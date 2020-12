Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 23 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 23 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Alla ricerca di Nemo, Apocalypto, La Musica del silenzio, Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello, La principessa e il gigante, Parenti serpenti, Scoop, La Principessa Sissi, Prima o poi mi sposo, Joyeux Noël - Una verità dimenticata dalla storia.

Alla ricerca di Nemo: il film stasera in tv su Rai 2 alle 21.20

(Avventura, Animazione, 2003, durata: 100 Min)

Un film di Andrew Stanton e Lee Unkrich con le voci italiane di Luca Zingaretti e Carla Signoris



Trama del Film Alla ricerca di Nemo: In un anemone lungo la barriera corallina vivono Marlin e Coral, due pesci pagliaccio che stanno per diventare genitori. Mentre attendono la schiusa delle uova con trepidazione, la loro casa viene attaccata da uno spaventoso barracuda, che uccide Coral e gran parte delle uova deposte: l'unico uovo a sopravvivere e schiudersi verrà chiamato Nemo.

Il piccolo Nemo cresce e durante una gita scolastica decide di allontanarsi dalla zona sicura per toccare il "motoschifo": in quel momento spunta un sub che lo cattura e sparisce. Inizia così l'incredibile avventura di Marlin, che parte alla ricerca di suo figlio, in compagnia di Dory, una pesciolina blu che soffre di perdita della memoria a breve termine...

Apocalypto: il film stasera in tv su Nove alle 21.30

(Azione, Avventura, 2006, durata: 90 Min)

Un film di Mel Gibson con Rudy Youngblood, Dalia Hernandez, Jonathan Brewer, Morris Birdyellowhead, Carlos Emilio Baez, Amilcar Ramirez, Israel Contreras Vasquez, Israel Rios, María Isabel Díaz, Espiridión Acosta Canché, Mayra Serbulo, Iazua Larios Ruiz e Hiram Soto.



Trama del Film Apocalypto: Il film è ambientato all'inizio del XVI secolo, al tramonto della fiorente civiltà Maya. La popolazione concentrata nei grandi insediamenti è stata colpita da una terribile pestilenza e, per placare l'ira degli dei, Lupo Zero e Occhio Mezzo hanno bisogno di uomini da offrire in sacrificio.

Quando il piccolo villaggio di Zampa di Giaguaro e della sua famiglia viene assalito, l'uomo riesce a nascondere la moglie incinta e suo figlio in un profondo pozzo, prima di essere catturato e deportato. Il viaggio verso la città è estenuante ma Zampa di Giaguaro non si fa abbattere, dimostrando una grande risolutezza d'animo.

Giunti nei pressi del grande insediamento, una bambina veggente rivela agli aguzzini il loro destino, ma nessuno sembra dar peso alla predizione. Gli uomini più giovani vengono separati dal gruppo, dopo essere stati cosparsi di vernice blu, per essere brutalmente sacrificati al dio Kukulkan in cima all'imponente piramide dai grandi gradini.

Quando arriva il turno di Zampa di Giaguaro, tuttavia, avviene un fenomeno inaspettato: un'eclissi anulare di Sole...

La Musica del silenzio: il film stasera in tv su Rai Premium alle 21.20

(Biografico, Drammatico, Musicale, 2017, durata: 104 Min)

Un film di Michael Radford con Antonio Banderas, Toby Sebastian, Jordi Mollà, Alessandro Sperduti, Luisa Ranieri, Antonella Attili, Daniel Vivian, Paola Lavini, Nadir Caselli e Ennio Fantastichini.



Trama del Film La Musica del silenzio: Il film ci porta alla scoperta del passato di Andrea Bocelli, la voce italiana più conosciuta e apprezzata nel mondo.

Sicuramente tutti conoscono la sua voce, le sue canzoni, le interpretazioni di famose arie liriche, la sua popolarità internazionale. Meno però si conosce della vita privata del grande tenore e del percorso che lo ha portato da Lajatico, paese della campagna toscana, dove è cresciuto nella fattoria di famiglia, agli allori della sua carriera attuale.

Questo film permetterà a tutti di sapere la sua storia e rivivere i momenti importanti che hanno portato Bocelli ad essere il tenore che oggi tutti conosciamo...

Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello: il film stasera in tv su 20 alle 21

(Avventura, Fantasy, Azione, 2001, durata: 178 Min)

Un film di Peter Jackson con Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Sean Bean, Liv Tyler, Cate Blanchett, Ian Holm, Christopher Lee, Hugo Weaving e Andy Serkis.



Trama del Film Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello: La storia ha inizio quando l'Unico Anello, forgiato da Sauron per controllare la Terra di Mezzo, finisce, secoli dopo, nelle mani di Bilbo Baggins.

Mentre a Hobbiville si celebra il suo compleanno, lo hobbit indossa l'anello per fuggire dalla festa, diventando invisibile.

Gandalf, stregone e amico di vecchia data dello hobbit, interviene persuadendo Bilbo a lasciare l'anello al nipote Frodo, al quale rivela la natura oscura dell'oggetto.

Frodo, osservato da Sauron, parte per il villaggio di Brea, in compagnia di Samvise Gamgee, Meriadoc Brandibuck e Peregrino Tuc...

La principessa e il gigante: il film stasera in tv su Spike alle 21.20

(Family, Fantasy, 2017, durata: 104 Min)

Un film di Mikkel Brænne Sandemose con Eili Harboe, Vebjørn Enger, Mads Sjøgård Pettersen, Allan Hyde, Elias Holmen Sørensen, Gisken Armand e Thorbjørn Harr.



Trama del Film La principessa e il gigante: Il film segue la storia di Kristin. Secondo la leggenda, se la principessa del regno del Nord non prende marito entro il diciottesimo anno di età, il gigantesco Troll, Re della Montagna, la rapisce. Ciò accade a Kristin, in fuga per non sposare l'antipatico principe Frederik.

Espen, un giovane contadino con più fegato che cervello ma, soprattutto, con più cuore che timore della morte, insieme ai suoi fratelli combatterà prima contro il perfido principe e poi contro l’orribile Troll, per salvare Kristin ed ottenere la ricompensa che gli permetterebbe di evitare la rovina della fattoria di famiglia...

Altri film questa sera in TV:

Parenti serpenti , in onda alle 21.30 su La7 : film commedia del 1992 di Mario Monicelli, con Alessandro Haber, Cinzia Leone, Eugenio Masciari, Paolo Panelli, Monica Scattini, Pia Velsi, Eleonora Alberti, Riccardo Scontri, Alfredo Cohen, Tommaso Bianco, Renato Cecchetto e Marina Confalone.

, in onda : film commedia del 1992 di Mario Monicelli, con Alessandro Haber, Cinzia Leone, Eugenio Masciari, Paolo Panelli, Monica Scattini, Pia Velsi, Eleonora Alberti, Riccardo Scontri, Alfredo Cohen, Tommaso Bianco, Renato Cecchetto e Marina Confalone. La Principessa Sissi , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film biografico, storico, sentimentale del 1955 di Ernst Marischka, con Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Uta Franz, Gustav Knuth, Vilma Degischer, Josef Meinrad, Peter Weck, Karl Fochler, Franz Boheim, Hilde Wagener e Erich Nikowitz.

, in onda : film biografico, storico, sentimentale del 1955 di Ernst Marischka, con Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Uta Franz, Gustav Knuth, Vilma Degischer, Josef Meinrad, Peter Weck, Karl Fochler, Franz Boheim, Hilde Wagener e Erich Nikowitz. Scoop , in onda alle 21 su Iris : film commedia del 2006 di Woody Allen, con Scarlett Johansson, Hugh Jackman, Ian McShane, Woody Allen, Julian Glover, Caroline Blakiston, Charles Dance, Matt Day, Romola Garai, Carolyn Backhouse, Sam Friend, Victoria Hamilton, Kevin McNally, Tina Rath, Fenella Woolgar e Rupert Frazer.

, in onda : film commedia del 2006 di Woody Allen, con Scarlett Johansson, Hugh Jackman, Ian McShane, Woody Allen, Julian Glover, Caroline Blakiston, Charles Dance, Matt Day, Romola Garai, Carolyn Backhouse, Sam Friend, Victoria Hamilton, Kevin McNally, Tina Rath, Fenella Woolgar e Rupert Frazer. Prima o poi mi sposo , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film commedia sentimentale del 2001 di Adam Shankman, con Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson-Sampras, Justin Chambers, Judy Greer, Kathy Najimy, Lou Myers, Kevin Pollak, Alex Rocco, Fred Willard, Joanna Gleason, Charles Kimbrough, Francis Bay, Philip Pavel e Natalie Jaroszyk.

, in onda : film commedia sentimentale del 2001 di Adam Shankman, con Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson-Sampras, Justin Chambers, Judy Greer, Kathy Najimy, Lou Myers, Kevin Pollak, Alex Rocco, Fred Willard, Joanna Gleason, Charles Kimbrough, Francis Bay, Philip Pavel e Natalie Jaroszyk. Joyeux Noël - Una verità dimenticata dalla storia , in onda alle 21.50 su TV2000 : film guerra, drammatico del 2005 di Christian Carion, con Diane Kruger, Benno Fürmann, Guillaume Canet, Gary Lewis, Dany Boon, Daniel Brühl, Alex Ferns, Steven Robertson, Lucas Belvaux, Bernard Le Coq, Ian Richardson, Frank Witter, Thomas Schmauser, Joachim Bissmeier, Robin Laing, Suzanne Flon, Michel Serrault, Christopher Fulford, Marc Robert, Friedemann Thiele e Johannes Richard Voelkel.

, in onda : film guerra, drammatico del 2005 di Christian Carion, con Diane Kruger, Benno Fürmann, Guillaume Canet, Gary Lewis, Dany Boon, Daniel Brühl, Alex Ferns, Steven Robertson, Lucas Belvaux, Bernard Le Coq, Ian Richardson, Frank Witter, Thomas Schmauser, Joachim Bissmeier, Robin Laing, Suzanne Flon, Michel Serrault, Christopher Fulford, Marc Robert, Friedemann Thiele e Johannes Richard Voelkel. Snowmageddon , in onda alle 21.15 su Cielo : film azione, avventura, fantascienza del 2011 di Sheldon Wilson, con David Cubitt, Laura Harris, Dylan Matzke, Magda Apanowicz, Jeffrey Ballard, Lorne Cardinal, Michael Hogan, Donavon Stinson, Amitai Marmorstein, Teach Grant, Leanne Lapp e Haig Sutherland.

, in onda : film azione, avventura, fantascienza del 2011 di Sheldon Wilson, con David Cubitt, Laura Harris, Dylan Matzke, Magda Apanowicz, Jeffrey Ballard, Lorne Cardinal, Michael Hogan, Donavon Stinson, Amitai Marmorstein, Teach Grant, Leanne Lapp e Haig Sutherland. Delitto a Saint-Malo , in onda alle 21.10 su Top Crime : film giallo del 2013 di Lionel Bailliu, con Louise Monot, Aurélien Wiik, Alexandra Sallé, Bruno Solo, Patrick Raynal, Olivier Claverie, Swann Arlaud e Micky Sebastian.

, in onda : film giallo del 2013 di Lionel Bailliu, con Louise Monot, Aurélien Wiik, Alexandra Sallé, Bruno Solo, Patrick Raynal, Olivier Claverie, Swann Arlaud e Micky Sebastian. Il commissario Lo Gatto, in onda alle 21 su Cine34: film commedia del 1986 di Dino Risi, con Lino Banfi, Maurizio Ferrini, Isabel Russinova, Galeazzo Benti, Maurizio Micheli, Nicoletta Boris, Roberto Della Casa, Gianni Franco, Armando Marra, Albano Bufalini, Alberto Capone e Renata Attivissimo.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

