sia totalmente invisibile.

Patrick proverà, allora, a cercare conforto nel rapporto con Elise, che lo convince a trascorrere del tempo con lei e il nuovo compagno Jeffrey.

Il pranzo in onore della riconciliazione, tuttavia, è un completo disastro e la donna è talmente scossa che Jeffrey chiede al ragazzo di non contattarla più. Mentre il dolore di Patrick aumenta, una serie di flashback svelano un’inaspettata verità sul passato di Lee a Manchester.

Il fortuito incontro con l’ex moglie Randi provocherà finalmente la catarsi di Lee, rendendolo libero dal suo passato, per la prima volta.

Altri film questa sera in TV:

Ricetta per un inganno , in onda alle 21.20 su Rai 2 : film thriller del 2019 di Lisa France, con Bree Williamson, Sarah Lind, Adam Hurtig, Jade Michael, Will Woytowich, Chelsey Mark e Stefanie Wiens.

, in onda : film thriller del 2019 di Lisa France, con Bree Williamson, Sarah Lind, Adam Hurtig, Jade Michael, Will Woytowich, Chelsey Mark e Stefanie Wiens. Un'estate per diventare grande , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia, family del 2015 di Maclain Nelson, con Paris Warner, Mila Smith, Adam Johnson e Clare Niederpruem.

, in onda : film commedia, family del 2015 di Maclain Nelson, con Paris Warner, Mila Smith, Adam Johnson e Clare Niederpruem. Snowmageddon , in onda alle 21.15 su Cielo : film azione, avventura, fantascienza del 2011 di Sheldon Wilson, con David Cubitt, Laura Harris, Dylan Matzke, Magda Apanowicz, Jeffrey Ballard, Lorne Cardinal, Michael Hogan, Donavon Stinson, Amitai Marmorstein, Teach Grant, Leanne Lapp e Haig Sutherland.

, in onda : film azione, avventura, fantascienza del 2011 di Sheldon Wilson, con David Cubitt, Laura Harris, Dylan Matzke, Magda Apanowicz, Jeffrey Ballard, Lorne Cardinal, Michael Hogan, Donavon Stinson, Amitai Marmorstein, Teach Grant, Leanne Lapp e Haig Sutherland. Cose da pazzi , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2005 di Vincenzo Salemme, con Vincenzo Salemme, Maurizio Casagrande, Biagio Izzo, Lidia Vitale, Teresa Del Vecchio, Domenico Aria, Carlo Croccolo, Federica Sbrenna, Costantino Valente, Olga Balan, Dario Ceruti, Ernesto Lama e Fanny Cadeo.

, in onda : film commedia del 2005 di Vincenzo Salemme, con Vincenzo Salemme, Maurizio Casagrande, Biagio Izzo, Lidia Vitale, Teresa Del Vecchio, Domenico Aria, Carlo Croccolo, Federica Sbrenna, Costantino Valente, Olga Balan, Dario Ceruti, Ernesto Lama e Fanny Cadeo. Lanterna verde , in onda alle 21 su 20 : film avventura, azione, fantascienza del 2011 di Martin Campbell, con Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Tim Robbins, Angela Bassett, Mark Strong, Temuera Morrison, Taika Waititi, Jon Tenney, Jay O. Sanders, Deke Anderson, Jeff Wolfe, Griff Furst, Mindy Caraccioli e Joseph Cintron.

, in onda : film avventura, azione, fantascienza del 2011 di Martin Campbell, con Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Tim Robbins, Angela Bassett, Mark Strong, Temuera Morrison, Taika Waititi, Jon Tenney, Jay O. Sanders, Deke Anderson, Jeff Wolfe, Griff Furst, Mindy Caraccioli e Joseph Cintron. Cross Wars, in onda alle 21.30 su Spike: film azione del 2016 di Patrick Durham, con Brian Austin Green, Vinnie Jones, Tom Sizemore, Lori Heuring, Tim Abell, Patrick Durham, Jonathan Sachar, Ned Liebl, Asa Holley, Juhahn Jones, Danny Trejo, Jason Scott Jenkins e André Gordon.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

