Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 21 Luglio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Come ti ammazzo il bodyguard, Sogno di una notte di mezza età, Benvenuti al Sud, Terminator Salvation, Bianca come il latte, rossa come il sangue, Scusa ma ti voglio sposare. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: SuperQuark, Chicago Fire, Chicago Med, Chicago P.D., Hunting Hitler - Caccia a Hitler.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 21 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Come ti ammazzo il bodyguard, Sogno di una notte di mezza età, Benvenuti al Sud, Terminator Salvation, Bianca come il latte, rossa come il sangue, Scusa ma ti voglio sposare, L'uomo che sussurrava ai cavalli, Patch Adams, Lui è peggio di me.

Come ti ammazzo il bodyguard: il Film Stasera in TV su Rai 2 alle 21.20

(Azione, Commedia, 2017, durata: 118 Min)

Un film di Patrick Hughes con Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Elodie Yung, Kirsty Mitchell, Joaquim de Almeida, Gary Oldman, Sam Hazeldine, Joséphine de La Baume e Ori Pfeffer.



Come ti ammazzo il bodyguard: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Come ti ammazzo il bodyguard: Michael Bryce, una delle migliori guardie del corpo su piazza, è caduto in disgrazia a causa di un tragico incidente "sul lavoro": due anni prima un cliente giapponese è morto sotto la sua protezione e da allora Bryce non ha più accettato missioni e incarichi ad alto rischio. Questa volta però, l'uomo da tenere al sicuro è l'ex assassino prezzolato Darius Kincaid, detestato nemico di lunga data, protetto molesto e indisponente che non perde occasione per seminare, infilzare e tempestare di proiettili il povero bodyguard. A Bryce non rimane che parare i colpi e sposare la causa: lasciare l'Inghilterra prima di finire nelle mani del folle dittatore dell'Est Europa Vladislav Dukhovich che li vuole morti entrambi. Hanno ventiquattr'ore di tempo per riuscirci, un'alleanza più o meno salda, un grilletto rapido e letale. Ma le chance di sopravvivenza sono drasticamente ridotte dalla possibilità che finiscano per ammazzarsi a vicenda...

Sogno di una notte di mezza età: il Film Stasera in TV su Rai 3 alle 21.20

(Commedia, 2018, durata: 94 Min)

Un film di Daniel Auteuil con Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Adriana Ugarte e Sandrine Kiberlain.



Sogno di una notte di mezza età: Il Trailer Italiano del Film - HD



Trama del Film Sogno di una notte di mezza età: Il film segue la storia di Daniel e del suo migliore amico Patrick. Daniel è molto innamorato di sua moglie ma è anche noto per la sua fervida immaginazione. Spesso si ritrova a dover gestire Patrick, presenza a volte fin troppo ingombrante. Quando quest'ultimo insiste per organizzare una cena "tra coppie" con l'obiettivo di presentargli la sua nuova fidanzata, Daniel suo malgrado si ritrova "spiazzato" tra la moglie e le sue fantasie nei confronti della giovane e sensuale ragazza dell'amico.

Benvenuti al Sud: il Film Stasera in TV su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2010, durata: 101 Min)

Un film di Luca Miniero con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Nando Paone, Giacomo Rizzo, Teco Celio, Fulvio Falzarano, Nunzia Schiano, Alessandro Vighi, Francesco Albanese, Salvatore Misticone, Riccardo Zinna e Naike Rivelli.



Benvenuti al Sud: Trailer del film con Claudio Bisio e Alessandro Siani



Trama del Film Benvenuti al Sud: Il film narra le vicende di Alberto Colombo, direttore di un ufficio postale in Brianza che desidera farsi trasferire a Milano per accontentare i desideri della moglie Silvia. Pur di ottenere il trasferimento nel capoluogo Lombardo, Alberto si finge paraplegico, sperando in tal modo di scalare velocemente la graduatoria. Tuttavia il suo piano viene scoperto da un ispettore mandato a verificare le sue condizioni di salute e dunque, invece di spostarsi a Milano, Alberto viene trasferito nel Cilento a dirigere il piccolo ufficio postale di Castellabate.

Prima della partenza verso il Meridione, l’uomo si prepara al trasferimento chiedendo in giro informazioni sul sud Italia e, sentendosi raccontare terribili cose riguardo alla criminalità diffusa, il clima caldissimo e la mala gestione tipica di quelle regioni, lascia l’amato nord preoccupato e pronto al peggio. In poco tempo tuttavia, Alberto si ricrede, iniziando ad apprezzare la simpatia degli abitanti e la bellezza dei luoghi. Nel frattempo però, pur avendo abbandonato i suoi preconcetti, non riesce ad ammettere a sua moglie, ancora ricca di pregiudizi sul Meridione, che la sua visione del sud è cambiata e dunque, per semplificarsi le cose, inizierà a raccontarle una serie di bugie assecondandola nelle sue convinzioni. Quando però Silvia deciderà di andare a trovare al sud il povero marito, quelle che sembravano essere solo bugie innocue daranno il via a una grande messa in scena per far apparire spaventosa la vita in Campania. Messa in scena che sarà sempre più difficile da controllare...

Terminator Salvation: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Avventura, Fantascienza, Azione, 2009, durata: 115 Min)

Un film di McG con Christian Bale, Anton Yelchin, Sam Worthington, Moon Bloodgood, Common, Bryce Dallas Howard, Terry Crews, Helena Bonham Carter, Roland Kickinger, Chris Ashworth e Michael Ironside



Terminator Salvation: Il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Terminator Salvation: California, anno 2018. La resistenza guidata da John Connor sta cercando di distruggere definitivamente Skynet. Durante un attacco a una base nemica, John trova i nuovi modelli dei Terminator che introducono l’uso di tessuti umani, ma c'è un'esplosione e lui è l’unico che riesce a salvarsi.

Dopo l’attentato, John rientra nel suo quartier generale e insieme al generale Hugh Ashdown inizia a programmare un attacco alla sede Skynet di San Francisco, la quale ha minacciato di uccidere i capi della resistenza e un ragazzo di nome Kyle Reese.

Nel frattempo Marcus Wright, un ex condannato a morte - che nel 2003, prima del “Giorno del Giudizio”, donò il suo corpo alla scienza convinto dalla Dottoressa Serena Kogan - si dirige verso Los Angeles, dove viene salvato dal giovane Kyle e dalla sua piccola amica Star. Questi gli raccontano quello che è successo dal 2004 in poi e dopo aver ascoltato alla radio un messaggio di John, decidono di partire per raggiungere la resistenza.

Mentre sono in viaggio, le macchine sferrano un attacco in cui Kyle e Star vengono imprigionati, mentre Marcus scappa. Quest'ultimo insieme a Blair Williams, un pilota della resistenza, si dirige verso la base dove si trova John, ma Marcus viene ferito, rivelando che lui in realtà è un cyborg costruito con tessuti umani, compreso il cuore. John s'infuria e vuole eliminare il robot, ritenendolo una spia, ma poi cambia idea e decide di sfruttarlo per infiltrarsi nella base nemica. Tuttavia, sorprendere Skynet è quasi impossibile e la battaglia che infurierà porterà a risvolti inaspettati...

Bianca come il latte, rossa come il sangue: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Sentimentale, 2013, durata: 102 Min)

Un film di Giacomo Campiotti con Luca Argentero, Filippo Scicchitano, Aurora Ruffino, Gaia Weiss, Romolo Guerreri, Gabriele Maggio, Roberto Salussoglia, Pasquale Salerno, Michele Codognesi, Ilaria Ingenito, Flavio Insinna, Cecilia Dazzi e Eugenio Franceschini.



Bianca come il latte, rossa come il sangue: Il trailer del film in HD



Trama del Film Bianca come il latte, rossa come il sangue: Il film segue le vicende di Leo, un allegro liceale di sedici anni appassionato di calcetto e con poca voglia di studiare, ma perdutamente innamorato di Beatrice, una misteriosa studentessa francese dai capelli rossi, poco più grande di lui.

Dopo varie peripezie e grazie all’aiuto della fedele amica Silvia, il ragazzo riesce a incontrare la sua amata, venendo però a conoscenza di un’amara verità: Beatrice è infatti gravemente malata di leucemia. Inizialmente Leo si fa prendere dallo sconforto, ma poi decide di rimboccarsi le maniche per cercare di realizzare il suo sogno d’amore e rendere felice Beatrice, coinvolgendola in una serie di entusiasmanti avventure. Nel frattempo a scuola Leo stringe un legame speciale con il supplente di lettere - soprannominato da tutti il Sognatore - che lo spingerà a credere sempre nei suoi sogni e a non mollare mai.

Scusa ma ti voglio sposare: il Film Stasera in TV su La5 alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 100 Min)

Un film di Federico Moccia con Raoul Bova, Michela Quattrociocche, Luca Angeletti, Francesca Antonelli, Francesco Apolloni, Cecilia Dazzi, Michelle Carpente, Beatrice Valente, Francesca Ferrazzo, Rossella Infanti, Ignazio Oliva, Cristiano Lucarelli, Pino Quartullo, Andrea Montovoli e Francesco Arca



Scusa ma ti voglio sposare: Il trailer del film con Raoul Bova e Michela Quattrociocche



Trama del Film Scusa ma ti voglio sposare: Sequel di Scusa ma ti chiamo amore, il film racconta la storia del trentanovenne Alex, pubblicitario di successo, e della bella Niki, una solare e spensierata ventenne iscritta all'università.

Sono trascorsi tre anni dal loro primo incontro e Alex è ormai certo che, nonostante la considerevole differenza di età, Niki sia la donna giusta per lui. Per questo motivo l’uomo acquista una nuova casa a Roma dove poter andare a convivere con la sua amata. Ma il pubblicitario non si limita a questo gesto plateale: ingelosito da Guido, il nuovo amico universitario della sua fidanzata, organizza un viaggio a sorpresa a Parigi e durante una romantica cena chiede la mano a Niki.

Ovviamente la ventenne innamoratissima accetta senza esitazione, ma dopo l’iniziale entusiasmo per la proposta ricevuta, durante la fase dei preparativi per il grande evento, cominciano a crescere in lei atroci dubbi e ingombranti incertezze, legate alla sua giovane età e non solo…

Altri film questa sera in TV:

L'uomo che sussurrava ai cavalli , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Nove : film drammatico, sentimentale del 1998 di Robert Redford, con Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Scarlett Johansson, Sam Neill, Dianne Wiest, Ty Hillman, Steve Frye, Don Edwards, Jessalyn Gilsig, William Buddy Byrd, Kate Bosworth, Jeanette Nolan, Cherry Jones e Chris Cooper.

, il film in onda : film drammatico, sentimentale del 1998 di Robert Redford, con Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Scarlett Johansson, Sam Neill, Dianne Wiest, Ty Hillman, Steve Frye, Don Edwards, Jessalyn Gilsig, William Buddy Byrd, Kate Bosworth, Jeanette Nolan, Cherry Jones e Chris Cooper. Patch Adams , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film commedia del 1998 di Tom Shadyac, com Robin Williams, Monica Potter, Daniel London, Philip Seymour Hoffman, Bob Gunton, Josef Sommer, Irma P. Hall, Frances Lee McCain, Harve Presnel, Daniella Kuhn e Peter Coyote.

, il film in onda : film commedia del 1998 di Tom Shadyac, com Robin Williams, Monica Potter, Daniel London, Philip Seymour Hoffman, Bob Gunton, Josef Sommer, Irma P. Hall, Frances Lee McCain, Harve Presnel, Daniella Kuhn e Peter Coyote. Tornado F6 - La furia del vento , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film azione, fantascienza, drammatico del 2012 di Peter Sullivan, con Casper Van Dien, Victoria Pratt, Richard Burgi, Haley Lu Richardson, Steven Williams e Scott Thomas Reynolds.

, il film in onda : film azione, fantascienza, drammatico del 2012 di Peter Sullivan, con Casper Van Dien, Victoria Pratt, Richard Burgi, Haley Lu Richardson, Steven Williams e Scott Thomas Reynolds. Lui è peggio di me , il film stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 1984 di Enrico Oldoini, con Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Massimo Pongo, Raimondo Prunesti, Ilse Reimann, Sergio Renda, Dan Stephen, Pina D'Eva, Enzo De Toma, Kelly Van Der Velden, Lamotte Atkins, Liliana Bocchi, Rossella Gardini e Floriano Omoboni.

, il film : film commedia del 1984 di Enrico Oldoini, con Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Massimo Pongo, Raimondo Prunesti, Ilse Reimann, Sergio Renda, Dan Stephen, Pina D'Eva, Enzo De Toma, Kelly Van Der Velden, Lamotte Atkins, Liliana Bocchi, Rossella Gardini e Floriano Omoboni. Giustizia a tutti i costi , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, poliziesco del 1991 di John Flynn, con Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach, Jo Champa, Shareen Mitchell, Sal Richards, Gina Gershon, Jay Acovone, Nicky Corello, Robert Lasardo, Ron Maccone, Vincent Nasso, Julius Nasso Jr. e Diane Peterson.

, il film in onda : film azione, poliziesco del 1991 di John Flynn, con Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach, Jo Champa, Shareen Mitchell, Sal Richards, Gina Gershon, Jay Acovone, Nicky Corello, Robert Lasardo, Ron Maccone, Vincent Nasso, Julius Nasso Jr. e Diane Peterson. Cross Wars, il film in onda stasera alle 21.30 su Spike: film azione del 2016 di Patrick Durham, con Brian Austin Green, Vinnie Jones, Tom Sizemore, Lori Heuring, Tim Abell, Patrick Durham, Jonathan Sachar, Ned Liebl, Asa Holley, Juhahn Jones, Danny Trejo, Jason Scott Jenkins e André Gordon.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: